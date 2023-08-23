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Будущее
Таня Боброва

Индийский модуль «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны Статьи редакции

Индия стала четвёртой страной, сумевшей успешно посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.

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  • Спускаемый модуль с луноходом миссии «Чандраян-3» совершил мягкую посадку в южной приполярной зоне Луны, пишет N+1. Трансляция велась на YouTube.
  • Кроме отработки мягкой посадки, цели «Чандраян-3» — отработка движения ровера на Луне и научные эксперименты. В частности, сейсмические исследования, изучение лунной поверхности и грунта. По плану луноход проработает около 14 земных суток.
Источник: «Коммерсантъ»
  • Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила «Чандраян-3» к Луне в середине июля 2023 года. Для Индии это третья исследовательская миссия к спутнику Земли. «Чандраян-1» летал в 2008 году и работал на орбите Луны. В 2019-м отправилась миссия «Чандраян-2», которая включала в том числе посадочную платформу. Но при попытке высадиться на поверхность модуль потерпел крушение.
Отрывок из трансляции ISRO с миссией «Чандраян-3»
  • Индия стала четвёртой страной после СССР, Китая и США, сумевшей мягко посадить космический аппарат на поверхность Луны. В августе 2023 года Россия запустила станцию «Луна-25» к спутнику Земли для отработки мягкой посадки в околополярной области и проведения исследований, но она потерпела крушение. Основной причиной в «Роскосмосе» называли сбой при отключении двигателя.

Первым на vc.ru об этом написал Zoringer.

#новость #космос #индия

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200 комментариев
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 Вадим Д.

Луна-25 тоже села, но есть нюанс.

Россия может стать пятой, но надо постараться. Молодцы индийцы, слов нет.

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Михаил Барабаш

Индийцы, а не индусы

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4 комментария
S.Capusta

Зря мы отказались от сотрудничества с Индией в своё время, и решили, что договора с Капо Верде и Зимбабве для нас важнее.
p.s Да, я знаю, что это не мы, а Индия отказалась, что мы их долго водили за нос и кормили обещаниями.

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4 комментария
Просто Харви

Просто надо написать «четвертой страной, осуществившей МЯГКУЮ посадку».

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1 комментарий
Echo

Роскосмос уже не тот, что был раньше.

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1 комментарий
Antny Slmv

В рассыпную просто сели, это был план по разбросу частиц, типа где есть кусочек - там наша территория!

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Aleks B

кому надо

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1 комментарий
Alex

Вы не понимаете. Это был жест доброй воли

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Aleks B

не можем повторить

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Vyacheslav.O
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Qnoc

Индия: опыт двух предыдущих проектов, бюджет текущего проекта $90млн, посадили.

Россия: опыт двадцати четырех предыдущих проектов в течение почти 30 лет в СССР, бюджет текущего проекта $135млн, посадили, но есть нюанс

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lakoros

"Опыт" который был 47 лет назад? Все люди принимавшие участие в разработках скорей всего мертвы. Софт и железо всё поменялось.

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10 комментариев
Дмитрий В

На Марс СССР ни разу не посадил марсоход, а попыток было много. Пока всерьёз не займутся космосом, результата не будет. Смогли же наладить доставку на орбиту. Но, поскольку дальний космос не даёт никакой, даже потенциальной, прибыли пока, серьёзных изменений не будет

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1 комментарий
Дмитрий Зима

тоже мне партнеры. не могли что ли о луну и свою расхреначить в знак солидарности

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Император Нолимоций

У по-настоящему дружественной страны и ракета бы из атмосферы не вышла. Мне кажется, в индийском рисе должна найтись какая-нибудь инфузория-туфелька и его не нужно ввозить, пока не извинятся.

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Интересное суждение о партнёрстве..🤔

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Виктор

Ракет веб сарвар не взлатал

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Pavel Cree

Неплохо. И без лишних выебонов раньше времени, как некоторые.

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Император Нолимоций

Мне кажется, они специально скрывали и откладывали. Чтобы ненароком не получить Луной-25 в Чандраян.

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1 комментарий
Сергей Я

Как кто?

