«Роскосмос» запланировал начать продавать спутниковые снимки Земли госорганам Статьи редакции
Сейчас корпорация предоставляет их бесплатно — но хочет брать деньги, чтобы заработать для бюджета 89 млрд рублей до 2035 года.
- «Роскосмос» разработал законопроект, который наделит госкорпорацию правом продавать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребителям — в том числе и госорганам. Проект для внесения в Госдуму уже одобрила правительственная комиссия, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к ней источники. По словам собеседников издания, инициативу планируют рассмотреть в Госдуме до конца осени 2023 года.
- Из проектной документации, с которой ознакомились «Ведомости», следует, что за «Роскосмосом» закрепят полномочия единственного поставщика данных зондирования и продуктов, созданных на их основе.
- Поправки вносятся в законы о госкорпорации «Роскосмос» и о госзакупках (в части уточнения случаев, когда закупки возможны у единственного поставщика). Из закона о космической деятельности исключат норму о бесплатном предоставлении данных Д33 и копий данных из федерального фонда всем органам государственной власти.
- «Роскосмос» обеспечит только 67% потребностей потребителей, оставшиеся 33% прокроет орбитальная группировка коммерческих операторов, среди которых — «Ситроникс», «НПК БАРЛ», «Газпром космические системы».
- В компании объяснили «Ведомостям», что сейчас «Роскосмос» предоставляет потребителям данные за плату. Бесплатно их могут получить федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления «для реализации ими своих полномочий», а также компании или физлица, исполняющие контракты на закупку товаров и услуг для госнужд. Бесплатно получать данные ДЗЗ после принятия поправок будут силовые структуры и «Росатом».
- Плата за предоставление данных и их копий из федерального фонда данных ДЗЗ зачисляется в доход федерального бюджета, этот принцип сохранится, добавили в «Роскосмосе». Принятие проекта потребует бюджетных ассигнований в сумме 17,1 млрд рублей, но «Роскосмос» планирует заработать для бюджета 89 млрд рублей до 2035 года — согласно расчётам, которые приводятся в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
522 показа
866 открытий
Государственная корпорация запланировала начать продавать спутниковые снимки Земли государственным органам. Ну ладно.
Чтобы пополнить гос бюджет же :)
экономисты 100500 уровня
Просто бизнес, ничего личного
Кстати, хороший шаг к здоровой рыночной экономике в этой сфере. На западе давно такие снимки только за деньги.
"за «Роскосмосом» закрепят полномочия единственного поставщика данных зондирования и продуктов, созданных на их основе"
Охуеть как рыночно
Первый адекватный комментарий
Что адекватного в том, что за Роскосмосом будет официально оформленная монополия?
Хотя бы правильное бюджетирование - это уже шаг вперёд. Но экспертам на виси конечно кажется, что это из одного кармана в другой
Ещё раз, что хорошего в том, что Роскосмос - официальная монополия?
то есть НАСА продает снимки Пентагону?)))
Удалено
Верно. Там где конкурс с ед.поставщиком, там никогда не возникает возможности для распила.
Смешная шутка
"Роскосмос заявил", дальше можно не читать, это же как на серьезных щщах воспринимать что там заявляют Путин, Песков, Картополов и остальная шайка
Разве спутниковые снимки, в том числе, не одна из задач Роскосмоса?
Ааа... На Луну-26 копят или на систему тестирования, чтобы избежать «попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения»!
Дайте нам сейчас 11 млрд на создание отдела продаж фоточек из космоса и может быть мы заработаем в течение 12 лет 89 млрд. Может быть.
Ага, вот ответ РК налогоплательщикам:
«Роскосмос» запланировал продавать органы госорганов снимкам Земли.
Планировать -не мешки ворочать. Знаем мы все эти планы госкорпораций..
переливание денег из пустого в порожнее
нда, пополнять бюджет из бюджетных же денег...
Гос.компания хочет брать деньги с государства, что бы заработать в бюджет государства?
А Роскосмос не попросит ли денег у государства для этого ?
...после того как узнали - сколько одна ЧВК заплатила китайцам.
А эти я так понимаю тупо для красоты там