Это первая миссия конкурента Crew Dragon от SpaceX и на его борту нет экипажа.

В закладки

После успешного взлёта 20 декабря 2019 года космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог выйти на запланированную орбиту. Сейчас диспетчеры устраняют неисправность, рассказали в NASA.

Представитель NASA Джим Брайденштейн (Jim Bridenstine) написал на своей странице в Twitter, что из-за ошибки корабль сжёг больше топлива, чем предполагалось, поэтому сближение корабля с Международной космической станцией (МКС), которое должно было состояться по плану, исключено.

Полёт Boeing CST-100 Starliner — часть программы Commercial Crew Program по разработке частных пилотируемых кораблей для перевозки астронавтов на МКС и обратно, пишет The Verge.

Запуск 20 декабря должен был показать возможности Starliner для полётов в космос и стыковки со станцией. В случае удачных испытаний, корабль мог бы отправиться к МКС с экипажем в 2020 году, но теперь график под вопросом, отмечает издание.

Ракета-носитель Atlas V с кораблём CST-100 Starliner стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 20 декабря. На борту нет экипажа, вместо него к МКС отправили манекен по имени Rosie, на котором установлены датчики для сбора информации о нагрузках, давлении и других показателях.