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15 комментариев
Зеленый самолетик
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Tjom

Многие сравнивают с миссией Луна-25: типа индусы молодцы, а мы нет. Тут несколько некорректно так говорить: Луна-25 должна была сесть в полярной зоне, в которой до этого никто не высаживался. Таким образом, задача у Луны технически была более сложная. Увы, не получилось. С другой стороны, это не последняя миссия.

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Просто Харви

Индийцы сели ровно в ту же область, куда не смог Роскосмос.

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1 комментарий
Garmonbon

Щас их луна еще покажет обломки луны 25

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Kiss

Туда и сели индийцы

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Амбассадор Черноголовки

Бля, индусы перегнали нас. Ну это всё

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Сергей Я

Я тебе больше скажу, индусы перегнали своих бывших хозяев (британцев). В плане экономики.

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37 комментариев
Nikolas

Их цивилизации намного развитее нашей были. Но погибли от котоклизмов.

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3 комментария
дед Мазай и муравьеды

Нет, "это всё" было полтора года назад, а сейчас продолжается постфактум.

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Андрей Директ

И это первая в истории посадка в районе Южного полюса.

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Алексей Иванов

Серьезно?
Они специально делают это именно сейчас?
\сарказм офф

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Император Нолимоций

Катар в 🐕

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Satyam Tiwari

будет далеко впереди в ближайшие 10 лет

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High Stakes
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Alex Lowen

Если присмотреться, то два человека на первом плане делают третье движение по-разному. Но если еще присмотреться, то третий человек посередине на заднем фоне, делает это движение усредненно, т.е. двигает рукой не горизонтально земле и не под 45 градусов, а где-то в районе 22,5 градусов.
Так работает усредняющий алгоритм на идийской технике, позволивший совершить им посадку, несмотря на то, что два бортовых компьютера из трех, наверняка показывали разные данные.

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2 комментария
Vasiliy coconut

Будут индийские танцы на луне ?

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Cere8ellum

В скафандрах только

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Alex Shevchenko

На луне им теперь можно свои кринжовые боевики и без компьютерной графики снимать)

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Satyam Tiwari

Точно будет)))

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Со всем уважением

И индусы туда же, с ножом в спину...

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Сергей И

Юра, मुझे खेद है, हमने सब कुछ खराब कर दिया। (испортили)

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lakoros

То что у нас миссия разбилась, не так страшно. Бывает. Но вот у них Чандраян-2 разбился и уже через 4 года полетел новый и успешно сел. Я вот сомневаюсь что у нас скоро будет следующая миссия, да еще и успешная.

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При себе ничего нет

У нас сам аппарат будут делать дольше 30 лет

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Kiss

У нас что миссии, что операции, все в пизду

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3 комментария
Просто Харви

Как все поменялось!

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Юрий Хачецуков

Хотя российская «Луна-25» вышла из строя, тем не менее индийский «Чандраян-3» совершил успешную посадку на Южный полюс Луны. Не говорю уже о ряде успешных лунных миссий китайских луноходов "Юйту".
Так что лунная программа государств - членов БРИКС, продолжает динамично развиваться, пока "прогрессивный Запад" лишь бессильно клацает зубами.

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Kiss

Ты явно не в теме. Бразилия, например, с двух ног залетела в Артемиду. Там уже 20+ стран. Суть проекта: шлем ООН нахуй и делим Луну и всю Систему как хотим. Полурекет, короче. Вообще щас в космосе раздел происходит. И лучше плясать под дудку США, а то вообще нихуя не достанется. Попердеть че нибудь электорату на первом канале можно. Но по факту там такая банда собралась, что без шансов. А это ток начало

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2 комментария
дед Мазай и муравьеды

Без комментариев.

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Altec Lansing

Вопрос только зачем это..

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Sergeant Ding

Хз, полстраны утопает в бедности, зато лунные модули отправляются

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6 комментариев
Alex

Ну села и села, кому это интересно!

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Дежурный маркетинг

Всем. Раз неинтересно че комменты пишешь?

