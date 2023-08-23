Индийский модуль «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны Статьи редакции
Индия стала четвёртой страной, сумевшей успешно посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.
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- Спускаемый модуль с луноходом миссии «Чандраян-3» совершил мягкую посадку в южной приполярной зоне Луны, пишет N+1. Трансляция велась на YouTube.
- Кроме отработки мягкой посадки, цели «Чандраян-3» — отработка движения ровера на Луне и научные эксперименты. В частности, сейсмические исследования, изучение лунной поверхности и грунта. По плану луноход проработает около 14 земных суток.
- Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила «Чандраян-3» к Луне в середине июля 2023 года. Для Индии это третья исследовательская миссия к спутнику Земли. «Чандраян-1» летал в 2008 году и работал на орбите Луны. В 2019-м отправилась миссия «Чандраян-2», которая включала в том числе посадочную платформу. Но при попытке высадиться на поверхность модуль потерпел крушение.
- Индия стала четвёртой страной после СССР, Китая и США, сумевшей мягко посадить космический аппарат на поверхность Луны. В августе 2023 года Россия запустила станцию «Луна-25» к спутнику Земли для отработки мягкой посадки в околополярной области и проведения исследований, но она потерпела крушение. Основной причиной в «Роскосмосе» называли сбой при отключении двигателя.
Первым на vc.ru об этом написал Zoringer.
Луна-25 тоже села, но есть нюанс.
Россия может стать пятой, но надо постараться. Молодцы индийцы, слов нет.
Индийцы, а не индусы
Зря мы отказались от сотрудничества с Индией в своё время, и решили, что договора с Капо Верде и Зимбабве для нас важнее.
p.s Да, я знаю, что это не мы, а Индия отказалась, что мы их долго водили за нос и кормили обещаниями.
Просто надо написать «четвертой страной, осуществившей МЯГКУЮ посадку».
Роскосмос уже не тот, что был раньше.
В рассыпную просто сели, это был план по разбросу частиц, типа где есть кусочек - там наша территория!
кому надо
Вы не понимаете. Это был жест доброй воли
не можем повторить
Индия: опыт двух предыдущих проектов, бюджет текущего проекта $90млн, посадили.
Россия: опыт двадцати четырех предыдущих проектов в течение почти 30 лет в СССР, бюджет текущего проекта $135млн, посадили, но есть нюанс
"Опыт" который был 47 лет назад? Все люди принимавшие участие в разработках скорей всего мертвы. Софт и железо всё поменялось.
На Марс СССР ни разу не посадил марсоход, а попыток было много. Пока всерьёз не займутся космосом, результата не будет. Смогли же наладить доставку на орбиту. Но, поскольку дальний космос не даёт никакой, даже потенциальной, прибыли пока, серьёзных изменений не будет
тоже мне партнеры. не могли что ли о луну и свою расхреначить в знак солидарности
У по-настоящему дружественной страны и ракета бы из атмосферы не вышла. Мне кажется, в индийском рисе должна найтись какая-нибудь инфузория-туфелька и его не нужно ввозить, пока не извинятся.
Интересное суждение о партнёрстве..🤔
Ракет веб сарвар не взлатал
Неплохо. И без лишних выебонов раньше времени, как некоторые.
Мне кажется, они специально скрывали и откладывали. Чтобы ненароком не получить Луной-25 в Чандраян.
Как кто?
Многие сравнивают с миссией Луна-25: типа индусы молодцы, а мы нет. Тут несколько некорректно так говорить: Луна-25 должна была сесть в полярной зоне, в которой до этого никто не высаживался. Таким образом, задача у Луны технически была более сложная. Увы, не получилось. С другой стороны, это не последняя миссия.
Индийцы сели ровно в ту же область, куда не смог Роскосмос.
Щас их луна еще покажет обломки луны 25
Туда и сели индийцы
Бля, индусы перегнали нас. Ну это всё
Я тебе больше скажу, индусы перегнали своих бывших хозяев (британцев). В плане экономики.
Их цивилизации намного развитее нашей были. Но погибли от котоклизмов.
Нет, "это всё" было полтора года назад, а сейчас продолжается постфактум.
И это первая в истории посадка в районе Южного полюса.
Серьезно?
Они специально делают это именно сейчас?
\сарказм офф
Катар в 🐕
будет далеко впереди в ближайшие 10 лет
Если присмотреться, то два человека на первом плане делают третье движение по-разному. Но если еще присмотреться, то третий человек посередине на заднем фоне, делает это движение усредненно, т.е. двигает рукой не горизонтально земле и не под 45 градусов, а где-то в районе 22,5 градусов.
Так работает усредняющий алгоритм на идийской технике, позволивший совершить им посадку, несмотря на то, что два бортовых компьютера из трех, наверняка показывали разные данные.
Будут индийские танцы на луне ?
