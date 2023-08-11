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Будущее
Таня Боброва

Россия запустила станцию «Луна-25» к спутнику Земли — первую с 1976 года Статьи редакции

Прилунение в районе Южного полюса запланировано на 21 августа 2023-го.

6866 просмотров
  • В ночь на 11 августа 2023 года ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области. Трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
  • Около 03:30 мск «Роскосмос» сообщил, что станция выведена на траекторию перелёта к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Примерно в 07:00 мск глава Хабаровского края Михаил Дегтярев написал, что три из четырёх ступеней ракеты «Союз-2.1б» упали на территории региона.
  • Выход станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км запланирован на 16 августа, посадка на поверхность спутника — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский. Два резервных района — юго-западнее кратера Манцини и к югу от кратера Пентланд-А. После прилунения научная работа станции продлится год.
Источник: «Роскосмос»
  • «Луна-25» предназначена для отработки мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований лунного грунта на наличие льда. Станция весит 1,8 тонны, комплект научного оборудования — 31 кг.
Источник: «Роскосмос»
  • Эта лунная миссия станет первой в современной истории России, отмечает РБК. Предыдущую станцию — советскую «Луна-24» — запустили в 1976 году.
  • По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, следующие аппараты планируют запустить с 2027-го по 2030-й: это комплекс автоматических исследований Луны.
  • После этого Россия «с коллегами из Китая» перейдёт к следующей фазе — возможности пилотируемого посещения спутника и строительства лунной базы, добавил Борисов. Страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции в конце 2022 года.
Источник: НПО Лавочкина

#новость #роскосмос #космос

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270 комментариев
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 Мох

Ждём комментариев «экспертов», почему это плохо)

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Hox

Новость, безусловно, позитивная.
Но если хотите негатива, то так и быть: Россия теперь конкурирует не с США и Европой в сфере исследования других планет и доставки грузов в космос, а с Индией и Израилем в сфере исследования луны зондами.
Вот такой вот отрицательный прогресс.

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21 комментарий
تقي

Да тебе, судя по всему, десятки триллионов рублей потраченных на сво, вместо улучшения качества жизни граждан это не плохо, что уж говорить про чуть меньшие суммы на «лунные миссии».

Так что смысла рассказывать почему и что плохо - нет.

Достоевского же не читал? Или бот?

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3 комментария
Иван Помидоров

А я зашёл почитать комментарии про прорыв, невиданный рывок, подъем экономики под руководством мудрейших правителей, и как скоро всё наладится и разбогатеем, качая лунные ресурсы)

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6 комментариев
Александр Привалов

Да это не плохо, это просто не совсем вовремя, некстати. Сейчас нужно резать косты, поддерживать людей, держать цены, запускать импортозамещение. А мы бросились космос развивать. Когда уже ни денег, ни сотрудничества :/

Это как если бы вас уволили, а вы вместо еды ребёнку первым делом решили обновить айфон.

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10 комментариев
mr g

Да рано судить об успехе, не сел еще аппарат на луну, а кричите уже больше всех. Китайцы уже оттуда грунт привозят, а мы только пытаемся сесть.

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2 комментария
Василий Мартьянов

Почему сразу плохо, хорошая работа, по распилу под качественным "прикрытием".

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Cringe Artist

Пришел оставить этот комментарий)

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1 комментарий
Федот да не тот

Хорошо, "эксперт", расскажи почему это хорошо, в стране с экономикой близкой к финансовому коллапсу, ведь запуск стоил несколько сотен миллионов $ и отсутствующей наукой, и низкоценными данными которые были важны в начале проектирования станции(наличие воды на Луне), но совершенно не важны сейчас, когда наличие воды на Луне - доказанный факт. Хотя, погоди, кажется я понял. Единственное для чего это надо, что бы прославить Кормчего, на эти вещи никаких миллиардов не жалко.

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13 комментариев
Леонид Гнездилов

Потому, что не частная компания запустила, никакого бизнеса из этого не получится. А ресурс про бизнес

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дед Мазай и муравьеды

Потому что это военная миссия под прикрытием исследовательской, устроенная сильно нечистоплотными людьми.

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Azrael

Кто мы то))))? Ты из Индонезии

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1 комментарий

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2 комментария
RegAddress

ага. "Мы пахали..."

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1 комментарий
Антоний Капитанов

+15 центов за коммент от фонда Сорроса

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Иван Васильев

Это же просто новость о запуске ракеты в космос для исследования спутника Земли. Зачем тут глупо язвить и желчь изливать?

