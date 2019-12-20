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Будущее
Татьяна Боброва
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Космический корабль Starliner от Boeing не смог выйти на запланированную орбиту во время первого запуска Материал редакции

Это первая миссия конкурента Crew Dragon от SpaceX и на его борту нет экипажа.

21 комментарий
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После успешного взлёта 20 декабря 2019 года космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог выйти на запланированную орбиту. Сейчас диспетчеры устраняют неисправность, рассказали в NASA.

Представитель NASA Джим Брайденштейн (Jim Bridenstine) написал на своей странице в Twitter, что из-за ошибки корабль сжёг больше топлива, чем предполагалось, поэтому сближение корабля с Международной космической станцией (МКС), которое должно было состояться по плану, исключено.

Полёт Boeing CST-100 Starliner — часть программы Commercial Crew Program по разработке частных пилотируемых кораблей для перевозки астронавтов на МКС и обратно, пишет The Verge.

Запуск 20 декабря должен был показать возможности Starliner для полётов в космос и стыковки со станцией. В случае удачных испытаний, корабль мог бы отправиться к МКС с экипажем в 2020 году, но теперь график под вопросом, отмечает издание.

Ракета-носитель Atlas V с кораблём CST-100 Starliner стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 20 декабря. На борту нет экипажа, вместо него к МКС отправили манекен по имени Rosie, на котором установлены датчики для сбора информации о нагрузках, давлении и других показателях.

Boeing Space @BoeingSpace
Liftoff! Go #Starliner! Go #AtlasV! https://t.co/wHbRh4u06O
Запуск ракеты Atlas V с кораблём CST-100 Starliner

Ещё один участник программы Commercial Crew — Crew Dragon от SpaceX. Корабль с манекеном вместо экипажа на борту совершил первый удачный полёт к МКС в марте 2019 года.

#новость #boeing #космос

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21 комментарий
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Anton Reut

2

"сжёг больше топлива, чем предполагалось, поэтому сближение корабля с Международной космической станцией (МКС), которое должно было состояться по плану, исключено" - офигительный пепелац, даже скорректировать высоту орбиты не может. Боинг пробивает новое дно в освоении бюджетов, он у них в США как у нас Роскосмос примерно по "эффективности", мало того что он дороже чем максковский корабль так еще и не летает нифига как надо.

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Павел Логинов

Anton
4

Может, но в определённых пределах, ему топливо еще на возвращение нужно. Кроме того, даже если бы ему хватало топлива, я бы на месте НАСА не дал ему с такими ошибками даже приблизиться к МКС, слишком вероятно, что из-за очередной ошибки он просто разнесёт станцию.

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Sht_Anton

Anton
0

Сомнительно. Полет тестовый, если произошел сбой системы, то риски были велики для МСК. Весьма вероятно, что НАСА просто не стала рисковать куда более серьезными последствиями для МКС во время стыковки

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Антон Антонов

Sht_Anton
2

Что за конспирология? НАСА прямо говорит: топлива не достаточно.

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Sht_Anton

Антон
1

НАСА прямо говорит, что была ошибка системы. Просчитать все риски наперед и быть почти на 100 % уверенным в том, что больше никаких ошибок не будет в тестовом полете, вряд ли возможно. Никаких подробностей больше нет

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Антон Антонов

Sht_Anton
1

Что ты несешь? Директор НАСА на пресс-конференции сказал, что топлива для полета к МКС не хватит. Никто не стал бы прерывать полет только из-за того, что могут быть какие-то ошибки. Это первый полет. О том, что ошибки могут быть, все изначально знают.

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Sht_Anton

Антон
0

Т.е. это не ошибка системы, а просто заправили недостаточно?

Ответить

Антон Антонов

Sht_Ant…
0

Нет, ошибка системы. Автоматика не сработала. Корабль должен был в нужный момент включить двигатели, чтобы поднять орбиту. Но он этого из-за ошибки не сделал. Орбиту поднимали по команде с Земли, но уже в неоптимальные моменты, и потому потратилось много топлива.

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Sht_Anton

Антон
0

Это есть в офзаявлении НАСА или вы сами это сейчас придумали на основании вашего бэкграунда?

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Anatoly Ivanov

Sht_Ant…
0

Увы, пока текущий уровень технологий не позволяет делать корабли легче, а ракетные двигатели более эффективными и менее прожорливыми по топливу. Например у того же Союза-ТМ например запас по ΔV совсем небольшой, притом что топлива ~900кг. И весит Союз в 2 раза легче Боинга. 

Маневрировать особо не может, тем более менять орбиты по наклонениям. О полетах как в ЗВ / Чужом пока остается лишь мечтать.    

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Anton Reut

Sht_Ant…
0

Скорее всего двигатель проработал больше чем надо = перерасход топлива и слишком высокая орбита.

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Sht_Anton

Anton
0

Да, из-за того что он несвоевременно выключился возможно, я тоже об этой версии подумал

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Stas Klymenko

Anton
0

Я часто не согласен, но здесь со всем соглашусь. Боинг солидно прожигает бюджет, в два раза больший, нежели выделен SpaceX, но не может им распоряжаться эффективно. Ситуация как с Джеймсом Уэббом по сути.

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Вася Пражкин

4

Какой неудачный для Boeing год. Налажали везде, где можно. Пора уже нанять каких-то толковых специалистов, да и контроль за ними усилить.

Ответить

Anatoly Ivanov

Вася
0

там кажется проблема в коррупции, достаточно посмотреть сметы  ULA и всех частников 

Ответить

Sht_Anton

Anatoly
0

ULA - это частная компания, принадлежащая Локхид Мартин и Боингу

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Skorpyon

0

После этого они нам рассказывают, что 50 лет назад они многократно взлетели, разогнались, затормозились, вышли на лунную орбиту, расстыковались, прилунились, взлетели, состыковались по одновитковой схеме на лунной орбите, вернулись обратно и на второй космической благополучно вошли в атмосферу. И все это без единой катастрофы. Только с засранными за неделю подгузниками.

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Black Лебедь

Skorpyon
0

Так то было сделано под руководством нацистского фон Брауна. Фон Браун RIP, без него не получается.

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Yuriy Borisovih

1

Круто! америка!!

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Anatoly Ivanov

0

выглядит ущербно, также и летает. 

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Алексей Никитенко

0

Может разворовали? :D

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