По словам основательницы, она и не собиралась покидать бизнес.

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Основательница производителя чемоданов Away Стеф Кори назвала ошибкой свой уход с поста гендиректора и решила вернуться в компанию в качестве соруководителя, сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.

В декабре 2019 года The Verge опубликовало статью о стиле управления Стеф Кори. Бывшие сотрудники стартапа рассказали, что соучредительница Away грубила сотрудникам и заставляла перерабатывать. При этом на публике производитель чемоданов позиционировал себя как счастливую и дружелюбную компанию, чем и привлекал клиентов и соискателей.

После публикации компания сообщила, что Кори ушла в отставку, но осталась исполнительным председателем. В своём Twitter она извинилась за своё поведение и признала ошибки.

Также в компании сообщили, что новым гендиректором станет Стюарт Хаселден, который должен приступить к своим обязанностям 13 января 2020 года. До этого он занимал должность операционного директора Lululemon Athletica. Издание уточняет, что он разделит должность с Кори.