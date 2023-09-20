Будущее
Маша Цепелева

Neuralink начала поиск добровольцев для тестирования нейрочипов Статьи редакции

Компания ищет пациентов с параличом, исследование продлится около шести лет.

  • 19 сентября 2023 года Neuralink получила разрешение на испытания от независимого наблюдательного совета и начала поиск добровольцев. Подать заявку могут граждане США старше 22 лет с параличом рук и ног, вызванным травмой спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом. Компания не уточнила, сколько человек могут участвовать в исследовании.
  • Компания будет испытывать интерфейс мозг-компьютер (BCI), который должен помочь людям с параличом контролировать внешние устройства силой мысли. Neuralink оценит безопасность и эффективность имплантата, хирургического робота R1 и приложения N1, которое декодирует сигналы мозга и после отправляет команду на другое устройство.
  • Участникам компенсируют транспортные расходы до места проведения испытания и обратно. Полное исследование продлится около шести лет. После операции эксперты Neuralink будут наблюдать за пациентом, чтобы «следить за прогрессом и гарантировать работу чипа». Запланировано 20 осмотров в течение пяти лет.
  • В мае 2023 года Neuralink получила разрешение от Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на тестирование чипов на людях.
  • До этого технологию тестировали на обезьянах и крысах. В декабре 2022-го Reuters рассказал, что власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными.
Чип N1 с интерфейсом BCI (мозг-компьютер)
Будущее
Евгений Делюкин
Сила мысли: как работает нейроинтерфейс Neuralink Илона Маска, где применим и что о проекте думают эксперты Статьи редакции

Телепатическое общение, лечение паралича и другие амбиции стартапа, который вызывает одновременно восторги и сомнения специалистов.

#новость #neuralink

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103 комментария
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 Вася Пражкин

Дело пошло!

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Слегка Придурковатый

Как раз корона опять как бы подъехала.

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7 комментариев
Антон Мухин
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Дмитрий Куприянов

Он с Илоном Маском будет бороться за мой разум теперь? Пусть победит сильнейший!

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2 комментария
Евгения Прохорова

поток хомячков не иссякнет, скоро пойдут предзаказы)) Правда любое такое оперативное вмешательство делает человек инвалидом до конца его дней, кто же это объяснит бедным лемингам

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Бубоник

Участие будут принимать итак безнадежные инвалиды. Для многих - это шанс зацепиться за жизнь.

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Dima Alexeev

Евгения, вы читали статью?
"Подать заявку могут граждане США старше 22 лет с параличом рук и ног, вызванным травмой спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом"

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10 комментариев
Cheljik

Читать дальше заголовка в наше время - удел избранных. В качестве добровольцев и принимают только инвалидов, которым это потенциально может облегчить жизнь.

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1 комментарий
Mike Amir

смысл доверять маску нет, он лег уже под цру. после внедрения чипов десяткам миллионам людей, по одной команде они превратятся в контролируемых зомби

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Васисуалий Лоханкин

В наше время уже не поймешь- это троллинг или дурка?

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4 комментария
Eddie II
они превратятся в контролируемых зомби

То есть, ничего не изменится

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Dmitry Leonov

Ты сейчас точно про реальность рассказываешь или сюжет ужастика с зомби апокалипсисом?

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Dima Alexeev

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Starlink тоже создавался для просмотра Netflix

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Александр Смирнов

А топор - для рубки деревьев. А вон как оно вышло у Раскольникова… предлагаю запретить!
И колесо заодно, а также акведуки и антибиотики

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9 комментариев
Giraffe

Запретить прогресс тоже не получится

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5 комментариев
Максим Степанов

Отец знакомого работает в Neuralink. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

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Alchakov Developer

Тем временем в России: а давайте поднимем утиль налог

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Alexey Ivanov

Приплетаю.jpg

Какое отношение бедная Россия имеет к подобным новостям?

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2 комментария
Ware Wow

Воспаление сердечной мышцы у молодых мужчин после вакцинации от ковида
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://news.yale.edu/2023/05/05/yale-study-reveals-insights-post-vaccine-heart-inflammation-cases

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Мойша Израелевич

Это редкие случаи среди молодых подростков мужского пола.
22-36 случаев на 100000 человек. В случае ковид инфекции это будет уже 50-65 случаев на 100000.

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2 комментария
Имя Фамилия

Смотрел олимпиаду и обратил внимание, что у многих спортсменов были проблемы с сердцем во время гонок(в период ковид). Смотрю постоянно и раньше такого не припомню.

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Петров Иванов

А как все пели ещё год назад - что это бред сумасшедших.

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Евгения Прохорова

это не бред, это реальная опасность для человечества, создавалось как помощь для больных инвалидов, на деле будет использоваться для контроля людей.

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10 комментариев
Вадим Д.

😉 Мне-то не надо, понятно, но вот тут в тетрадочку записываемся.

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Mr Black

Ну как бы без тебя тут самым первым обошлось бы🤣

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6 комментариев
Sергей Фeдoтов

П сколько стоит купить первую строчку в комментах? Забавно, или я не прав, Вадим?

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1 комментарий
Борис Интеграторов

Они ещё тест с ковид вакциной и чипированием не закончили, этих вышек уже понатыкали 5г а уже в наглую, в открытую чипируют. Ой батюшки что твориться!!!! Ковида не существует, чипы это промысел дьявольский!

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Erik

Ну все, теперь всякие безумцы вышки 5G будут сносить)))

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Антон Большаков

Как связаны вышки 5g и нейролинк ?

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2 комментария
Ксения С.

Если поможет инвалидам, круто. Но очень страшно это, на самом деле...

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Юрий Тимков

Централизованный контроль устройств в голове человека? Да ладно, что может пойти не так)

Зато лайки в инсте можно будет без смартфона ставить😁

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Рубль Упалов

Таким людям уже, в целом, можно рискнуть. Терять особо будто нечего

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Стерлядка Вяленая

ну да, у нас же все альтруисты)) камеры на каждом шагу - это чтоб людям безопаснее было. Запретить телеграмы и разрешить ментам входить в любой дом и конфисковывать любое имущество - чтобы население от террористов спасти. Вколим прививки, которым без году неделя без всяких тестов - чтобы люди точно выздоравливали поскорее и не болели)))

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ЯжПрограммист

Как насчёт него?

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Fred Han

Я готов
I'm ready 💪
[email protected]

Gmail
Gmail is email thatâ€™s intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile…
gmail.com
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Вита Закович

Может, и я подам заявку на тестирование?

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Okna.pro
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Маргарита Старцева

Все переживали о чипировании во время вакцин от ковида, но видимо не там искали)

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Юрий Буркин

Опять чипировать будут

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Валет Дикпик

Бесплатная установка анального зонда.

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Giraffe

Интерфейс мозг-компьютер, если он заработает и все будет хорошо, то он через какое то время будет подключен к интернету для развлекаловки. А с вышками 6g можно какие нибудь крутые галлюцинации получать и по метавселенным путешествовать.
Так что я уже не уверен в своей правоте по поводу скепсису к людям, боящихся чипирования и вышек (и не особо понимающих как что работает и верящих почти во что угодно)

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Соевый Куколд

Мозги на продажу!

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100 комментариев
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