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Leonid Bushuev

В смысле? Задача - обосрать страну и придумать почему плохо. Неважно что. Любая новость - априори плохая. Потому, если новость не плохая (и уж не дай Бог хорошая) - то нужно срочно придумать почему это плохо. А если и это не удается, нужно вспомнить про доллар, что бабушки хлеб купить не могут, что в новых залупках дороги нет.

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50 комментариев
Сергей Исаков
Зачем тут глупо язвить и желчь изливать?

привычка
ненависть
методички
смысл жизни

У всех у них разные причины, но итог один — обиженность на Россию и всё что в ней происходит, тем более позитивное

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Konstantin

Totally agree, как говорится. Рад что космическая программа развивается, а с кем конкуренция вообще по барабану… Сейчас бы еще не развивать сферу из за того что есть конкуренты в мире… хах)
VC странное местечко судя по ее обитателям. Диванные эксперты что то выкрикивают язвительное или вообще не в тему, пытаясь показать свою значимость и привлечь внимание. Давно заметил что тут абсолютное меньшинство пишет по существу или просто в позитивном ключе.
Паттерны поведения
- обосрать
- мир тлен
- так только хуже
- у них ничего не получится
- они/ты ничего не понимаешь
… Я в а*уе оказывается столько гениальных людей в одном месте, пора бы что то полезное сделать )

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2 комментария
Рафаэль Алиев

Зашел чисто почитать комментарии почему это плохо и как мы отстали...

Кстати, ракета построена на чипах от стиралок и унитазах из Украины.

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Allestor Klei

Бери выше, «строили ее дети из Украины» специально для «Мордора» (сарказм тов. майор)

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4 комментария
Вячеслав Мельников

и заправлена Нутеллой и оливковым маслом?

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Леонид Гнездилов

Индия такой зонд запускала. От Индии не отстали. И, раз уж ресурс про бизнес, интересно как на этом заработает бизнес?

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S.Capusta

Удачи, пусть все получится! 🤞

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Дмитрий Смирнов

Это плохо, не знаю почему, но это плохо, поставьте плюс

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ЯжПрограммист

Подсказываю: Вот у нас разве все проблемы решены? Курс рубля вырос, доходы падают, население нищает, лучше бы потратили эти деньги на пенсии для бабушек, зарплаты врачей... чё-то там ещё. Ну в целом идея такая.

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6 комментариев
Амбассадор Черноголовки

Не, ну это плюс

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Василий Мартьянов

Однозначно плюс

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Leo Uvarov

это хорошо, но смысла нет. Тк Россия колонизацию Луны все равно не потянет. + есть рик того, что эта хрень промахнется мимо Луны и будет зрада.

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Shoo

Смотрел вчера трансляцию.
Сам факт запуска (и его успех) - это прекрасно.
Научной и инженерной командам мое почтение и всяческий респект, это круто.
С медийной частью, конечно, до СпейсИкс и НАСА далековато, но тут ничего нового.
А чат|комменты к стриму - это вообще отдельный портал в ад и способ потерять веру в людей.

Остается только когда-нибудь на космонавтику начнут тратить больше, чем на частные военные компании и спонсирование пропаганды.

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Марат

лучше конечно на космонатику, чем на чвк, но целесообразность сомнительная. огромные траты, минимальных выхлоп

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4 комментария
jonewayne

Мог бы поставить больше лайков - кинул бы штук 10

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дед Мазай и муравьеды
А чат|комменты к стриму - это вообще отдельный портал в ад и способ потерять веру в людей.

А она еще осталась, после 24-го?..

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2 комментария
Андрей

Лучшее достижение за последние 2 года

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Hox

Единственное достижение за последние 2 года

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6 комментариев
Egor Chusov

Запуск плюс, но поиск льда "контактным способом" - сомнительная цель. Вылезет щуп и начнёт щупать грунт?

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1 комментарий
Идейный Комментатор

Экспертные эксперты, объясните почему это плохо?

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Ivan Mart

- сколько денег распилили
- лучше бы больницы построили
- ты доллар видел?
- советские(третьего рейха) наработки, ничего нового не сделали.
- на Мосфильме сняли
- Тебе то чего с этого? Лучше жить станешь?
- дороги говно, а они ракеты пускают.
- бесполезная фигня, иначе американцы давно бы всё сделали.

Выбирай что тебе по душе.

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3 комментария
Иван Иванов

а чего хорошего? зачем нам эта поебень, если мы уже 3 года как добываем гелий-3 с этой самой луны?

https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/

Российская лунная база появится раньше…
Российская база на Луне появится в 2015 году, а еще через пять лет там начнут добывать гелий-3 для…
lenta.ru
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Nikolay Evseev

Главное чтобы в Украину не попали

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Alex Shevchenko

Главное, чтобы не сработало ПВО

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Nikolay Evseev

На самом деле понятно за что минусуют. Просто в последнее время ассоциации выстроились такие. Если Россия запускает ракеты, то это не очень хорошие ракеты и их направление известно.