В скафандрах только
На луне им теперь можно свои кринжовые боевики и без компьютерной графики снимать)
Точно будет)))
И индусы туда же, с ножом в спину...
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Юра, मुझे खेद है, हमने सब कुछ खराब कर दिया। (испортили)
То что у нас миссия разбилась, не так страшно. Бывает. Но вот у них Чандраян-2 разбился и уже через 4 года полетел новый и успешно сел. Я вот сомневаюсь что у нас скоро будет следующая миссия, да еще и успешная.
У нас сам аппарат будут делать дольше 30 лет
У нас что миссии, что операции, все в пизду
Как все поменялось!
Хотя российская «Луна-25» вышла из строя, тем не менее индийский «Чандраян-3» совершил успешную посадку на Южный полюс Луны. Не говорю уже о ряде успешных лунных миссий китайских луноходов "Юйту".
Так что лунная программа государств - членов БРИКС, продолжает динамично развиваться, пока "прогрессивный Запад" лишь бессильно клацает зубами.
Ты явно не в теме. Бразилия, например, с двух ног залетела в Артемиду. Там уже 20+ стран. Суть проекта: шлем ООН нахуй и делим Луну и всю Систему как хотим. Полурекет, короче. Вообще щас в космосе раздел происходит. И лучше плясать под дудку США, а то вообще нихуя не достанется. Попердеть че нибудь электорату на первом канале можно. Но по факту там такая банда собралась, что без шансов. А это ток начало
Без комментариев.
Вопрос только зачем это..
Хз, полстраны утопает в бедности, зато лунные модули отправляются
Ну села и села, кому это интересно!
Всем. Раз неинтересно че комменты пишешь?
Мне
Так это получается, что наши спешили и отправили миссию с непроверенной электроникой, просто чтобы быть быстрее индусов? Бросили кубики удачи, так сказать?
Скорее всего команда какого-то дегенерата сверху в духе совка любой ценой быть первыми, при этом распилили миллиарды, интересно сколько индусы потратили денег, есть подозрение что сильно меньше.
В первый раз чтоль.
Закрывайте, закрывайте комментарии!
Да, у патриотов может подгореть, а либералы будут троллить и буллить.
Молодцы!
Реально круто. Надеюсь это будет с пользой.
Хоть одна практическая ценность есть?
Да не надо каменты закрывать. Макара Гойдовича забанили, который в каждой теме одно слово мог писать только. Остальные вроде не столь неадекватны. Порадуемся за индусов, ну а Роскосмосу есть над чем работать. Не ошибается тот, кто ничего не делает
Ну штош, давайте расценивать это ,,как большой шаг для всего человечества,,. А наш случай с Л25, ситуацией, от которой реально не застрахована не одна косм программа ни в одной стране. Я вообще считаю, что то что наш модуль успешно взлетел, успешно достиг орбиты Луны- для нашей страны это уже достижение, после стольких то лет без движения по лунной программе
Нож в псину.
https://media.tenor.com/rBgfq2mFQO0AAAAd/indian-thriller-donga.gif
*Луна внесена Роскосмосом в список нежелательных планет
Надо вхерачить Чандраяну штраф за дискредитацию российской космонавтики!
В один день и детское питание подорожало, и индийская станция прилунилась - это сколько же счастья комментаторам на VC привалило!
Комментаторам с TJ скорее.
Браво 👏
Мдя... И этим сказано всё... Молодцы, что можно ещё сказать...
Кек )
Красаущики
Хорошие мультики :) Нет.
Скоро будем перенимать опыт у индусов, извини Юра, мы все про%бали. Хинди руси бхай бхай!
Круто! Молодцы! Главное не бросили после неудачных попыток
Вся новость — сплошной рофл над Луна25
Ждем аналической статьи от Царь-Гада
С выводом о неизбежной интронизации Крайних Романовых
Наверняка батюшку, освящавшего ракету перед стартом, разжалуют в попы и сошлют в Соловецкий монастырь.
Болливуд уже взялся за экранизацию запуска? Байопик с песнями и танцами.
Теперь стало даже интересно, есть ли у них в принципе кино про космос?
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Классно, отличная новость, и так круто, что Индия наш партнер, много ребят тут учится
Злой ты.
Красавцы, вот это уровень!
Россия так не может, к сожалению
Стоимость проекта Чандраян-3 - 90 млн$
Стоимость проекта Луна 25 - 135 млн$
Вопрос: Куда делись 40 мультов?
У ракет тоже есть выхлоп
За такой вопрос можно и загреметь, по статье 276.
Комментарий удален модератором
Таки мы седи, просто сказали, что разбились, это такой вот ход!
Зачем на грунт Луны?
Я из Индии))
Лишь бы поднасрать...
/s
А почему называется Чандраян? Главный конструктор армянин ?
Молодцы, респект! Это большой шаг для всего человечества👏