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Лиана Липанова
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Экс-глава стартапа Away вернётся в компанию после ухода из-за обвинений в токсичной атмосфере в коллективе Материал редакции

По словам основательницы, она и не собиралась покидать бизнес.

15 комментариев
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Основательница производителя чемоданов Away Стеф Кори назвала ошибкой свой уход с поста гендиректора и решила вернуться в компанию в качестве соруководителя, сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.

В декабре 2019 года The Verge опубликовало статью о стиле управления Стеф Кори. Бывшие сотрудники стартапа рассказали, что соучредительница Away грубила сотрудникам и заставляла перерабатывать. При этом на публике производитель чемоданов позиционировал себя как счастливую и дружелюбную компанию, чем и привлекал клиентов и соискателей.

После публикации компания сообщила, что Кори ушла в отставку, но осталась исполнительным председателем. В своём Twitter она извинилась за своё поведение и признала ошибки.

Steph Korey @stephkorey
Making things right at Away https://t.co/QPlRlk4pLR

Также в компании сообщили, что новым гендиректором станет Стюарт Хаселден, который должен приступить к своим обязанностям 13 января 2020 года. До этого он занимал должность операционного директора Lululemon Athletica. Издание уточняет, что он разделит должность с Кори.

По словам Кори, она не собиралась покидать бизнес, а назначение на пост исполнительного председателя — всего лишь смена названия должности. Хаселден заявил изданию, что «создалось неверное представление о том, что Кори выходит из бизнеса, таких планов никогда не было». Однако после переходного периода Хаселден станет единственным гендиректором, говорит Кори.

Счастливый публичный образ, но жёсткая…
Основательница производителя чемоданов Стеф Кори грубила сотрудникам и заставляла перерабатывать…
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#новость #away

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15 комментариев
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Никита Лихачёв

5

Просто статус переключила случайно.

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Sergey Dostovalov

–1

"Бывшие сотрудники стартапа рассказали, что соучредительница Away грубила сотрудникам и заставляла перерабатывать" -  сколько лет этим сотрудникам?

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Виталий Гололобов

Sergey
5

А что, требовать нормированного рабочего дня и уважительного отношения могут только инфантильные малолетки? 

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John Doe

Виталий
–2

Уважающие себя профессионалы просто найдут работу в другом месте...

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Виталий Гололобов

John
1

Ну, судя по слухам из того же геймдева, зачастую работа без выходных и отпусков в некоторых сегментах становится нормой. Все чаще и чаще из ИТ-компаний приходят подобные новости - работа по 12 часов, в т.ч. из дома, полное отсутствие свободного времени и, как следствие, эмоциональное выгорание, депрессии и т.д. Так что далеко не факт, что смена места работы приведет к улучшению условий труда.

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Sergey Dostovalov

Виталий
0

Тогда можно вообще не работать и умереть от голода с высоко поднятой головой.

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Виталий

Sergey
0

А можно добиться нормальных условий труда. Помнится, когда-то в мире нормой был 12-часовой рабочий день без социальных гарантий (оплачиваемого больничного, отпуска, пенсии и т.д.).

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Sergey Dostovalov

Виталий
0

Малолетки ещё не знают, что для того чтобы получить прибыль, нужно вьебывать на работе, особенно если ты бесполезный и тебе легко найти замену. А люди постарше уже знают это и, либо работают дальше, либо, если проблема систематическая, уходят на другую работу. 

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Виталий Гололобов

Sergey
0

Немного не так - чтобы владелец компании получил сверхприбыль, нужно чтоб сотрудники въебывали на работе. И люди постарше эту простую истину как раз прекрасно понимают. И работать хотят 9 часов с перерывом на обед, и выходные проводить с семьей, а не на работе. Именно поэтому при прочих равных работодатель отдаст предпочтение "молодому, активному, амбициозному".

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Leonardo DaVinci

1

человек вывел фирму до ппц каких высот. и сцуко все такие нежные, всё то им не так...

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Удаленные ассистенты Смартфилд

0

Ох уж эти абьюзивные отношения!

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Евгений Разманов

Удаленные
2

абьюзивные рилейшнсы

Ответить

Антон Гранд

0

Где картинка с парнем, который стоит на карнизе, а потом обратно в квартиру залазит.

Ответить

Alex Antipov

0

- Женщина, проснитесь, вы обосрались!

- А я и не сплю.

Ответить

Denis Smirnov

0

Вторая серия провокационного маркетинга.

Вкратце для тех, кто не смотрел первую:производителя чемоданов засыпают заказами и популярностью, репутация компании на невероятной высоте, что там прямо аж все мечтают работать, и писают от восторга, когда принимают на работу. Но потом оказывается, что придется продать душу дъяволу, и будут варить в котле на медленном огне и бить кнутом. Но сама компания прям вся такая наикрутейшая, кто бы мог подумать... В общем в конце первой серии, дьявола изгоняют из ада... 

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