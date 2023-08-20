Будущее
Артур Томилко

«Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25» Статьи редакции

Связь с аппаратом пропала 19 августа 2023 года во время манёвра по выходу на предпосадочную орбиту Луны.

«Луна-25» во время полёта, фото «Роскосмос»  
  • Станция отклонилась от расчётных параметров и столкнулась с поверхностью Луны, сообщил «Роскосмос» со ссылкой на предварительный анализ.
  • Связь с космическим аппаратом прервалась 19 августа 2023 года около 14:57 мск, когда станция в соотвествии с программой полёта попыталась выйти на предпосадочную орбиту Луны. По данным госкорпорации, на борту произошла «внештатная ситуация».
  • По состоянию на 20 августа поиск аппарата и попытки выйти с ним на связь не дали результата, уточнили в «Роскосмосе». Для выяснения причин крушения будет сформирована межведомственная комиссия.
  • Россия запустила миссию «Луна-25» к спутнику Земли 11 августа 2023-го — впервые с 1976 года. Космический аппарат должен был отработать процесс мягкой посадки в околополярной области Луны и провести исследования лунного грунта на наличие льда. Вес станции составил 1,8 тонны, комплект научного оборудования — 31 кг.
  • На искусственную орбиту спутника Луны станция вышла 16 августа. На следующий день «Роскосмос» показал первый снимок лунной поверхности, сделанный аппаратом. Посадка была запланирована на 21 августа в районе севернее кратера Богуславского.
Фото южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны / Источник: «Роскосмос» 

#новость #луна25 #роскосмос

2.5K показов
6.2K открытий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
155 комментариев
Написать комментарий...
 Ivan Boldyrev

Она утонула.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Дизайнер

Ну может целью и был удар по Луне, может она полая ...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Просто Харви

https://t.me/prostinas/2575

«На фотографии - американские резервные копии марсоходов, хранящиеся на земле. Это дублёры, идентичные улетевшим аппаратам на выгуле в пустыне Аризона.

Когда пускают автоматические станции, нормальные страны обычно делают 2 одинаковые копии:
а) второй экземпляр стоит недорого по сравнению с самой разработкой
б) перед тем как отдать команду, можно предварительно протестировать на близнеце, хранящемся на земле и посмотреть как аппарат реагирует
в) если будут какие-то проблемы, то можно на земле воспроизвести, понять причины, и подумать как решить.
г) если не долетит, то можно быстро исправить и пустить близнеца. За месяцы, а не за десятилетие
д) если долетит, то уже есть отработанная платформа для следующей миссии - заменяем научное оборудование и отправляем следующий этап исследований на модифицированром близнеце

Так делают все - американцы с марсоходом, китайцы с лунными зондами Чанье и Индия с Чандраяном

Это no-brainer, это выгодно всем, так делают и капиталисты и коммунисты, и буддисты и индуисты.

Роскосмос решил сэкономить копейки, по сравнению со всей стоимостью программы и мы пошли своим путём, без наземного близнеца.
Ну это понятно, отдельная цивилизация!

Что там вчера произошло? Железной копии нет, всё только в компьютерной модели, все друг друга обвиняют. Железо обвиняет программистов, программисты обвиняют ученых из ИКИ РАН, те показывают пальцем на железо, спешку, санкции и снятый европейский прибор PILOT-D.

Был бы дублёр - можно было бы попытаться воспроизвести проблему.

Без наземного близнеца "Луны-25," теперь не разобраться. Спишут на тяжёлую заряженную частицу, прилетевшую из ядра галактики и попавшую прямо в модуль ОЗУ американского производства, купленный ещё до санкций. И вроде никто не виноват, а этот модуль вообще нужно было с корнем выдирать еще 8 лет назад.»

Ответить
Развернуть ветку
Абырвалг Абырвалг

"Что там вчера произошло? Железной копии нет, всё только в компьютерной модели, все друг друга обвиняют."
Так а что, это кому-то нужно ? Кому-то интересно ?
Тут как у самураев, важен лишь путь (устланный купюрами, которые можно укладывать в кармашки себе и своих близких), а результат...
Результат - в самом негативном сценарии, отплытие в теплые страны и безбедная старость на морском побережье. А при чуть менее негативном - новый, чуть менее публичный проект и все тот же путь.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
1 комментарий
Алмаз Хамидуллин
быстро исправить и пустить близнеца. За месяцы
Так делают все... Индия с Чандраяном

Индийцы не запускали близнецов своих Чандраянов. Сомневаюсь, что кто-то так делает. По крайней мере в такие сжатые сроки: выявить причины, устранить, провести все испытания, подготовить к запуску и осуществить запуск за считанные месяцы. Мне кажется вы выдумываете.

