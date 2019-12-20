Прямой эфир
компанию-создателя
Это первая миссия конкурента Crew Dragon от SpaceX и на его борту нет экипажа.
После успешного взлёта 20 декабря 2019 года космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог выйти на запланированную орбиту. Сейчас диспетчеры устраняют неисправность, рассказали в NASA.
Представитель NASA Джим Брайденштейн (Jim Bridenstine) написал на своей странице в Twitter, что из-за ошибки корабль сжёг больше топлива, чем предполагалось, поэтому сближение корабля с Международной космической станцией (МКС), которое должно было состояться по плану, исключено.
Полёт Boeing CST-100 Starliner — часть программы Commercial Crew Program по разработке частных пилотируемых кораблей для перевозки астронавтов на МКС и обратно, пишет The Verge.
Запуск 20 декабря должен был показать возможности Starliner для полётов в космос и стыковки со станцией. В случае удачных испытаний, корабль мог бы отправиться к МКС с экипажем в 2020 году, но теперь график под вопросом, отмечает издание.
Ракета-носитель Atlas V с кораблём CST-100 Starliner стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 20 декабря. На борту нет экипажа, вместо него к МКС отправили манекен по имени Rosie, на котором установлены датчики для сбора информации о нагрузках, давлении и других показателях.
Ещё один участник программы Commercial Crew — Crew Dragon от SpaceX. Корабль с манекеном вместо экипажа на борту совершил первый удачный полёт к МКС в марте 2019 года.
"сжёг больше топлива, чем предполагалось, поэтому сближение корабля с Международной космической станцией (МКС), которое должно было состояться по плану, исключено" - офигительный пепелац, даже скорректировать высоту орбиты не может. Боинг пробивает новое дно в освоении бюджетов, он у них в США как у нас Роскосмос примерно по "эффективности", мало того что он дороже чем максковский корабль так еще и не летает нифига как надо.
Может, но в определённых пределах, ему топливо еще на возвращение нужно. Кроме того, даже если бы ему хватало топлива, я бы на месте НАСА не дал ему с такими ошибками даже приблизиться к МКС, слишком вероятно, что из-за очередной ошибки он просто разнесёт станцию.
Что за конспирология? НАСА прямо говорит: топлива не достаточно.
Что ты несешь? Директор НАСА на пресс-конференции сказал, что топлива для полета к МКС не хватит. Никто не стал бы прерывать полет только из-за того, что могут быть какие-то ошибки. Это первый полет. О том, что ошибки могут быть, все изначально знают.
Нет, ошибка системы. Автоматика не сработала. Корабль должен был в нужный момент включить двигатели, чтобы поднять орбиту. Но он этого из-за ошибки не сделал. Орбиту поднимали по команде с Земли, но уже в неоптимальные моменты, и потому потратилось много топлива.
Увы, пока текущий уровень технологий не позволяет делать корабли легче, а ракетные двигатели более эффективными и менее прожорливыми по топливу. Например у того же Союза-ТМ например запас по ΔV совсем небольшой, притом что топлива ~900кг. И весит Союз в 2 раза легче Боинга.
Маневрировать особо не может, тем более менять орбиты по наклонениям. О полетах как в ЗВ / Чужом пока остается лишь мечтать.
Скорее всего двигатель проработал больше чем надо = перерасход топлива и слишком высокая орбита.
Я часто не согласен, но здесь со всем соглашусь. Боинг солидно прожигает бюджет, в два раза больший, нежели выделен SpaceX, но не может им распоряжаться эффективно. Ситуация как с Джеймсом Уэббом по сути.
Какой неудачный для Boeing год. Налажали везде, где можно. Пора уже нанять каких-то толковых специалистов, да и контроль за ними усилить.
там кажется проблема в коррупции, достаточно посмотреть сметы ULA и всех частников
После этого они нам рассказывают, что 50 лет назад они многократно взлетели, разогнались, затормозились, вышли на лунную орбиту, расстыковались, прилунились, взлетели, состыковались по одновитковой схеме на лунной орбите, вернулись обратно и на второй космической благополучно вошли в атмосферу. И все это без единой катастрофы. Только с засранными за неделю подгузниками.
Так то было сделано под руководством нацистского фон Брауна. Фон Браун RIP, без него не получается.
Блоги компаний
Показать еще