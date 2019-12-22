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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Из-за ошибки аппарат с манекеном на борту не смог выйти на заданную орбиту.
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner вернулся на Землю после неудачной попытки достичь МКС и успешно совершил посадку в американском штате Нью-Мексико. Трансляция посадки шла на официальном YouTube-канале Boeing.
Пилотируемый корабль завершил свой первый испытательный полёт, который проходил без экипажа на борту. Во время полёта на борту находился манекен по имени Рози, на котором установлены датчики для сбора информации о нагрузках, давлении и других показателях.
Запущенный 20 декабря Starliner должен был долететь до Международной космической станции и вернуться только через восемь суток. Однако из-за сбоя корабль не смог выйти на запланированную орбиту, и его решили вернуть на Землю.
Полёт Starliner проходил в рамках программы NASA Commercial Crew Program по стимулированию разработки частных пилотируемых кораблей для перевозки астронавтов на МКС и обратно. В программе также участвует корабль Crew Dragon от SpaceX, который уже совершил первый полёт с манекеном к МКС в марте 2019 года.
Какой был бы вой и гвалт если бы неудача постигла Роскосмос,а не Боинг...
Справедливо, что на локальном ресурсе сильнее радуются достижениям и больше расстраиваются от неудач отечественных компании. Не?
"Не?"
Не.
См. Комментарии
https://vc.ru/future/81281-robot-fedor-pozhalovalsya-v-twitter-na-kosmonavta-kotoryy-hotel-vklyuchit-ego-pri-pomoshchi-molotka?comments
Там полный набор: и про сотни тысяч уехавших ученых, и цитаты от фесбучных безумцев
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"из-за сбоя корабль не смог выйти на запланированную орбиту"!??
из-за сбоя корабль сжег топливо и не осталось для маневров!!!
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