У Чандраянов хронология: 2008, 2019, 2023.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Сергей Motorchik

А доблера точно нет? У вас проверенная информация? Так-то у нас всегда по две станции строят, не только дублеры.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
under construction

"в) если будут какие-то проблемы, то можно на земле воспроизвести, понять причины, и подумать как решить."

справедливости ради в современной истории России фактически не было спускаемых аппаратов и тестировать такие вещи не на чем. Люди, которые занимались этим в СССР сейчас если и живы то имеют крайне приклонный возраст.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Брыксин

Комментарии еще не настоялись

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Сейчас все стряхнут пыль с клавиатур и расскажут правду о том, что это не системно-закономерный финал порыва «сверхдержавы», а... Тут простор для фантазии 🤷🏼‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Алексей Леденев

https://vc.ru/future/801538-roskosmos-soobshchil-o-neshtatnoy-situacii-na-bortu-luny-25

"Роскосмос сообщил о нештатной ситуации на борту…
Во время перехода российской станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту «произошла нештатная…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

Конашенков уже отчитался об успешном ударе по лунной биолаборатории?

Ответить
Развернуть ветку
Protein Wars

Ага, уничтожено 200 нацистов 😂

Ответить
Развернуть ветку
Горка Тлетов

Гойда?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

А могли бы заработать, пустив на борт пару миллиардеров.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Васисуалий Лоханкин

А как дышали...

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Пропагандоны реально такие тупые и не учатся на ошибках. Уже сколько раз о победах и успехах заявляли перед тем как они случились. И тут снова. Просто клоуны. Не могли хотя бы дождаться пока успешно приземлится аппарат.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Slava Itprofi

Луна - опять 25

Ответить
Развернуть ветку
Андрей С

Будь я из Германии или США, тоже испугался бы, наверное. Неизвестно куда очередное изделие роскосмоса рухнет. Хорошо, если в океан. Или, как в данном случае, на Луну. Опять повезло.

Ответить
Развернуть ветку
Zmey007

Мои налоги пошли на правильное дело. Разбить что-то о Луну 👍

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Недолго музыка играла, недолго станция летала.
А жаль, но ожидаемо.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Ожидаемо что?) Владеете какой-то инсайдерской информацией? Магией вуду, которая позволила предсказать нештатную ситуацию? Или просто страна говно, в ней все говно, а специалисты - рукожопы? Если бы это была новость про крушение, например, очередного корабля НАСА - тоже ожидали бы?)

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Sergei Timofeyev

Зато индусов опередили, которые только начали снижение. Правда, есть один нюанс.

Ответить
Развернуть ветку
Mike Espoo

Представляю какие будуте репутационные потери.
Особенно, если у Индии полет будет успешным.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Score of Doom

Человек без парашюта стал самым быстрым парашютистом, достигшим земли.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Напоминаю

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Спасибо) я дала на него ссылку, но её тут зачистили.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
jonewayne
россия вперед!1!1!!11!

Эти комментарии сейчас с вами в одной комнате?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Сергей Леопольдович

Извините за наглое уточнение, но результаты на Луне. Но скорее склоняюсь к мысли что результаты сугубо в красивом м качественном мультипликационном ролике. Но про ролик это не точно и сугубо оценочное суждение.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Gruzdev

Лучше бить станциями по Луне, чем ракетами по соседней стране.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Antonov-Senior

Ну не может чумазый играть на фортепьяно.(С) Чего ожидали от НКВД во главе?

Ответить
Развернуть ветку
Челопес

"Россия здесь навсегда"

Ответить
Развернуть ветку
Darth Swordman

Просто напомню незаслуженно забытое. Куда идти с «этодругим», не напоминаю — адресаты и так в курсе =)

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Ой, у меня бабуля очень любила такие передачи про "нас Луна не пускает".
https://youtu.be/8dNNj3BJ61A

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Беженцы с TJ

я все понимаю, но совок в отличии от них неоднократно успешно сажал на луну десятки лет назад. а европейцы недавно на комету посадили спустя 10 лет полета. те мы по сути скатились до уроня стран которые только осваивают космос

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

а что, Нигер ничего не запускал?

