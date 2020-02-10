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Карьера
Лиана Липанова
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Бывший техдиректор Ozon Анатолий Орлов стал техническим директором AliExpress Russia Материал редакции

Он будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей.

66 комментариев
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Техническим директором AliExpress Russia (совместное предприятие Alibaba Group, «Мегафона», Mail.ru Group и РФПИ) стал Анатолий Орлов, сообщил vc.ru представитель компании.

​Анатолий Орлов AliExpress Russia

В новой должности Орлов будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей, рассказали в компании. «Этот проект включает множество различных этапов, о которых мы будем рассказывать постепенно», — уточнил представитель AliExpress Russia. Кроме того, в 2020 году Орлов планирует расширить департамент разработки до 200-300 сотрудников.

С 2005 по 2015 год Орлов работал в «Яндексе», где руководил разработкой «Яндекс.Маркета» и поисковика «Яндекса». Уход из компании он объяснил тем, что «засиделся» и «пора двигаться дальше». В «Яндексе» тогда заявили, что искать замену Орлову не планируют — «свои задачи он поставил и распределил», говорили в компании.

С 2015 по 2018 год Орлов возглавлял лабораторию больших данных ФРИИ, а с марта 2018 и до прихода в AliExpress Russia работал техническим директором в Ozon.

В Ozon место Орлова занял директор по разработке платформы онлайн-ритейлера Антон Степаненко, рассказали vc.ru в компании. Степаненко пришёл в Ozon летом 2018 года также из «Яндекс.Маркета».

#новость #aliexpressrussia

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66 комментариев
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Кокосовая Койра

17

Очень бы хотелось на Ali, заходя из того же браузера, с того же устройства, иметь необходимость авторизовываться не чаще раза в месяц, как на всех нормальных ресурсах, а не каждые 15 минут.

Ответить

Anatoliy Orlov

Кокосовая
10

Спасибо, записал в книжечку :)

Ответить

Олег

Anatoliy
0

Всегда пожалуйста.

Ответить

Konst

Anatoliy
0

Раз уж вы ещё не ушли далеко, в приложении отсутствует авторизация через Твиттер, как создать полноценный аккаунт − не понятно, поэтому приходится использовать только веб-версию.

Ответить

Andrey Petrosyan

Кокосовая
0

Странно. Но вот само приложение Али у меня рекордсмен по запоминанию входных данных. Какие нить мос гос услуги регулярно отваливаются. За браузеры не скажу, там глобально склероз у большинства сайтов...

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Roman Taranenko

Andrey
1

С апсом вроде все нормально, космос в браузере, авторизация каждые 15 минут и проверка что ты не бот на каждый третий предмет, с редиректом (если прошел и она не зафейлилась с ошибкой 400) не туда куда шел, а откуда (страница поиска например).

Ответить

Валентин Колосов

1

Это тот дядя, который обещал сделать из Ozon офигеть какую современную компанию и нанять несколько этажей новых разрабов? Ну и как, результат есть?

Как ничего нормально не доставляли, так и не доставляют. 

Ответить

Anatoliy Orlov

Валентин
36

Да тот самый. Рост +100%, ontime в доставке при этом 95%, да в абсолютных числах лажаем конечно сильно больше.

Ответить

Валентин Колосов

Anatoliy
0

Тогда круто, хорошая работа! Удачи на новом месте :)

Ответить

Антон Гранд

8

Китай. Девочка. Мальчик. Палочка кусает тебя, а нога идёт плохо.

Ответить

Денис Демидов

Антон
3

Видимо этим и займется Анатолий в том числе, но еще хуже там поиск работает.

Ответить

Konstantin K

Денис
1

Да нормально он там работает. Набираешь "xiaomi имя вещи"  и она тебе отлично находит.

Ответить

Олег

Konstantin
8

Заходит андроид в бар и садится.

Ответить

Андрей Агеев

Олег
0

Бан Олегу, за разжигание религиозной войны )

Ответить

Олег

Андрей
2

Я за.

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

Олег, ещё Алису позови

Ответить

Олег

Sergei
1

А на что вы готовы пойти, чтобы разнообразить наши финансовые отношения?

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
1

Не откажусь, если возьмёшь на себя кредит и отдашь деньги мне. :)

Ответить

Денис Демидов

Konstantin
0

У ebay он и то лучше работает, а ведь ebay остановился в развитии.

Ответить

Dmitry Ilyin

5

Можно ожидать исхода команды разрабов Ozon в AliExpressRussia?

Ответить

Max Edush

Dmitry
2

Из Алибабы вышли и в Алибабу вернутся? )

Ответить

Ivano Digital

Max
0

С повышенной зарплатой и возможно, с нормальным CPO

Ответить

Олег

Ivano
0

Можно. И не на столько живут.

Ответить

евгений аношин

Dmitry
1

уже))

Ответить

Konstantin K

евгений
0

засиделись?)))

Ответить

Денис Демидов

Konstantin
0

А чего им в озоне оставаться? Он потенциал роста уже исчерпал. Это как талантливому главнокомандующему командовать армией резерва глубоко в тылу. 

Ответить

Dmitry Ilyin

Денис
0

ну, как минимум, подождать IPO анонсированного Евтушенковым. А то для инвесторов будет странновато выглядеть - IPO не произошло, а ИТ-команда уже разбежалась

Основной владелец АФК «Система» Владимир…
Но Евтушенков пока не хочет выводить интернет-ритейлера на биржу, боясь «продешевить».
vc.ru
Ответить

Денис Демидов

Dmitry
1

Вся не разбежится, они просто не нужны алиэкспрессу в таком количестве.

