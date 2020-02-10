Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Он будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей.
Техническим директором AliExpress Russia (совместное предприятие Alibaba Group, «Мегафона», Mail.ru Group и РФПИ) стал Анатолий Орлов, сообщил vc.ru представитель компании.
В новой должности Орлов будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей, рассказали в компании. «Этот проект включает множество различных этапов, о которых мы будем рассказывать постепенно», — уточнил представитель AliExpress Russia. Кроме того, в 2020 году Орлов планирует расширить департамент разработки до 200-300 сотрудников.
С 2005 по 2015 год Орлов работал в «Яндексе», где руководил разработкой «Яндекс.Маркета» и поисковика «Яндекса». Уход из компании он объяснил тем, что «засиделся» и «пора двигаться дальше». В «Яндексе» тогда заявили, что искать замену Орлову не планируют — «свои задачи он поставил и распределил», говорили в компании.
С 2015 по 2018 год Орлов возглавлял лабораторию больших данных ФРИИ, а с марта 2018 и до прихода в AliExpress Russia работал техническим директором в Ozon.
В Ozon место Орлова занял директор по разработке платформы онлайн-ритейлера Антон Степаненко, рассказали vc.ru в компании. Степаненко пришёл в Ozon летом 2018 года также из «Яндекс.Маркета».
Очень бы хотелось на Ali, заходя из того же браузера, с того же устройства, иметь необходимость авторизовываться не чаще раза в месяц, как на всех нормальных ресурсах, а не каждые 15 минут.
Спасибо, записал в книжечку :)
Странно. Но вот само приложение Али у меня рекордсмен по запоминанию входных данных. Какие нить мос гос услуги регулярно отваливаются. За браузеры не скажу, там глобально склероз у большинства сайтов...
С апсом вроде все нормально, космос в браузере, авторизация каждые 15 минут и проверка что ты не бот на каждый третий предмет, с редиректом (если прошел и она не зафейлилась с ошибкой 400) не туда куда шел, а откуда (страница поиска например).
Это тот дядя, который обещал сделать из Ozon офигеть какую современную компанию и нанять несколько этажей новых разрабов? Ну и как, результат есть?
Как ничего нормально не доставляли, так и не доставляют.
Да тот самый. Рост +100%, ontime в доставке при этом 95%, да в абсолютных числах лажаем конечно сильно больше.
Китай. Девочка. Мальчик. Палочка кусает тебя, а нога идёт плохо.
Видимо этим и займется Анатолий в том числе, но еще хуже там поиск работает.
Да нормально он там работает. Набираешь "xiaomi имя вещи" и она тебе отлично находит.
Заходит андроид в бар и садится.
Бан Олегу, за разжигание религиозной войны )
Олег, ещё Алису позови
У ebay он и то лучше работает, а ведь ebay остановился в развитии.
Можно ожидать исхода команды разрабов Ozon в AliExpressRussia?
С повышенной зарплатой и возможно, с нормальным CPO
уже))
засиделись?)))
А чего им в озоне оставаться? Он потенциал роста уже исчерпал. Это как талантливому главнокомандующему командовать армией резерва глубоко в тылу.
ну, как минимум, подождать IPO анонсированного Евтушенковым. А то для инвесторов будет странновато выглядеть - IPO не произошло, а ИТ-команда уже разбежалась
Вся не разбежится, они просто не нужны алиэкспрессу в таком количестве.
По пути заскочат в ДодоПиццу.
Комментарий удален
Это очень печальная новость, скорбная для всего российского екомерса, так как Анатолий сможет побороть главный косяк алиэкспресса — поиск и кривые переводы.
Алиэкспресс продолжит давить российские компании не только налоговыми и логистическими льготами, но и технологической мощью которую Анатоликс непременно принесет в али.
Компания в которую я иду это JV Mail.ru, Ali и государства в виде РФПИ.
Там скорей наоборот side эффектом починки всего этого дела будет то, что все будет разрабатываться в России в компании с преимущественно российским участием.
Так я об этом и говорю, если вы убогий в технологическом смысле алиэкспресс просто почините (тот же поиск),то будет он нас, российский екомерс давить не только кроссбордерной схемой, но и технологией.
А если вы там задержитесь, то алиэкспресс точно станет русским амазном.
Страшно жить...
На благое дело!
Тут сам бог велел саботажем заниматься, с одной стороны орда 2.0 (Китайцы) с другой один из главных упырей - Усманов.
Крупные производства неизбежно задавят мелких лавочников (с) кто-то из великих.
Крепитесь, Денис.
Мне не за себя обидно, я то уже научился выживать, мне за державу обидно, которая сливает самую перспективную отрасль китайцам.
PS Этот кто-то из великих, тем не менее осознал, что в "неизбежно задавят" не нужно вмешиваться и запустил НЭП.
А сейчас власть именно искуственно таранет китайцами российский екомерс, предоставив им налоговые и логистические льготы.
На озоне не смог, а тут сможет? :) Мне кажется, можно не беспокоиться.
Чего именно он не смог на Озоне? По мне, так Озон стал технологичнее, современнее. Я думаю, Анатолий все основные косяки там вылечил, ему просто скучно там оставаться, тогда как у алиэкспресс косяк на косяке, работы немерено.
"мы тут в озоне всё сделаем на ГОУ и .нет коре.
Мы всех порвём"
еще непонятно почему цены на товары разные если зайти через браузер, потом через приложение
потом с компа
Присматривался там к гоночным квадрокоптерам, пока изучал характеристики, смотрел обзоры переодически заходя на одни и теже позиции, цена каждый день повышалась. И да с мобилы и сайта цены разные без скидок.
@Anatoliy Orlov B2B направление будете развивать?
А какой в нем смысл? Оплатить по безналу от организации вы сможете только за товар которые прошел таможенную очистку, а цены на него уже самые обычные в РФ.
Ну в том то и дело, что если они возьмут эту очистку на себя ))
Вот это подстава.... Интересно насколько просели продажи на Али в этом месяце?
Поддержка OZON отвечает продавцам очень долго. Надеюсь на Ali все будет оперативнее.
А где вакансии для dev'ов?;)
Блоги компаний
Показать еще