Карьера
Евгения Евсеева

FutureToday: «Яндекс» снова возглавил рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов Статьи редакции

В десятке только одна иностранная компания — китайская Huawei.

  • Компания по найму молодых специалистов FutureToday опубликовала ежегодный рейтинг лучших работодателей России. Для этого она опросила 21,6 тысячи студентов из 30 ведущих вузов страны, не считая медицинских. С каждого факультета ответило около 15% учеников выпускного и предвыпускного курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.
  • В пятёрку лучших вошли «Яндекс» с 32% поддержки, VK — 22,3%, «Тинькофф» — 17,8%, «Сбер» — 17,3%, «Газпром» — 15,8%. В 2023 уровень поддержки «Яндекса» был 33,2%, у следующих трёх ниже — 14,2%, 13,8% и 14,4% соответственно. У «Газпрома» он упал с 16,8%.
  • Помимо них, в десятку вошли Ozon (10,5%), «Газпром Нефть» (9,4%), «Авито» (7%), 2ГИС (6,8%) и Huawei (6,5%).
  • FutureToday также составила список лучших работодателей по мнению десяти самых востребованных факультетов России, среди которых — информатика в МФТИ, финансы в НИУ ВШЭ, менеджмент в СПбГУ и другие. Пятёрка лидеров такая: «Яндекс» (42,6%), VK (31%), «Тинькофф» (26,4%), «Сбер» (25,1%) и Ozon.
  • По мнению выпускников целевых факультетов (их выбирают сами компании), лучшими стали «Яндекс» (44,6%), «Росатом» (44,3%), VK (40,9%), «Сбер» (31,7%) и «Сибур» (29,2%).
Карьера
Полина Лааксо
«Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей для студентов по версии FutureToday Статьи редакции

Google и Apple, входящие в пятёрку лидеров с 2016 года, покинули список.

#новости

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129 комментариев
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 Barone Rosso

Ну, студенты несомненно, знают всё о работодателях и имеют большой жизненный опыт для сравнения.

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Ivan Cato

Знаете со студентами вообще всегда была занятная ситуация.

СМИ часто пишут о различных демонстрациях с участием студентов. Причём по всему миру. Например, студенты протестуют против жестокого обращения с дельфинами. Казалось бы что плохого?

Дело в том что отсутствие жизненного опыта, это не только проблемы с выбором работы, но и более широкий спектр возникающих проблем. От выбора микроволновки и до политики.

Тем самым возникает удобный пласт молодого населения, которым относительно просто манипулировать и так проталкивать нужные идеи в общество. При этом студенты более податливы и более пластичны, чем более взрослые люди.

По сути это вчерашние школяры, но с новым статусом в обществе. Это не Вася - 18 лет. Нет, это студент престижного вуза, будущий юрист, инженер и прочее.

Тем самым повышается авторитет группы. Например, протест студентов ВШЭ звучит гораздо солиднее, чем протест 18 летних лоботрясов, которые, как правило, ещё находятся на иждивении у родителей.

Что кстати и показывает эта статья наглядно, что вы и подметили. Лучший работодатель по версии вчерашних школьников.

Уже не так звучит? :)

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27 комментариев
Santiago

Так не только студенты, но и пожилые люди, стремящиеся вкатиться в айти, идут именно в Яндекс. Взять хоть Алексея Кудрина.

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5 комментариев
Uzabila

Понятия не подменяйте... Написано же - "для студентов". С их точки зрения, а не с вашей. Они имеют полное право считать Яндекс отличной компанией. Вы можете считать по другому. А какой Яндекс на самом деле - это уже совершенно другой вопрос.

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2 комментария
Михаил Барабаш

Опросили студентов старших курсов, куда они хотели бы устроиться (это можно сделать уже на из курсе в порядке стажировки как минимум). Адекватный студент смотрит рынок, смотрит что компании предлагают для молодых специалистов, приценивается, куда он готов отправлять резюме, чье предложение он готов выбрать.
И составили рейтинг. Всё

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Bagby Bagby

Призываю "бывалых" рассказать почему компании перечисленные в списке плохи? Всегда думал, что Яндекс и Тинькофф это ТОП.

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varchar

Вкратце - в любой крупной компании есть как позиции шоколадные, так и похожие по цвету, но не шоколадные. Все зависит от конкретного места и должности.
Про Сбер и Газпром я слышал, что это компании, готовые местами платить огромные деньги, но выжимающие сотрудника до капли и заваливающие абсолютно тупыми задачами (я начальник - ты дурак, исполняй). Ну а низовые позиции - это почти всегда ад почти везде.
И студенты, конечно же, представляют себя не операционистом в сбере/тиньке и не курьером в яндексе, а вот этими переплаченными челами с интересными задачами. О соотношении доход/стресс из-за отсутствия опыта они имеют очень слабое представление, как и о работе условных юристов/экономистов/прочих административных служб в этих компаниях.
Короче, рейтинг о том, кто больше пиарится.

