Blue Origin впервые за год запустила суборбитальную ракету с грузом Статьи редакции
До этого полёт был в сентябре 2022 года, он закончился аварией.
- Blue Origin успешно запустила суборбитальную New Shepard впервые за более чем 15 месяцев. Компания вела трансляцию.
- Ракета стартовала с космодрома в Западном Техасе около 10:42 по местному времени. Внутрь поместили 33 груза для научных и исследовательских работ от NASA и других компаний.
- Blue Origin планировала провести миссию 18 декабря 2023 года, но перенесла из-за «проблемы с наземной системой». Детали она не уточнила.
- До этого компания запускала New Shepard в сентябре 2022 года. Тогда полёт закончился раньше времени из-за проблемы с форсунками двигателя. Федеральное авиационное управление США завершило расследование инцидента через год и предписало внести более 20 доработок в конструкцию корабля.
- В мае 2023 года Blue Origin Безоса выиграла контракт с NASA на $3,4 млрд на строительство лунного посадочного модуля, который доставит астронавтов на поверхность спутника и обратно.
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"Blue". Наверняка, пидоры какие-то, не православные.
Сплошная гомосятина. Звенящая пошлость
Блять, какой кринж, подумай сначала, а потом пиши всякие бредни
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Культ голубой устрицы
А не могли меня с собой забрать? Столько расходов перед Новым годом, я уже не знаю куда себя девать
Под ёлочку не пробовали?
Срать? Пробовали. На вкус, как земля.
Слишком много аварий в этом деле пока. Космическая отрасль надёжной никак не выглядит. Но хорошо, что ошибки исправляются, и что-то у них даже получается. Главное, что на людях не экспериментируют.
От аварий "только выиграли"?!
Gpt еще далек от идеала, старайся лучше.
Кажется, что космическая гонка снова набирает обороты
Только между американскими походу
Никто по сути никуда особо не гонится.
Особенно Блю Ориджин со своей узкой нишей суборбитального туризма.
Да у нас тоже чего только с батута не запускают. Тоже мне новость
С батута? А тут эксперты писали, что России вообще экономически не будет. А тут с батута запускает. Так и Сармат на рынок с батута выведет. На техасский.
Вывести то выведут, но отдача заебёт)
Ахаххаха, что верно то верно, отдача будет такая что мама не горюй
Ну типа они не думали, что ЦБ и правительство будут предпринимать антикризисные меры. Так Ицхоки объяснял провал прогнозов :)
Я им на газельке груз доставлю. Новое слово в космической индустрии будет.
У нас так уже сделали когда сделали космодром
Наконец то, у них это получилось, ураааа