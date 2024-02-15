Карьера
Маша Цепелева

Cisco уволит больше 4000 сотрудников — около 5% штата Статьи редакции

Чтобы оптимизировать расходы.

  • Производитель телеком-оборудования Cisco объявил, что сократит 5% сотрудников — около 4250 человек, пишет CNBC. Всего в штате работают почти 85 тысяч человек.
  • Впервые о сокращениях писало Reuters 10 февраля 2024 года со ссылкой на близкие к компании источники. Тогда агентство не указывало количество сотрудников, но добавило, что решение связано с реструктуризацией бизнеса — Cisco хочет сосредоточиться на областях с высоким уровнем роста.
  • Компания также опубликовала отчёт за второй квартал финансового года, который закончился 27 января 2024-го. Выручка снизилась на 6% год к году, до $12,8 млрд. Чистая прибыль — на 5%, до $2,63 млрд. Гендиректор Чак Роббинс во время звонка с инвесторами отметил, что спрос на рынке телекоммуникационных и кабельных услуг «остаётся вялым».
  • В январе 2024 года о сокращениях для оптимизации расходов заявляли Alphabet, Amazon, Microsoft, SAP, eBay, Twitch, Unity и другие. По данным Layoffs.fyi, с начала года 144 ИТ-компании уволили почти 35 тысяч работников.

#новости #cisco

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10 комментариев
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 Олег Юрьевич

Айтишников жалко, бедняги перестанут пить лавандовый раф :(

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serjomba

уйдут в хуавеи

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rigens rogi

Думаю, там полетели не айтишники в котел

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Слегка Придурковатый

«спрос на рынке телекоммуникационных и кабельных услуг «остаётся вялым»

Чот похоже на какую-то отмазку. Схуяле он вялый-то, Чак Роббинс не пояснил?

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Sergey Folps

Санкции, поставка в некоторые страны недоступна, падения уровня доходов в том числе на западе, значит уменьшение потребления в том числе телеком услуг, операторы это видят и не модернизируют технику

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Бинарный Ёж

Похоже скоро китайские инженеры из долины начнут возвращаться в Шеньжень, на лучшие условия.

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Слегка Придурковатый

Неубедительно.

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rigens rogi

Он действительно вялый, и держится на таких странах, которые еще не готовы отойти от телефонов в офисной системе

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Ado

Нормальный магазин сиской не назовут

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rigens rogi

Они же вроде не только телеком-оборудованием торгуют...

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