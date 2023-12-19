Будущее
Маша Цепелева

Blue Origin впервые за год запустила суборбитальную ракету с грузом Статьи редакции

До этого полёт был в сентябре 2022 года, он закончился аварией.

Фото Blue Origin
  • Blue Origin успешно запустила суборбитальную New Shepard впервые за более чем 15 месяцев. Компания вела трансляцию.
  • Ракета стартовала с космодрома в Западном Техасе около 10:42 по местному времени. Внутрь поместили 33 груза для научных и исследовательских работ от NASA и других компаний.
  • Blue Origin планировала провести миссию 18 декабря 2023 года, но перенесла из-за «проблемы с наземной системой». Детали она не уточнила.
  • До этого компания запускала New Shepard в сентябре 2022 года. Тогда полёт закончился раньше времени из-за проблемы с форсунками двигателя. Федеральное авиационное управление США завершило расследование инцидента через год и предписало внести более 20 доработок в конструкцию корабля.
  • В мае 2023 года Blue Origin Безоса выиграла контракт с NASA на $3,4 млрд на строительство лунного посадочного модуля, который доставит астронавтов на поверхность спутника и обратно.

#новости #blueorigin

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22 комментария
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 КакЦапля

"Blue". Наверняка, пидоры какие-то, не православные.

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Dery

Сплошная гомосятина. Звенящая пошлость

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Арсений

Блять, какой кринж, подумай сначала, а потом пиши всякие бредни

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Подментованный кот

Сообщение удалено

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Подментованный кот

Культ голубой устрицы

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Продюсер Псаки

А не могли меня с собой забрать? Столько расходов перед Новым годом, я уже не знаю куда себя девать

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Маджид Гаджиев

Под ёлочку не пробовали?

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КакЦапля

Срать? Пробовали. На вкус, как земля.

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Melissa Mata

Слишком много аварий в этом деле пока. Космическая отрасль надёжной никак не выглядит. Но хорошо, что ошибки исправляются, и что-то у них даже получается. Главное, что на людях не экспериментируют.

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Сбитый налётчик

От аварий "только выиграли"?!

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Шерсть на носу

Gpt еще далек от идеала, старайся лучше.

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Денис Бобков

Кажется, что космическая гонка снова набирает обороты

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Арсений

Только между американскими походу

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Шерсть на носу

Никто по сути никуда особо не гонится.
Особенно Блю Ориджин со своей узкой нишей суборбитального туризма.

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Dery

Да у нас тоже чего только с батута не запускают. Тоже мне новость

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Маджид Гаджиев

С батута? А тут эксперты писали, что России вообще экономически не будет. А тут с батута запускает. Так и Сармат на рынок с батута выведет. На техасский.

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Dery

Вывести то выведут, но отдача заебёт)

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Арсений

Ахаххаха, что верно то верно, отдача будет такая что мама не горюй

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Santiago
А тут эксперты писали, что России вообще экономически не будет.

Ну типа они не думали, что ЦБ и правительство будут предпринимать антикризисные меры. Так Ицхоки объяснял провал прогнозов :)

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Маджид Гаджиев

Я им на газельке груз доставлю. Новое слово в космической индустрии будет.

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Арсений

У нас так уже сделали когда сделали космодром

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Арсений

Наконец то, у них это получилось, ураааа

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19 комментариев
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