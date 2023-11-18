SpaceX во второй раз запустила космический корабль Starship — пуск окончился взрывом Статьи редакции
Но полёт Starship продлился гораздо дольше, чем при первой попытке в апреле.
- Компания вела трансляцию в X (Twitter). Сверхтяжелая двухступенчатая ракета-носитель Starship отправилась в полёт около 16:00 мск со стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас.
- Ракета-носитель Super Heavy запустила все 33 двигателя и успешно отделилась, но взорвалась вскоре после этого. Сам корабль Starship продолжил взлёт. Через несколько минут SpaceX потеряла с ним связь, и, вероятно, произошёл автоматический взрыв.
- Первый испытательный полёт Starship состоялся в апреле 2023 года. Согласно плану, ракета должна была совершить неполный виток вокруг Земли и приводниться в Тихом океане. При отделении первой ступени произошли технические неполадки, корабль взорвался.
- Starship — многоразовая сверхтяжёлая ракета высотой около 120 метров. Она состоит из двух частей: первой ступени — ускорителя Super Heavy и второй — космического корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.
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- Рогозин клоун конечно. Столько бабла распилил, а ни одной ракеты запустить не может. Просто ярды слил в унитаз, посмотрите какие дворцы себе построил!
- Это в США, проект Маска
- Да? Ну бывает, ничего, доработает и запустит. Главное, что на ошибках учится!
Маск на встрече со студентами сказал. Если у вас нечего не взрывается значит вы мало изобретаете.
Смысл на дураков внимание обращать и иронизировать? Нужно в принципе топить за фундаментальные науки и вещи, за их развитие. Не важно, кто делает. Ну те, кто глумятся над Роскосмосом или НАСА (в зависимости от политических убеждений) = просто конченые люди без мозгов.
P.S. Попробовали бы они посмеяться над 國家航天局 (Китайское национальное космическое управление) - я бы им показал!
Разница в том, что у Роскосмоса падает древнесерийное, а у Маска - экспериментальное.
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"распилил", "ни одной ракеты", "слил в унитаз".
Это точно применимо к Маску?
как там батуты?
У них в начале вообще ничего не было, но вот сколько запусков и уже многие проекты успешны
Ну ниче, доработают технологию. Ничего страшного. Молодцы, что движутся вперед.
Что про наших может сказать?
А где взрыв?!
Ага, иллюстрация типичного комментатора VC ))
так в том то и загадка, с ним потеряли связь и когда удалось установить отправили сигнал на уничтожение, и хз как там все закончилось, может прилетит на гаваи кому то в огород
главное что после предыдущей попытки прошло не 30 лет. думаю скоро анонсируют примерную новую дату
С какого испугу неудачный. Целью испытаний был взлёт и расстыковка. Остальное шло бонусом.
Взрыв расстыковавшихся ступеней - это удача или бонус?
ну если быть точным цель была приводнение аппарата, я слушал трансляцию и цель была увидеть как корабль войдет в атмосферу, так что он то конечно удачный в отношении того что на этот раз все рапторы работали в отличии от прошлого пуска, но все остальное это катастрофа
Дорогая Таня. Запуск не "закончился взрывом". Запуск закончился отделением Старшипа и выводом его в суборбитальный полет. При этом была подорвана первая ступень вскоре после успешного разделения ступеней, и после пересечения линии начала "космоса" и набора орбитальной скорости и потери связи со Старшипом, в целях безопасности был подорван и он.
Пуск окончился двумя успешно выполненными задачами.
На Марс не примарсился - значит провал!
...и двумя взрывамибыла подорвана первая ступень
был подорван и он.
О чем спор-то?
Пусть Илон узнает,
Пусть Илон придет,
Пусть Илон меня на Starship позовёт.
Ведь так не бывает на свете
Что не все полетят на ракете
прослезилась
Илон покатает на своей большой ракете
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SpaceX осуществили второй испытательный полёт системы Starship 🚀
✅ Взлёт системы прошёл номинально. Судя по тому, что камеры фотографов в этот раз не пострадали, стартовая площадка должна быть цела
✅ Starship успешно прошёл отметку MAX-Q
✅ ВСЕ 33 двигателя ускорителя РАБОТАЛИ до момента расстыковки!
✅ Горячая расстыковка выполнена УСПЕШНО, на нужной высоте
🚫 Ускоритель взорван автоматической системой прерывания полёта через несколько секунд после начала манёвра возврата (причины неизвестны)
✅ Все 6 двигателей корабля запустились и работали до момента отключения. Траектория полёта корабля была номинальной
🚫 Корабль взорван автоматической системой прерывания полёта через ~8 минут и 8 секунд после старта системы, вскоре после планового отключения двигателей (причины этого неизвестны).
