Из-за медленного роста инвесторы советовали основателю Сахилу Лавингии закрыть компанию. Чтобы сохранить пользователей и сервис, предпринимателю пришлось уехать из Долины. Пересказ материала Wired.

В закладки

Основатель Gumroad Сахил Лавингия Роберт Галбрейт, Reuters

В 2012 году Gumroad привлекла $7 млн от фонда Kleiner Perkins. За год компания выросла в десять раз, а Лавингия, которому на момент основания было 19 лет, готовился стать миллиардером. Но к 2014 году развитие Gumroad замедлилось.

Сейчас сервис растёт на 40% в год, в 2019 году он заработал $5 млн, чистая прибыль составила $195 554.

В Кремниевой долине просто стабильный бизнес считается провалом, замечает Wired. Основатель стартап-инкубатора Y Combinator Пол Грэм пишет, что разница между стартапом и малым бизнесом в том, что стартапы — это компании, которые создаются с целью быстро развить их до крупного предприятия.

Но путь Лавингии служит и поучительной историей для предпринимателей, мечтающих о венчурном капитале и создании «единорога», и примером того, как компания может работать без оглядки на ожидания инвесторов.

Большие надежды

Лавингия родился в США, но вырос в Сингапуре. В детстве его кумиром был Билл Гейтс, «воплощение американской мечты и технологий». В школе будущий основатель Gumroad научился программировать, а в 2009 году переехал в США и занялся созданием мобильных приложений для Pinterest и Turntable, музыкального стримингового сервиса.

Весной 2011 года Лавингия сделал дизайн иконки для приложения, которое так и не заработало. Он решил продать дизайн, но не знал, где это лучше сделать. Сайты вроде eBay или Etsy ориентировались на продажу физических товаров. Ему же нужен был магазин наподобие App Store, но для любого типа цифрового контента. Оказалось, не ему одному.

Тогда Лавингия за выходные набросал первую версию Gumroad и опубликовал ссылку на платформу на Hacker News.

Вскоре сайт заполонили тысячи людей, они продавали игры, электронные книги, шрифты, стоковые картинки, подкасты и прочие цифровые товары. Следом Gumroad заинтересовал инвесторов.

Основатель Turntable Сет Голдштейн считал, что у компании Лавингии есть потенциал: Patreon в то время не было, как и других доступных способов продавать цифровые продукты в онлайне.

К концу 2011 года Лавингия привлёк $1,1 млн инвестиций от Голдштейна, фонда Collaborative Fund, соучредителя PayPal Макса Левчина и других. А ещё через год Kleiner Perkins вложила в Gumroad $7 млн.

Платформа привлекала пользователей тем, что не просто предоставляла место для реализации, но и обрабатывала платежи, платила налоги с продаж и занималась поддержкой покупателей.

С каждого проданного товара Gumroad удерживает 25 центов и 10% от стоимости продукта, а продавцу раз в месяц приходит чек с выручкой.

Адам Уотан занимается продажей онлайн-курсов по программированию. Он утверждает, что сервис Gumroad стоит своих денег. Художник Макс Уличней, который создаёт собственные кисти для приложения Procreate и продаёт их на Gumroad, считает, что для его товара нет платформы естественнее.

Дела у бизнеса шли хорошо, но в 2014 году компания перестала расти. Оказалось, Лавингия переоценил размеры цифрового рынка. Тем не менее он не терял надежды на пусть и медленное, но развитие компании. А вот инвесторы не разделяли оптимизма. Им хотелось, чтобы Gumroad рос на 20% каждый месяц, и советовали ему закрыть сервис.

Они говорили мне не тратить время, закрыть дело и начать заново с их помощью. Но мы обрабатывали заказы на $2,5 млн каждый месяц. Авторы рассчитывали на эти деньги, чтобы оплачивать аренду, кредиты на учёбу, ипотеку. Я не мог просто сказать им, что они лишатся дохода только потому, что я решил попробовать что-то новое. Сахил Лавингия основатель Gumroad

Продажа тоже не устраивала предпринимателя. Зачастую бизнес покупают только ради сотрудников, а не продукта или клиентов. В ИТ-индустрии это называется acquihire: от слов acquisition («приобретение») и hire («нанимать»).

Как измерить успех

Сахил отказался от быстрого роста за счёт венчурного капитала и решил просто поддерживать бизнес на плаву. В 2015 году в компании осталось всего пять сотрудников, а в середине 2016 года он управлял ей в одиночку.

Вскоре Лавингия покинул Кремниевую долину и переехал в Портленд, штат Орегон. На расстоянии он смог по-новому взглянуть на свой бизнес. Если раньше его целью было добиться оценки компании в $1 млрд, теперь главным показателем успеха для него служит поддержка авторов, которым компания регулярно выплачивает миллионы долларов.

Сейчас в Gumroad работает 15 человек, включая внештатных сотрудников, и Лавингия думает, что для компании лучше оставаться небольшой и стабильной.

Предприниматель считает: не всем везёт так, как ему, и некоторые вынуждены обращаться к венчурному капиталу. Крупнейшие инвесторы Gumroad продали свои акции Сахилу за $1, потому что не хотели больше назначать членов совета директоров, да и с точки зрения налогообложения это было выгоднее.