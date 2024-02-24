Список от Harvard Business Review для тех, кому трудно понять начальство, но уходить из компании при этом не хочется.

«На пути непростые решения». Источник: Inc

Руководители компаний изо дня в день принимают разные решения. Иногда их влияние едва заметно, но порой они сказываются на жизни всех отделов и вызывают гнев, тревогу и замешательство. Сотрудники знают, что начальство не обязано согласовывать с ними каждый свой шаг или же оправдываться, но совладать с эмоциями всё равно бывает непросто, а работать при этом как-то надо.

В 2023 году в подобной ситуации оказалась проджект-менеджер Элисия из Флориды: тогда ураган «Идалия» нанёс серьёзный ущерб сразу нескольким американским штатам и вынудил руководство строительной компании, в которой она работала, сократить 10% коллектива, а всем оставшимся урезать зарплату на 20%.

Элисию возмутило, что новость свалилась как снег на голову и её нужно разъяснить подчинённым и коллегам. Девушке было нелегко игнорировать собственное возмущение, поэтому она попросила совета у основательницы консалтинговой фирмы Decisive Шерил Штраус Айнхорн.

Та предложила ей ответить на восемь вопросов, которые должны работать как «лежачие полицейские», заставляя сотрудника снизить скорость и порефлексировать, чтобы избежать опрометчивых поступков.

1. «C чем именно я не согласен?»

Чтобы понять, как решить проблему, нужно для начала выяснить, в чём она заключается. Для этого необходимо её сформулировать.

Элисия: «Я не согласна с тем, как внезапно и существенно компания решила урезать всем зарплату, лишь бы сократить масштабы увольнений».

2. «Есть ли в ситуации что-то хорошее для меня?»

Вопрос помогает отыскать плюсы в сложившихся обстоятельствах и осознать, что «нет худа без добра».

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Элисия: «Несмотря на кризисное положение я смогу сохранить любимую работу».

3. «Есть ли в ситуации что-то хорошее для моей команды?»

Как только человек осознаёт собственную выгоду, ему становится проще понять, какие плюсы смогут разглядеть в ситуации все остальные.

Элисия: «Я хочу, чтобы мои коллеги сохранили должности и выплаты. Тем, кто решит уволиться сгоряча, может быть непросто найти новую работу».

4. «Чего не знаю я, но знает тот, кто принимает решения?»

Человеку свойственно в первую очередь считаться только с собственным мнением, но ответ на этот вопрос поможет понять и чужую, на первый взгляд спорную точку зрения.

Элисия: «Мне известны финансовые показатели моего отдела, но я не знаю, как обстоят дела для всей компании в сложившейся ситуации».

5. «Совпадают ли мои первоначальные рабочие цели с целями компании, которые она преследует, принимая такое решение?»

Как только человек ставит себя на место других, ему проще заметить такие пересечения и признать, что, возможно, обе стороны в конечном счёте хотят одного.

Элисия: «Я хочу помогать компании в достижении успехов, потому что ценю её миссию и продукт, над которым работаю, и вижу личную выгоду в том, чтобы работать в успешной фирме. Я верю, что для этого руководство и я преследуем единую цель: несмотря ни на что продолжить выпускать качественный продукт и справедливо относиться к сотрудникам».

6. «Какие шаги я должна предпринимать, если смирюсь с решением руководства?»

Усмирив эмоции, обнаружив плюсы и подумав о чувствах других, человек может наметить план действий.

Элисия: «Я закрою глаза на раздражение, вызванное внезапным решением высшего руководства, и публично его поддержу, потому что оно позволит нам и дальше работать над достижением глобальной цели и сохранить при этом как можно больше рабочих мест, пускай и ценой чего-то другого».

7. «Кто поможет мне проверить намеченный курс на прочность?»

Оценить адекватность своего же решения и укрепить веру в него поможет разговор с людьми за пределами работы, чьим мнением человек дорожит.

Элисия: «У меня доверительные отношения со многими ребятами в команде, но думаю, что вместе с ними сетовать на ситуацию неуместно. К тому же допускаю, что они не смогут увидеть всю картину целиком. Поговорю со своим партнёром и другом Гэбриэлом — его турфирма тоже пострадала от урагана».

8. «Как ответы на предыдущие вопросы помогли мне примириться с эмоциями?»

В конце важно взглянуть на дистанцию, которую удалось выстроить между сиюминутными эмоциями и неизменным положением дел, и похвалить себя за умение посмотреть на ситуацию под разными углами и поставить своё же мнение под сомнение.

Элисия: «Я поняла, что руководство и я преследуем одну и ту же глобальную цель. Как бы сильно мне ни хотелось верить в то, что последствия урагана миновали, реальность другая — и нам в ней жить. Всем придётся чем-то пожертвовать, но вместе мы сможем адаптироваться. Я проанализировала собственные эмоции и поняла, что руководству наверняка тоже непросто. Возможно, стоит поговорить с главой кадрового отдела и поинтересоваться, как она справляется».

То, что Элисия смирилась с решением компании, совсем не значит, что она ему рада. Она всё ещё считала, что руководство могло подойти к ситуации иначе, но теперь как минимум осознавала, почему его в принципе приняли, и могла объяснить его необходимость команде.