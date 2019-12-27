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Система управляет светом, температурой и поливом.
Южнокорейская LG создала шкаф-теплицу для выращивания зелени и листовых овощей в домашних условиях. Разработку покажут на выставке CES в январе 2020 года в Лас-Вегасе.
Система контролирует свет, температуру и полив. Пользователь сможет отслеживать показатели и рост растений с помощью приложения, там же он сможет посмотреть советы.
Также LG предлагает семена — для одного шкафа максимально понадобится 24 упаковки. Помимо семян в упаковке есть удобрения и торф. Сначала компания будет предлагать 20 видов зелени — ромен, руколу, цикорий, базилик и другие. Сколько будет стоить шкаф-теплица и семена, не сообщается.
Правильное направление. Теперь нужны шкафы-свинарники для разведения сала. Грядут тяжелые годы.
В России уже давно существует и успешно развивается проект http://fibonacci.farm/
При том что продать ненужную штуку очень сложно особенно если это тупо шкаф с лампочкой. А вот если дрбавит к этому слова облачный, искуственный ителект, будущее, блокчейн, то продажи пойдут.
Есть мнение, что такие в каждом доме есть
В этом деле важен стаж
Наконец-то можно выращивать рожь для хлебопечки :)
Сатива!
Главное чтобы по назначению использовали )
LG Podokonnik
Они там в LG реально как в какой-то сказке. Тут у людей мрот как неделярбедов в кафе, а они шкаф с лампой продают... чудики одним словом
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