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1 комментарий
Алекс Д.

Так попали же в Хабаровский край...

Примерно в 07:00 мск глава Хабаровского края Михаил Дегтярев написал, что три из четырёх ступеней ракеты «Союз-2.1б» упали на территории региона.
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3 комментария
xFilmart -SERM

А ты думаешь какие базы мы на Луне строить будем? ;)

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1 комментарий
Aleksey Dmitriev

Слава богу, хоть за что-то можно порадоваться. Молодцы

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Антон Храмченко

Говорят, там с десяток деревень эвакуировали, чтобы не зашибло падающими с неба ступенями. Конечно до SpaceX с их многоразовыми первыми ступенями еще далековато, но все же это первая действительно новость о российском космическом запуске за последние 30 лет, так что молодцы!

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7 комментариев
Seppo Nopilainen

Кто подсунул Путину DVD c "Железным небом"?

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новый участник

Положительное развитие для России.
Это определенно будет хорошо, чтобы уйти от проблем мира.

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jonewayne

Аня/Инна так старается, интересно, KPI изменяются в количестве комментов или количестве слов... Или сразу оба фактора

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Жони Деп

Молодцы!

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Жони Деп

Каким же нужно быть ущербом, чтобы ставить дизлайк на слово молодцы ))))

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ЯжПрограммист

весь мир на них живёт и работает, хотя наверное в США тоже есть такие комментраии на запуск spaceX и выпуски новых айфонов.

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13 комментариев
Hox

Американские блоки, русские блоки... Все сделано в Китае.

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igotosochi

Туземун!

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Сергей Старостин (Татарин)

Поехали)

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Олег Юрьевич
Трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса»

Хмм, а почему не поддержали Рутуб?)

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Андрей Шутовский

Отвлекающий манёвр, один из, один из..

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Жони Деп

Готовы даже ракету на луну отправить, чтобы Андрей из Нижних Подзалупок отвлекся. А он не отвлекается, ничем его не проймешь!

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Жони Деп

Что-то слишком много ходороботов активизировалось, вас легко узнать. Меняйте методички

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jonewayne

Как быстро вы имена меняете)

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5 комментариев
Citizen X

Не верю в запуск. Пахнет пиздежом в рамках рекламной кампании диктатора. "Вызов" сняли, снимут и посадку на Луну, как вариант. Факты из первых уст:

МОСКВА, 29 июля 2022. /РБК/. США, Китай и Европа давно обогнали Россию в производстве спутников, заявил в интервью каналу «Россия 24» гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем», — пояснил он. По словам Борисова, госкорпорация «сильно задолжала российской экономике
МОСКВА, 21 декабря 2022. /ТАСС/. Убытки Роскосмоса по итогам 2021 года составили 31 млрд рублей, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года будут более 50 млрд рублей, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.
"Сегодня финансово-экономическая ситуация в Роскосмосе говорит о том, что здесь, мягко говоря, не все в порядке. В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 млрд [руб.]. С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, - отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг - все усугубилось. Прогнозируемые убытки по итогам 2022 года - больше 50 млрд рублей", - сказал он. Глава Роскосмоса пояснил, что основной источник убытков связан с ненадлежащей организацией работы предприятий. "Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок. Причины разные - от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе", - сказал Юрий Борисов.
КАЛУГА, 14 апреля 2023. /ТАСС/. Россия "немного проспала" момент, когда в мире вновь появился интерес к Луне. Об этом сообщил в пятницу гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе (МКФ) "Циолковский" в Калуге. "Я скажу такую крамольную вещь. Это моя личная точка зрения. Мы, как и с многоспутниковой группировкой, проспали немного старт очередного интереса к Луне. И Америка, и Китай опережают нас в этом направлении. Чтобы лететь к Луне и говорить о серьезной экспансии в этом направлении, нужно иметь сверхтяжелый носитель. У нас этого носителя нет", - сказал Борисов. По его словам, создание такого носителя начнется в 2024 году.
МОСКВА, 26 апреля 2023. /РБК/. Российская ракетно-космическая отрасль находится сейчас в «не очень хорошем» кадровом и финансовом состоянии. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.
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Dima Alexeev

https://www.nasaspaceflight.com/2023/08/luna-25-mission-launch/

Luna 25: the first Russian spacecraft in 47…
On August 10, 2023, at 23:10 UTC, the Russian Luna 25 spacecraft launched to the…
www.nasaspaceflight.com
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1 комментарий
Дмитрий

Раньше не верили в Крымский мост, теперь в полёт на луну. А вы говорите прогресса нет!

