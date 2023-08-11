Россия запустила станцию «Луна-25» к спутнику Земли — первую с 1976 года Статьи редакции
Прилунение в районе Южного полюса запланировано на 21 августа 2023-го.
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- В ночь на 11 августа 2023 года ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области. Трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
- Около 03:30 мск «Роскосмос» сообщил, что станция выведена на траекторию перелёта к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Примерно в 07:00 мск глава Хабаровского края Михаил Дегтярев написал, что три из четырёх ступеней ракеты «Союз-2.1б» упали на территории региона.
- Выход станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км запланирован на 16 августа, посадка на поверхность спутника — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский. Два резервных района — юго-западнее кратера Манцини и к югу от кратера Пентланд-А. После прилунения научная работа станции продлится год.
- «Луна-25» предназначена для отработки мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований лунного грунта на наличие льда. Станция весит 1,8 тонны, комплект научного оборудования — 31 кг.
- Эта лунная миссия станет первой в современной истории России, отмечает РБК. Предыдущую станцию — советскую «Луна-24» — запустили в 1976 году.
- По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, следующие аппараты планируют запустить с 2027-го по 2030-й: это комплекс автоматических исследований Луны.
- После этого Россия «с коллегами из Китая» перейдёт к следующей фазе — возможности пилотируемого посещения спутника и строительства лунной базы, добавил Борисов. Страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции в конце 2022 года.
Ждём комментариев «экспертов», почему это плохо)
Новость, безусловно, позитивная.
Но если хотите негатива, то так и быть: Россия теперь конкурирует не с США и Европой в сфере исследования других планет и доставки грузов в космос, а с Индией и Израилем в сфере исследования луны зондами.
Вот такой вот отрицательный прогресс.
Да тебе, судя по всему, десятки триллионов рублей потраченных на сво, вместо улучшения качества жизни граждан это не плохо, что уж говорить про чуть меньшие суммы на «лунные миссии».
Так что смысла рассказывать почему и что плохо - нет.
Достоевского же не читал? Или бот?
А я зашёл почитать комментарии про прорыв, невиданный рывок, подъем экономики под руководством мудрейших правителей, и как скоро всё наладится и разбогатеем, качая лунные ресурсы)
Да это не плохо, это просто не совсем вовремя, некстати. Сейчас нужно резать косты, поддерживать людей, держать цены, запускать импортозамещение. А мы бросились космос развивать. Когда уже ни денег, ни сотрудничества :/
Это как если бы вас уволили, а вы вместо еды ребёнку первым делом решили обновить айфон.
Да рано судить об успехе, не сел еще аппарат на луну, а кричите уже больше всех. Китайцы уже оттуда грунт привозят, а мы только пытаемся сесть.
Почему сразу плохо, хорошая работа, по распилу под качественным "прикрытием".
Пришел оставить этот комментарий)
Хорошо, "эксперт", расскажи почему это хорошо, в стране с экономикой близкой к финансовому коллапсу, ведь запуск стоил несколько сотен миллионов $ и отсутствующей наукой, и низкоценными данными которые были важны в начале проектирования станции(наличие воды на Луне), но совершенно не важны сейчас, когда наличие воды на Луне - доказанный факт. Хотя, погоди, кажется я понял. Единственное для чего это надо, что бы прославить Кормчего, на эти вещи никаких миллиардов не жалко.
Потому, что не частная компания запустила, никакого бизнеса из этого не получится. А ресурс про бизнес
Потому что это военная миссия под прикрытием исследовательской, устроенная сильно нечистоплотными людьми.
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Кто мы то))))? Ты из Индонезии
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ага. "Мы пахали..."
+15 центов за коммент от фонда Сорроса
Это же просто новость о запуске ракеты в космос для исследования спутника Земли. Зачем тут глупо язвить и желчь изливать?
В смысле? Задача - обосрать страну и придумать почему плохо. Неважно что. Любая новость - априори плохая. Потому, если новость не плохая (и уж не дай Бог хорошая) - то нужно срочно придумать почему это плохо. А если и это не удается, нужно вспомнить про доллар, что бабушки хлеб купить не могут, что в новых залупках дороги нет.
привычка
ненависть
методички
смысл жизни
У всех у них разные причины, но итог один — обиженность на Россию и всё что в ней происходит, тем более позитивное
Totally agree, как говорится. Рад что космическая программа развивается, а с кем конкуренция вообще по барабану… Сейчас бы еще не развивать сферу из за того что есть конкуренты в мире… хах)
VC странное местечко судя по ее обитателям. Диванные эксперты что то выкрикивают язвительное или вообще не в тему, пытаясь показать свою значимость и привлечь внимание. Давно заметил что тут абсолютное меньшинство пишет по существу или просто в позитивном ключе.
Паттерны поведения
- обосрать
- мир тлен
- так только хуже
- у них ничего не получится
- они/ты ничего не понимаешь
… Я в а*уе оказывается столько гениальных людей в одном месте, пора бы что то полезное сделать )
Зашел чисто почитать комментарии почему это плохо и как мы отстали...