Ответить
Развернуть ветку
Просто Харви

Я правильно понимаю, что с США и Китаем мы уже даже не думаем сравнивать себя?

Наш теперешний уровень - встать вровень с неудачами великих космических держав Израиля, Японии, Индии?

Ответить
Развернуть ветку
RvN

Что и требовалось доказать.Космос - уже история

Ответить
Развернуть ветку
ingeniare

Пиздец как обосрались, хорошо что я отказался от работы на Восточном пару лет назад. Воровство и долбоебизм там процветает.

Ответить
Развернуть ветку
Isoprene

Жалко очень, на самом деле. Так и не увидели возвращения нашей лунной программы. Пытались сделать вид, что всё нормально в стране и идём по плану. А в итоге очередной гвоздь в крышку гроба. Обидно.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Очень(

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Третьяков

Комментировать только портить. Наверное станция была с грифом #неимеющаяаналоговвмире

Ответить
Развернуть ветку
NoName

Высокоточная

Ответить
Развернуть ветку
GMO bacteria

Если бы она не упала на Луну, то Луна упала бы на неё.

Ответить
Развернуть ветку
Sith Bender

Роскосмос: После освящения батюшкой, станция разбилась о небесную твердь.

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

А можно уже кого-нибудь расстрелять?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Можно, но, как всегда, начнут с невиновных.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

и 2 кладбища под коррупцию.

Ответить
Развернуть ветку
Magisteryode

Из батута.

Ответить
Развернуть ветку
Just4Fun

Уже нельзя это критиковать, удолите. Упало и упало

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

мало ж космического мусора, да, где насрано - добавим

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Cato

Проблемы на самом деле никакой нет.

Кто не падал, тот не поднимался.

На самом деле нужно было дать конструкторам и подрядчикам ещё больше времени... Лет ещё так 10. Они бы в спокойной обстановке не спеша, попивая кофеек, а может быть даже и водочку, построили бы нам лучший аппарат.

А знаете, может быть дружественные страны подбросили деталек бы. Нет ничего плохого в том, чтобы перенимать опыт. Ведь кто-то должен играть на вторых ролях. В этом нет ничего плохого!

Кто-то скажет что воруют. Даже если и так. Вам что жалко? У вас украли? Свою моську сюда не суйте, там люди умнее вас и сами разберутся.

Скажу одно если вы не верите в патриотичное космостроение. То что вообще с вами не так???

Вам нужно понять что это наш особый путь. Ни на кого не похожий.

Вам тот кто это читает нужно хорошенько это уяснить. Потому что у нас богатая история как бороться с теми кто этого не понял...

Смекаете?

Не нравится? Терпите. На этом у меня всё.

Пойду посмотрю величайшего философа нашего времени В. Соловьёва. Чего и вам советую.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Говорить в почти приличном обществе что смотрите В. Соловьева - немного опрометчиво...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Фанат Феникс Мари

Совок смотрит как Россия пытается за 30+ лет прилунить хотя бы один корабль и догнать Китай

Ответить
Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

*Догнать Индию

Ответить
Развернуть ветку
DpaHuk

Признайтесь другого исхода никто и не ожидал?

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

я надеялся, что хотя бы сядет

Ответить
Развернуть ветку
Рэдрик Шухарт
Для выяснения причин крушения будет сформирована межведомственная комиссия

Я без межведомественных комиссий могу вам причину назвать прямо сейчас.
Причина крушения - миллиардные виллы и яхты семей руководства при зарплате инженера в 40 000 рублей. Всё, других причин нет.

Ответить
Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

И зарплаты учителей и преподов в вузах.

Страна готовая платить $2000 за наемничество и неготовая платить цчителям, врачам, учкным.

