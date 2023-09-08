Федеральное управление гражданской авиации США обязало SpaceX исправить 63 ошибки перед следующим запуском Starship Статьи редакции
Во время первого запуска ракета взорвалась через три минуты после взлёта.
- Федеральное управление гражданской авиации (FAA) завершило расследование запуска Starship, после которого корабль взорвался. FAA обнаружило «множество проблем» и предложило 63 «корректирующих действия», которые компания должна совершить перед следующей попыткой, сообщил TechCrunch.
- Накануне SpaceX собрала ещё одну ракету Starship и стартовую площадку для неё и заявила, что готова к новому запуску, но ждёт результатов расследования FAA. Управление не опубликовало полный отчёт о происшествии, поэтому неизвестно, какие именно ошибки должна теперь исправить SpaceX.
- Starship — многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель высотой почти 120 м. Ракету разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс: она рассчитана на 100 человек, а её грузоподъемность превышает 100 т.
- 20 апреля 2023 года Starship впервые успешно взлетела и достигла высоты около 39 км, но после взорвалась. В компании заявили, что сами прекратили полёт из-за проблем корабля с двигателем.
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Новый прототип ракеты + ремонт стартового стола и куча доработок за 4 месяца. Восхищён скоростью их разработки.
Батут- работает 😉
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Как же похорошел Илон Маск!
Телефончиком доктора поделитесь?
Исправьте, не взорвалась, а была удалённо взорвана с помощью FTS.