Кстати, ракета построена на чипах от стиралок и унитазах из Украины.
Бери выше, «строили ее дети из Украины» специально для «Мордора» (сарказм тов. майор)
и заправлена Нутеллой и оливковым маслом?
Индия такой зонд запускала. От Индии не отстали. И, раз уж ресурс про бизнес, интересно как на этом заработает бизнес?
Удачи, пусть все получится! 🤞
Это плохо, не знаю почему, но это плохо, поставьте плюс
Подсказываю: Вот у нас разве все проблемы решены? Курс рубля вырос, доходы падают, население нищает, лучше бы потратили эти деньги на пенсии для бабушек, зарплаты врачей... чё-то там ещё. Ну в целом идея такая.
Не, ну это плюс
Однозначно плюс
это хорошо, но смысла нет. Тк Россия колонизацию Луны все равно не потянет. + есть рик того, что эта хрень промахнется мимо Луны и будет зрада.
Смотрел вчера трансляцию.
Сам факт запуска (и его успех) - это прекрасно.
Научной и инженерной командам мое почтение и всяческий респект, это круто.
С медийной частью, конечно, до СпейсИкс и НАСА далековато, но тут ничего нового.
А чат|комменты к стриму - это вообще отдельный портал в ад и способ потерять веру в людей.
Остается только когда-нибудь на космонавтику начнут тратить больше, чем на частные военные компании и спонсирование пропаганды.
лучше конечно на космонатику, чем на чвк, но целесообразность сомнительная. огромные траты, минимальных выхлоп
Мог бы поставить больше лайков - кинул бы штук 10
А она еще осталась, после 24-го?..
Лучшее достижение за последние 2 года
Единственное достижение за последние 2 года
Запуск плюс, но поиск льда "контактным способом" - сомнительная цель. Вылезет щуп и начнёт щупать грунт?
Экспертные эксперты, объясните почему это плохо?
- сколько денег распилили
- лучше бы больницы построили
- ты доллар видел?
- советские(третьего рейха) наработки, ничего нового не сделали.
- на Мосфильме сняли
- Тебе то чего с этого? Лучше жить станешь?
- дороги говно, а они ракеты пускают.
- бесполезная фигня, иначе американцы давно бы всё сделали.
Выбирай что тебе по душе.
а чего хорошего? зачем нам эта поебень, если мы уже 3 года как добываем гелий-3 с этой самой луны?
https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/
Главное чтобы в Украину не попали
Главное, чтобы не сработало ПВО
На самом деле понятно за что минусуют. Просто в последнее время ассоциации выстроились такие. Если Россия запускает ракеты, то это не очень хорошие ракеты и их направление известно.
Так попали же в Хабаровский край...Примерно в 07:00 мск глава Хабаровского края Михаил Дегтярев написал, что три из четырёх ступеней ракеты «Союз-2.1б» упали на территории региона.
А ты думаешь какие базы мы на Луне строить будем? ;)
Слава богу, хоть за что-то можно порадоваться. Молодцы
Говорят, там с десяток деревень эвакуировали, чтобы не зашибло падающими с неба ступенями. Конечно до SpaceX с их многоразовыми первыми ступенями еще далековато, но все же это первая действительно новость о российском космическом запуске за последние 30 лет, так что молодцы!
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Кто подсунул Путину DVD c "Железным небом"?
Положительное развитие для России.
Это определенно будет хорошо, чтобы уйти от проблем мира.
Аня/Инна так старается, интересно, KPI изменяются в количестве комментов или количестве слов... Или сразу оба фактора
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Молодцы!
Каким же нужно быть ущербом, чтобы ставить дизлайк на слово молодцы ))))
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весь мир на них живёт и работает, хотя наверное в США тоже есть такие комментраии на запуск spaceX и выпуски новых айфонов.
Американские блоки, русские блоки... Все сделано в Китае.
Туземун!
Поехали)
Хмм, а почему не поддержали Рутуб?)
Отвлекающий манёвр, один из, один из..
Готовы даже ракету на луну отправить, чтобы Андрей из Нижних Подзалупок отвлекся. А он не отвлекается, ничем его не проймешь!
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Что-то слишком много ходороботов активизировалось, вас легко узнать. Меняйте методички
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Как быстро вы имена меняете)
Не верю в запуск. Пахнет пиздежом в рамках рекламной кампании диктатора. "Вызов" сняли, снимут и посадку на Луну, как вариант. Факты из первых уст:МОСКВА, 29 июля 2022. /РБК/. США, Китай и Европа давно обогнали Россию в производстве спутников, заявил в интервью каналу «Россия 24» гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем», — пояснил он. По словам Борисова, госкорпорация «сильно задолжала российской экономике
МОСКВА, 21 декабря 2022. /ТАСС/. Убытки Роскосмоса по итогам 2021 года составили 31 млрд рублей, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года будут более 50 млрд рублей, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.
