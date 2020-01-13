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По словам основательницы, она и не собиралась покидать бизнес.
Основательница производителя чемоданов Away Стеф Кори назвала ошибкой свой уход с поста гендиректора и решила вернуться в компанию в качестве соруководителя, сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.
В декабре 2019 года The Verge опубликовало статью о стиле управления Стеф Кори. Бывшие сотрудники стартапа рассказали, что соучредительница Away грубила сотрудникам и заставляла перерабатывать. При этом на публике производитель чемоданов позиционировал себя как счастливую и дружелюбную компанию, чем и привлекал клиентов и соискателей.
После публикации компания сообщила, что Кори ушла в отставку, но осталась исполнительным председателем. В своём Twitter она извинилась за своё поведение и признала ошибки.
Также в компании сообщили, что новым гендиректором станет Стюарт Хаселден, который должен приступить к своим обязанностям 13 января 2020 года. До этого он занимал должность операционного директора Lululemon Athletica. Издание уточняет, что он разделит должность с Кори.
По словам Кори, она не собиралась покидать бизнес, а назначение на пост исполнительного председателя — всего лишь смена названия должности. Хаселден заявил изданию, что «создалось неверное представление о том, что Кори выходит из бизнеса, таких планов никогда не было». Однако после переходного периода Хаселден станет единственным гендиректором, говорит Кори.
"Бывшие сотрудники стартапа рассказали, что соучредительница Away грубила сотрудникам и заставляла перерабатывать" - сколько лет этим сотрудникам?
А что, требовать нормированного рабочего дня и уважительного отношения могут только инфантильные малолетки?
Ну, судя по слухам из того же геймдева, зачастую работа без выходных и отпусков в некоторых сегментах становится нормой. Все чаще и чаще из ИТ-компаний приходят подобные новости - работа по 12 часов, в т.ч. из дома, полное отсутствие свободного времени и, как следствие, эмоциональное выгорание, депрессии и т.д. Так что далеко не факт, что смена места работы приведет к улучшению условий труда.
Тогда можно вообще не работать и умереть от голода с высоко поднятой головой.
Малолетки ещё не знают, что для того чтобы получить прибыль, нужно вьебывать на работе, особенно если ты бесполезный и тебе легко найти замену. А люди постарше уже знают это и, либо работают дальше, либо, если проблема систематическая, уходят на другую работу.
Немного не так - чтобы владелец компании получил сверхприбыль, нужно чтоб сотрудники въебывали на работе. И люди постарше эту простую истину как раз прекрасно понимают. И работать хотят 9 часов с перерывом на обед, и выходные проводить с семьей, а не на работе. Именно поэтому при прочих равных работодатель отдаст предпочтение "молодому, активному, амбициозному".
человек вывел фирму до ппц каких высот. и сцуко все такие нежные, всё то им не так...
Ох уж эти абьюзивные отношения!
Где картинка с парнем, который стоит на карнизе, а потом обратно в квартиру залазит.
Вторая серия провокационного маркетинга.
Вкратце для тех, кто не смотрел первую:производителя чемоданов засыпают заказами и популярностью, репутация компании на невероятной высоте, что там прямо аж все мечтают работать, и писают от восторга, когда принимают на работу. Но потом оказывается, что придется продать душу дъяволу, и будут варить в котле на медленном огне и бить кнутом. Но сама компания прям вся такая наикрутейшая, кто бы мог подумать... В общем в конце первой серии, дьявола изгоняют из ада...
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