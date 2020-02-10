Он будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей.

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Техническим директором AliExpress Russia (совместное предприятие Alibaba Group, «Мегафона», Mail.ru Group и РФПИ) стал Анатолий Орлов, сообщил vc.ru представитель компании.

​Анатолий Орлов AliExpress Russia

В новой должности Орлов будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей, рассказали в компании. «Этот проект включает множество различных этапов, о которых мы будем рассказывать постепенно», — уточнил представитель AliExpress Russia. Кроме того, в 2020 году Орлов планирует расширить департамент разработки до 200-300 сотрудников.

С 2005 по 2015 год Орлов работал в «Яндексе», где руководил разработкой «Яндекс.Маркета» и поисковика «Яндекса». Уход из компании он объяснил тем, что «засиделся» и «пора двигаться дальше». В «Яндексе» тогда заявили, что искать замену Орлову не планируют — «свои задачи он поставил и распределил», говорили в компании.

С 2015 по 2018 год Орлов возглавлял лабораторию больших данных ФРИИ, а с марта 2018 и до прихода в AliExpress Russia работал техническим директором в Ozon.