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5 комментариев
Memento Vivere

Могу лишь ответить за яндекс. Зарплаты ниже рынка и эту разницу выплачивают опционами, которые ты можешь не получить в ходе ревью или которые могут превратиться в тыкву. Внутри куча внутренних велосипедов. И порой это здорово, но ко всем этим внутренним сервисам почти нет документации и поэтому приходится мучить вопросами ответственных в чатах, где их забрасывают по 50+ вопросов. Работают эти внутренние инструменты местами через жопу. Ну и тонна бессмысленных встреч по поводу и без. Этим страдают все компании, но в яндексе с этим прям перебор и порой половина недели была забита встречами, две трети из которых решались парой сообщений в чате.

Но для студентов это идеальный вариант: на велосипедах можно набраться опыта, офисы топовые, обучают в яндексе хорошо, проекты зачастую интересные

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5 комментариев
Ivan Mart

Мне таксист нагрубил из яндекс.такси, поэтому все сервисы говно и работодатель он хуевый.

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1 комментарий
Alan G

Я расскажу: Тиньк теперь собирает биометрию через банкомат автоматом, если ты не убрал маленькую галочку при соверешении операции. Предупредить он об этом забыл. Я открыл госуслуги и увидел, что у меня сдана биометрия от Тиньк банка... Я никогда бы не дал согласия в нашей стране на передачу своей биометрии, где так защищены перс.данные.

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Андрей Захаров

Про изнанку "Яндекса" с точки зрения работника были статьи на Хабре
Про Тинькофф такие развернутые отзывы мне не попадались.

По своему опыту скажу, что в раскрученных компаниях (с известным брендом) ЗП ниже, потому что считается будто "в нашей компании работать большая честь".

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4 комментария
Дмитрий Неизвестный

Сейчас Вам расскажут какие сервисы херовые, а зп поддержки низкие
Ведь кроме этого ничего нет

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Вася Пражкин

К сожалению, они топ из того, что осталось. Но по сравнению с тем, что было 5-10 лет назад - это небо и земля.

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Willard

Проблема везде и одна - так как условный яндекс, тинькофф, авито, вк и прочие имеют огромный входной поток программистов, им надо как-то из них выбирать самых лучших по скиллам, и не очень уверенных в себе, чтобы держать их в узде, поэтому они очень хотят быть гуглами, амазонами и прочими FAANG-like компаниями, и устраивают обычно по 10 кругов собеседований, состоящих из разнообразных попыток унизить специалиста , получая примерно нисколько реальной информации о том, что человек из себя представляет, но они не FAANG компании.

Базово, потому что они просто банально платят деньги по российскому рынку. Если я - уважающий себя сениор, зачем я буду унижаться ради яндекса, который заплатит мне 200к за работу? Если унижаться, то только ради условного гугла, где зп начинаются от 8k$ по-моему грейду (не знаю, как сейчас, по-крайней мере раньше так было).

Далее, так как это большие компании, как было написано, у них куча разнообразного внутреннего говна, потому что "солидно, модно и молодежно". По-опыту, написано это, как правило, не очень доступно, поэтому регулярно вызывает батхерт и нежелание с этим говном работать, но выбора нет.

Следом идут не всегда понятные процессы. Например, повышения: один друг работая в яндексе на позиции сениора получает 170к, другой знакомый на точно такой же позиции 220к. Один поторговался, второй нет - и не смей задавать вопросов, а то не пройдешь следующее ревью и полетишь на аутсорс.

Ну и из того, что надо реально делать - 90% задач не будет отличаться от любой другой продуктовой компании. Поправь тут баги, накати тут модуль, поправь текст, накати миграции и т.д. Только очень немногие занимаются реально чем-то интересным.

Из плюсов - приличный соц. пакет, опыт (если нет опыта), строчка в резюме, восторг молодняка, который ничего в этом не понимает, открытый путь почти в любой проект

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2 комментария
Пружинный ревербератор

Ты студент чтоли?

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3 комментария
Андрей Захаров
почему компании перечисленные в списке плохи

Выбора особого нет, если не эти компании, то какие вместо них?

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Мимо проходивший

Они может и топ, но не по уровню зарплат, к примеру для разработчиков. Мне предлагали на 40% меньше от текущей на уровень сеньора. А еще 5 этапов собеседований, половина из которых не имеет отношения к реальным задачам (к примеру у фронтендеров особенно).

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Nikolay Ilyakov

а студенты разве успевают во многих компаниях поработать?

