Он займёт должность исполнительного председателя.

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Гендиректор профессиональной соцсети LinkedIn Джефф Вайнер в июне 2020 года покинет свою должность. Он возглавлял компанию 11 лет, пишет Wired.

«Просто было ощущение, что пришло время», — объяснил Вайнер свой уход. Новым гендиректором станет старший вице-президент по продукту компании Райан Рослански. Он был первым сотрудником, которого нанял Вайнер, пишет издание.

Место Рослански займёт другой вице-президент по продукту Том Коэн (Tomer Cohen). Рослански заявил, что полностью согласен с тем, как Вайнер развивал компанию, и не планирует ничего менять.

До LinkedIn Вайнер работал в Yahoo. Сооснователь профессиональной соцсети Рид Хоффман нанял его в 2008 году на позицию вице-президента. В 2009 году Вайнер возглавил компанию, пишет CNBC.