Производитель роботов Boston Dynamics впервые за 28 лет сменил гендиректора
Материал редакции
Компания объяснила перемены в управлении подготовкой к новому этапу развития.
Основатель производителя роботов Boston Dynamics Марк Райберт покинул должность генерального директора. Его место займёт главный операционный директор компании Роб Плейтер.
Райберт, который основал компанию в 1992 году, будет исполнять обязанности председателя SoftBank. Райбер рассказал TechCrunch, что думал о преемнике в течение последнего года. По его словам, представители SoftBank поддержали кандидатуру Плейтера.
Boston Dynamics провела перестановки для подготовки к новому этапу развития, сказал вице-президент Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкл Перри. По его словам, Плейтер сосредоточится на долгосрочном планировании работы Boston Dynamics и запуске нескольких спецпроектов, которые компания пообещала анонсировать в ближайшие месяцы.
Плейтер стал главным операционным директором Boston Dynamics в 2018 году после перехода компании под контроль японского инвестора SoftBank, напоминает TechCrunch.
Alexandr Simonov
Осознал себя и сменил директора
Евгений Дроздов
Сменил на робота?
Иван Кошкин
у них есть акции?
Sht_AntonИван
у Софтбанка есть