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Эта самое, как его там

Ахахахаха 🤣🤣

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Жони Деп

Кто-нибудь позовите админа - тут какой-то невиданный доселе мною набег ботов

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Zamir Saidov

Круто. Нужно бы ещё названия норм давать технике, запоминающееся и без цифр. Как всякие Curiosity.

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Патернализм Релоканта

А falcon-9 это другое или как?

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1 комментарий
Elnar I

Омон Ра

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nochnoy.ru

Всё мультики? На самом деле не запустили станцию?

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Владимир Егоров

Отличная новость. Не знаю, почему, но многие кричат, что отличная. А то не дай бог сказать что-то плохое. Обидятся неженки)

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Dima Alexeev

Предлагаю сразу пересчитать стоимость запуска в детских садах и пенсиях + определить процент иностранных запчастей

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Shoo

Стоимость контракта на всю миссию (и это без учета того, какой процент там попилен) примерно в 13 раз меньше, чем бюджет потратил на содержание одной ЧВК.
Может вы немножко не те затраты в детские сады и пенсии пересчитываете?

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1 комментарий
Sergey K

Прекрасная новость! Ракета полетела туда, куда ей и стоило полететь – в космос!

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Alex Tech

Ну попала же )

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Вадимов Вадим

Крайняя удачная посадка российского-советского космического аппарата на поверхность небесного тела, отличного от Земли была проведена еще в СССР.

Так что ждем сообщений типа: "Связь с аппаратом была потеряна, специалисты объясняют это задержкой в распространении сигнала от Луны до Земли"
или же
"Аппарат успешно прилунился со скоростью, близкой ко второй космической. Специалисты ЦУПА работают над ее восстановлением связи с ним"

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Andron Andronov

рогозин батут достроили!!!
Бггг)))

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Hox

Рогозина уже давно ушли. Видимо поэтому и начали что-то запускать.

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Maxim

Как прекрасно, пока не пришёл админ, боты срутся с ботами, дауны подгавкивают.

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jonewayne

... и только один Максим как настоящий сверхразум решил обратить на это внимание, как будто бы никому не понятно, чем тут люди из года в год занимаются)

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5 комментариев
Vladimir K.

И это крупнейшая в рунете платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых. В РФ шел 2023 год.

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2 комментария
Ivan

И что дальше?

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Юрий Другач

дальше просто читайте следующую новость

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1 комментарий

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Виктор Петров

Ципсота в своём репертуаре. "писинеры, писиму писинерам ни раздали..."
По косяну, бгг

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ЯжПрограммист

Надо проводить на луне референдум

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Maxim

Слышал там русских притесняют

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Алекс Д.

думаю, 146% жителей луны поддерживают проведение референдума.

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Mike Amir

это дипфейк, все повелись

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Alexander Antonov-Senior

Здорово! Новые территории, расширение жизненного пространства.

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Anton Maslow

Комменты топ)
Интересно было бы посмотреть на дебаты в комментариях ВКшной аудитории(Mash,Лентач) и аудитории VC😮😮😮

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Юрий Другач

Жду снимков с инопланетянами с обратной стороны луны

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ЯжПрограммист

ихтамнет

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Леонид Гнездилов

Ждём частный спутник. Зондами бюджетными не удивишь, интересно когда это частный бизнес

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Ivan

А про Самарского системного, администратора.
На заводе Роскосмоса новости будут ?

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Maxim

подсосов забрали себе власти

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Astrid

с 1976 года ничего не делали ?

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Борис Интеграторов

Назло супостатам отлучникам! Россия скоро везде будет! Гойда!

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Sergey K

А то в последний год привык, увы, совсем к другому...

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Vova Zhevnov

Епт, ну удачи, чо. Я только не понял характер предполагаемых исследований?

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Зеленый самолетик

Ок. Ясно

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Artem

Жду, когда покажут артефакты высадки на Луну американцев

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Ai Zhan

Слушайте, а ведь реальное достижение — смогли не разворовать 140% бюджета на запуск! Кто-то реально хотел, чтобы это взлетело — респект.

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Нифига собi

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Seppo Nopilainen

Двумя днями позже:

Шойгу! Герасимов! Где гелий-3?!
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Алексей С

В Ростове

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Михаил Негротов

Напиzдили унитазов, и теперь корыта из них на луну запускают.
Дядя майор, это сарказм, если что😉

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270 комментариев
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