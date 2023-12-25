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Будущее
Маша Цепелева

Российский разработчик грузовых дронов запустил завод для их производства в Тольятти Статьи редакции

В 2024 году на нём планируют собрать 1500 штук.

  • Компания «Транспорт будущего» вложила в разработку беспилотников и строительство инфраструктуры в Тольятти более 3 млрд рублей, а общий объём инвестиций в проект составил 7 млрд, рассказали в компании. Первыми соберут дроны для сельского хозяйства, мониторинга и доставки.
Здесь и далее фото «Транспорта будущего»

  • На заводе будут разрабатывать устройства, производить винты, двигатели, контроллеры и другие комплектующие, проводить испытания, сертификацию, сервисное и техническое обслуживание.

  • В 2024-м компания планирует выпустить более 1500 дронов массой более 10 кг. Всего будет семь моделей. Вторую очередь запустят к июлю, третью — в декабре 2024 года. В будущем объём производства планируют увеличить до 10 тысяч штук в год, пишут «Ведомости».
  • «Транспорт будущего» также будет разрабатывать мобильные комплексы для наземного обслуживания сельскохозяйственных дронов и системы безопасного использования устройств в транспортных коридорах.
  • Компания анонсировала запуск производства в апреле 2023 года. Тогда планировалось начать работу в 2024-м и выпускать до 3000 дронов в год. В ноябре в Самарской области запустили экспериментальный правовой режим для беспилотников.
  • По данным «Контур.Фокуса», до сентября 2023 года ООО «Транспорт будущего» на 90% принадлежало ООО «Здоровое будущее» и на 10% — ООО «Бирюч». Последнее юрлицо — это инновационный центр «Бирюч», созданный в 2013 году ГК «Эфко», производителем майонеза «Слобода». После этой даты 90% принадлежит гендиректору компании Юрию Козаренко, 10% — Александру Комарицкому.

#новости #дроны

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13 комментариев
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 Georgiy Tibua

понеслось.

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Вадим Д.
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Колян

Птицеферму не актуально запускать?

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Windavoz

Где хейтеры ?

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Евгений Фрост

А чо, круто. Молодцы!

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Garmonbon

Поддерживаем единогласно. Это ведь не яйцы производить🤣

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debil
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Mr Black

https://youtu.be/Rb67WPmc5b4?si=tW1pxUuZJ0KBjT37
И будет так🤣👀

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Windavoz

У Илона Маска тоже были неудачи и шо теперь

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Mr Black

Ничего)да только его батут работает,а у нас его до сих пор нет)

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Windavoz

И что теперь вы спать не можете?

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Константин Ж

Норм. На азиатских рынках Кубота сейчас очень сильно форсит своих с/х дронов. Но сдаётся мне, что 1500 в год это маловато будет. Полагаю, это даже потребности в РФ не покроет.

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Ольга Думских

Верю в наших, все получится ))

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