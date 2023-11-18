Будущее
Таня Боброва

SpaceX во второй раз запустила космический корабль Starship — пуск окончился взрывом Статьи редакции

Но полёт Starship продлился гораздо дольше, чем при первой попытке в апреле.

  • Компания вела трансляцию в X (Twitter). Сверхтяжелая двухступенчатая ракета-носитель Starship отправилась в полёт около 16:00 мск со стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас.
  • Ракета-носитель Super Heavy запустила все 33 двигателя и успешно отделилась, но взорвалась вскоре после этого. Сам корабль Starship продолжил взлёт. Через несколько минут SpaceX потеряла с ним связь, и, вероятно, произошёл автоматический взрыв.
Момент старта
Отделение ступеней
  • Первый испытательный полёт Starship состоялся в апреле 2023 года. Согласно плану, ракета должна была совершить неполный виток вокруг Земли и приводниться в Тихом океане. При отделении первой ступени произошли технические неполадки, корабль взорвался.
  • Starship — многоразовая сверхтяжёлая ракета высотой около 120 метров. Она состоит из двух частей: первой ступени — ускорителя Super Heavy и второй — космического корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.

#новости #starship #spacex

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72 комментария
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 Дмитрий

- Рогозин клоун конечно. Столько бабла распилил, а ни одной ракеты запустить не может. Просто ярды слил в унитаз, посмотрите какие дворцы себе построил!
- Это в США, проект Маска
- Да? Ну бывает, ничего, доработает и запустит. Главное, что на ошибках учится!

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Optimus

Маск на встрече со студентами сказал. Если у вас нечего не взрывается значит вы мало изобретаете.

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2 комментария
Xi

Смысл на дураков внимание обращать и иронизировать? Нужно в принципе топить за фундаментальные науки и вещи, за их развитие. Не важно, кто делает. Ну те, кто глумятся над Роскосмосом или НАСА (в зависимости от политических убеждений) = просто конченые люди без мозгов.

P.S. Попробовали бы они посмеяться над 國家航天局 (Китайское национальное космическое управление) - я бы им показал!

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1 комментарий
Вася Пражкин

Разница в том, что у Роскосмоса падает древнесерийное, а у Маска - экспериментальное.

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Yep Yep

"распилил", "ни одной ракеты", "слил в унитаз".

Это точно применимо к Маску?

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1 комментарий
Isaac Asimov

как там батуты?

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Мария Овчинникова

У них в начале вообще ничего не было, но вот сколько запусков и уже многие проекты успешны

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Andrey Gordeev

Ну ниче, доработают технологию. Ничего страшного. Молодцы, что движутся вперед.

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Сергей Лукьянчиков

Что про наших может сказать?

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1 комментарий
Иван Серик

А где взрыв?!

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дед Мазай и теоретики

Ага, иллюстрация типичного комментатора VC ))

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Влад Каничев

так в том то и загадка, с ним потеряли связь и когда удалось установить отправили сигнал на уничтожение, и хз как там все закончилось, может прилетит на гаваи кому то в огород

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Дмитрий Зима

главное что после предыдущей попытки прошло не 30 лет. думаю скоро анонсируют примерную новую дату

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Optimus

С какого испугу неудачный. Целью испытаний был взлёт и расстыковка. Остальное шло бонусом.

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Denis Zotov

Взрыв расстыковавшихся ступеней - это удача или бонус?

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1 комментарий
Влад Каничев

ну если быть точным цель была приводнение аппарата, я слушал трансляцию и цель была увидеть как корабль войдет в атмосферу, так что он то конечно удачный в отношении того что на этот раз все рапторы работали в отличии от прошлого пуска, но все остальное это катастрофа

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1 комментарий
Roman Hmelevsky
SpaceX во второй раз запустила космический корабль Starship — пуск окончился взрывом

Дорогая Таня. Запуск не "закончился взрывом". Запуск закончился отделением Старшипа и выводом его в суборбитальный полет. При этом была подорвана первая ступень вскоре после успешного разделения ступеней, и после пересечения линии начала "космоса" и набора орбитальной скорости и потери связи со Старшипом, в целях безопасности был подорван и он.

Пуск окончился двумя успешно выполненными задачами.

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Хозяин

На Марс не примарсился - значит провал!

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Denis Zotov
Пуск окончился двумя успешно выполненными задачами.

...и двумя взрывами

была подорвана первая ступень
был подорван и он.

О чем спор-то?

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Пусть Илон узнает,
Пусть Илон придет,
Пусть Илон меня на Starship позовёт.
Ведь так не бывает на свете
Что не все полетят на ракете

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Полина Лааксо

прослезилась

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2 комментария
Хозяин

Илон покатает на своей большой ракете

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drapeg

SpaceX осуществили второй испытательный полёт системы Starship 🚀

✅ Взлёт системы прошёл номинально. Судя по тому, что камеры фотографов в этот раз не пострадали, стартовая площадка должна быть цела
✅ Starship успешно прошёл отметку MAX-Q
✅ ВСЕ 33 двигателя ускорителя РАБОТАЛИ до момента расстыковки!
✅ Горячая расстыковка выполнена УСПЕШНО, на нужной высоте
🚫 Ускоритель взорван автоматической системой прерывания полёта через несколько секунд после начала манёвра возврата (причины неизвестны)
✅ Все 6 двигателей корабля запустились и работали до момента отключения. Траектория полёта корабля была номинальной
🚫 Корабль взорван автоматической системой прерывания полёта через ~8 минут и 8 секунд после старта системы, вскоре после планового отключения двигателей (причины этого неизвестны).

