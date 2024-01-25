FutureToday: «Яндекс» снова возглавил рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов Статьи редакции
В десятке только одна иностранная компания — китайская Huawei.
- Компания по найму молодых специалистов FutureToday опубликовала ежегодный рейтинг лучших работодателей России. Для этого она опросила 21,6 тысячи студентов из 30 ведущих вузов страны, не считая медицинских. С каждого факультета ответило около 15% учеников выпускного и предвыпускного курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.
- В пятёрку лучших вошли «Яндекс» с 32% поддержки, VK — 22,3%, «Тинькофф» — 17,8%, «Сбер» — 17,3%, «Газпром» — 15,8%. В 2023 уровень поддержки «Яндекса» был 33,2%, у следующих трёх ниже — 14,2%, 13,8% и 14,4% соответственно. У «Газпрома» он упал с 16,8%.
- Помимо них, в десятку вошли Ozon (10,5%), «Газпром Нефть» (9,4%), «Авито» (7%), 2ГИС (6,8%) и Huawei (6,5%).
- FutureToday также составила список лучших работодателей по мнению десяти самых востребованных факультетов России, среди которых — информатика в МФТИ, финансы в НИУ ВШЭ, менеджмент в СПбГУ и другие. Пятёрка лидеров такая: «Яндекс» (42,6%), VK (31%), «Тинькофф» (26,4%), «Сбер» (25,1%) и Ozon.
- По мнению выпускников целевых факультетов (их выбирают сами компании), лучшими стали «Яндекс» (44,6%), «Росатом» (44,3%), VK (40,9%), «Сбер» (31,7%) и «Сибур» (29,2%).
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Ну, студенты несомненно, знают всё о работодателях и имеют большой жизненный опыт для сравнения.
Знаете со студентами вообще всегда была занятная ситуация.
СМИ часто пишут о различных демонстрациях с участием студентов. Причём по всему миру. Например, студенты протестуют против жестокого обращения с дельфинами. Казалось бы что плохого?
Дело в том что отсутствие жизненного опыта, это не только проблемы с выбором работы, но и более широкий спектр возникающих проблем. От выбора микроволновки и до политики.
Тем самым возникает удобный пласт молодого населения, которым относительно просто манипулировать и так проталкивать нужные идеи в общество. При этом студенты более податливы и более пластичны, чем более взрослые люди.
По сути это вчерашние школяры, но с новым статусом в обществе. Это не Вася - 18 лет. Нет, это студент престижного вуза, будущий юрист, инженер и прочее.
Тем самым повышается авторитет группы. Например, протест студентов ВШЭ звучит гораздо солиднее, чем протест 18 летних лоботрясов, которые, как правило, ещё находятся на иждивении у родителей.
Что кстати и показывает эта статья наглядно, что вы и подметили. Лучший работодатель по версии вчерашних школьников.
Уже не так звучит? :)
Так не только студенты, но и пожилые люди, стремящиеся вкатиться в айти, идут именно в Яндекс. Взять хоть Алексея Кудрина.
Понятия не подменяйте... Написано же - "для студентов". С их точки зрения, а не с вашей. Они имеют полное право считать Яндекс отличной компанией. Вы можете считать по другому. А какой Яндекс на самом деле - это уже совершенно другой вопрос.
Опросили студентов старших курсов, куда они хотели бы устроиться (это можно сделать уже на из курсе в порядке стажировки как минимум). Адекватный студент смотрит рынок, смотрит что компании предлагают для молодых специалистов, приценивается, куда он готов отправлять резюме, чье предложение он готов выбрать.
И составили рейтинг. Всё
Призываю "бывалых" рассказать почему компании перечисленные в списке плохи? Всегда думал, что Яндекс и Тинькофф это ТОП.
Вкратце - в любой крупной компании есть как позиции шоколадные, так и похожие по цвету, но не шоколадные. Все зависит от конкретного места и должности.
Про Сбер и Газпром я слышал, что это компании, готовые местами платить огромные деньги, но выжимающие сотрудника до капли и заваливающие абсолютно тупыми задачами (я начальник - ты дурак, исполняй). Ну а низовые позиции - это почти всегда ад почти везде.
