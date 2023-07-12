Илон Маск официально запустил собственную ИИ-компанию Статьи редакции
Но подробностей о ней пока не рассказал.
- Илон Маск объявил о запуске компании xAI. Согласно сайту фирмы, её цель — «понять истинную природу вселенной». Других подробностей нет, ими команда пообещала поделиться 14 июля 2023 года во время аудиоэфира в Twitter.
- Возглавляет компанию Маск, в неё также вошли выходцы из DeepMind (принадлежит Alphabet), OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla — например, бывший сотрудник DeepMind Игорь Бабушкин. Среди проектов, над которыми они работали, перечислены нейросеть AlphaCode от DeepMind и GPT-3.5 и GPT-4 от OpenAI. Также xAI открыла набор новых сотрудников.
- Один из сотрудников xAI — Дэн Хендрикс, исполнительный директор Центра безопасности искусственного интеллекта, который в марте 2023 года опубликовал открытое письмо с призывом приостановить «масштабные ИИ-эксперименты». Под ним подписался Маск.
- Предприниматель также называл ИИ одной из главных угроз будущему цивилизации и критиковал OpenAI за «непрозрачный» подход и чересчур «коммерческие» взгляды на развитие нейросетей.
- На сайте отмечается, что компания не связана с X Corp (в неё входит Twitter), но будет «тесно сотрудничать» с соцсетью.
- О создании компании в апреле 2023 года сообщили Financial Times и The Verge. Маск подтвердил, что работает над альтернативой чат-бота ChatGPT под названием TruthGPT. Он описал сервис как «максимально ищущий правду ИИ, который пытается понять природу вселенной».
- Илон Маск был одним из сооснователей OpenAI, но в 2018 году решил покинуть компанию — якобы из-за «возможного конфликта интересов в будущем».
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Ну запустил и запустил. Кому это интересно
Да подумаешь, яичницу пожарить.
Вот новости про кока колу! Это всем интересно
Юлия Якубеня уронила сосиску. )
Инфа: Маск сначало был в проекте с chatGPT потом что-то вышел оттуда. Но чат выстрелил и Маск теперь локти и колени кусает) ну вы в курсе я думаю
Он продал свой stake в OpenAI из-за конфликта интересов.
Только чтоб была трушная нейронка, без цензуры. Не подведи, Маск.
Эм, сразу разочарую вас. Есть правовые нормы, банально засудять.
Хай от Маска. Тоже без программеров? Или сначала с разрабами, но потом всех уволит? Хотя и правильно, сделают, обучаи по домам.
ИИ будет разрабом
Это вам не выпустить определитель номера для Андройд
👍
Пока Зак утаскивает сотрудников и секреты из Твиттера в Тредс, Маск утаскивает сотрудников и секреты из Google Deepmind, OpenAI, Google Research в xAI 🤗😌
Выглядит как погоня за двумя зайцами.
Гуглим "игорь бабушкин ai"
Получаем:
В США в марте арестовали бывшего сотрудника DeepMind Игоря Бабушкина, которого Илон Маск нанял для создания конкурента чат-боту ChatGPT, сообщили The Information и Business Insider. Бабушкина отпустили из-под стражи под залог $10 000, через несколько дней Маск зарегистрировал компанию в сфере искусственного интеллекта X.AI
Полиция Калифорнии в марте арестовала специалиста по искусственному интеллекту Игоря Бабушкина, которого Илон Маск нанял для создания конкурента чат-боту ChatGPT. Об этом пишет The Information со ссылкой на публичную информацию.
Лейтенант Брайан Филип из полицейского управления Пало-Альто подтвердил Business Insider, что Бабушкин был арестован утром 6 марта. Полицейские, прибывшие на место происшествия после жалобы, установили, что имел место «инцидент с домашним насилием», указал Филип. По его словам, дело касалось «незначительной травмы» и не представляло угрозы общественной безопасности.
https://www.forbes.ru/milliardery/488085-v-ssa-arestovali-nanatogo-maskom-dla-sozdania-konkurenta-chatgpt-inzenera
фейк ньюс от форбс - пропаганда скорее всего
А Бабушкин — это который флешку-маркер изобрёл и революционный алгоритм сжатия?
Маск начинает походить на старого пердуна, который пытается успеть за трендами.
Наконец мы знаем ответ на вопрос 42