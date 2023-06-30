Руководители Renault, Siemens, Heineken, Airbus, Ubisoft и других выступили против чрезмерного регулирования ИИ Статьи редакции
Открытое письмо регуляторам ЕС подписали более 150 представителей бизнеса.
- По их словам, акт о регулировании ИИ, который готовят европейские регуляторы, «угрожает подорвать конкурентоспособность Европы и её технологический суверенитет», рассказали FT, The Verge и TechCrunch.
- В основном среди подписавшихся — высшее руководство компаний и основатели. Это директор Siemens Роланд Буш, сооснователь сервиса для поиска попутчиков Blablacar, глава энергетической Siemens Energy Кристиан Брух, исполнительный и генеральный директора пивоваренной Heineken Мишэль Рэй де Карвалью и Карстен Кнобель и руководитель продовольственной Dr. Oetker Альберт Кристманн.
- В списке также числятся: глава Renault Лука де Мео, руководитель Danone Антуан де Сен-Аффрик, сооснователь игрового разработчика Ubisoft Ив Гийемо, член совета директоров Airbus Кэтрин Гуиюар, гендиректор Deutsche Telekom Тимотеус Хёттгес, глава гостиничного оператора Accor Себастьян Базин и другие.
- Согласно одному из положений чернового акта, для работы в Европе разработчики генеративных ИИ-моделей должны будут зарегистрировать продукт через местного регулятора, пройти оценку рисков и соблюсти требования к прозрачности. Среди последних — необходимость публично раскрывать защищённые авторским правом данные, на которых обучали нейросети.
- Авторы письма заявляют, что разработчикам придётся нести непомерные риски и тратить несоразмерно много денег, чтобы отвечать «жёстким» требованиям. Это приведёт к тому, что компании-«новаторы» перенесут работу в неевропейские страны, а инвесторы вслед за ними выведут капитал из местных фондов.
- Сложности есть, признают подписавшиеся, но генеративный ИИ — это технология с «решающим значением» для производительности. Тот регион, где компании смогут разработать наиболее мощные модели, в итоге заполучит конкурентное преимущество, поскольку эти продукты будут формировать не только экономику, но и культуру стран.
- Тем временем депутат Европейского парламента Драгош Тудораке в разговоре с FT отметил, что большинство подписавшихся, скорее всего, просто последовали за толпой. «Печально, что серьёзные компании поддались агрессивным настроям отдельных лиц», — заявил он.
- В марте 2023 года другое открытое письмо подписали более 1100 исследователей, инженеров и предпринимателей — они просили ИИ-лаборатории «срочно и как минимум на полгода приостановить обучение ИИ-систем, более производительных, чем GPT-4», так как они могут представлять «серьёзную угрозу обществу и человечеству».
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Ну и правильно
Адекватные люди, а не конспирологи
Регулировать развитие ИИ бессмысленно, как и прогресс в целом, возможно его это затормозит, но не остановит
Интересно...
кто эти люди?
Оффлайн бизнесы уже успешно релоцируются из-за высокой стоимости энергоресурсов, дело за цифрой чтобы совсем стало хорошо 👌
Можно, конечно, пытаться зарегулировать, но это всё равно что зубную пасту обратно в тюбик запихивать — сложно и не имеет смысла.
Они все за бесконтрольное использование ИИ?
где об этом написано в статье?