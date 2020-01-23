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Карьера
Татьяна Боброва
2009

Бывший PR-директор «Яндекса» Очир Манджиков станет вице-президентом по коммуникациям Mail.ru Group Материал редакции

Сменит Александра Кармаева, который проработал почти три года.

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Вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Александр Кармаев покинет должность, рассказал он на своей странице в Facebook. Его место займёт бывший директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.

По словам Кармаева, он займётся собственными проектами, запланированными на 2020 год. «У меня большие профессиональные планы не только на этот год, но и на все следующие 20 лет. В том числе, и в новом для себя профессиональном качестве в проектах, над которыми начинаю работать в ближайшее время. Расскажу об этом чуть позже. А пока я должен уделить время своей семье», — написал он.

Mail.ru Group создала должность вице-президента по коммуникациям в 2017 году и Кармаев стал первым, кто её занял. До этого он работал в том числе в «Трансойл» и «Михайлов и Партнеры».

Очир Манджиков работал в «Яндексе» с 2009 года, а до этого отвечал за коммуникации розничной сети МТС, «Евросети» и работал в сети магазинов электроники Divizion.

В августе 2018 года Манджиков покинул пост директора по связям с общественностью «Яндекса». Тогда он говорил, что останется в компании, но новую должность не уточнил. На своей странице в Facebook Манджиков написал, что последний год путешествовал.

Очир Манджиков

#новость #mailrugroup

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