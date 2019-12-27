Южнокорейская LG создала шкаф-теплицу для выращивания зелени и листовых овощей в домашних условиях. Разработку покажут на выставке CES в январе 2020 года в Лас-Вегасе.

Система контролирует свет, температуру и полив. Пользователь сможет отслеживать показатели и рост растений с помощью приложения, там же он сможет посмотреть советы.

Также LG предлагает семена — для одного шкафа максимально понадобится 24 упаковки. Помимо семян в упаковке есть удобрения и торф. Сначала компания будет предлагать 20 видов зелени — ромен, руколу, цикорий, базилик и другие. Сколько будет стоить шкаф-теплица и семена, не сообщается.