Корабль достиг высоты - 148 км и скорости 24 124 км/ч
Поздравляем SpaceX с ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ испытательным полётом и выполнением главной цели полёта! 🎉 Это победа команды разработки Starship (ну или очередной полный провал, кому как нравится 😉). Ждём подробностей о запуске от компании и Илона Маска.
https://t.me/spacex_rus/60568
SpaceX осуществили второй испытательный полёт системы Starship 🚀
✅ Взлёт системы прошёл номинально. Судя по тому, что камеры фотографов в этот раз не пострадали, стартовая площадка должна быть цела
✅ Starship успешно прошёл отметку MAX-Q
✅ ВСЕ 33 двигателя ускорителя РАБОТАЛИ до ...
SpaceX осуществили второй испытательный полёт системы Starship 🚀
✅ Взлёт системы прошёл номинально. Судя по тому, что камеры фотографов в этот раз не пострадали, стартовая площадка должна быть цела
✅ Starship успешно прошёл отметку MAX-Q
✅ ВСЕ 33 двигателя ускорителя РАБОТАЛИ до момента расстыковки!
✅ Горячая расстыковка выполнена УСПЕШНО, на нужной высоте
🚫 Ускоритель взорван автоматической системой прерывания полёта через несколько секунд после начала манёвра возврата (причины неизвестны)
✅ Все 6 двигателей корабля запустились и работали до момента отключения. Траектория полёта корабля была номинальной
🚫 Корабль взорван автоматической системой прерывания полёта через ~8 минут и 8 секунд после старта системы, вскоре после планового отключения двигателей (причины этого неизвестны).
Корабль достиг высоты - 148 км и скорости 24 124 км/ч
Поздравляем SpaceX с ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ испытательным полётом и выполнением главной цели полёта! 🎉 Это победа команды разработки Starship (ну или очередной полный провал, кому как нравится 😉). Ждём подробностей о запуске от компании и Илона Маска.
расстыковка к стати была не штатная, двигатели корабля раньше заработали, чего быть не должно было
А какая цель была у данного пуска? Тест Суперхэви? Она вообще должна была лететь дальше?
У Илона нет цели. Только путь. И он все чаще напоминает путь Вовы, поэтому все чаще что-то идет не так.
Главная цель были взлёт и расстыковка.
Мне вот интересно, а вот если бы в компании Маска не было прессинга, работы по 80 часов в неделю, а пилили бы в спокойной, доброжелательной обстановке, они бы так же косячили? Да, старт при таких вводных был бы не сегодня, а через пару месяцев, но ракета бы долетела или нет?
Боинг уже 13 лет пилит свою пассажирскую капсулу в спокойном ритме. Успехов пока нет.
Маск работает в стиле реальных испытаний дешёвых прототипов.
Главное чтобы Маск не участвовал в программе по спасению Земли(don’t look up)
Маск как раз таки пытается спасти человечество пока оно себя не отравило выхлопами и не похерело климат. А вот многие другие тратят деньги на войну.
Опыт, сын ошибок трудных. Но, если я не ошибаюсь, это же что-то из разряда нового - многоразовое использование этих ракет и доставка больших грузов?
ну да. До этого из многоразового был шатл, но там совсем иная история и носитель там не был многоразовым
Если учитывать себестоимость, то да.
Ну все главные проблемы прошлого первого испытательного запуска судя по всему решены:
1. Модернизированный стартовый стол выдержал запуск
2. Все двигатели работали нормально как на первой ступени, так и на второй.
3. Растыковка прошла нормально.
Прогресс в разработке и устранении ошибок очевиден за последние полгода. Кто забыл, может для сравнения пересмотреть видео первого испытательного запуска 20 апреля.
они хотя бы пытаются
с разделительным кольцом теперь она высотой 122 метра
Много воды утекло с тех пор...
Охренеть как красиво! 😧
Как будто калитка в рай
Заголовок – ложный. Содержание неполное. @Таня Боброва большой жирный дизлайк. Лучше не писать о том, в чём не захотелось разобраться.
Разворовали! Ничего не умеют!
А... Это Илон...
Чтож, зато узнали много нового в телеметрии, следующий запуск будет лучше!
Так и было задумано!
А не надо от РД было отказываться наших
А надо было батуты юзать? 😁
ждала что полетит, но снова устроили очень дорогой фейерверк