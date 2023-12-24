«Дела могут быть плохи и вместе с тем улучшаться»: предновогодняя рефлексия от Билла Гейтса Статьи редакции
ИИ трансформирует медицину и образование, а проблемам климата и детского недоедания наконец-то уделяют должное внимание. Но дальнейший прогресс во многом зависит от исхода выборов, которые в 2024-м пройдут в десятках стран.
Краткий конспект ежегодной колонки Билла Гейтса.
ИИ трансформирует медицину и образование
Билл Гейтс верит, что ключ к прогрессу — это инновации: они помогают экономикам развиваться и предоставляют детям по всему миру равные шансы на выживание и процветание.
Набрать невиданные ранее темпы в области открытий вот-вот поможет искусственный интеллект, в частности — в здравоохранении. О том, что прогресс уже есть, говорят промежуточные результаты одной из программ фонда семьи Гейтсов, которая выдаёт гранты на локальные медицинские инициативы в развивающихся странах.
Вот лишь несколько вопросов, которые ставят перед собой исследователи.
Может ли ИИ в помочь в борьбе с устойчивостью к антибиотикам
В одном из институтов Ганы, например, работают над инструментом, который должен помогать врачам с выбором препаратов, дозировки и длительности курса лечения.
Для этого «умная» модель анализирует массивы релевантной информации: местные клинические рекомендации, сводки региональных управлений по эпиднадзору — об общей санитарно-эпидемиологической обстановке и о том, какие патогены на тот или иной момент считаются наиболее резистентными к антибиотикам.
Может ли ИИ «персонализировать» образование
На рынке уже существуют достойные примеры, считает Гейтс:
- Khanmigo помогает детям изучать разные школьные предметы и решать практические задания, но не даёт готовых ответов. Вместо этого задаёт наводящие вопросы и даёт подсказки. Для учителей, помимо прочего, он выделяет распространённые среди учеников трудности, возникающие во время выполнения заданий.
- MATHia — это репетитор по математике. Система тоже даёт подсказки при работе над упражнениями и отслеживает прогресс ученика по всем темам, чтобы в зависимости от этого адаптировать под него отдельные задания и ход обучения в целом.
Исследователи в Найроби тем временем работают над интерактивной платформой Somanasi: её задания соответствуют требованиям учебной программы Кении, а сама она вдобавок учитывает «культурный контекст» страны.
Может ли ИИ выявлять опасную беременность
В индийской НКО под названием ARMMAN разработали систему из нескольких ИИ-моделей, которая в будущем должна стать «напарником» для медицинских сотрудников в женских консультациях.
Она уже умеет анализировать обезличенные данные о ходе беременности у разных женщин и информировать пользовательниц о возможных рисках — чтобы они своевременно обратились к врачу.
Может ли ИИ оценивать риск заражения ВИЧ
Многие не привыкли открыто говорить с врачами о личной жизни, при этом часть этой информации помогает оценить риски заразиться ВИЧ и своевременно назначить им профилактическое лечение. Учёные в Южной Африке, чтобы помочь уязвимым слоям населения, разработали чат-бота, который работает как «непредвзятый консультант» и в теории может стать частичной заменой ознакомительной консультации у доктора.
Может ли ИИ упростить доступ к медицинской информации
Когда пациент поступает к врачам в критическом состоянии, времени на то, чтобы выяснить, чем он болеет и на что у него аллергия, практически нет. У больных в Пакистане вдобавок к этому может и вовсе не быть медкарты.
Чтобы упростить местным врачам внесение данных, исследователи работают над «умным» ассистентом: он задаёт вопросы-подсказки и на основе ответов заполняет шаблонную карту. В приложении есть голосовой помощник, так как в Пакистане голосовые сообщения популярнее, чем текстовые.
Гейтс не отрицает, что большая часть разработок находится на ранних стадиях и, скорее всего, не сможет масштабироваться даже в 2025 году. Не исключено и то, что некоторые идеи в принципе не оправдают себя. Но они точно станут фундаментом для грядущего технологического бума — по прогнозам Гейтса, он случится в конце 2020-х.
Научные разработки помогают смягчить проблему с недоеданием
Если бы предприниматель мог раз и навсегда покончить с одной проблемой, он бы выбрал неполноценное питание (недоедание, неусвоение витаминов, сопутствующие заболевания, задержки в развитии). По его словам, проблема затрагивает примерно каждого четвертого ребёнка и считается одной из основных причин детской смертности.
Её корень при этом не только в нехватке пищи или отсутствии доступа к ней. Иногда причина кроется в состоянии микробиома пищеварительной системы, о котором за последние десять лет учёные узнали больше, чем за 1000 лет до этого.
Например, такой микроорганизм, как Bifidobacterium infantis, помогает расщеплять сахара в грудном молоке на питательные вещества. Если полезных бактерий недостаточно, усвоение веществ нарушается, что сказывается на развитии ребёнка, как бы правильно мать ни питалась.
Решением могут стать пробиотики. Испытания порошковых добавок с Bifidobacterium infantis, в которых участвует 16 тысяч младенцев из пяти стран, находятся на третьей фазе. По словам Гейтса, результаты «поражают», но остаётся вопрос: как снизить стоимость производства, чтобы цена на итоговый препарат была приемлемой в том числе для жителей бедных стран.
Изменения климата перестают недооценивать
Климатические проблемы обсуждаются всё чаще, и это не может не радовать, пишет предприниматель. Главное, чтобы обсуждения конвертировались в инвестиции, а последние, в свою очередь, пошли на инновации, способные помочь тем, кто страдает от изменений климата больше всего.
Страны также охотнее рассматривают развитие ядерной энергетики — это, по словам Гейтса, «единственный безуглеродный источник, который может генерировать энергию днём и ночью, в любое время года и практически в любой точке планеты». Переход на атомную энергетику — это возможность закрыть потребность в энергии и при этом сократить выбросы углекислого газа.
Ядерные технологии десятилетиями толком не развивались в том числе из-за громких аварий — например, на АЭС Чернобыля и в Три-Майл-Айленда. Власти просто прекратили попытки развивать отрасль, вместо того чтобы, наоборот, заняться проблемой смягчения рисков. Но ситуация меняется, пишет Гейтс.
В 2024 году в нескольких десятках стран, где в сумме проживает более 4 млрд человек, пройдут федеральные, региональные и муниципальные выборы. Их результаты могут оказать огромное влияние на будущее государств и станут поворотными для развития упомянутых выше отраслей, поскольку избранные политики будут решать, какой прогресс и где для них в приоритете.
Именно поэтому, считает предприниматель, важно подумать о том, кто из кандидатов понимает всю важность инвестиций в развитие человеческого потенциала. От этого в конечном счёте выиграет вся планета.