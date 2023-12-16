Наушник с функциями смартфона и свёрнутый в трубочку экран размером с ладонь: каким Wired видит мир технологий 2053 года Статьи редакции
Об этом издание пофантазировало к своему 30-летию вместе с аналитиками и участниками разных рынков.
Телефоны
Телефон в привычном его виде перестанет существовать: его функции встроят в VR-гарнитуры, а то и сразу «в уши или даже мозг». Искусственный интеллект обучат не только генеративным, но и когнитивным навыкам: он будет изучать привычки человека и предсказывать действия. Подключение к устройствам поблизости, а также переключение между ними будет бесшовным и быстрым.
«Умный» ассистент сможет сам вызвать владельцу такси и собрать плейлист в дорогу под настроение. Смотреть на устройство, жать на кнопки и «свайпать», может, и придётся, но редко. А если возникнет потребность вывести контент на дисплей, на помощь придут сворачиваемые дисплеи — размером с ладонь.
Телевизоры
Экраны будут повсюду: в машинах и вместо дорожных знаков, на зданиях и в виде проекций на ладонь. Они станут тоньше, ярче и удобнее — получится свернуть их в трубочку, как журнал.
Себестоимость производства многократно сократится, поэтому раздавать телевизоры будут почти что «даром» по поводу и без — например, после подписки на стриминг Blue Originals от Amazon Джеффа Безоса или же при покупке Apple Vision Pro XX.
Разработчики доработают технологию создания субтитров для прозрачных экранов — для слабослышащих и фильмов с плохим звуком. Чтобы решить проблему с этим самым «плохим» звуком, характерным для маленьких и тонких дисплеев, Samsung на выставке потребительской электроники CES представит «саундбар» с поддержкой четырёхмерного пространственного звучания. Правда, на первых порах заполучить его можно будет только в комплекте с 4D-телевизором Samsung.
Трекеры здоровья
Тренеров «оцифруют», так что их «двойники» смогут проводить тренировки во множестве стран одновременно, учитывая индивидуальные запросы каждого человека.
Чипы вроде тех, что помогают iPhone обнаруживать «маячки» AirTags, станут на порядок мощнее и будут анализировать физическую форму пользователя — используя данные датчиков, вшитых в спортивную форму. Её начнут делать из материала, который «выталкивает» пот на поверхность ткани и быстро сохнет.
«Умные» часы продолжат пользоваться спросом и получат больше функций: датчики контроля артериального давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы станут точнее и будут постоянно синхронизироваться с ИИ-моделями. Последние смогут регулярно сопоставлять полученные данные с уже накопленными (в том числе с данными родственников) и уведомлять о любых отклонениях в режиме реального времени.
Благодаря сбору и анализу такой информации устройства также получат возможность прогнозировать распространение аллергенов и вирусов и детализировать эпидемиологическую ситуацию в мире. А встроенный «медик» сможет давать пользователю рекомендации — попросить его носить маску или обратиться к онлайн-врачу. В экстренной ситуации пришлёт беспилотник с вакциной.
Устройства для «выживания»
К 2053 году леса «почернеют» из-за пожаров, реки помутнеют от грязных сточных вод, небо затянет дымкой, а океаны будут «пениться» из-за высокой температуры, но люди смогут приспособиться к таким условиям.
Следить за качеством воздуха — изучать присутствие в нём твёрдых частиц летучей золы, спор плесени, вирусов вроде Covid-51 и уровень угарного газа, — будут нательные датчики. Портативные устройства также помогут проверить пищу на наличие в ней следов микропластика и различных токсинов.
Защитные маски станут более тонкими и воздухопроницаемыми, а благодаря достижениям в области разработок «антимикробного» полиэстера, будут ещё и по-настоящему многоразовыми.
Беспилотники будут следить за очагами возгорания и сбрасывать антипирены на участки, куда опасно отправлять пожарных и спасателей. Мини-боты будут пробираться сквозь завалы в поисках застрявших и исследовать небольшие реки, чтобы прогнозировать наводнения и оповещать жителей прибрежных зон о необходимой эвакуации.
Помощь людей при этом всё равно пригодится: именно они будут решать, кого и когда нужно спасать в первую очередь или как распределить ограниченные ресурсы. Роботы смогут взять на себя эти задачи разве что к 2083 году.
Наушники
Спрос на полноразмерные наушники сойдёт на «нет». С развитием разработок предпочтение будут всё чаще отдавать компактным наушникам. Создавать их (например, печатать на 3D-принтере) станут по индивидуальному заказу — в соответствии с устройством органов слуха конкретного человека.
Время автономной работы устройства увеличится за счёт того, что оно сможет подзаряжаться от человека — используя тепло его тела. Вес гарнитуры будет едва ощутим.
Наушники также перестанут быть просто аудиоустройством: они обзаведутся собственной операционной системой и возьмут на себя часть задач, которые обычно решают через телефон. С помощью касаний и голосовых команд пользователь сможет звонить, переводить разговоры с иностранных языков, управлять «умным» домом и запускать приложения.
Автомобили
Батареи станут более ёмкими, что позволит водителям преодолевать более дальние расстояния на одном заряде. Заряжаться батареи при этом будут быстрее — не исключено, что в том числе и беспроводным способом.
Новой нормой станут автомобили без руля, потребность в котором отпадёт благодаря совершенствованию автопилотных систем, а в лобовые стекла начнут массово встраивать технологии дополненной реальности (AR).
Продажи новых автомобилей упадут, а количество самокатов, велосипедов и мини-скутеров вырастет. Люди станут отказываться от покупки собственных транспортных средств, что когда-то повышало статус, в пользу поездок по подписке или на роботакси, где будут и встроенный стриминг, и AR, и даже возможность выбрать аромат в салоне.
К тому времени править буду нейроинтерфейсы, передача данных напрямую в мозг (кому оставят) и это как минимум, так что дрыгание пальцами — чепуха.
я не думаю что до этого дойдет, скорее наступит технологическая сингулярность и отпадет всякая надобность во всех этих нейроинтефейсах, просто за ненадобностью, человек уже не поспевает за машинами, чем дальше, тем больше, и зачем тогда нужен человек машине? Машина сама во всем разберётся без всякого участия, отсюда и нейроинтерфейс никакой не нужен...