И студенты, конечно же, представляют себя не операционистом в сбере/тиньке и не курьером в яндексе, а вот этими переплаченными челами с интересными задачами. О соотношении доход/стресс из-за отсутствия опыта они имеют очень слабое представление, как и о работе условных юристов/экономистов/прочих административных служб в этих компаниях.
Короче, рейтинг о том, кто больше пиарится.
Могу лишь ответить за яндекс. Зарплаты ниже рынка и эту разницу выплачивают опционами, которые ты можешь не получить в ходе ревью или которые могут превратиться в тыкву. Внутри куча внутренних велосипедов. И порой это здорово, но ко всем этим внутренним сервисам почти нет документации и поэтому приходится мучить вопросами ответственных в чатах, где их забрасывают по 50+ вопросов. Работают эти внутренние инструменты местами через жопу. Ну и тонна бессмысленных встреч по поводу и без. Этим страдают все компании, но в яндексе с этим прям перебор и порой половина недели была забита встречами, две трети из которых решались парой сообщений в чате.
Но для студентов это идеальный вариант: на велосипедах можно набраться опыта, офисы топовые, обучают в яндексе хорошо, проекты зачастую интересные
Мне таксист нагрубил из яндекс.такси, поэтому все сервисы говно и работодатель он хуевый.
Я расскажу: Тиньк теперь собирает биометрию через банкомат автоматом, если ты не убрал маленькую галочку при соверешении операции. Предупредить он об этом забыл. Я открыл госуслуги и увидел, что у меня сдана биометрия от Тиньк банка... Я никогда бы не дал согласия в нашей стране на передачу своей биометрии, где так защищены перс.данные.
Про изнанку "Яндекса" с точки зрения работника были статьи на Хабре
Про Тинькофф такие развернутые отзывы мне не попадались.
По своему опыту скажу, что в раскрученных компаниях (с известным брендом) ЗП ниже, потому что считается будто "в нашей компании работать большая честь".
Сейчас Вам расскажут какие сервисы херовые, а зп поддержки низкие
Ведь кроме этого ничего нет
К сожалению, они топ из того, что осталось. Но по сравнению с тем, что было 5-10 лет назад - это небо и земля.
Проблема везде и одна - так как условный яндекс, тинькофф, авито, вк и прочие имеют огромный входной поток программистов, им надо как-то из них выбирать самых лучших по скиллам, и не очень уверенных в себе, чтобы держать их в узде, поэтому они очень хотят быть гуглами, амазонами и прочими FAANG-like компаниями, и устраивают обычно по 10 кругов собеседований, состоящих из разнообразных попыток унизить специалиста , получая примерно нисколько реальной информации о том, что человек из себя представляет, но они не FAANG компании.
Базово, потому что они просто банально платят деньги по российскому рынку. Если я - уважающий себя сениор, зачем я буду унижаться ради яндекса, который заплатит мне 200к за работу? Если унижаться, то только ради условного гугла, где зп начинаются от 8k$ по-моему грейду (не знаю, как сейчас, по-крайней мере раньше так было).
Далее, так как это большие компании, как было написано, у них куча разнообразного внутреннего говна, потому что "солидно, модно и молодежно". По-опыту, написано это, как правило, не очень доступно, поэтому регулярно вызывает батхерт и нежелание с этим говном работать, но выбора нет.
Следом идут не всегда понятные процессы. Например, повышения: один друг работая в яндексе на позиции сениора получает 170к, другой знакомый на точно такой же позиции 220к. Один поторговался, второй нет - и не смей задавать вопросов, а то не пройдешь следующее ревью и полетишь на аутсорс.
Ну и из того, что надо реально делать - 90% задач не будет отличаться от любой другой продуктовой компании. Поправь тут баги, накати тут модуль, поправь текст, накати миграции и т.д. Только очень немногие занимаются реально чем-то интересным.
Из плюсов - приличный соц. пакет, опыт (если нет опыта), строчка в резюме, восторг молодняка, который ничего в этом не понимает, открытый путь почти в любой проект
Ты студент чтоли?
