Будущее
Полина Лааксо

Руководители Renault, Siemens, Heineken, Airbus, Ubisoft и других выступили против чрезмерного регулирования ИИ Статьи редакции

Открытое письмо регуляторам ЕС подписали более 150 представителей бизнеса.

  • По их словам, акт о регулировании ИИ, который готовят европейские регуляторы, «угрожает подорвать конкурентоспособность Европы и её технологический суверенитет», рассказали FT, The Verge и TechCrunch.
  • В основном среди подписавшихся — высшее руководство компаний и основатели. Это директор Siemens Роланд Буш, сооснователь сервиса для поиска попутчиков Blablacar, глава энергетической Siemens Energy Кристиан Брух, исполнительный и генеральный директора пивоваренной Heineken Мишэль Рэй де Карвалью и Карстен Кнобель и руководитель продовольственной Dr. Oetker Альберт Кристманн.
  • В списке также числятся: глава Renault Лука де Мео, руководитель Danone Антуан де Сен-Аффрик, сооснователь игрового разработчика Ubisoft Ив Гийемо, член совета директоров Airbus Кэтрин Гуиюар, гендиректор Deutsche Telekom Тимотеус Хёттгес, глава гостиничного оператора Accor Себастьян Базин и другие.
  • Согласно одному из положений чернового акта, для работы в Европе разработчики генеративных ИИ-моделей должны будут зарегистрировать продукт через местного регулятора, пройти оценку рисков и соблюсти требования к прозрачности. Среди последних — необходимость публично раскрывать защищённые авторским правом данные, на которых обучали нейросети.
  • Авторы письма заявляют, что разработчикам придётся нести непомерные риски и тратить несоразмерно много денег, чтобы отвечать «жёстким» требованиям. Это приведёт к тому, что компании-«новаторы» перенесут работу в неевропейские страны, а инвесторы вслед за ними выведут капитал из местных фондов.
  • Сложности есть, признают подписавшиеся, но генеративный ИИ — это технология с «решающим значением» для производительности. Тот регион, где компании смогут разработать наиболее мощные модели, в итоге заполучит конкурентное преимущество, поскольку эти продукты будут формировать не только экономику, но и культуру стран.
  • Тем временем депутат Европейского парламента Драгош Тудораке в разговоре с FT отметил, что большинство подписавшихся, скорее всего, просто последовали за толпой. «Печально, что серьёзные компании поддались агрессивным настроям отдельных лиц», — заявил он.
Роланд Буш. Источник: Bloomberg
  • В марте 2023 года другое открытое письмо подписали более 1100 исследователей, инженеров и предпринимателей — они просили ИИ-лаборатории «срочно и как минимум на полгода приостановить обучение ИИ-систем, более производительных, чем GPT-4», так как они могут представлять «серьёзную угрозу обществу и человечеству».
Будущее
Полина Лааксо
«Не убийца, а всего лишь код, созданный и управляемый человеком»: сооснователь фонда Andreessen Horowitz о рисках ИИ Статьи редакции

Страхи понятны с точки зрения эволюции, но чаще всего не обоснованы и лишь сеют панику, которая тормозит развитие сектора, говорит Марк Андриссен.

Кадр из фильма «Искусственный разум» 2001 года. Источник: IMDb

#искусственныйинтеллект #новость

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9 комментариев
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 Михаил Цветков

Ну и правильно

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Цифровые комплексы

Адекватные люди, а не конспирологи

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DAstra.network

Регулировать развитие ИИ бессмысленно, как и прогресс в целом, возможно его это затормозит, но не остановит

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Makar

Интересно...

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Светлана

кто эти люди?

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Andrey Demshin

Оффлайн бизнесы уже успешно релоцируются из-за высокой стоимости энергоресурсов, дело за цифрой чтобы совсем стало хорошо 👌

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Вадим Д.

Можно, конечно, пытаться зарегулировать, но это всё равно что зубную пасту обратно в тюбик запихивать — сложно и не имеет смысла.

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Melissa Mata

Они все за бесконтрольное использование ИИ?

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Sergei Zotov

где об этом написано в статье?

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