Корабль достиг высоты - 148 км и скорости 24 124 км/ч

Поздравляем SpaceX с ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ испытательным полётом и выполнением главной цели полёта! 🎉 Это победа команды разработки Starship (ну или очередной полный провал, кому как нравится 😉). Ждём подробностей о запуске от компании и Илона Маска.
https://t.me/spacex_rus/60568

SpaceX

SpaceX осуществили второй испытательный полёт системы Starship 🚀

Взлёт системы прошёл номинально. Судя по тому, что камеры фотографов в этот раз не пострадали, стартовая площадка должна быть цела

Starship успешно прошёл отметку MAX-Q

ВСЕ 33 двигателя ускорителя РАБОТАЛИ до ...

SpaceX осуществили второй испытательный полёт системы Starship 🚀

Взлёт системы прошёл номинально. Судя по тому, что камеры фотографов в этот раз не пострадали, стартовая площадка должна быть цела

Starship успешно прошёл отметку MAX-Q

ВСЕ 33 двигателя ускорителя РАБОТАЛИ до момента расстыковки!

Горячая расстыковка выполнена УСПЕШНО, на нужной высоте

🚫 Ускоритель взорван автоматической системой прерывания полёта через несколько секунд после начала манёвра возврата (причины неизвестны)

Все 6 двигателей корабля запустились и работали до момента отключения. Траектория полёта корабля была номинальной

🚫 Корабль взорван автоматической системой прерывания полёта через ~8 минут и 8 секунд после старта системы, вскоре после планового отключения двигателей (причины этого неизвестны).

Корабль достиг высоты - 148 км и скорости 24 124 км/ч

Поздравляем SpaceX с ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ испытательным полётом и выполнением главной цели полёта! 🎉 Это победа команды разработки Starship (ну или очередной полный провал, кому как нравится 😉). Ждём подробностей о запуске от компании и Илона Маска.

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Влад Каничев

расстыковка к стати была не штатная, двигатели корабля раньше заработали, чего быть не должно было

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lakoros

А какая цель была у данного пуска? Тест Суперхэви? Она вообще должна была лететь дальше?

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дед Мазай и теоретики

У Илона нет цели. Только путь. И он все чаще напоминает путь Вовы, поэтому все чаще что-то идет не так.

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1 комментарий
Optimus

Главная цель были взлёт и расстыковка.

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1 комментарий
Владимир Бычко

Мне вот интересно, а вот если бы в компании Маска не было прессинга, работы по 80 часов в неделю, а пилили бы в спокойной, доброжелательной обстановке, они бы так же косячили? Да, старт при таких вводных был бы не сегодня, а через пару месяцев, но ракета бы долетела или нет?

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Optimus

Боинг уже 13 лет пилит свою пассажирскую капсулу в спокойном ритме. Успехов пока нет.
Маск работает в стиле реальных испытаний дешёвых прототипов.

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Тимур Хайруллин

Главное чтобы Маск не участвовал в программе по спасению Земли(don’t look up)

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Optimus

Маск как раз таки пытается спасти человечество пока оно себя не отравило выхлопами и не похерело климат. А вот многие другие тратят деньги на войну.

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9 комментариев
xsignes

Опыт, сын ошибок трудных. Но, если я не ошибаюсь, это же что-то из разряда нового - многоразовое использование этих ракет и доставка больших грузов?

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Дмитрий Зима

ну да. До этого из многоразового был шатл, но там совсем иная история и носитель там не был многоразовым

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6 комментариев
Santiago

Если учитывать себестоимость, то да.

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drapeg

Ну все главные проблемы прошлого первого испытательного запуска судя по всему решены:
1. Модернизированный стартовый стол выдержал запуск
2. Все двигатели работали нормально как на первой ступени, так и на второй.
3. Растыковка прошла нормально.
Прогресс в разработке и устранении ошибок очевиден за последние полгода. Кто забыл, может для сравнения пересмотреть видео первого испытательного запуска 20 апреля.

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Хозяин

они хотя бы пытаются

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Инга Русланова

с разделительным кольцом теперь она высотой 122 метра

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дед Мазай и теоретики

Много воды утекло с тех пор...

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Невероятный Блондин

Охренеть как красиво! 😧
Как будто калитка в рай

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drapeg

Заголовок – ложный. Содержание неполное. @Таня Боброва большой жирный дизлайк. Лучше не писать о том, в чём не захотелось разобраться.

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Kelerius

Разворовали! Ничего не умеют!

А... Это Илон...

Чтож, зато узнали много нового в телеметрии, следующий запуск будет лучше!
Так и было задумано!

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Алексей

А не надо от РД было отказываться наших

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Александр Батищев

А надо было батуты юзать? 😁

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1 комментарий
Наталья Калинина

ждала что полетит, но снова устроили очень дорогой фейерверк

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69 комментариев
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