ИИ-исследователь Андрей Карпати вновь ушёл из OpenAI — он стоял у истоков компании Статьи редакции
Решение не связано с каким-либо «конкретным событием, проблемой или драмой».
- Один из ключевых специалистов в области ИИ Андрей Карпати (Andrej Karpathy) сообщил на своей странице в X, что ушёл из OpenAI.
- Карпати написал, что последний год в компании был «отличным», а его план теперь — поработать над личными проектами. О каких проектах речь, он не уточнил. В OpenAI сообщили TechCrunch, что его обязанности перешли «старшему исследователю, который тесно работал с Андреем».
- OpenAI основана в 2015 году и, в частности, занимается разработкой чат-бота ChatGPT. Согласно информации на сайте, Карпати стоял у истоков компании. В 2017-м он перешёл в Tesla, где возглавил подразделение, отвечающие за развитие ИИ и автопилота. В 2022 году Карпати уволился из Tesla, а после вновь присоединился к OpenAI. В 2020-м MIT Technology Review включило его в список 35 инноваторов в возрасте до 35 лет.
- Осенью 2023 года совет директоров OpenAI рассказал об увольнении сооснователя и гендиректора Сэма Альтмана и его уходе из совета. Вслед компанию покинули соучредитель Грег Брокман и несколько старших исследователей, вернуть основателей и распустить совет призывали инвесторы и сотрудники. Спустя несколько дней Альтман вернулся на пост гендиректора, а совет решили обновить.
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Ушёл. Вернулся. Ушёл.
Исследует процессы увольнения-трудоустройства.
Новая волна санкций прошла, видимо.
Ахахахаха, через сколько минут выйдет новость о возврате ценного сотрудника?
все валят в гигачат🤣
Вот так потихоньку и уходят специалисты с openai, самое главное чтоб этот сотрудник не ушел потому что его нейросетка оттуда сама не выперла
Вот так уходят, все было отлично, готов к новому, а потом плачут в подушку.