Пересказ статьи Росса Уфберга.

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Основатель Plant Prefab Стив Гленн в своём модульном доме в Санта-Монике, Калифорния



Фото в тексте — Брэд Торчиа

Стив Гленн описывает свою карьеру как череду упущенных возможностей. В 1994 он был одним из директоров студии Walt Disney Imagineering, которая занималась изучением виртуальной реальности за десятки лет до её популярности. Затем он основал PeopleLink, социальную сеть, которую пришлось закрыть в 2001 году, за три года до появления Facebook. А когда ему ещё не было тридцати, он продал Apple свою компанию Clearview, которая занималась разработкой программного обеспечения. Но теперь он убеждён, что момент, наконец-то, подходящий.

Просторный дом Гленна, который, к тому же, служит шоурумом для потенциальных клиентов, — постоянное напоминание о том, что он многое поставил на свою новую компанию Plant Prefab. Стартап занимается проектировкой, строительством и установкой модульных домов.

Гленн основал компанию в 2016 году — после неудачи другого бизнеса по строительству модульных домов, компании LivingHomes. Целевой аудиторией LivingHomes были состоятельные хипстеры, которые водят Tesla, спят на органических матрасах и могут позволить себе экологичный дизайнерский дом. К сожалению, во время финансового кризиса 2008 года рынок недвижимости рухнул, а вместе с ним и поставщики строительных материалов.

В истории индустрии архитектуры предпринималось множество попыток изменить мир строительства жилья с помощью модульных домов, но успешными их назвать нельзя. Мишель Кауфманн, известный американский архитектор, закрыла свою студию по производству модульного жилья в 2009 году, спустя семь лет работы.

В 2011 году застройщик Forest City Ratner объявил о строительстве модульного здания в 32 этажа. Девелопер утверждал, что технология модульного строительства позволит компании строить небоскрёбы за 70% от обычной стоимости, а строительство здания займёт не больше 18 месяцев. Однако, спустя пять лет стройки, компания продала своё подразделение модульного строительства.

Гленн убеждён, что он, наконец, понял, в чём проблема, решил её и смог убедить таких инвесторов, как Amazon Alexa Fund и Obvious Ventures вложиться в компанию. Он также привлёк к сотрудничеству известных дизайнеров, например, Ива Беара, калифорнийского архитектора Рэя Каппе и компанию Kieran Timberlake, которая занимается созданием экологичной архитектуры.

Основатель Plant Prefab надеется, что наличие предприятия полного цикла, поддержка известных фондов и дизайнеров, а также его опыт работы в технологической сфере помогут создать успешный продукт.

В 2006 году, когда Гленн основал LivingHomes, он мечтал стать застройщиком. После знакомства с архитектором Рэем Каппе, которым он давно восхищался, Гленн попросил его построить модульный дом. Это жильё так понравилось предпринимателю, что стало для него не только домом, но и символом модульного строительства.

Открытые комнаты в нём легко превращаются в изолированные спальни, а терраса становится частью закрытой столовой. Этот дом стал первым обладателем сертификата энергоэффективности и экологичности и первым обладателем городского разрешения на использование переработанной воды.

Проблема LivingHomes была в её зависимости от фабрик, которые дизайн-студия не могла контролировать. Ей приходилось сталкиваться с нарушениями графика поставок и отсутствием стабильности качества. Гленн понял, что ему нужна своя фабрика.

Фабрика Plant Prefab в городе Риалто, Калифорния. Компания контролирует каждый этап строительства, от проектировки до производства

Одним из инвесторов LivingHomes был его бывший однокурсник Джеймс Хоакин, сооснователь фонда Obvious Ventures. Гленн рассказал ему об идее Plant Prefab — компании, которая будет заниматься не только строительством модульных домов, но и их производством. Хоакин посоветовал ему презентовать идею Obvious.

На встрече с инвесторами, которые согласились вложиться в компанию, Гленн сказал, что он умеет управлять бизнесом, но не сможет управлять фабрикой. Он признался, что, когда работал над PeopleLink, сотрудники протестовали, «потому что я постоянно увлекался разными идеями и менял направление развития». В конце концов, его попросили уйти с поста генерального директора.

Команда Plant назначила на должность управляющего директора Дипа Бхаттачарья, доктора наук в области электротехники и бывшего сотрудника McKinsey.