Выбора особого нет, если не эти компании, то какие вместо них?
Они может и топ, но не по уровню зарплат, к примеру для разработчиков. Мне предлагали на 40% меньше от текущей на уровень сеньора. А еще 5 этапов собеседований, половина из которых не имеет отношения к реальным задачам (к примеру у фронтендеров особенно).
а студенты разве успевают во многих компаниях поработать?
успевают пофантазировать
Скорей всего: каждая лягушка хвалит свое болото, но от коллег лично слышал хорошие отзывы об ИТ в Тинькофф
Будто взрослые во всех компаниях работали
Офигеть какое авторитетное мнение. Настоящих работодателей не видели, а уже делают поспешные выводы.
Спросите любого Senior-разработчика - в гробу он видел эти ваши яндексы
true;
подтверждаю
Со студенческой скамьи вляпываются в говно, так сказать.
Какой же бред
Почему?
На словах "по версии российских студентов" просмеялся в голос)
Вот это я понимаю профессиональная экспертиза
Яндекс же их клиент
https://fut.ru/programs/stazhirovka-yandex/
Друг работает в Яндекс уже 18 лет, очень доволен. Контроль нулевой, делай что хочешь. Льготная ставка по иппотеке, куча плюшек.... а то что бизнес не развивается, ему мягко говоря наплевать
То есть за 18 лет яндекс не развился? Прикольные новости.
Видела я таких "работников", которые сидят на одном месте и должности по 5-10-20 лет. Да, их никто не трогает, но у них нет никакого развития и на рынке он ровно ноль. Прибавки в деньгах тоже нет, они неспособны выбить себе повышение, т.к. боятся потерять тёплое местечко. Получают свои копейки - им и хорошо.Они прекрасно понимают, что никто их на работу не возьмёт в случае увольнения.А строчка в трудовой "единственное место работы - 18 лет в яндексе на одной должности" - это по сути волчий билет. Всем понятно, что ты там никто и просто сидел в уголочке.
Звучит как мечта ПТУшника, конечно
А что за позиция?
Лол, на хабр карьере наоборот видел немало отзывов что в Яндексе ебут с нагрузкой.
В очередной раз убеждаюсь, что во многом это зависит не столько от компании, сколько от конкретного проекта
18 лет на ипотеке? Ну такое себе рабство он выбрал...
По версии работников Яндекс, Яндекс — лучший работодатель!
Вот это было бы неплохо, а тут - по версии тех, кто только хочет стать работником этих компаний.
Довольно странный рейтинг. Просто взгляд из розовых очков студентов, которые абсолютно еще ничего не знают о работе, видят компанию и ведутся на всю мешуру, которую они вешают
Да придумали очередной рейтинг с такими же правильными циферками )))
А студенту есть с чем сравнивать?
Спросили студентов, которые еще нигде не работали и не имеют представления о компаниях и их специфики))
Печаль, конечно, что новых компаний не появилось в этом топе за последнее время. А так - все банально и предсказуемо, тупо крупные айти компании. Где ж еще студентам хотеть работать?
Условия у них реально хорошие, но зарплаты вроде так себе
Только у айтишников и руков приличные
Потрачено
а что случилось?
Этот рейтинг наверное сам Яндекс и составлял
Категория студентов немного странноватая всё же для оценки качества работодателей.
Это не список лучших, а крупных компаний.
Аудитория некорректная. Студенты мало повидали на своем веку работ. Уж тем более выборки колледжей узкие. О каких профессиях идёт речь тоже непонятно. Чем руководствовались? Очередным бесплатным курсам от инфоцыган изнутри компаний?
С таким же успехом я могу вывести в топ вообще по всей России профессию дворника.
По версии младенцев, самое вкусное на свете - это грудное молоко
Лучших или одни из немногих. Айтишный хайп западных копий сдувается, новых разработок рабы придумать не способны, айтимасса становится невостребованной
Если честно, столько знакомых работали в Яндексе и прям супер восторженных отзывов от них не слышал. В плане офиса там, зала и тд всё понятно, круто. Скорее не очень про подход, организованность работы, мотивацию и всякое такое.