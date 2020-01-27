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Лиана Липанова
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«Яндекс» обогнал Google в рейтинге лучших работодателей для студентов ведущих вузов России Материал редакции

Но в рейтинге «По всем вузам» лидирует Google.

6 комментариев
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«Яндекс» (23%) занял первое место в рейтинге лучших работодателей для студентов 30 ведущих вузов России, обогнав Google (22,6%), сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса поиска вакансий FutureToday. Для исследования сервис опросил более 23 тысяч выпускников ведущих российских вузов, выпускающихся в 2020-2021 годах.

В 2019 году «Яндекс» занимал второе место после Google.Третье место, как и в предыдущем рейтинге, заняла Apple (15,7%). На четвёртом месте — «Газпром» (14,5%). Компания ежегодно теряет свою популярность, уступая ИТ-компаниям, пишет издание. Пятёрку замыкает «Сбербанк» (8,1%).

РБК

В рейтинге «По всем вузам» на сайте FutureToday лидирует Google с 21,3%. Затем идут «Яндекс» (19,4%), Apple (16,4%), «Газпром» (15%) и BMW (8,4%).

Уехать жить за границу хотели бы 19% выпускников, говорится в исследовании. Ещё 15% — переехали бы на время, 46% могут рассмотреть предложения по работе с переездом в другую страну, а 20% выпускников не планируют уезжать из России.

При этом 16% опрошенных заявили, что не понимают английский, 27% — что свободно общаются и пишут на нём. Сервис отмечает, что оценка собственных знаний английского среди выпускников ежегодно снижается: в 2016 году о свободном владении языком заявляли 41% опрошенных.

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6 комментариев
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Андрей Викторович

3

А кого там в Гугл нанимать? В РФ остался один отдел продаж. 

Все программерские вакансии за границей, и из РФ туда не попадешь.

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Bulat Ziganshin

Андрей
0

скрепляемся, лет через 10 будут удвилённо спрашщивать "что такое гугл?" и заявлять что учат английский только будущие предатели

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Gleb Orlov

2

когда в прошлом году прочитал на кнопке яндекса "Заригистрироваться" моя вера в него пошатнулась :)

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Убийца Гугла

0

Конечно обогнал, кому интересно работать за доллары, все хотят работать за рубли. Особенно после 2014 года.

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Andrew Simon

0

Удивлен. Неужто никто из современных студентов не хочет стать депутатами, силовиками, директорами генподрядных организаций при госстройках? Мельчает народец...

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Денис Кретов

0

в гугле скучно!

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