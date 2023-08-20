«Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25» Статьи редакции
Связь с аппаратом пропала 19 августа 2023 года во время манёвра по выходу на предпосадочную орбиту Луны.
- Станция отклонилась от расчётных параметров и столкнулась с поверхностью Луны, сообщил «Роскосмос» со ссылкой на предварительный анализ.
- Связь с космическим аппаратом прервалась 19 августа 2023 года около 14:57 мск, когда станция в соотвествии с программой полёта попыталась выйти на предпосадочную орбиту Луны. По данным госкорпорации, на борту произошла «внештатная ситуация».
- По состоянию на 20 августа поиск аппарата и попытки выйти с ним на связь не дали результата, уточнили в «Роскосмосе». Для выяснения причин крушения будет сформирована межведомственная комиссия.
- Россия запустила миссию «Луна-25» к спутнику Земли 11 августа 2023-го — впервые с 1976 года. Космический аппарат должен был отработать процесс мягкой посадки в околополярной области Луны и провести исследования лунного грунта на наличие льда. Вес станции составил 1,8 тонны, комплект научного оборудования — 31 кг.
- На искусственную орбиту спутника Луны станция вышла 16 августа. На следующий день «Роскосмос» показал первый снимок лунной поверхности, сделанный аппаратом. Посадка была запланирована на 21 августа в районе севернее кратера Богуславского.
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Она утонула.
Ну может целью и был удар по Луне, может она полая ...
https://t.me/prostinas/2575
«На фотографии - американские резервные копии марсоходов, хранящиеся на земле. Это дублёры, идентичные улетевшим аппаратам на выгуле в пустыне Аризона.
Когда пускают автоматические станции, нормальные страны обычно делают 2 одинаковые копии:
а) второй экземпляр стоит недорого по сравнению с самой разработкой
б) перед тем как отдать команду, можно предварительно протестировать на близнеце, хранящемся на земле и посмотреть как аппарат реагирует
в) если будут какие-то проблемы, то можно на земле воспроизвести, понять причины, и подумать как решить.
г) если не долетит, то можно быстро исправить и пустить близнеца. За месяцы, а не за десятилетие
д) если долетит, то уже есть отработанная платформа для следующей миссии - заменяем научное оборудование и отправляем следующий этап исследований на модифицированром близнеце
Так делают все - американцы с марсоходом, китайцы с лунными зондами Чанье и Индия с Чандраяном
Это no-brainer, это выгодно всем, так делают и капиталисты и коммунисты, и буддисты и индуисты.
Роскосмос решил сэкономить копейки, по сравнению со всей стоимостью программы и мы пошли своим путём, без наземного близнеца.
Ну это понятно, отдельная цивилизация!
Что там вчера произошло? Железной копии нет, всё только в компьютерной модели, все друг друга обвиняют. Железо обвиняет программистов, программисты обвиняют ученых из ИКИ РАН, те показывают пальцем на железо, спешку, санкции и снятый европейский прибор PILOT-D.
Был бы дублёр - можно было бы попытаться воспроизвести проблему.
Без наземного близнеца "Луны-25," теперь не разобраться. Спишут на тяжёлую заряженную частицу, прилетевшую из ядра галактики и попавшую прямо в модуль ОЗУ американского производства, купленный ещё до санкций. И вроде никто не виноват, а этот модуль вообще нужно было с корнем выдирать еще 8 лет назад.»
"Что там вчера произошло? Железной копии нет, всё только в компьютерной модели, все друг друга обвиняют."
Так а что, это кому-то нужно ? Кому-то интересно ?
Тут как у самураев, важен лишь путь (устланный купюрами, которые можно укладывать в кармашки себе и своих близких), а результат...
Результат - в самом негативном сценарии, отплытие в теплые страны и безбедная старость на морском побережье. А при чуть менее негативном - новый, чуть менее публичный проект и все тот же путь.
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Так делают все... Индия с Чандраяном
Индийцы не запускали близнецов своих Чандраянов. Сомневаюсь, что кто-то так делает. По крайней мере в такие сжатые сроки: выявить причины, устранить, провести все испытания, подготовить к запуску и осуществить запуск за считанные месяцы. Мне кажется вы выдумываете.
У Чандраянов хронология: 2008, 2019, 2023.
А доблера точно нет? У вас проверенная информация? Так-то у нас всегда по две станции строят, не только дублеры.
"в) если будут какие-то проблемы, то можно на земле воспроизвести, понять причины, и подумать как решить."
справедливости ради в современной истории России фактически не было спускаемых аппаратов и тестировать такие вещи не на чем. Люди, которые занимались этим в СССР сейчас если и живы то имеют крайне приклонный возраст.
