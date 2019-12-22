Из-за ошибки аппарат с манекеном на борту не смог выйти на заданную орбиту.

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Космический корабль Boeing CST-100 Starliner вернулся на Землю после неудачной попытки достичь МКС и успешно совершил посадку в американском штате Нью-Мексико. Трансляция посадки шла на официальном YouTube-канале Boeing.

NASA

Пилотируемый корабль завершил свой первый испытательный полёт, который проходил без экипажа на борту. Во время полёта на борту находился манекен по имени Рози, на котором установлены датчики для сбора информации о нагрузках, давлении и других показателях.

Boeing

Запущенный 20 декабря Starliner должен был долететь до Международной космической станции и вернуться только через восемь суток. Однако из-за сбоя корабль не смог выйти на запланированную орбиту, и его решили вернуть на Землю.