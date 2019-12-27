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Будущее
Татьяна Боброва
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LG разработала шкаф-теплицу для выращивания зелени и овощей в домашних условиях Материал редакции

Система управляет светом, температурой и поливом.

20 комментариев
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Южнокорейская LG создала шкаф-теплицу для выращивания зелени и листовых овощей в домашних условиях. Разработку покажут на выставке CES в январе 2020 года в Лас-Вегасе.

Система контролирует свет, температуру и полив. Пользователь сможет отслеживать показатели и рост растений с помощью приложения, там же он сможет посмотреть советы.

LG

Также LG предлагает семена — для одного шкафа максимально понадобится 24 упаковки. Помимо семян в упаковке есть удобрения и торф. Сначала компания будет предлагать 20 видов зелени — ромен, руколу, цикорий, базилик и другие. Сколько будет стоить шкаф-теплица и семена, не сообщается.

LG

#новость #lg

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20 комментариев
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Sergey Dostovalov

14

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Alexandr Simonov

4

Правильное направление. Теперь нужны шкафы-свинарники для разведения сала. Грядут тяжелые годы.

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Юрий Занин

3

В России уже давно существует и успешно развивается проект http://fibonacci.farm/

При чем тут будущее - неизвестно ))

Городские фермы
Городские фермы
fibonacci.farm
Ответить

Vitold Sedyshev

Юрий
1

При том что продать ненужную штуку очень сложно особенно если это тупо шкаф с лампочкой. А вот если дрбавит к этому слова облачный, искуственный ителект, будущее, блокчейн, то продажи пойдут.

Ответить

Nickita Prochorov

2

Есть мнение, что такие в каждом доме есть

Ответить

on the kings

Nickita
0

В каждом доме - шкаф ) 

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Алексей Климов

on
1

В этом деле важен стаж

Ответить

Alexandr Simonov

Алексей
1

в УК РФ стаж называется срок

Ответить

Дрюс Уилис

2

Наконец-то можно выращивать рожь для хлебопечки :)

Ответить

Vitold Sedyshev

Дрюс
0

Да там же не напасетесь ржи.

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Крутая задумка. Патентованные семена и торф, конечно, не нужны. А растить дома салаты, может даже морковки - это классно.

PS в посте нужно больше наркоманских шуток!

Ответить

Ksenia Van De Kamp

Юрий
5

да уж какие тут шутки...

Ответить

i-FitPro. ru

1

Сатива!

Ответить

Anton Lopan

i-FitPro.
0

Индика!

Ответить

Роман Грищук

0

Главное чтобы по назначению использовали )

Ответить

Curiosity

Роман
0

В Нидерландах оценят)

Ответить

Artem Ovcharenko

0

🌝

Ответить

Aleksandr Starcev

0

Индика!

Ответить

Антон Коровин

0

LG Podokonnik

Ответить

Vitold Sedyshev

Антон
0

Они там в LG реально как в какой-то сказке. Тут у людей мрот как неделярбедов в кафе, а они шкаф с лампой продают... чудики одним словом

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