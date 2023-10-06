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Будущее
Евгения Евсеева

Amazon впервые запустила на орбиту прототипы спутников для раздачи интернета Kuiper Статьи редакции

Компания собирается создать сеть спутникового интернета, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX.

508 показов
770 открытий
  • Amazon запустила ракету Atlas V с аппаратами Kuipersat-1 и Kuipersat-2 — прототипами спутников Amazon, которые предназначены для сбора данных на орбите. Предприятие ULA, которое отвечает за запуск, объявила, что он прошёл успешно.
  • Atlas V должна доставить спутники на высоту 500 км, откуда они выйдут на низкую околоземную орбиту. После этого команда проекта Kuiper проведёт с ними тесты: установит контакт со спутниками и развернёт солнечные батареи на них.
  • После они попытаются тестово передать данные между спутником и терминалом на Земле. По окончанию миссии спутники выведут с орбиты, после чего они должны сгореть в атмосфере планеты.
Запись запуска ракеты с прототипами спутников
  • Проект Kuiper должен стать конкурентом Starlink от SpaceX. Всего Amazon планирует запустить 3236 спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США до 2030 года. Половину спутников она должна запустить к 2026 году.
  • В ноябре 2021 года Amazon сообщала, что запустит первые два прототипа спутников Kuiper в 2022 году. В апреле 2022-го компания договорилась о 83 ракетных запусках. В октябре того же года она сообщила, что прототипы запустят в начале 2023-го, но изменила планы и перенесла запуск на октябрь.
  • Первые серийные спутники компания планирует отправить на орбиту в начале 2024-го, а к концу года начать бета-тестирование спутниковой связи.

#новость #amazon #kuiper

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24 комментария
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 Премудрый Вискарь

"Проект Kuiper должен стать конкурентом Starlink от SpaceX". Как тебе такое, Илон Маск?) А наши лунопокорители в ж... Прости нас, Юра. А точнее, Сергей, который Королев

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Балкон.Ру
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Хозяин местных лахтаботов

Фантомные боли. У нас поколениями было две победы и последние годы даже их дискредитировали

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Премудрый Вискарь

ну логично "приплетать" страну, которая числит себя "первой космодержавой"

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Балкон.Ру
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Балкон.Ру

Астанавитесь

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تقي

Потихоньку строится броня от метеоритов и от глобального потепления

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Igor Kowalski

От инопланетян.

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hakhagmon

Так там мусор всякий, который по кстати убирают

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Sergei Listopad

Что ж, конкуренция это всегда хорошо, может и в плане цен в будущем будет более приемлемо.

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Mike Amir

амазон получил крупный заказ от пентагона, потому что маск оказался менее сговорчивым и просто так не дает свои старлинки

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При себе ничего нет
амазон получил крупный заказ от пентагона

Пруфы? У пентагона своих спутников как говна в канализации.
К тому же пентагон финансируется Конгрессом.

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Тоже хочу

Почему не Microsoft?

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Марат

так и надо делать - создавать конкуренцию. думаю изначально маску деньги тоже давали с прицелом, что может вырасти конкурент ula

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KermitFrog

ну правильно есть старлинк , но этого мало ,все во имя конкуренции

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Премудрый пискарь

О! Класс! Успехов им!!!

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Мяут
Atlas V
Cost per launch US$110–153 million in 2016

Ну удачи им - это даже не Vulcan (следующее поколение ракет ULA с движками Blue Origin). При том что у Маска экономика с трудом сходится с переиспользованными Falcon и он хочет Starship (хотя возможно, преувеличивает затраты).

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Фанат Феникс Мари

Космического мусора скоро будет столько, что луны не увидим

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hakhagmon

Даже у роскосмоса есть проекты по его уборке

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Фанат Феникс Мари

У роскосмоса и лунная программа тоже есть. Роскрсмос это же про космос, а не про попил бабла (при эффективном управленце рогозине количество боевых спутников у РФ снизилось со 100+ до 15 штук)

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Тоже хочу

Две новости рядом читаются показательно, насколько рашка-инновации отстали...

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Слегка Придурковатый

Пока вот эти все зажравшиеся капиталистические миллиардеры планируют неспешно запустить несколько тыщ спутников через 10+ лет, попивая мартини у себя на золотом диване, я нисколечко не удивлюсь, если индусы совместно с китайцами ВНЕЗАПНО построят что-нибудь типа сферы Дайсона лет так через пять. бгг

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Харе ваще

Новость из России: Операторы связи подняли цены на интернет

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Тоже хочу

Объявляется хакатон от правительста Москвы, кто хакнет спутники Amazon. Приз 2.5 м рублей.

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