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Михаил Барабаш

Мне

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Вычеслав

Так это получается, что наши спешили и отправили миссию с непроверенной электроникой, просто чтобы быть быстрее индусов? Бросили кубики удачи, так сказать?

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Noname

Скорее всего команда какого-то дегенерата сверху в духе совка любой ценой быть первыми, при этом распилили миллиарды, интересно сколько индусы потратили денег, есть подозрение что сильно меньше.

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2 комментария
Марк Нилов

В первый раз чтоль.

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Жони Деп

Закрывайте, закрывайте комментарии!

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Noname

Да, у патриотов может подгореть, а либералы будут троллить и буллить.

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10 комментариев
Leonid Bushuev

Молодцы!
Реально круто. Надеюсь это будет с пользой.

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Зеленый самолетик

Хоть одна практическая ценность есть?

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2 комментария
Вадим Вахрамов

Да не надо каменты закрывать. Макара Гойдовича забанили, который в каждой теме одно слово мог писать только. Остальные вроде не столь неадекватны. Порадуемся за индусов, ну а Роскосмосу есть над чем работать. Не ошибается тот, кто ничего не делает

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Vadim Kolosov

Ну штош, давайте расценивать это ,,как большой шаг для всего человечества,,. А наш случай с Л25, ситуацией, от которой реально не застрахована не одна косм программа ни в одной стране. Я вообще считаю, что то что наш модуль успешно взлетел, успешно достиг орбиты Луны- для нашей страны это уже достижение, после стольких то лет без движения по лунной программе

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Ваша совесть

Нож в псину.

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Jian-Yang

https://media.tenor.com/rBgfq2mFQO0AAAAd/indian-thriller-donga.gif

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debil
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Сергей Я

*Луна внесена Роскосмосом в список нежелательных планет

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Борис Интеграторов

Надо вхерачить Чандраяну штраф за дискредитацию российской космонавтики!

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Dima Alexeev

В один день и детское питание подорожало, и индийская станция прилунилась - это сколько же счастья комментаторам на VC привалило!

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Сергей Я

Комментаторам с TJ скорее.

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Дарья Индирякова

Браво 👏

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Людмила Ш

Мдя... И этим сказано всё... Молодцы, что можно ещё сказать...

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Дежурный маркетинг

Кек )

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Dee

Красаущики

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Stas Sokolov

Хорошие мультики :) Нет.

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Noname

Скоро будем перенимать опыт у индусов, извини Юра, мы все про%бали. Хинди руси бхай бхай!

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Андрей Комягин

Круто! Молодцы! Главное не бросили после неудачных попыток

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Kiss

Вся новость — сплошной рофл над Луна25

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Alex Lowen

Ждем аналической статьи от Царь-Гада

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Nikolas

С выводом о неизбежной интронизации Крайних Романовых

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дед Мазай и муравьеды

Наверняка батюшку, освящавшего ракету перед стартом, разжалуют в попы и сошлют в Соловецкий монастырь.

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Руслан Кузин

Болливуд уже взялся за экранизацию запуска? Байопик с песнями и танцами.
Теперь стало даже интересно, есть ли у них в принципе кино про космос?

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Александр Торцев

Классно, отличная новость, и так круто, что Индия наш партнер, много ребят тут учится

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дед Мазай и муравьеды

Злой ты.

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Maksim Florov

Красавцы, вот это уровень!
Россия так не может, к сожалению

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Зеленый самолетик

Стоимость проекта Чандраян-3 - 90 млн$
Стоимость проекта Луна 25 - 135 млн$

Вопрос: Куда делись 40 мультов?

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Банан

У ракет тоже есть выхлоп

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дед Мазай и муравьеды

За такой вопрос можно и загреметь, по статье 276.

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Andrey Plekhanov

Таки мы седи, просто сказали, что разбились, это такой вот ход!

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Николай Александров

Зачем на грунт Луны?

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Satyam Tiwari

Я из Индии))

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Yep Yep

Лишь бы поднасрать...
/s

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Евгений Вилков

А почему называется Чандраян? Главный конструктор армянин ?

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Анастасия Соболева

Молодцы, респект! Это большой шаг для всего человечества👏

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197 комментариев
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