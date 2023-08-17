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Таня Боброва

«Роскосмос» показал первый снимок лунной поверхности, сделанный станцией «Луна-25» Статьи редакции

Накануне станция успешно вышла на орбиту искусственного спутника Луны, посадка на её поверхность запланирована на 21 августа.

Источник: «Роскосмос»
  • Автоматическая станция сделала снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На нём — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны, сообщили в «Роскосмосе».

Невидимый с Земли кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей — высота окружающего его вала достигает 8 км над поверхностью относительно ровного дна.

Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

«Роскосмос»
  • Россия запустила «Луна-25» к спутнику Земли 11 августа 2023 года.
  • Затем «Луна-25» передала первые фотографии (на них видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны, а также эмблема миссии и ковш бортового манипулятора). 16 августа станция успешно вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Посадка запланирована на 21 августа в районе севернее кратера Богуславского.

#новость #роскосмос #луна

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 Макс Фактор

Фейк, это в павильоне снято

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Аня Ракета

А как ты этот снимок объяснишь? Тоже фейк? Такое в павильоне не снять, скептик.

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Garmonbon

А почему у нас нет такого финансирования как в сша?

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Roman Hmelevsky

Счас я буду делать больно. Бюджет Роскосмоса сравним с бюджетом JAXA, космического агентства Японии. Но при этом JAXA летает к астероидам, доставляет с них пробы, делали запуски к Марсу и Венере, участвуют в совместном проекте к Меркурию.

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Антон Антонов

Из всего перечисленного реально JAXA делает только полеты к астероидам (два раза). И на днях на Луну полетят тоже. Но японцы не вынуждены тратить столько денег на поддержание пилотируемой космонавтики, сколько должен тратить Рогскосмос.

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Михаил Барабаш

В космосе нельзя писать обычными карандашами, потому что это приводит к большому количеству летающих мелких частичек графита.

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Аня Ракета

А как же классическое Задорновское НУ ТУПЫЫЫЫЕЕЕЕЕ

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Аня Ракета

Кстати без рофла, да. Однако работают на пендоско-европейском железе, софте и БДшках. Хотя ладно, в РФ есть БД. Но аналог того же Гитхаба Мишустин обещал лет так пять назад.

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Мимо проходивший

Интересно выходит, лучшие разрабы у нас, а лучшие мировые ИТ проекты у них, причем без распределенной по миру команды. Интересна.

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Garmonbon

Вы уже определитесь нужно нам такое финансирование или нет.

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Антон Антонов

А почему у США космический бюджет больше, чем у остальных стран вместе взятых?

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Zoringer

Круто конечно, но раз в 47 лет отправлять станции к Луне как-то долго-играюще и такими темпами нам Китай уже не догнать. Китай планирует к 2028 году построить на Луне базу и в дальнейшем высадить на спутнике Земли тайконавтов. Лунная база, скорее всего, будет работать на ядерной энергии. Она будет состоять из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и ровера.

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Denis Zotov
Китай планирует к 2028 году построить на Луне базу

Ну, так и Россия может планировать.

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Zoringer

Да, но признайтесь, в чье осуществление планов вы больше верите? Тем более, что Россия их даже не озвучивала)

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Мимо проходивший

Ну станция у них уже есть при этом.

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Nobody

Африку России в роли источника сырья для Китая все равно не догнать ну никак.

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Антон Антонов

В этом десятилетии никто на Луне базу не построит и человека не высадит. В следующем — скорее всего, да.

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Zoringer

Возможно и так. Время покажет.

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Aleks B

кому нам

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Roman Hmelevsky
И кстати мало кто знает

Да откуда, действительно, только вам это тайное знание доступно.

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Вадим Д.

Неужто будет польза? Ну да ещё прилунить нужно и дальше данные собирать.
Успеха миссии!

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Cеpгей Фeдотов

А чего сказать хотел то? Не понятно. Не будет пользы для кого?

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Вадим Д.

Наоборот, удивлён, что будет польза, а не только распилы.
А уж для кого и какая — нешто в методичке не пишут? Непорядок!

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Марс Кит-Кат

База Гитлера в левом верхнем углу, будто нечаянно, скрыта фольгой.

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Владис
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Roman Hmelevsky

Считать неудобно.

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Георгий Козырев

Вызываю научно-пояснительную бригаду!
Почему спутник, находясь между землей и луной, показывает луну такой маленькой, когда с земли она смотрится кратно больше?

На земле атмосфера играет роль линзы что ли?

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Михаил Барабаш

Потому что там есть только широкоугольная оптика, предназначенная для съемки поверхности Луны после прилунения, а не для красивых съемок в космосе.

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Антон Антонов

Не только, но конкретно опубликованная фотография была сделана широкоугольной камерой.

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Копчик
Итак, вычислим, какой величины должен быть кружок хотя бы на странице этой книги, чтобы видимый размер его равнялся лунному диску. Расчет прост: надо разделить расстояние 25 см на 114. Получим довольно незначительную величину – чуть больше 2 мм! Примерно такой ширины буква «о» типографского шрифта этой книги. Прямо не верится, что Луна, а также равное ей по видимым размерам Солнце кажутся нам под таким небольшим углом!

Подробно: https://yandex.ru/q/question/pochemu_luna_na_fotografiiakh_takoi_ff6704f8/

«Почему Луна на фотографиях получается такой…
02 сентября 2016 Андрей Ларионов ответил: Если на фотографии присутствуют другие объекты и Луна…
yandex.ru
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Михаил Барабаш

Живу в России я, а жил в Союзе я
Но это все была иллюзия
На самом деле весь мир нам кажется
Вокруг нас матрица, как в фильме "Матрица"

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Erofeev

Сейчас придут учёные с нобелевской премией и всё тебе расскажут

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Император Нолимоций

Сейчас кто-нить придет и затрет что-нибудь про то, как атмосфера Земли за счет состава среды и формы — это что-то вроде линзы.

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Leonid Bushuev

Отличная новость!
Молодцы, реализовали. Очень надеюсь, что развитие космической отрасли не остановится. Это всяко лучше чем новые телефоны и планшеты. И всякие собственные ОС.

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Roman Hmelevsky

Это, кстати, связанные темы.

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ЧятЖПТ

Круто!

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Mike Amir

это снял крутолун

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Сергей Старостин (Татарин)

25/17 кое-что знали про луну, пророке хуле

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Просто Харви

По сути идет повторение (кроме небольшого усложнения - обратной стороны Луны) самых первых шагов в лунной советской программе. Спустя несколько десятилетий *рукалицо

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Добрый Пуховик

Можем повторить!

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