Проблема заключается в том, что когда человек слышит словосочетание «модульное жильё», он представляет себе трейлер-парки или временные конструкции для тех, кто лишился дома.

Гленн пытается убедить людей, что на модульный дом стоит потратить больше $500 тысяч. Поэтому во главу кампании по преобразованию имиджа сборных домов встал индустриальный дизайнер Ив Беар. Он работал над несколькими успешными проектами, среди которых телевизоры Samsung Frame и кресла Herman Miller.

Трёхмерные модели линейки домов Plant Prefab YB1, выполненные Ивом Беаром



Дома площадью 58 квадратных метров с одной спальней и одной ванной комнатой, розничная цена — $300 тысяч

Одним из инвесторов стартапа Гленна стала компания Amazon. В сентябре 2018 года Гленн объявил о том, что Alexa Fund принимает участие в первом раунде инвестиций размером $6,7 млн. Представитель Amazon сказал, что фонд инвестировал в компанию, потому что она придумала «простой способ строить современные, энергосберегающие, экологичные и передовые дома, которые являются лучшей и более доступной альтернативой традиционному жилью». После этого Plant Prefab стала не только строительной, но ещё и высокотехнологичной компанией.

Plant включает в свои дома различные возможности для «умного дома», а благодаря Amazon стартап получил доступ к современным голосовым технологиям. Но участие Amazon ещё и вызывает серьёзные опасения по поводу хранения конфиденциальных данных.

На сегодняшний день Amazon хранит невероятно большой объём личных данных пользователей онлайн-магазина; кроме того, компания хранит данные, загруженные в её облачное хранилище AWS. Даже если компания никогда не передаёт данные третьим лицам (как она сама утверждает), она присутствует в таком количестве разных сфер жизни, что это уже не имеет значения. Пользовательские данные могут свободно использоваться в пределах Amazon.

Все дома Plant Prefab оснащены видеозвонком Amazon Ring и системой Nest, которое управляется с помощью голосового помощника Alexa.

Гленн не разделяет всеобщего волнения, выражая надежду на то, что корпорации вроде Amazon и Google «поступают ответственно». Его убеждение не колеблет даже то, что против Amazon подано несколько исков, в которых утверждается, что Alexa записывает и хранит данные, которое компания использует в коммерческих целях.

Уфберг сравнивает модульный дом с набором Lego — элементы можно складывать и комбинировать друг с другом, получая такой дом, который вам нужен. В 2017 году, первом году работы, Plant Prefab построила 17 модулей; в 2018 году компания увеличила объём продаж более чем в два раза и построила 39 домов; в 2019 стартап планирует построить 112 модулей.

На бумаге модульное производство выглядит как удобный бизнес. Профессор архитектуры Калифорнийского университета в Беркли Дана Бентрок считает, что производительность такого способа строительства выше, поскольку 25% рабочего времени на традиционной стройке уходит на установку и сборку. К тому же это безопаснее для работников, а строительство за пределами стройплощадки снижает количество отходов на 75%.

Но, замечает автор, транспортная логистика, в отличие от производства, совсем не экономична. Стоимость отправки составных частей может составлять как десятки, так и сотни тысяч долларов, в зависимости от их размера и расстояния до места назначения. А пока дом строится на фабрике, необходимо также подготовить землю: построить фундамент, сгладить неровный ландшафт, провести коммуникации.

В пример Уфберг приводит сделку Plant Prefab с застройщиком на озере Тахо. Он заказал сорок модулей, стоимость доставки каждого из которых составляет $10-15 за милю — в итоге за одну только перевозку придётся заплатить около $200 тысяч.

То, как Гленн справится с экономическими, техническими препятствиями, как и с препятствиями общественного восприятия, определит, добьётся ли успеха его очередная амбициозная идея. Но предприниматель не теряет оптимизма и часто цитирует выступление Билла Гросса из IdeaLab на конференции TED.

В нём Гросс утверждает, что для успеха стартапа важнее всего не команда, бизнес-план или идея, а удачный момент. Гленн верит, что в этот раз он учёл все эти факторы. Plant Prefab утроила свою выручку за последний год, создаёт продукцию для разных сегментов рынка, контролирует производство, строит планы на будущее и работает над уменьшением цены транспортировки.