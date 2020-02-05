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Карьера
Лиана Липанова
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Гендиректор LinkedIn Джефф Вайнер покинет свой пост после 11 лет управления компанией Материал редакции

Он займёт должность исполнительного председателя.

5 комментариев
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Гендиректор профессиональной соцсети LinkedIn Джефф Вайнер в июне 2020 года покинет свою должность. Он возглавлял компанию 11 лет, пишет Wired.

«Просто было ощущение, что пришло время», — объяснил Вайнер свой уход. Новым гендиректором станет старший вице-президент по продукту компании Райан Рослански. Он был первым сотрудником, которого нанял Вайнер, пишет издание.

Место Рослански займёт другой вице-президент по продукту Том Коэн (Tomer Cohen). Рослански заявил, что полностью согласен с тем, как Вайнер развивал компанию, и не планирует ничего менять.

До LinkedIn Вайнер работал в Yahoo. Сооснователь профессиональной соцсети Рид Хоффман нанял его в 2008 году на позицию вице-президента. В 2009 году Вайнер возглавил компанию, пишет CNBC.

В марте 2016 года Вайнер отказался от компенсационного пакета акций за год размером в $14 млн в пользу сотрудников компании. Тогда ему принадлежало более 105,9 тысяч акций компании на сумму $12,7 млн. Летом 2016 года Microsoft купила LinkedIn за $26,2 млрд и оставила Вайнера на посту гендиректора.

#новость #linkedin

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5 комментариев
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Фабрика деда Мороза

1

Красавчег, что тут сказать. Силён.

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Andrey Shpurik

1

А почему этот пост РКН не заблокировал до сих пор? 

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Ivano Digital

0

11 лет он тупо ничего не делал! Единственное, что внедрил, это отключил функцию re-upload на Slideshare. Гадёныш!

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Andrey Shpurik

Ivano
1

Зачем что-то делать, если пользователи сами всё делают? 

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Ivano Digital

0

Офигенская новость, на роль CEO поставили не COO, не CFO, а CPO!

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