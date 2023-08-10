Virgin Galactic совершила первый суборбитальный полёт с тремя туристами на борту Статьи редакции
Это второй коммерческий запуск, первый состоялся в июле 2023 года.
- Космическая компания Ричарда Брэнсона успешно доставила к границе космоса трёх туристов и вернула их на землю. Трансляция запуска велась на YouTube. На 19:47 мск акции Virgin Galactic выросли на 1,63%, до $3,44.
- На борту находились 80-летний британец Джон Гудвин с болезнью Паркинсона — он стал самым старым гражданином Великобритании, побывавшим в космосе, уточняет Daily Mail.
- Помимо него, в экипаж вошли Кейша Шахафф и ее дочь Анастатия Майерс из Антигуа и Барбуды, которые выиграли право на полёт в благотворительной лотерее. Старшим инструктором стал астронавт Virgin Galactic Бет Мозес.
- Это уже второй коммерческий полёт компании. В июле 2023 года она успешно осуществила запуск, в котором участвовали инженер итальянского Национального исследовательского совета Панталеоне Карлуччи и двое офицеров военно-воздушных сил Италии Уолтер Вилладэй и Анджело Ландольфи.
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Как приятно читать такие новости!
Кто пишет что это мелочи, забывают, через сколько проверок, лицензий и затрат проходит компания чтобы вывести обычных туристов без опыта космонавтики в космос.
Понятное дело со временем и ценник уменьшится, и больше опций будет для туристических полетов в космос. Просто приятно смотреть на это на зарождении частного космического туризма.
Blue Origin Безоса вообще пускают настоящие ракеты с туристами в космос, полет в районе 15 минут с обучением за 5 дней - и ты космонавт.
Несколько поколений назад о таком даже представить не могли, а щас в коментах, смотришь, никого не удивишь таким 😅
"Космическая компания Ричарда Брэнсона успешно доставила к границе космоса трёх туристов и вернула их на землю."-слава богу,что вернулись живые
Да, главное чтобы с собой тифонов не завезли.
Где-то лежат у меня их акции
где-то на дне?
Ну тупые (с)
Почему?
А загугль
Что именно?
Блэт, да сарказм это, е* т*** дивизию
Ну дак поржать же хотел
Сарказм - это когда с интеллектом, тут им не пахнет
а дед-то упорный, не сдается
Выиграли билеты в лотерею?! Похоже купивших билеты не было…
Интересно, сколько лотерейных билетов продали)
Это компанию давно уже похоронили… а тут на тебе…заметь даже акции не в космосе… а были если не ошибаюсь в районе 40$
Да вроде событие, а атмосферы праздника нет(
Событие нулевое по значимости, 60 лет назад Гагарин летал горазды выше
Да просто время хайпа малых компаний прошло, когда любое незначительное событие даже, могло удвоить стоимость
Суборбитальный полёт - это детские шалости.
На самом деле это транспорт для богатеньких. Как туризм конечно говно, а как замена конкордам вполне. Но не в том виде конечно, в каком у вирджина.
Что бы такое утверждать, надо иметь опыт нахождения на орбите и опыт суборбитальных полетов. Тогда мнение будет очень весомым. А так я сейчас могу сказать, что суборбитальные полеты это нечто невероятное.
где в лотерее поучаствовать можно?
Вроде и круто, но столько уже времени прошло с 1 полета человека и не так далеко шагнули