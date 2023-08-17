Невидимый с Земли кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей — высота окружающего его вала достигает 8 км над поверхностью относительно ровного дна.

Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».