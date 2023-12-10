Выводами поделились учёные центра Hugging Face и Университета Карнеги —Меллона.

В свою очередь, для выполнения 1000 запросов на создание или изменение текста искусственный интеллект потребует лишь 16% от энергии, расходуемой на полную зарядку.

Об исследовании рассказало MIT Technology Review. Его авторы изучили, какие задачи при работе с ИИ оказываются самыми энергоёмкими и, следовательно, приводят к наибольшим выбросам CO₂: генерация текста, изображений или их классификация.

Для эксперимента использовали 88 разных моделей машинного обучения. В рамках каждой задачи давали нейросети по 1000 запросов. Энергозатраты измеряли с помощью внутреннего инструмента Hugging Face под названием Code Carbon: он анализирует, сколько энергии потребляет компьютер, пока модель работает.

Исследование показало: при создании 1000 картинок с помощью наиболее продвинутых нейросетей вроде Stable Diffusion XL объём выделяемого CO₂ сопоставим с выбросами, к которым приводит поездка на расстояние 6,6 км за рулём среднестатистического автомобиля на бензине.

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Тем временем задать 1000 запросов относительно примитивной языковой модели DistilBERT — это как проехать всего 0,001 км: выбросов будет в 6833 раз меньше.

Здесь же учёные заметили, что ещё меньше энергии потребляют те нейросети, что заточены под отдельные задачи. Так, например, разделяя кинорецензии на положительные и отрицательные, настроенная именно под этот запрос модель расходовала в 30 раз меньше энергии, чем её полноформатная версия.

По вертикали — объём выбросов CO₂. По горизонтали — число параметров ИИ-модели. Столбец — задача: классифицировать текст, создать картинку по текстовому запросу, создать текст по текстовому запросу, создать текст по картинке, классифицировать изображения

Исследование ещё не изучили рецензенты, но выводов уже достаточно, чтобы обратить внимание на тревожные тенденции в отрасли, считает ассистент кафедры компьютерных наук берлинского вуза Hertie School Линн Каак.

В день генеративные модели получают миллионы, а иногда и все миллиарды запросов. Их используют в работе и интегрируют в технологические продукты — в том числе самые базовые вроде почтовых клиентов. Очевидно, в будущем, вместе с масштабированием моделей и ростом их использования, выбросы CO₂ будут только расти.

590 млн После стольких запросов многоязычной модели Bloom объём выбросов превысил тот, что был спровоцирован её обучением.

Некоторые опрошенные изданием отраслевые исследователи полагают, что ответственность за сокращение выбросов должна лежать на разработчиках, раз уж именно они выручают прибыль от продажи своих продуктов.

Однако осознанный подход к использованию ИИ должен быть и у самих потребителей, добавляют они: стоит быть более разборчивыми и отдавать приоритет узко специализированным и менее энергоёмким моделям, если позволяет запрос, и призывать к ответственности компании, которые эти модели разрабатывают.