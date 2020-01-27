Но в рейтинге «По всем вузам» лидирует Google.

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«Яндекс» (23%) занял первое место в рейтинге лучших работодателей для студентов 30 ведущих вузов России, обогнав Google (22,6%), сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса поиска вакансий FutureToday. Для исследования сервис опросил более 23 тысяч выпускников ведущих российских вузов, выпускающихся в 2020-2021 годах.

В 2019 году «Яндекс» занимал второе место после Google.Третье место, как и в предыдущем рейтинге, заняла Apple (15,7%). На четвёртом месте — «Газпром» (14,5%). Компания ежегодно теряет свою популярность, уступая ИТ-компаниям, пишет издание. Пятёрку замыкает «Сбербанк» (8,1%).

РБК

В рейтинге «По всем вузам» на сайте FutureToday лидирует Google с 21,3%. Затем идут «Яндекс» (19,4%), Apple (16,4%), «Газпром» (15%) и BMW (8,4%).

Уехать жить за границу хотели бы 19% выпускников, говорится в исследовании. Ещё 15% — переехали бы на время, 46% могут рассмотреть предложения по работе с переездом в другую страну, а 20% выпускников не планируют уезжать из России.