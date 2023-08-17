«Роскосмос» показал первый снимок лунной поверхности, сделанный станцией «Луна-25» Статьи редакции
Накануне станция успешно вышла на орбиту искусственного спутника Луны, посадка на её поверхность запланирована на 21 августа.
- Автоматическая станция сделала снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На нём — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны, сообщили в «Роскосмосе».
- Россия запустила «Луна-25» к спутнику Земли 11 августа 2023 года.
- Затем «Луна-25» передала первые фотографии (на них видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны, а также эмблема миссии и ковш бортового манипулятора). 16 августа станция успешно вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Посадка запланирована на 21 августа в районе севернее кратера Богуславского.
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Фейк, это в павильоне снято
А как ты этот снимок объяснишь? Тоже фейк? Такое в павильоне не снять, скептик.
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А почему у нас нет такого финансирования как в сша?
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Счас я буду делать больно. Бюджет Роскосмоса сравним с бюджетом JAXA, космического агентства Японии. Но при этом JAXA летает к астероидам, доставляет с них пробы, делали запуски к Марсу и Венере, участвуют в совместном проекте к Меркурию.
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Из всего перечисленного реально JAXA делает только полеты к астероидам (два раза). И на днях на Луну полетят тоже. Но японцы не вынуждены тратить столько денег на поддержание пилотируемой космонавтики, сколько должен тратить Рогскосмос.
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В космосе нельзя писать обычными карандашами, потому что это приводит к большому количеству летающих мелких частичек графита.
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А как же классическое Задорновское НУ ТУПЫЫЫЫЕЕЕЕЕ
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Кстати без рофла, да. Однако работают на пендоско-европейском железе, софте и БДшках. Хотя ладно, в РФ есть БД. Но аналог того же Гитхаба Мишустин обещал лет так пять назад.
Интересно выходит, лучшие разрабы у нас, а лучшие мировые ИТ проекты у них, причем без распределенной по миру команды. Интересна.
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Вы уже определитесь нужно нам такое финансирование или нет.
А почему у США космический бюджет больше, чем у остальных стран вместе взятых?
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Круто конечно, но раз в 47 лет отправлять станции к Луне как-то долго-играюще и такими темпами нам Китай уже не догнать. Китай планирует к 2028 году построить на Луне базу и в дальнейшем высадить на спутнике Земли тайконавтов. Лунная база, скорее всего, будет работать на ядерной энергии. Она будет состоять из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и ровера.
Ну, так и Россия может планировать.
Да, но признайтесь, в чье осуществление планов вы больше верите? Тем более, что Россия их даже не озвучивала)
Ну станция у них уже есть при этом.
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Африку России в роли источника сырья для Китая все равно не догнать ну никак.
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В этом десятилетии никто на Луне базу не построит и человека не высадит. В следующем — скорее всего, да.
Возможно и так. Время покажет.
кому нам
Да откуда, действительно, только вам это тайное знание доступно.
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Неужто будет польза? Ну да ещё прилунить нужно и дальше данные собирать.
Успеха миссии!
А чего сказать хотел то? Не понятно. Не будет пользы для кого?
Наоборот, удивлён, что будет польза, а не только распилы.
А уж для кого и какая — нешто в методичке не пишут? Непорядок!
База Гитлера в левом верхнем углу, будто нечаянно, скрыта фольгой.
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Считать неудобно.
Вызываю научно-пояснительную бригаду!
Почему спутник, находясь между землей и луной, показывает луну такой маленькой, когда с земли она смотрится кратно больше?
На земле атмосфера играет роль линзы что ли?
Потому что там есть только широкоугольная оптика, предназначенная для съемки поверхности Луны после прилунения, а не для красивых съемок в космосе.
Не только, но конкретно опубликованная фотография была сделана широкоугольной камерой.
Подробно: https://yandex.ru/q/question/pochemu_luna_na_fotografiiakh_takoi_ff6704f8/
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Живу в России я, а жил в Союзе я
Но это все была иллюзия
На самом деле весь мир нам кажется
Вокруг нас матрица, как в фильме "Матрица"
Сейчас придут учёные с нобелевской премией и всё тебе расскажут
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Сейчас кто-нить придет и затрет что-нибудь про то, как атмосфера Земли за счет состава среды и формы — это что-то вроде линзы.
Отличная новость!
Молодцы, реализовали. Очень надеюсь, что развитие космической отрасли не остановится. Это всяко лучше чем новые телефоны и планшеты. И всякие собственные ОС.
Это, кстати, связанные темы.
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Круто!
это снял крутолун
25/17 кое-что знали про луну, пророке хуле
По сути идет повторение (кроме небольшого усложнения - обратной стороны Луны) самых первых шагов в лунной советской программе. Спустя несколько десятилетий *рукалицо
Можем повторить!