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Vishna Savadhu

успевают пофантазировать

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Denis Kosov

Скорей всего: каждая лягушка хвалит свое болото, но от коллег лично слышал хорошие отзывы об ИТ в Тинькофф

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2 комментария
Дмитрий Неизвестный

Будто взрослые во всех компаниях работали

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1 комментарий
Maria Skvortsova
"по версии российских студентов"

Офигеть какое авторитетное мнение. Настоящих работодателей не видели, а уже делают поспешные выводы.
Спросите любого Senior-разработчика - в гробу он видел эти ваши яндексы

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Андрей Захаров

true;

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Мимо проходивший

подтверждаю

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Слегка Придурковатый

Со студенческой скамьи вляпываются в говно, так сказать.

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Fred Han

Какой же бред

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Дмитрий Неизвестный

Почему?

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1 комментарий
Владик Дракула

На словах "по версии российских студентов" просмеялся в голос)
Вот это я понимаю профессиональная экспертиза

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Петр В
FutureToday: «Яндекс» снова возглавил рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов

Яндекс же их клиент
https://fut.ru/programs/stazhirovka-yandex/

Стажировка в Яндексе - FutureToday
Стажировка в Яндексе - FutureToday
fut.ru
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Тоже хочу

Друг работает в Яндекс уже 18 лет, очень доволен. Контроль нулевой, делай что хочешь. Льготная ставка по иппотеке, куча плюшек.... а то что бизнес не развивается, ему мягко говоря наплевать

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DxdV

То есть за 18 лет яндекс не развился? Прикольные новости.

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1 комментарий
Maria Skvortsova

Видела я таких "работников", которые сидят на одном месте и должности по 5-10-20 лет. Да, их никто не трогает, но у них нет никакого развития и на рынке он ровно ноль. Прибавки в деньгах тоже нет, они неспособны выбить себе повышение, т.к. боятся потерять тёплое местечко. Получают свои копейки - им и хорошо.Они прекрасно понимают, что никто их на работу не возьмёт в случае увольнения.А строчка в трудовой "единственное место работы - 18 лет в яндексе на одной должности" - это по сути волчий билет. Всем понятно, что ты там никто и просто сидел в уголочке.

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12 комментариев
Пружинный ревербератор

Звучит как мечта ПТУшника, конечно

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3 комментария
Сухой Стояк

А что за позиция?

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1 комментарий
Какой-то никнейм

Лол, на хабр карьере наоборот видел немало отзывов что в Яндексе ебут с нагрузкой.
В очередной раз убеждаюсь, что во многом это зависит не столько от компании, сколько от конкретного проекта

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Maria Skvortsova

18 лет на ипотеке? Ну такое себе рабство он выбрал...

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Griby Lenina

По версии работников Яндекс, Яндекс — лучший работодатель!

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Киприан Лейн

Вот это было бы неплохо, а тут - по версии тех, кто только хочет стать работником этих компаний.

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1 комментарий
Лубянский

Довольно странный рейтинг. Просто взгляд из розовых очков студентов, которые абсолютно еще ничего не знают о работе, видят компанию и ведутся на всю мешуру, которую они вешают

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Сергей Леопольдович

Да придумали очередной рейтинг с такими же правильными циферками )))

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debil
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Айрат Галиуллин

А студенту есть с чем сравнивать?

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Andy

Спросили студентов, которые еще нигде не работали и не имеют представления о компаниях и их специфики))

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Вася Пражкин

Печаль, конечно, что новых компаний не появилось в этом топе за последнее время. А так - все банально и предсказуемо, тупо крупные айти компании. Где ж еще студентам хотеть работать?

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Сухарик Воронцовский

Условия у них реально хорошие, но зарплаты вроде так себе
Только у айтишников и руков приличные

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Невероятный Блондин
по версии российских студентов

Потрачено

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Eugene Kostylev
в десятке только одна иностранная компания

а что случилось?

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Даниил Бабаев

Этот рейтинг наверное сам Яндекс и составлял

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Захар что-то знает

Категория студентов немного странноватая всё же для оценки качества работодателей.

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Евгений Широков

Это не список лучших, а крупных компаний.
Аудитория некорректная. Студенты мало повидали на своем веку работ. Уж тем более выборки колледжей узкие. О каких профессиях идёт речь тоже непонятно. Чем руководствовались? Очередным бесплатным курсам от инфоцыган изнутри компаний?
С таким же успехом я могу вывести в топ вообще по всей России профессию дворника.

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Maria Skvortsova

По версии младенцев, самое вкусное на свете - это грудное молоко

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Доктор Шкутко

Лучших или одни из немногих. Айтишный хайп западных копий сдувается, новых разработок рабы придумать не способны, айтимасса становится невостребованной

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Семён О.

Если честно, столько знакомых работали в Яндексе и прям супер восторженных отзывов от них не слышал. В плане офиса там, зала и тд всё понятно, круто. Скорее не очень про подход, организованность работы, мотивацию и всякое такое.

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126 комментариев
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