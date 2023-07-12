Будущее
Евгения Евсеева

Илон Маск официально запустил собственную ИИ-компанию Статьи редакции

Но подробностей о ней пока не рассказал.

  • Илон Маск объявил о запуске компании xAI. Согласно сайту фирмы, её цель — «понять истинную природу вселенной». Других подробностей нет, ими команда пообещала поделиться 14 июля 2023 года во время аудиоэфира в Twitter.
  • Возглавляет компанию Маск, в неё также вошли выходцы из DeepMind (принадлежит Alphabet), OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla — например, бывший сотрудник DeepMind Игорь Бабушкин. Среди проектов, над которыми они работали, перечислены нейросеть AlphaCode от DeepMind и GPT-3.5 и GPT-4 от OpenAI. Также xAI открыла набор новых сотрудников.
  • Один из сотрудников xAI — Дэн Хендрикс, исполнительный директор Центра безопасности искусственного интеллекта, который в марте 2023 года опубликовал открытое письмо с призывом приостановить «масштабные ИИ-эксперименты». Под ним подписался Маск.
  • Предприниматель также называл ИИ одной из главных угроз будущему цивилизации и критиковал OpenAI за «непрозрачный» подход и чересчур «коммерческие» взгляды на развитие нейросетей.
  • На сайте отмечается, что компания не связана с X Corp (в неё входит Twitter), но будет «тесно сотрудничать» с соцсетью.
  • О создании компании в апреле 2023 года сообщили Financial Times и The Verge. Маск подтвердил, что работает над альтернативой чат-бота ChatGPT под названием TruthGPT. Он описал сервис как «максимально ищущий правду ИИ, который пытается понять природу вселенной».
  • Илон Маск был одним из сооснователей OpenAI, но в 2018 году решил покинуть компанию — якобы из-за «возможного конфликта интересов в будущем».

#новость #илонмаск

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20 комментариев
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 Евгений Вилков

Ну запустил и запустил. Кому это интересно

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Artex

Да подумаешь, яичницу пожарить.

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Евгений Вилков

Вот новости про кока колу! Это всем интересно

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Artex

Юлия Якубеня уронила сосиску. )

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SegaBoy

Инфа: Маск сначало был в проекте с chatGPT потом что-то вышел оттуда. Но чат выстрелил и Маск теперь локти и колени кусает) ну вы в курсе я думаю

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QAWERTYUI

Он продал свой stake в OpenAI из-за конфликта интересов.

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Слегка Придурковатый

Только чтоб была трушная нейронка, без цензуры. Не подведи, Маск.

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Blisk

Эм, сразу разочарую вас. Есть правовые нормы, банально засудять.

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debil
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Вадим Д.

Хай от Маска. Тоже без программеров? Или сначала с разрабами, но потом всех уволит? Хотя и правильно, сделают, обучаи по домам.

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Евгений Вилков

ИИ будет разрабом

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Чукча в танке

Это вам не выпустить определитель номера для Андройд

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Baktygul Urmanbetova

👍

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Андрей Лучина

Пока Зак утаскивает сотрудников и секреты из Твиттера в Тредс, Маск утаскивает сотрудников и секреты из Google Deepmind, OpenAI, Google Research в xAI 🤗😌

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Blisk

Выглядит как погоня за двумя зайцами.

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Alex Maltsev

Гуглим "игорь бабушкин ai"
Получаем:

В США в марте арестовали бывшего сотрудника DeepMind Игоря Бабушкина, которого Илон Маск нанял для создания конкурента чат-боту ChatGPT, сообщили The Information и Business Insider. Бабушкина отпустили из-под стражи под залог $10 000, через несколько дней Маск зарегистрировал компанию в сфере искусственного интеллекта X.AI

Полиция Калифорнии в марте арестовала специалиста по искусственному интеллекту Игоря Бабушкина, которого Илон Маск нанял для создания конкурента чат-боту ChatGPT. Об этом пишет The Information со ссылкой на публичную информацию.

Лейтенант Брайан Филип из полицейского управления Пало-Альто подтвердил Business Insider, что Бабушкин был арестован утром 6 марта. Полицейские, прибывшие на место происшествия после жалобы, установили, что имел место «инцидент с домашним насилием», указал Филип. По его словам, дело касалось «незначительной травмы» и не представляло угрозы общественной безопасности.

https://www.forbes.ru/milliardery/488085-v-ssa-arestovali-nanatogo-maskom-dla-sozdania-konkurenta-chatgpt-inzenera

В США арестовали нанятого Маском для создания…
В США в марте арестовали бывшего сотрудника DeepMind Игоря Бабушкина, которого Илон Маск нанял для…
www.forbes.ru
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SegaBoy

фейк ньюс от форбс - пропаганда скорее всего

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Владимир Бычко

А Бабушкин — это который флешку-маркер изобрёл и революционный алгоритм сжатия?

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Blisk

Маск начинает походить на старого пердуна, который пытается успеть за трендами.

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Невероятный Блондин

Наконец мы знаем ответ на вопрос 42

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