Neuralink начала поиск добровольцев для тестирования нейрочипов Статьи редакции
Компания ищет пациентов с параличом, исследование продлится около шести лет.
- 19 сентября 2023 года Neuralink получила разрешение на испытания от независимого наблюдательного совета и начала поиск добровольцев. Подать заявку могут граждане США старше 22 лет с параличом рук и ног, вызванным травмой спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом. Компания не уточнила, сколько человек могут участвовать в исследовании.
- Компания будет испытывать интерфейс мозг-компьютер (BCI), который должен помочь людям с параличом контролировать внешние устройства силой мысли. Neuralink оценит безопасность и эффективность имплантата, хирургического робота R1 и приложения N1, которое декодирует сигналы мозга и после отправляет команду на другое устройство.
- Участникам компенсируют транспортные расходы до места проведения испытания и обратно. Полное исследование продлится около шести лет. После операции эксперты Neuralink будут наблюдать за пациентом, чтобы «следить за прогрессом и гарантировать работу чипа». Запланировано 20 осмотров в течение пяти лет.
- В мае 2023 года Neuralink получила разрешение от Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на тестирование чипов на людях.
- До этого технологию тестировали на обезьянах и крысах. В декабре 2022-го Reuters рассказал, что власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными.
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Дело пошло!
Как раз корона опять как бы подъехала.
Он с Илоном Маском будет бороться за мой разум теперь? Пусть победит сильнейший!
поток хомячков не иссякнет, скоро пойдут предзаказы)) Правда любое такое оперативное вмешательство делает человек инвалидом до конца его дней, кто же это объяснит бедным лемингам
Участие будут принимать итак безнадежные инвалиды. Для многих - это шанс зацепиться за жизнь.
Евгения, вы читали статью?
"Подать заявку могут граждане США старше 22 лет с параличом рук и ног, вызванным травмой спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом"
Читать дальше заголовка в наше время - удел избранных. В качестве добровольцев и принимают только инвалидов, которым это потенциально может облегчить жизнь.
смысл доверять маску нет, он лег уже под цру. после внедрения чипов десяткам миллионам людей, по одной команде они превратятся в контролируемых зомби
В наше время уже не поймешь- это троллинг или дурка?
То есть, ничего не изменится
Ты сейчас точно про реальность рассказываешь или сюжет ужастика с зомби апокалипсисом?
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Starlink тоже создавался для просмотра Netflix
А топор - для рубки деревьев. А вон как оно вышло у Раскольникова… предлагаю запретить!
И колесо заодно, а также акведуки и антибиотики
Запретить прогресс тоже не получится
Отец знакомого работает в Neuralink. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Тем временем в России: а давайте поднимем утиль налог
Приплетаю.jpg
Какое отношение бедная Россия имеет к подобным новостям?
Воспаление сердечной мышцы у молодых мужчин после вакцинации от ковида
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://news.yale.edu/2023/05/05/yale-study-reveals-insights-post-vaccine-heart-inflammation-cases
Это редкие случаи среди молодых подростков мужского пола.
22-36 случаев на 100000 человек. В случае ковид инфекции это будет уже 50-65 случаев на 100000.
Смотрел олимпиаду и обратил внимание, что у многих спортсменов были проблемы с сердцем во время гонок(в период ковид). Смотрю постоянно и раньше такого не припомню.
А как все пели ещё год назад - что это бред сумасшедших.
это не бред, это реальная опасность для человечества, создавалось как помощь для больных инвалидов, на деле будет использоваться для контроля людей.
😉 Мне-то не надо, понятно, но вот тут в тетрадочку записываемся.
Ну как бы без тебя тут самым первым обошлось бы🤣
П сколько стоит купить первую строчку в комментах? Забавно, или я не прав, Вадим?
Они ещё тест с ковид вакциной и чипированием не закончили, этих вышек уже понатыкали 5г а уже в наглую, в открытую чипируют. Ой батюшки что твориться!!!! Ковида не существует, чипы это промысел дьявольский!
Ну все, теперь всякие безумцы вышки 5G будут сносить)))
Как связаны вышки 5g и нейролинк ?
Если поможет инвалидам, круто. Но очень страшно это, на самом деле...
Централизованный контроль устройств в голове человека? Да ладно, что может пойти не так)
Зато лайки в инсте можно будет без смартфона ставить😁
Таким людям уже, в целом, можно рискнуть. Терять особо будто нечего
ну да, у нас же все альтруисты)) камеры на каждом шагу - это чтоб людям безопаснее было. Запретить телеграмы и разрешить ментам входить в любой дом и конфисковывать любое имущество - чтобы население от террористов спасти. Вколим прививки, которым без году неделя без всяких тестов - чтобы люди точно выздоравливали поскорее и не болели)))
Как насчёт него?
Я готов
I'm ready 💪
[email protected]
Может, и я подам заявку на тестирование?
Все переживали о чипировании во время вакцин от ковида, но видимо не там искали)
Опять чипировать будут
Бесплатная установка анального зонда.
Интерфейс мозг-компьютер, если он заработает и все будет хорошо, то он через какое то время будет подключен к интернету для развлекаловки. А с вышками 6g можно какие нибудь крутые галлюцинации получать и по метавселенным путешествовать.
Так что я уже не уверен в своей правоте по поводу скепсису к людям, боящихся чипирования и вышек (и не особо понимающих как что работает и верящих почти во что угодно)
Мозги на продажу!