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Сейчас все стряхнут пыль с клавиатур и расскажут правду о том, что это не системно-закономерный финал порыва «сверхдержавы», а... Тут простор для фантазии 🤷🏼♂️
https://vc.ru/future/801538-roskosmos-soobshchil-o-neshtatnoy-situacii-na-bortu-luny-25
Комментарий удален модератором
Конашенков уже отчитался об успешном ударе по лунной биолаборатории?
Ага, уничтожено 200 нацистов 😂
Гойда?
А могли бы заработать, пустив на борт пару миллиардеров.
А как дышали...
Пропагандоны реально такие тупые и не учатся на ошибках. Уже сколько раз о победах и успехах заявляли перед тем как они случились. И тут снова. Просто клоуны. Не могли хотя бы дождаться пока успешно приземлится аппарат.
Луна - опять 25
Будь я из Германии или США, тоже испугался бы, наверное. Неизвестно куда очередное изделие роскосмоса рухнет. Хорошо, если в океан. Или, как в данном случае, на Луну. Опять повезло.
Мои налоги пошли на правильное дело. Разбить что-то о Луну 👍
Недолго музыка играла, недолго станция летала.
А жаль, но ожидаемо.
Ожидаемо что?) Владеете какой-то инсайдерской информацией? Магией вуду, которая позволила предсказать нештатную ситуацию? Или просто страна говно, в ней все говно, а специалисты - рукожопы? Если бы это была новость про крушение, например, очередного корабля НАСА - тоже ожидали бы?)
Зато индусов опередили, которые только начали снижение. Правда, есть один нюанс.
Представляю какие будуте репутационные потери.
Особенно, если у Индии полет будет успешным.
Человек без парашюта стал самым быстрым парашютистом, достигшим земли.
Напоминаю
Спасибо) я дала на него ссылку, но её тут зачистили.
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Комментарий удален модератором
Эти комментарии сейчас с вами в одной комнате?
Извините за наглое уточнение, но результаты на Луне. Но скорее склоняюсь к мысли что результаты сугубо в красивом м качественном мультипликационном ролике. Но про ролик это не точно и сугубо оценочное суждение.
Лучше бить станциями по Луне, чем ракетами по соседней стране.
Ну не может чумазый играть на фортепьяно.(С) Чего ожидали от НКВД во главе?
"Россия здесь навсегда"
Просто напомню незаслуженно забытое. Куда идти с «этодругим», не напоминаю — адресаты и так в курсе =)
Ой, у меня бабуля очень любила такие передачи про "нас Луна не пускает".
https://youtu.be/8dNNj3BJ61A
я все понимаю, но совок в отличии от них неоднократно успешно сажал на луну десятки лет назад. а европейцы недавно на комету посадили спустя 10 лет полета. те мы по сути скатились до уроня стран которые только осваивают космос
а что, Нигер ничего не запускал?
Я правильно понимаю, что с США и Китаем мы уже даже не думаем сравнивать себя?
Наш теперешний уровень - встать вровень с неудачами великих космических держав Израиля, Японии, Индии?
Что и требовалось доказать.Космос - уже история
Пиздец как обосрались, хорошо что я отказался от работы на Восточном пару лет назад. Воровство и долбоебизм там процветает.
Жалко очень, на самом деле. Так и не увидели возвращения нашей лунной программы. Пытались сделать вид, что всё нормально в стране и идём по плану. А в итоге очередной гвоздь в крышку гроба. Обидно.
Очень(
Комментировать только портить. Наверное станция была с грифом #неимеющаяаналоговвмире
Высокоточная
Если бы она не упала на Луну, то Луна упала бы на неё.
Роскосмос: После освящения батюшкой, станция разбилась о небесную твердь.
А можно уже кого-нибудь расстрелять?
Можно, но, как всегда, начнут с невиновных.
и 2 кладбища под коррупцию.
Из батута.
Уже нельзя это критиковать, удолите. Упало и упало
мало ж космического мусора, да, где насрано - добавим
Проблемы на самом деле никакой нет.
Кто не падал, тот не поднимался.
На самом деле нужно было дать конструкторам и подрядчикам ещё больше времени... Лет ещё так 10. Они бы в спокойной обстановке не спеша, попивая кофеек, а может быть даже и водочку, построили бы нам лучший аппарат.
А знаете, может быть дружественные страны подбросили деталек бы. Нет ничего плохого в том, чтобы перенимать опыт. Ведь кто-то должен играть на вторых ролях. В этом нет ничего плохого!