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

С величием че то никак не складывается пока

Ответить
Развернуть ветку
Беженцы с TJ

"вставание с колен" закончилось рухнувшим рублем и развалом высокотехнологичных областей. очень сомневаюсь что найдутся серьезные ученые которые в нынешнюю россию будут свою жизнь вкладывать

Ответить
Развернуть ветку
Макс Фактор

Как только обман с павильоном вскрылся, решили назад сдать.
P.S. Щас 15 центовые объяснят что так было и задумано

Ответить
Развернуть ветку
Евгений В.
Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Макеев

Можем повторить

Ответить
Развернуть ветку
Sith Bender

Не можем

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Send Nukes
Ответить
Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

За время независимости России было 3 попытки отправить чтото к другим планетам: Марс 96, Фобос Грунт и Луна 25.

Все три неудачно.

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Дубровина

Жители луны , отказались от очередного вторжения ,солидарна с ними 😀🙌

Ответить
Развернуть ветку
Elis Femina

Ахах! Лучшее 🙂❤️

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Владимир Кича

Досадно за людей, которые 25 лет трудились над аппаратом. Считай как ребенка вырастили и отправили во взрослую жизнь, но ему в первый же день не повезло.

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

это не та задача, чтобы ее делать 25 лет. Американцам потребовалось меньше 10 лет, чтобы высадить человека на Луну.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Артем Костерев

25 лет это очень долго, там уже многое успело постареть, финал неудивителен. Такие вещи нужно делать быстро, а не тянуть тянучку.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
lakoros
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Попала под иностранное влияние.

Ответить
Развернуть ветку
Magisteryode

Со времён "Железного неба".

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

олды вспомнят
https://youtu.be/WKANeokBobE?t=25

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Вы что в Луну въебались?

Ответить
Развернуть ветку
fullstackoff
Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Это только нам на пользу

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

Кстати, рекомендую к прочтению. Про луну, художественная, но с матаном и даже российской космонавткой-лесбиянкой-смертницей (сорри за лёгкий спойлер)
https://www.labirint.ru/reviews/goods/605755/

Ответить
Развернуть ветку
Nikolas

Мда. Пук, среньк, упала, кококо.

Ответить
Развернуть ветку
Suntori

Rapid Unscheduled Disassembly

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Разве не видите тут база НАТА

Ответить
Развернуть ветку
Наталья Саморукова

Ничего другого от нашего конченого роскосмоса и не ждала!!! Насрать вам в руки твари🖕🖕🖕

Ответить
Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

Сука, зачем они позорят страну? Могли бы сфотошопить пару картинок, сказать ура, сели! дидываевали!, за Гагарина, за Русь! А потом сказать, " ну да, сели, вот пару фоток, но связь потеряна теперь".

Зачем они подводят государство в такой ответственный момент???

Ответить
Развернуть ветку
Бом Бом

Ракета класса Земля-Луна

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Князев

Упади гипотетическая станция Маска, мы бы читали комментарии другого характера: ну тесты же, все наладится, всему свое время.

К чему злорадство? Логика на уровне третьего класса: Мы учимся в отсталой школе, поэтому будем радоваться провалам руководства в попытке ее улучшить.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Что ж вы скипнули прекрасную формулировку про «прекратила существование»-то? Или это намек на сиквел? VC что-то знает? 🤔

Ответить
Развернуть ветку
SegaBoy

кто бы сомневался)

Ответить
Развернуть ветку
Elnar I

Повод отпраздновать

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Никогда такого не было и вот опять! (С)

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Территорию Луны уже признали НАТО?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

Предсказуемо.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

Индусы за 15 лет успели две станции разбить и уже запустить третью.
В России начнется самобичевания и лет 20 ничего не запустят.
После 50 лет простоя с импорт замещённой электроникой наивно с первого раза запустить

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ольшевский

«лучше бы деньги нуждающимся раздали!»

Ответить
Развернуть ветку
Shutruk Nakhunte

Она упала.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

На хабре каменты поинтереснее

Ответить
Развернуть ветку
Наталья Саморукова

Роскосмос-самая передовая и успешная корпорация планеты... по обсеронам

Ответить
Развернуть ветку
Elis Femina

Когда космическая станция осознала, что она из Мордора 🙂

Ответить
Развернуть ветку
Беженцы с TJ

Наверное, георгиевскую ленточку на лобовуху лунной станции забыли прицепить, вот оно и упало

Ответить
Развернуть ветку
Наталья Саморукова

Роскосмос неумеет ничего кроме как обосраться на весь мир! Давно пора разогнать от туда все перспективных манагеров, и все станет отлично👍

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
155 комментариев
null