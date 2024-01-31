Карьера
Маша Цепелева

PayPal уволит 2500 сотрудников — около 9% штата Статьи редакции

Год назад компания уже сокращала 2000 человек из-за «сложных макроэкономических условий».

  • Письмо о сокращениях, подписанное гендиректором PayPal Алексом Криссом, опубликовало CNBC.
  • Крисс объяснил увольнения тем, что компании «необходимо уделять больше внимания эффективности, расширять автоматизацию и консолидировать технологии». При этом PayPal «продолжит инвестировать в некоторые области бизнеса, которые будут способствовать росту».
  • Кроме увольнения действующих сотрудников, компания сократит открытые вакансии. Процесс завершат в течение года. Те, кого он коснётся, получат уведомления в течение недели.
  • В феврале 2023 года PayPal уже объявляла об увольнении 2000 сотрудников или 7% штата, чтобы «скорректировать затраты в сложных макроэкономических условиях».
  • В январе 2024 года об увольнениях объявлял разработчик ПО SAP — до 8000 сотрудников, и Twitch, который решил сократить 35% штата.

#новости #paypal

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10 комментариев
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 Вадим Д.

А всё от того, что из РФ ушли.
Будет на ком Маску чипы тестировать.

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Сергей Доктор

Они же, наверное, из всех стран-инициаторов военных конфликтов (что логично?) ушли?

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Слегка Придурковатый

Кинуть палку, что называется.

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Andrey Kulakov

То есть в PayPal работает больше 25000 сотрудников? Что они все там делают?

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ШАБАШ

Блокируют твой кошелёк.

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Denis Bystruev

И это даже не шутка — стоимость финансовых транзакций за последние 20 лет выросла, так как все сэкономленные от автоматизации средства пришлось инвестировать в найм людей в комплаенс и KYC.

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Виктор Малёхин

мда уж массовые сокращения продолжаются, год начался не очень

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Сергей Доктор

Закономерный итог, когда в бизнес заходят изрядно-порядочные люди с тонкой душевной организацией.

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Fred Han

Пусть едут в Техас мне кибертрак собирать, без работы не останутся🙃

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Palundra

Давно пора разогнать эту конченную шарагу

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7 комментариев
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