Кто-то скажет что воруют. Даже если и так. Вам что жалко? У вас украли? Свою моську сюда не суйте, там люди умнее вас и сами разберутся.
Скажу одно если вы не верите в патриотичное космостроение. То что вообще с вами не так???
Вам нужно понять что это наш особый путь. Ни на кого не похожий.
Вам тот кто это читает нужно хорошенько это уяснить. Потому что у нас богатая история как бороться с теми кто этого не понял...
Смекаете?
Не нравится? Терпите. На этом у меня всё.
Пойду посмотрю величайшего философа нашего времени В. Соловьёва. Чего и вам советую.
Говорить в почти приличном обществе что смотрите В. Соловьева - немного опрометчиво...
Совок смотрит как Россия пытается за 30+ лет прилунить хотя бы один корабль и догнать Китай
*Догнать Индию
Признайтесь другого исхода никто и не ожидал?
я надеялся, что хотя бы сядет
Я без межведомественных комиссий могу вам причину назвать прямо сейчас.
Причина крушения - миллиардные виллы и яхты семей руководства при зарплате инженера в 40 000 рублей. Всё, других причин нет.
И зарплаты учителей и преподов в вузах.
Страна готовая платить $2000 за наемничество и неготовая платить цчителям, врачам, учкным.
С величием че то никак не складывается пока
"вставание с колен" закончилось рухнувшим рублем и развалом высокотехнологичных областей. очень сомневаюсь что найдутся серьезные ученые которые в нынешнюю россию будут свою жизнь вкладывать
Как только обман с павильоном вскрылся, решили назад сдать.
P.S. Щас 15 центовые объяснят что так было и задумано
Можем повторить
Не можем
За время независимости России было 3 попытки отправить чтото к другим планетам: Марс 96, Фобос Грунт и Луна 25.
Все три неудачно.
Жители луны , отказались от очередного вторжения ,солидарна с ними 😀🙌
Ахах! Лучшее 🙂❤️
Досадно за людей, которые 25 лет трудились над аппаратом. Считай как ребенка вырастили и отправили во взрослую жизнь, но ему в первый же день не повезло.
это не та задача, чтобы ее делать 25 лет. Американцам потребовалось меньше 10 лет, чтобы высадить человека на Луну.
25 лет это очень долго, там уже многое успело постареть, финал неудивителен. Такие вещи нужно делать быстро, а не тянуть тянучку.
Попала под иностранное влияние.
Со времён "Железного неба".
олды вспомнят
https://youtu.be/WKANeokBobE?t=25
Вы что в Луну въебались?
Это только нам на пользу
Кстати, рекомендую к прочтению. Про луну, художественная, но с матаном и даже российской космонавткой-лесбиянкой-смертницей (сорри за лёгкий спойлер)
https://www.labirint.ru/reviews/goods/605755/
Мда. Пук, среньк, упала, кококо.
Rapid Unscheduled Disassembly
Разве не видите тут база НАТА
Ничего другого от нашего конченого роскосмоса и не ждала!!! Насрать вам в руки твари🖕🖕🖕
Сука, зачем они позорят страну? Могли бы сфотошопить пару картинок, сказать ура, сели! дидываевали!, за Гагарина, за Русь! А потом сказать, " ну да, сели, вот пару фоток, но связь потеряна теперь".
Зачем они подводят государство в такой ответственный момент???
Ракета класса Земля-Луна
Упади гипотетическая станция Маска, мы бы читали комментарии другого характера: ну тесты же, все наладится, всему свое время.
К чему злорадство? Логика на уровне третьего класса: Мы учимся в отсталой школе, поэтому будем радоваться провалам руководства в попытке ее улучшить.
Что ж вы скипнули прекрасную формулировку про «прекратила существование»-то? Или это намек на сиквел? VC что-то знает? 🤔
кто бы сомневался)
Повод отпраздновать
Никогда такого не было и вот опять! (С)
Территорию Луны уже признали НАТО?
Предсказуемо.
Индусы за 15 лет успели две станции разбить и уже запустить третью.
В России начнется самобичевания и лет 20 ничего не запустят.
После 50 лет простоя с импорт замещённой электроникой наивно с первого раза запустить
«лучше бы деньги нуждающимся раздали!»
Она упала.
На хабре каменты поинтереснее
Роскосмос-самая передовая и успешная корпорация планеты... по обсеронам
Когда космическая станция осознала, что она из Мордора 🙂
Наверное, георгиевскую ленточку на лобовуху лунной станции забыли прицепить, вот оно и упало
Роскосмос неумеет ничего кроме как обосраться на весь мир! Давно пора разогнать от туда все перспективных манагеров, и все станет отлично👍