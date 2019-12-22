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Будущее
Альберт Хабибрахимов
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Космический корабль Starliner от Boeing вернулся на Землю после неудачной попытки полёта к МКС Материал редакции

Из-за ошибки аппарат с манекеном на борту не смог выйти на заданную орбиту.

8 комментариев
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Космический корабль Boeing CST-100 Starliner вернулся на Землю после неудачной попытки достичь МКС и успешно совершил посадку в американском штате Нью-Мексико. Трансляция посадки шла на официальном YouTube-канале Boeing.

NASA

Пилотируемый корабль завершил свой первый испытательный полёт, который проходил без экипажа на борту. Во время полёта на борту находился манекен по имени Рози, на котором установлены датчики для сбора информации о нагрузках, давлении и других показателях.

Boeing

Запущенный 20 декабря Starliner должен был долететь до Международной космической станции и вернуться только через восемь суток. Однако из-за сбоя корабль не смог выйти на запланированную орбиту, и его решили вернуть на Землю.

Полёт Starliner проходил в рамках программы NASA Commercial Crew Program по стимулированию разработки частных пилотируемых кораблей для перевозки астронавтов на МКС и обратно. В программе также участвует корабль Crew Dragon от SpaceX, который уже совершил первый полёт с манекеном к МКС в марте 2019 года.

#новость #boeing #космос

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8 комментариев
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Mikhail Bobko

1

Какой был бы вой и гвалт если бы неудача постигла Роскосмос,а не Боинг...

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Tanya Solovova

Mikhail
–1

Справедливо, что на локальном ресурсе сильнее радуются достижениям и больше расстраиваются от неудач отечественных компании. Не?

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Антон Антонов

Tanya
2

Расстраиваются? Больше подходит слово "злорадствуют".

Ответить

Mikhail Bobko

Tanya
0

"Не?" 

Не.
См. Комментарии
https://vc.ru/future/81281-robot-fedor-pozhalovalsya-v-twitter-na-kosmonavta-kotoryy-hotel-vklyuchit-ego-pri-pomoshchi-molotka?comments

Там полный набор: и про сотни тысяч уехавших ученых, и цитаты от фесбучных безумцев

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Syzygy

Mikhail
0

Наверное, это логично? Боинг как бы в США, а Роскосмос в России. 

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Евгений Разманов

1

Ну хоть вернулся.

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Евгений Разманов

0

На vc оказывается политкорректное цензурирование комментов )

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Andre Kisennger

0

"из-за сбоя корабль не смог выйти на запланированную орбиту"!??

из-за сбоя корабль сжег топливо и не осталось для маневров!!!

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