"Сегодня финансово-экономическая ситуация в Роскосмосе говорит о том, что здесь, мягко говоря, не все в порядке. В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 млрд [руб.]. С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, - отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг - все усугубилось. Прогнозируемые убытки по итогам 2022 года - больше 50 млрд рублей", - сказал он. Глава Роскосмоса пояснил, что основной источник убытков связан с ненадлежащей организацией работы предприятий. "Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок. Причины разные - от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе", - сказал Юрий Борисов.
КАЛУГА, 14 апреля 2023. /ТАСС/. Россия "немного проспала" момент, когда в мире вновь появился интерес к Луне. Об этом сообщил в пятницу гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе (МКФ) "Циолковский" в Калуге. "Я скажу такую крамольную вещь. Это моя личная точка зрения. Мы, как и с многоспутниковой группировкой, проспали немного старт очередного интереса к Луне. И Америка, и Китай опережают нас в этом направлении. Чтобы лететь к Луне и говорить о серьезной экспансии в этом направлении, нужно иметь сверхтяжелый носитель. У нас этого носителя нет", - сказал Борисов. По его словам, создание такого носителя начнется в 2024 году.
МОСКВА, 26 апреля 2023. /РБК/. Российская ракетно-космическая отрасль находится сейчас в «не очень хорошем» кадровом и финансовом состоянии. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.
https://www.nasaspaceflight.com/2023/08/luna-25-mission-launch/
Раньше не верили в Крымский мост, теперь в полёт на луну. А вы говорите прогресса нет!
Ахахахаха 🤣🤣
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Кто-нибудь позовите админа - тут какой-то невиданный доселе мною набег ботов
Круто. Нужно бы ещё названия норм давать технике, запоминающееся и без цифр. Как всякие Curiosity.
А falcon-9 это другое или как?
Омон Ра
Всё мультики? На самом деле не запустили станцию?
Отличная новость. Не знаю, почему, но многие кричат, что отличная. А то не дай бог сказать что-то плохое. Обидятся неженки)
Предлагаю сразу пересчитать стоимость запуска в детских садах и пенсиях + определить процент иностранных запчастей
Стоимость контракта на всю миссию (и это без учета того, какой процент там попилен) примерно в 13 раз меньше, чем бюджет потратил на содержание одной ЧВК.
Может вы немножко не те затраты в детские сады и пенсии пересчитываете?
Прекрасная новость! Ракета полетела туда, куда ей и стоило полететь – в космос!
Ну попала же )
Крайняя удачная посадка российского-советского космического аппарата на поверхность небесного тела, отличного от Земли была проведена еще в СССР.
Так что ждем сообщений типа: "Связь с аппаратом была потеряна, специалисты объясняют это задержкой в распространении сигнала от Луны до Земли"
или же
"Аппарат успешно прилунился со скоростью, близкой ко второй космической. Специалисты ЦУПА работают над ее восстановлением связи с ним"
рогозин батут достроили!!!
Бггг)))
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Рогозина уже давно ушли. Видимо поэтому и начали что-то запускать.
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Как прекрасно, пока не пришёл админ, боты срутся с ботами, дауны подгавкивают.
... и только один Максим как настоящий сверхразум решил обратить на это внимание, как будто бы никому не понятно, чем тут люди из года в год занимаются)
И это крупнейшая в рунете платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых. В РФ шел 2023 год.
И что дальше?
дальше просто читайте следующую новость
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Ципсота в своём репертуаре. "писинеры, писиму писинерам ни раздали..."
По косяну, бгг
Надо проводить на луне референдум
Слышал там русских притесняют
думаю, 146% жителей луны поддерживают проведение референдума.
это дипфейк, все повелись
Здорово! Новые территории, расширение жизненного пространства.
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Комменты топ)
Интересно было бы посмотреть на дебаты в комментариях ВКшной аудитории(Mash,Лентач) и аудитории VC😮😮😮
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Жду снимков с инопланетянами с обратной стороны луны
ихтамнет
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Ждём частный спутник. Зондами бюджетными не удивишь, интересно когда это частный бизнес
А про Самарского системного, администратора.
На заводе Роскосмоса новости будут ?
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подсосов забрали себе власти
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с 1976 года ничего не делали ?
Назло супостатам отлучникам! Россия скоро везде будет! Гойда!
А то в последний год привык, увы, совсем к другому...
Епт, ну удачи, чо. Я только не понял характер предполагаемых исследований?
Ок. Ясно
Жду, когда покажут артефакты высадки на Луну американцев
Слушайте, а ведь реальное достижение — смогли не разворовать 140% бюджета на запуск! Кто-то реально хотел, чтобы это взлетело — респект.
Нифига собi
Двумя днями позже:Шойгу! Герасимов! Где гелий-3?!
В Ростове
Напиzдили унитазов, и теперь корыта из них на луну запускают.
Дядя майор, это сарказм, если что😉