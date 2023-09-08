Будущее
Маша Цепелева

Федеральное управление гражданской авиации США обязало SpaceX исправить 63 ошибки перед следующим запуском Starship Статьи редакции

Во время первого запуска ракета взорвалась через три минуты после взлёта.

Starship, фото SpaceX
  • Федеральное управление гражданской авиации (FAA) завершило расследование запуска Starship, после которого корабль взорвался. FAA обнаружило «множество проблем» и предложило 63 «корректирующих действия», которые компания должна совершить перед следующей попыткой, сообщил TechCrunch.
  • Накануне SpaceX собрала ещё одну ракету Starship и стартовую площадку для неё и заявила, что готова к новому запуску, но ждёт результатов расследования FAA. Управление не опубликовало полный отчёт о происшествии, поэтому неизвестно, какие именно ошибки должна теперь исправить SpaceX.
  • Starship — многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель высотой почти 120 м. Ракету разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс: она рассчитана на 100 человек, а её грузоподъемность превышает 100 т.
  • 20 апреля 2023 года Starship впервые успешно взлетела и достигла высоты около 39 км, но после взорвалась. В компании заявили, что сами прекратили полёт из-за проблем корабля с двигателем.

#новость #spacex #starship

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5 комментариев
Eddie II

Новый прототип ракеты + ремонт стартового стола и куча доработок за 4 месяца. Восхищён скоростью их разработки.

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Asf

Батут- работает 😉

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Иван Серик
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Сергей Леопольдович

Как же похорошел Илон Маск!
Телефончиком доктора поделитесь?

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drapeg
Во время первого запуска ракета взорвалась через три минуты после взлёта.

Исправьте, не взорвалась, а была удалённо взорвана с помощью FTS.

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2 комментария
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