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Но в рейтинге «По всем вузам» лидирует Google.
«Яндекс» (23%) занял первое место в рейтинге лучших работодателей для студентов 30 ведущих вузов России, обогнав Google (22,6%), сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса поиска вакансий FutureToday. Для исследования сервис опросил более 23 тысяч выпускников ведущих российских вузов, выпускающихся в 2020-2021 годах.
В 2019 году «Яндекс» занимал второе место после Google.Третье место, как и в предыдущем рейтинге, заняла Apple (15,7%). На четвёртом месте — «Газпром» (14,5%). Компания ежегодно теряет свою популярность, уступая ИТ-компаниям, пишет издание. Пятёрку замыкает «Сбербанк» (8,1%).
В рейтинге «По всем вузам» на сайте FutureToday лидирует Google с 21,3%. Затем идут «Яндекс» (19,4%), Apple (16,4%), «Газпром» (15%) и BMW (8,4%).
Уехать жить за границу хотели бы 19% выпускников, говорится в исследовании. Ещё 15% — переехали бы на время, 46% могут рассмотреть предложения по работе с переездом в другую страну, а 20% выпускников не планируют уезжать из России.
При этом 16% опрошенных заявили, что не понимают английский, 27% — что свободно общаются и пишут на нём. Сервис отмечает, что оценка собственных знаний английского среди выпускников ежегодно снижается: в 2016 году о свободном владении языком заявляли 41% опрошенных.
А кого там в Гугл нанимать? В РФ остался один отдел продаж.
Все программерские вакансии за границей, и из РФ туда не попадешь.
скрепляемся, лет через 10 будут удвилённо спрашщивать "что такое гугл?" и заявлять что учат английский только будущие предатели
когда в прошлом году прочитал на кнопке яндекса "Заригистрироваться" моя вера в него пошатнулась :)
Конечно обогнал, кому интересно работать за доллары, все хотят работать за рубли. Особенно после 2014 года.
Удивлен. Неужто никто из современных студентов не хочет стать депутатами, силовиками, директорами генподрядных организаций при госстройках? Мельчает народец...
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