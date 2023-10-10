Будущее
Евгения Евсеева

«Роскосмос» запланировал начать продавать спутниковые снимки Земли госорганам Статьи редакции

Сейчас корпорация предоставляет их бесплатно — но хочет брать деньги, чтобы заработать для бюджета 89 млрд рублей до 2035 года.

  • «Роскосмос» разработал законопроект, который наделит госкорпорацию правом продавать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребителям — в том числе и госорганам. Проект для внесения в Госдуму уже одобрила правительственная комиссия, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к ней источники. По словам собеседников издания, инициативу планируют рассмотреть в Госдуме до конца осени 2023 года.
  • Из проектной документации, с которой ознакомились «Ведомости», следует, что за «Роскосмосом» закрепят полномочия единственного поставщика данных зондирования и продуктов, созданных на их основе.
  • Поправки вносятся в законы о госкорпорации «Роскосмос» и о госзакупках (в части уточнения случаев, когда закупки возможны у единственного поставщика). Из закона о космической деятельности исключат норму о бесплатном предоставлении данных Д33 и копий данных из федерального фонда всем органам государственной власти.
  • «Роскосмос» обеспечит только 67% потребностей потребителей, оставшиеся 33% прокроет орбитальная группировка коммерческих операторов, среди которых — «Ситроникс», «НПК БАРЛ», «Газпром космические системы».
  • В компании объяснили «Ведомостям», что сейчас «Роскосмос» предоставляет потребителям данные за плату. Бесплатно их могут получить федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления «для реализации ими своих полномочий», а также компании или физлица, исполняющие контракты на закупку товаров и услуг для госнужд. Бесплатно получать данные ДЗЗ после принятия поправок будут силовые структуры и «Росатом».
  • Плата за предоставление данных и их копий из федерального фонда данных ДЗЗ зачисляется в доход федерального бюджета, этот принцип сохранится, добавили в «Роскосмосе». Принятие проекта потребует бюджетных ассигнований в сумме 17,1 млрд рублей, но «Роскосмос» планирует заработать для бюджета 89 млрд рублей до 2035 года — согласно расчётам, которые приводятся в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

#новость #роскосмос

522 показа
866 открытий
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Государственная корпорация запланировала начать продавать спутниковые снимки Земли государственным органам. Ну ладно.

Ответить
Развернуть ветку
VVV

Чтобы пополнить гос бюджет же :)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

экономисты 100500 уровня

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Просто бизнес, ничего личного

Ответить
Развернуть ветку
Алексей К

Кстати, хороший шаг к здоровой рыночной экономике в этой сфере. На западе давно такие снимки только за деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Yep Yep

"за «Роскосмосом» закрепят полномочия единственного поставщика данных зондирования и продуктов, созданных на их основе"

Охуеть как рыночно

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

Первый адекватный комментарий

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Что адекватного в том, что за Роскосмосом будет официально оформленная монополия?

Ответить
Развернуть ветку
Anton Innokentievich

Хотя бы правильное бюджетирование - это уже шаг вперёд. Но экспертам на виси конечно кажется, что это из одного кармана в другой

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Ещё раз, что хорошего в том, что Роскосмос - официальная монополия?

Ответить
Развернуть ветку
Забыл Эмейлов

то есть НАСА продает снимки Пентагону?)))

Ответить
Развернуть ветку
Вяйняймейнен Уленшпигель

Удалено

Ответить
Развернуть ветку
varchar

Верно. Там где конкурс с ед.поставщиком, там никогда не возникает возможности для распила.

Ответить
Развернуть ветку
Похер

Смешная шутка

Ответить
Развернуть ветку
Диванный воЕн

"Роскосмос заявил", дальше можно не читать, это же как на серьезных щщах воспринимать что там заявляют Путин, Песков, Картополов и остальная шайка

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Разве спутниковые снимки, в том числе, не одна из задач Роскосмоса?

Ааа... На Луну-26 копят или на систему тестирования, чтобы избежать «попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения»!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Дайте нам сейчас 11 млрд на создание отдела продаж фоточек из космоса и может быть мы заработаем в течение 12 лет 89 млрд. Может быть.

Ответить
Развернуть ветку
Диванный воЕн

Ага, вот ответ РК налогоплательщикам:

Ответить
Развернуть ветку
Windavoz

«Роскосмос» запланировал продавать органы госорганов снимкам Земли.

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

Планировать -не мешки ворочать. Знаем мы все эти планы госкорпораций..

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

переливание денег из пустого в порожнее

Ответить
Развернуть ветку
Neutron

нда, пополнять бюджет из бюджетных же денег...

Ответить
Развернуть ветку
under construction

Гос.компания хочет брать деньги с государства, что бы заработать в бюджет государства?

Ответить
Развернуть ветку
Влад

А Роскосмос не попросит ли денег у государства для этого ?

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Akchurin

...после того как узнали - сколько одна ЧВК заплатила китайцам.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Покуц
оставшиеся 33% прокроет орбитальная группировка коммерческих операторов

А эти я так понимаю тупо для красоты там

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
23 комментария
Раскрывать всегда
null