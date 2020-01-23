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Карьера
Виктория Сафронова
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Производитель роботов Boston Dynamics впервые за 28 лет сменил гендиректора Материал редакции

Компания объяснила перемены в управлении подготовкой к новому этапу развития.

  • Основатель производителя роботов Boston Dynamics Марк Райберт покинул должность генерального директора. Его место займёт главный операционный директор компании Роб Плейтер.
  • Райберт, который основал компанию в 1992 году, будет исполнять обязанности председателя SoftBank. Райбер рассказал TechCrunch, что думал о преемнике в течение последнего года. По его словам, представители SoftBank поддержали кандидатуру Плейтера.
  • Boston Dynamics провела перестановки для подготовки к новому этапу развития, сказал вице-президент Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкл Перри. По его словам, Плейтер сосредоточится на долгосрочном планировании работы Boston Dynamics и запуске нескольких спецпроектов, которые компания пообещала анонсировать в ближайшие месяцы.
  • Плейтер стал главным операционным директором Boston Dynamics в 2018 году после перехода компании под контроль японского инвестора SoftBank, напоминает TechCrunch.
Boston Dynamics appoints its first-ever new CEO
After more than a quarter-century spent developing some of the industry’s most iconic and advanced…
techcrunch.com

#новости

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4 комментария
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Alexandr Simonov

4

Осознал себя и сменил директора

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Евгений Дроздов

1

Сменил на робота?

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Иван Кошкин

0

у них есть акции?

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Sht_Anton

Иван
1

у Софтбанка есть

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