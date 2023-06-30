«Не убийца, а всего лишь код, созданный и управляемый человеком»: сооснователь фонда Andreessen Horowitz о рисках

Страхи понятны с точки зрения эволюции, но чаще всего не обоснованы и лишь сеют панику, которая тормозит развитие сектора, говорит Марк Андриссен.