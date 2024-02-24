Восемь вопросов, которые могут помочь примириться со спорным решением руководства Статьи редакции
Список от Harvard Business Review для тех, кому трудно понять начальство, но уходить из компании при этом не хочется.
Руководители компаний изо дня в день принимают разные решения. Иногда их влияние едва заметно, но порой они сказываются на жизни всех отделов и вызывают гнев, тревогу и замешательство. Сотрудники знают, что начальство не обязано согласовывать с ними каждый свой шаг или же оправдываться, но совладать с эмоциями всё равно бывает непросто, а работать при этом как-то надо.
В 2023 году в подобной ситуации оказалась проджект-менеджер Элисия из Флориды: тогда ураган «Идалия» нанёс серьёзный ущерб сразу нескольким американским штатам и вынудил руководство строительной компании, в которой она работала, сократить 10% коллектива, а всем оставшимся урезать зарплату на 20%.
Элисию возмутило, что новость свалилась как снег на голову и её нужно разъяснить подчинённым и коллегам. Девушке было нелегко игнорировать собственное возмущение, поэтому она попросила совета у основательницы консалтинговой фирмы Decisive Шерил Штраус Айнхорн.
Та предложила ей ответить на восемь вопросов, которые должны работать как «лежачие полицейские», заставляя сотрудника снизить скорость и порефлексировать, чтобы избежать опрометчивых поступков.
1. «C чем именно я не согласен?»
Чтобы понять, как решить проблему, нужно для начала выяснить, в чём она заключается. Для этого необходимо её сформулировать.
Элисия: «Я не согласна с тем, как внезапно и существенно компания решила урезать всем зарплату, лишь бы сократить масштабы увольнений».
2. «Есть ли в ситуации что-то хорошее для меня?»
Вопрос помогает отыскать плюсы в сложившихся обстоятельствах и осознать, что «нет худа без добра».
Элисия: «Несмотря на кризисное положение я смогу сохранить любимую работу».
3. «Есть ли в ситуации что-то хорошее для моей команды?»
Как только человек осознаёт собственную выгоду, ему становится проще понять, какие плюсы смогут разглядеть в ситуации все остальные.
Элисия: «Я хочу, чтобы мои коллеги сохранили должности и выплаты. Тем, кто решит уволиться сгоряча, может быть непросто найти новую работу».
4. «Чего не знаю я, но знает тот, кто принимает решения?»
Человеку свойственно в первую очередь считаться только с собственным мнением, но ответ на этот вопрос поможет понять и чужую, на первый взгляд спорную точку зрения.
Элисия: «Мне известны финансовые показатели моего отдела, но я не знаю, как обстоят дела для всей компании в сложившейся ситуации».
5. «Совпадают ли мои первоначальные рабочие цели с целями компании, которые она преследует, принимая такое решение?»
Как только человек ставит себя на место других, ему проще заметить такие пересечения и признать, что, возможно, обе стороны в конечном счёте хотят одного.
Элисия: «Я хочу помогать компании в достижении успехов, потому что ценю её миссию и продукт, над которым работаю, и вижу личную выгоду в том, чтобы работать в успешной фирме. Я верю, что для этого руководство и я преследуем единую цель: несмотря ни на что продолжить выпускать качественный продукт и справедливо относиться к сотрудникам».
6. «Какие шаги я должна предпринимать, если смирюсь с решением руководства?»
Усмирив эмоции, обнаружив плюсы и подумав о чувствах других, человек может наметить план действий.
Элисия: «Я закрою глаза на раздражение, вызванное внезапным решением высшего руководства, и публично его поддержу, потому что оно позволит нам и дальше работать над достижением глобальной цели и сохранить при этом как можно больше рабочих мест, пускай и ценой чего-то другого».
7. «Кто поможет мне проверить намеченный курс на прочность?»
Оценить адекватность своего же решения и укрепить веру в него поможет разговор с людьми за пределами работы, чьим мнением человек дорожит.
Элисия: «У меня доверительные отношения со многими ребятами в команде, но думаю, что вместе с ними сетовать на ситуацию неуместно. К тому же допускаю, что они не смогут увидеть всю картину целиком. Поговорю со своим партнёром и другом Гэбриэлом — его турфирма тоже пострадала от урагана».
8. «Как ответы на предыдущие вопросы помогли мне примириться с эмоциями?»
В конце важно взглянуть на дистанцию, которую удалось выстроить между сиюминутными эмоциями и неизменным положением дел, и похвалить себя за умение посмотреть на ситуацию под разными углами и поставить своё же мнение под сомнение.
Элисия: «Я поняла, что руководство и я преследуем одну и ту же глобальную цель. Как бы сильно мне ни хотелось верить в то, что последствия урагана миновали, реальность другая — и нам в ней жить. Всем придётся чем-то пожертвовать, но вместе мы сможем адаптироваться. Я проанализировала собственные эмоции и поняла, что руководству наверняка тоже непросто. Возможно, стоит поговорить с главой кадрового отдела и поинтересоваться, как она справляется».
То, что Элисия смирилась с решением компании, совсем не значит, что она ему рада. Она всё ещё считала, что руководство могло подойти к ситуации иначе, но теперь как минимум осознавала, почему его в принципе приняли, и могла объяснить его необходимость команде.
А можно и не мириться, если дело совсем дрянь и понятно что кукуха отлетела.
Дейл Карнеги, первый курс, вторая четверть ))))
Как смириться с тем что по ходу года компания тупо обманула сотрудника с премиальными и отказывается поднять базовый оклад от плинтуса?
В чем же здесь моя выгода?) может быть надо понять что либо премия мне, либо премия директору?) понять и войти в положение, ведь Доширак до сих пор продаётся 🤣