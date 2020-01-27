Занимавший эту должность основатель Busfor Илья Екушевский стал старшим советником гендиректора BlaBlaCar Николаса Брюссона.
- Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar упразднил должность гендиректора российского агрегатора автобусных поездок Busfor, который купил в сентябре 2019 года. Об этом vc.ru рассказали в компании.
- Busfor возглавлял основатель сервиса Илья Екушевский, теперь он перешёл на должность старшего советника гендиректора BlaBlaCar Николаса Брюссона.
- Управлять Busfor будет вице-президент по развитию бизнеса в зарубежных странах BlaBlaCar Пётр Яш. Busfor продолжит создавать экосистему для автобусного рынка и сотрудничать с игроками через развитие своего маркетплейса, уточнили в компании.
- После покупки российского агрегатора BlaBlaCar начал продавать билеты на автобусы в России в своём сервисе. Французская компания пообещала не отказываться от бренда Busfor в ближайшие годы.
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