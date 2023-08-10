Будущее
Артур Томилко

Virgin Galactic совершила первый суборбитальный полёт с тремя туристами на борту Статьи редакции

Это второй коммерческий запуск, первый состоялся в июле 2023 года.

Участники полёта: Анастасия Майерс, Джон Гудвин и Кейша Шахаф / Источник: AP
  • Космическая компания Ричарда Брэнсона успешно доставила к границе космоса трёх туристов и вернула их на землю. Трансляция запуска велась на YouTube. На 19:47 мск акции Virgin Galactic выросли на 1,63%, до $3,44.
  • На борту находились 80-летний британец Джон Гудвин с болезнью Паркинсона — он стал самым старым гражданином Великобритании, побывавшим в космосе, уточняет Daily Mail.
  • Помимо него, в экипаж вошли Кейша Шахафф и ее дочь Анастатия Майерс из Антигуа и Барбуды, которые выиграли право на полёт в благотворительной лотерее. Старшим инструктором стал астронавт Virgin Galactic Бет Мозес.
  • Это уже второй коммерческий полёт компании. В июле 2023 года она успешно осуществила запуск, в котором участвовали инженер итальянского Национального исследовательского совета Панталеоне Карлуччи и двое офицеров военно-воздушных сил Италии Уолтер Вилладэй и Анджело Ландольфи.
Космолёт компании Virgin Galactic

#новость #virgingalactic

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26 комментариев
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 Stanislav Mishenin

Как приятно читать такие новости!
Кто пишет что это мелочи, забывают, через сколько проверок, лицензий и затрат проходит компания чтобы вывести обычных туристов без опыта космонавтики в космос.
Понятное дело со временем и ценник уменьшится, и больше опций будет для туристических полетов в космос. Просто приятно смотреть на это на зарождении частного космического туризма.
Blue Origin Безоса вообще пускают настоящие ракеты с туристами в космос, полет в районе 15 минут с обучением за 5 дней - и ты космонавт.
Несколько поколений назад о таком даже представить не могли, а щас в коментах, смотришь, никого не удивишь таким 😅

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Аргумент Молотова

"Космическая компания Ричарда Брэнсона успешно доставила к границе космоса трёх туристов и вернула их на землю."-слава богу,что вернулись живые

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Score of Doom

Да, главное чтобы с собой тифонов не завезли.

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Франсиско Пухольс

Где-то лежат у меня их акции

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Pavel S

где-то на дне?

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Фокс Йовович

Ну тупые (с)

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Алеоп

Почему?

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Фокс Йовович

А загугль

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Алеоп

Что именно?

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Фокс Йовович

Блэт, да сарказм это, е* т*** дивизию

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Алеоп

Ну дак поржать же хотел

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Andrew K.

Сарказм - это когда с интеллектом, тут им не пахнет

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Pavel S

а дед-то упорный, не сдается

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debil
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Кирилл Каримов

Выиграли билеты в лотерею?! Похоже купивших билеты не было…

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Сергей Мазур

Интересно, сколько лотерейных билетов продали)

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Кирилл Каримов

Это компанию давно уже похоронили… а тут на тебе…заметь даже акции не в космосе… а были если не ошибаюсь в районе 40$

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Vitaly Ya

Да вроде событие, а атмосферы праздника нет(

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ingeniare

Событие нулевое по значимости, 60 лет назад Гагарин летал горазды выше

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Vitaly Ya

Да просто время хайпа малых компаний прошло, когда любое незначительное событие даже, могло удвоить стоимость

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Ранель
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Слегка Придурковатый

Суборбитальный полёт - это детские шалости.

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Андрей Иванов

На самом деле это транспорт для богатеньких. Как туризм конечно говно, а как замена конкордам вполне. Но не в том виде конечно, в каком у вирджина.

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Влад Шушкевич

Что бы такое утверждать, надо иметь опыт нахождения на орбите и опыт суборбитальных полетов. Тогда мнение будет очень весомым. А так я сейчас могу сказать, что суборбитальные полеты это нечто невероятное.

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Любаметрия

где в лотерее поучаствовать можно?

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никита

Вроде и круто, но столько уже времени прошло с 1 полета человека и не так далеко шагнули

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26 комментариев
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