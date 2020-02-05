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Он займёт должность исполнительного председателя.
Гендиректор профессиональной соцсети LinkedIn Джефф Вайнер в июне 2020 года покинет свою должность. Он возглавлял компанию 11 лет, пишет Wired.
«Просто было ощущение, что пришло время», — объяснил Вайнер свой уход. Новым гендиректором станет старший вице-президент по продукту компании Райан Рослански. Он был первым сотрудником, которого нанял Вайнер, пишет издание.
Место Рослански займёт другой вице-президент по продукту Том Коэн (Tomer Cohen). Рослански заявил, что полностью согласен с тем, как Вайнер развивал компанию, и не планирует ничего менять.
До LinkedIn Вайнер работал в Yahoo. Сооснователь профессиональной соцсети Рид Хоффман нанял его в 2008 году на позицию вице-президента. В 2009 году Вайнер возглавил компанию, пишет CNBC.
В марте 2016 года Вайнер отказался от компенсационного пакета акций за год размером в $14 млн в пользу сотрудников компании. Тогда ему принадлежало более 105,9 тысяч акций компании на сумму $12,7 млн. Летом 2016 года Microsoft купила LinkedIn за $26,2 млрд и оставила Вайнера на посту гендиректора.
11 лет он тупо ничего не делал! Единственное, что внедрил, это отключил функцию re-upload на Slideshare. Гадёныш!
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