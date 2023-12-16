Об этом издание пофантазировало к своему 30-летию вместе с аналитиками и участниками разных рынков.

Источник: Ricardo Rey, Wired

Телефоны

Телефон в привычном его виде перестанет существовать: его функции встроят в VR-гарнитуры, а то и сразу «в уши или даже мозг». Искусственный интеллект обучат не только генеративным, но и когнитивным навыкам: он будет изучать привычки человека и предсказывать действия. Подключение к устройствам поблизости, а также переключение между ними будет бесшовным и быстрым.

«Умный» ассистент сможет сам вызвать владельцу такси и собрать плейлист в дорогу под настроение. Смотреть на устройство, жать на кнопки и «свайпать», может, и придётся, но редко. А если возникнет потребность вывести контент на дисплей, на помощь придут сворачиваемые дисплеи — размером с ладонь.

Телевизоры

Экраны будут повсюду: в машинах и вместо дорожных знаков, на зданиях и в виде проекций на ладонь. Они станут тоньше, ярче и удобнее — получится свернуть их в трубочку, как журнал.

Себестоимость производства многократно сократится, поэтому раздавать телевизоры будут почти что «даром» по поводу и без — например, после подписки на стриминг Blue Originals от Amazon Джеффа Безоса или же при покупке Apple Vision Pro XX.

Разработчики доработают технологию создания субтитров для прозрачных экранов — для слабослышащих и фильмов с плохим звуком. Чтобы решить проблему с этим самым «плохим» звуком, характерным для маленьких и тонких дисплеев, Samsung на выставке потребительской электроники CES представит «саундбар» с поддержкой четырёхмерного пространственного звучания. Правда, на первых порах заполучить его можно будет только в комплекте с 4D-телевизором Samsung.

Трекеры здоровья

Тренеров «оцифруют», так что их «двойники» смогут проводить тренировки во множестве стран одновременно, учитывая индивидуальные запросы каждого человека.

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Чипы вроде тех, что помогают iPhone обнаруживать «маячки» AirTags, станут на порядок мощнее и будут анализировать физическую форму пользователя — используя данные датчиков, вшитых в спортивную форму. Её начнут делать из материала, который «выталкивает» пот на поверхность ткани и быстро сохнет.

«Умные» часы продолжат пользоваться спросом и получат больше функций: датчики контроля артериального давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы станут точнее и будут постоянно синхронизироваться с ИИ-моделями. Последние смогут регулярно сопоставлять полученные данные с уже накопленными (в том числе с данными родственников) и уведомлять о любых отклонениях в режиме реального времени.

Благодаря сбору и анализу такой информации устройства также получат возможность прогнозировать распространение аллергенов и вирусов и детализировать эпидемиологическую ситуацию в мире. А встроенный «медик» сможет давать пользователю рекомендации — попросить его носить маску или обратиться к онлайн-врачу. В экстренной ситуации пришлёт беспилотник с вакциной.

Офлайн Полина Лааксо 14 окт Слушать ресепшена Статьи редакции ИИ-тренеры на выбор и геймификация: как работает «умный» фитнес-зал, где нет даже Вся работа заведения строится вокруг приложения, а за выполнением заданий следят датчики в LED-дисплеях. Источник: CW33

Устройства для «выживания»

К 2053 году леса «почернеют» из-за пожаров, реки помутнеют от грязных сточных вод, небо затянет дымкой, а океаны будут «пениться» из-за высокой температуры, но люди смогут приспособиться к таким условиям.

Следить за качеством воздуха — изучать присутствие в нём твёрдых частиц летучей золы, спор плесени, вирусов вроде Covid-51 и уровень угарного газа, — будут нательные датчики. Портативные устройства также помогут проверить пищу на наличие в ней следов микропластика и различных токсинов.

Защитные маски станут более тонкими и воздухопроницаемыми, а благодаря достижениям в области разработок «антимикробного» полиэстера, будут ещё и по-настоящему многоразовыми.

Беспилотники будут следить за очагами возгорания и сбрасывать антипирены на участки, куда опасно отправлять пожарных и спасателей. Мини-боты будут пробираться сквозь завалы в поисках застрявших и исследовать небольшие реки, чтобы прогнозировать наводнения и оповещать жителей прибрежных зон о необходимой эвакуации.

Помощь людей при этом всё равно пригодится: именно они будут решать, кого и когда нужно спасать в первую очередь или как распределить ограниченные ресурсы. Роботы смогут взять на себя эти задачи разве что к 2083 году.

Наушники

Спрос на полноразмерные наушники сойдёт на «нет». С развитием разработок предпочтение будут всё чаще отдавать компактным наушникам. Создавать их (например, печатать на 3D-принтере) станут по индивидуальному заказу — в соответствии с устройством органов слуха конкретного человека.

Время автономной работы устройства увеличится за счёт того, что оно сможет подзаряжаться от человека — используя тепло его тела. Вес гарнитуры будет едва ощутим.

Наушники также перестанут быть просто аудиоустройством: они обзаведутся собственной операционной системой и возьмут на себя часть задач, которые обычно решают через телефон. С помощью касаний и голосовых команд пользователь сможет звонить, переводить разговоры с иностранных языков, управлять «умным» домом и запускать приложения.

Техника Полина Лааксо 12 ноя шумоподавлением Статьи редакции В список желаний: учёные в США представили наушники с выборочным Чтобы можно было заглушить болтовню окружающих, но при этом услышать сирены. Соавторы проекта демонстрируют, как пользователь слышит звуки со включёнными алгоритмами и без них

Автомобили

Батареи станут более ёмкими, что позволит водителям преодолевать более дальние расстояния на одном заряде. Заряжаться батареи при этом будут быстрее — не исключено, что в том числе и беспроводным способом.

Новой нормой станут автомобили без руля, потребность в котором отпадёт благодаря совершенствованию автопилотных систем, а в лобовые стекла начнут массово встраивать технологии дополненной реальности (AR).

Продажи новых автомобилей упадут, а количество самокатов, велосипедов и мини-скутеров вырастет. Люди станут отказываться от покупки собственных транспортных средств, что когда-то повышало статус, в пользу поездок по подписке или на роботакси, где будут и встроенный стриминг, и AR, и даже возможность выбрать аромат в салоне.

Пример того, как будет выглядеть автонавигация при наличии AR-дисплея. Источник: WayRay

Что думаете? Вполне вероятно, что так и будет. Прогнозы сбудутся ещё раньше. К 2053 году такого не жду. Показать результаты Переголосовать Проголосовать