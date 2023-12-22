Будущее
Маша Цепелева

Hyperloop уволила большую часть сотрудников и продаёт все активы — Bloomberg Статьи редакции

В том числе полигон в Лас-Вегасе, где проводили испытания транспортных капсул, говорят источники издания.

Фото Hyperloop
  • Hyperloop уволила большую часть сотрудников и пытается продать испытательный полигон и оборудование, рассказал источник Bloomberg. Компания также закрыла офис в Лос-Анджелесе. Последним рабочим днём для оставшихся сотрудников, которые должны контролировать продажу активов, станет 31 декабря 2023 года.
  • Контрольным пакетом акций компании с 2016 года владеет конгломерат DP World со штаб-квартирой в Дубае. Интеллектуальную собственность стартапа передадут именно ему, рассказал источник, знакомый с ситуацией. В DP World и Hyperloop отказались от комментариев.
  • Virgin Hyperloop работала над реализацией идеи Илона Маска — высокоскоростной капсульной транспортной системой. В августе 2017 года компания разогнала свой поезд до рекордных 310 км/ч. В ноябре 2020 года она провела первые испытания сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами, а в мае 2021-го заявила о планах запустить коммерческий транспорт в 2027-м.
  • По данным PitchBook, на которые ссылается Bloomberg, Hyperloop с момента основания в 2014 году привлекла $450 млн. С 2017 года компания называлась Virgin Hyperloop One после инвестиций Virgin Ричарда Брэнсона. Последняя отказалась от использования своего имени в названии в 2022 году, когда Hyperloop решила сосредоточиться на грузоперевозках.

#новости #hyperloop

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4 комментария
Игорь Крутик

чисто поздравили всех с наступающими праздниками

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Вадим Д.

Мда, не гиперлупа, а ... очередная.

Последним рабочим днём для оставшихся сотрудников, ... станет 31 декабря 2023 года

С Новым годом!

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Слегка Придурковатый

Новогодняя вечеринка сотрудников Гиперлуп.

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Владислав

Все шло хорошо, планы коммерческого запуска.. А потом бах и закрываются? Мутно как-то. Интересно что случилось.

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