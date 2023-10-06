Amazon впервые запустила на орбиту прототипы спутников для раздачи интернета Kuiper Статьи редакции
Компания собирается создать сеть спутникового интернета, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX.
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- Atlas V должна доставить спутники на высоту 500 км, откуда они выйдут на низкую околоземную орбиту. После этого команда проекта Kuiper проведёт с ними тесты: установит контакт со спутниками и развернёт солнечные батареи на них.
- После они попытаются тестово передать данные между спутником и терминалом на Земле. По окончанию миссии спутники выведут с орбиты, после чего они должны сгореть в атмосфере планеты.
- Проект Kuiper должен стать конкурентом Starlink от SpaceX. Всего Amazon планирует запустить 3236 спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США до 2030 года. Половину спутников она должна запустить к 2026 году.
- В ноябре 2021 года Amazon сообщала, что запустит первые два прототипа спутников Kuiper в 2022 году. В апреле 2022-го компания договорилась о 83 ракетных запусках. В октябре того же года она сообщила, что прототипы запустят в начале 2023-го, но изменила планы и перенесла запуск на октябрь.
- Первые серийные спутники компания планирует отправить на орбиту в начале 2024-го, а к концу года начать бета-тестирование спутниковой связи.
"Проект Kuiper должен стать конкурентом Starlink от SpaceX". Как тебе такое, Илон Маск?) А наши лунопокорители в ж... Прости нас, Юра. А точнее, Сергей, который Королев
Фантомные боли. У нас поколениями было две победы и последние годы даже их дискредитировали
ну логично "приплетать" страну, которая числит себя "первой космодержавой"
Астанавитесь
Потихоньку строится броня от метеоритов и от глобального потепления
От инопланетян.
Так там мусор всякий, который по кстати убирают
Что ж, конкуренция это всегда хорошо, может и в плане цен в будущем будет более приемлемо.
амазон получил крупный заказ от пентагона, потому что маск оказался менее сговорчивым и просто так не дает свои старлинки
Пруфы? У пентагона своих спутников как говна в канализации.
К тому же пентагон финансируется Конгрессом.
Почему не Microsoft?
так и надо делать - создавать конкуренцию. думаю изначально маску деньги тоже давали с прицелом, что может вырасти конкурент ula
ну правильно есть старлинк , но этого мало ,все во имя конкуренции
О! Класс! Успехов им!!!
Cost per launch US$110–153 million in 2016
Ну удачи им - это даже не Vulcan (следующее поколение ракет ULA с движками Blue Origin). При том что у Маска экономика с трудом сходится с переиспользованными Falcon и он хочет Starship (хотя возможно, преувеличивает затраты).
Космического мусора скоро будет столько, что луны не увидим
Даже у роскосмоса есть проекты по его уборке
У роскосмоса и лунная программа тоже есть. Роскрсмос это же про космос, а не про попил бабла (при эффективном управленце рогозине количество боевых спутников у РФ снизилось со 100+ до 15 штук)
Две новости рядом читаются показательно, насколько рашка-инновации отстали...
Пока вот эти все зажравшиеся капиталистические миллиардеры планируют неспешно запустить несколько тыщ спутников через 10+ лет, попивая мартини у себя на золотом диване, я нисколечко не удивлюсь, если индусы совместно с китайцами ВНЕЗАПНО построят что-нибудь типа сферы Дайсона лет так через пять. бгг
Новость из России: Операторы связи подняли цены на интернет
Объявляется хакатон от правительста Москвы, кто хакнет спутники Amazon. Приз 2.5 м рублей.