Ответить

Full Name

Dmitry
0

 а разрабам-то чего с этого IPO?

Ответить

Алексей Заузин

Dmitry
1

Судя по инсайдам, она уже.

Ответить

Konstantin K

Dmitry
1

По пути заскочат в ДодоПиццу.

Ответить

Комментарий удален

Денис Демидов

3

Это очень печальная новость, скорбная для всего российского екомерса, так как Анатолий сможет побороть главный косяк алиэкспресса — поиск и кривые переводы. 
Алиэкспресс продолжит давить российские компании не только налоговыми и логистическими льготами, но и технологической мощью которую Анатоликс непременно принесет в али.

Ответить

Anatoliy Orlov

Денис
1

Компания в которую я иду это JV Mail.ru, Ali и государства в виде РФПИ.
Там скорей наоборот side эффектом починки всего этого дела будет то, что все будет разрабатываться в России в компании с преимущественно российским участием.

Ответить

Денис Демидов

Anatoliy
2

Так я об этом и говорю, если вы убогий в технологическом смысле алиэкспресс просто почините (тот же поиск),то  будет он нас, российский екомерс давить не только кроссбордерной схемой, но и технологией. 
А если вы там задержитесь, то алиэкспресс точно станет русским амазном.
Страшно жить...

Ответить

Max Edush

Денис
2

Денис, вы мотивируете человека на саботаж? ))

Ответить

Олег

Max
0

Поскольку нет других идей, Начну кромсать пилой людей.

Ответить

Андрей Андреевич

Олег
1

skyOleg. Начало.

Ответить

Олег

Андрей
–2

Отовсюду. Везде начало чего-то даже в конце.

Ответить

Комментарий удален

Олег

Max
–2

Ясно.

Ответить

Денис Демидов

Max
1

На благое дело!

Ответить

Max Edush

Денис
1

ах вот оно теперь как называется...

Ответить

Денис Демидов

Max
0

Тут сам бог велел саботажем заниматься, с одной стороны орда 2.0 (Китайцы) с другой один из главных упырей - Усманов.

Ответить

Konstantin K

Денис
0

Крупные производства неизбежно задавят мелких лавочников (с) кто-то из великих.
Крепитесь, Денис.

Ответить

Денис Демидов

Konstantin
1

Мне не за себя обидно, я то уже научился выживать, мне за державу обидно, которая сливает самую перспективную отрасль китайцам.

Ответить

Денис Демидов

Konstantin
0

PS Этот кто-то из великих, тем не менее осознал, что в "неизбежно задавят" не нужно вмешиваться и запустил НЭП. 

А сейчас власть именно искуственно таранет китайцами российский екомерс, предоставив им налоговые и логистические льготы.

Ответить

Anton Vlasov

Денис
0

На озоне не смог, а тут сможет? :) Мне кажется, можно не беспокоиться.

Ответить

Денис Демидов

Anton
0

Чего именно он не смог на Озоне? По мне, так Озон стал технологичнее, современнее. Я думаю, Анатолий все основные косяки там вылечил, ему просто скучно там оставаться, тогда как у алиэкспресс косяк на косяке, работы немерено.

Ответить

Кирилл Макеев

2

"мы тут в озоне всё сделаем на ГОУ и .нет коре.
Мы всех порвём"

Ответить

Anatoliy Orlov

Кирилл
2

И сделали же :)

Ответить

911

1

еще непонятно почему цены на товары разные если зайти через браузер, потом через приложение
потом с компа

Ответить

Никита Викторов

911
0

Присматривался там к гоночным квадрокоптерам, пока изучал характеристики, смотрел обзоры переодически заходя на одни и теже позиции, цена каждый день повышалась. И да с мобилы и сайта цены разные без скидок.

Ответить

Олег Ивахнов

1

@Anatoliy Orlov B2B направление будете развивать?

Ответить

Денис Демидов

Олег
0

А какой в нем смысл? Оплатить по безналу от организации вы сможете только за товар которые прошел таможенную очистку, а цены на него уже самые обычные в РФ.

Ответить

Олег Ивахнов

Денис
0

Ну в том то и дело, что если они возьмут эту очистку на себя ))

Ответить

Денис Демидов

Олег
0

Получится tmall с никому неинтересными ценами....

Ответить

Андрей Шевчук

1

Может, хоть он им поиск починит, а то хуже dirty, чесслово.

Ответить

Андрей Звонов

1

Вот это подстава.... Интересно насколько просели продажи на Али в этом месяце?

Ответить

Василий Дейков

1

Поддержка OZON отвечает продавцам очень долго. Надеюсь на Ali все будет оперативнее.

Ответить

Олег

Василий
–1

Никогда больше не буду сами заправлять картриджи!

Ответить

Maxim Medvedev

0

А где вакансии для dev'ов?;)

Ответить

Full Name

Maxim
1

сколько вы готовы платить за работу в такой команде?

Ответить

Олег

Full
–1

Работаю по графику. .. Сутки через силу.

Ответить

Mr. Kazdym

Maxim
0

https://careers.alibaba.com/positionList.htm?spm=a1zc5.8271558.0.0.49481222oJP3yv&keyword=&location=RUSMOW

Alibaba Careers
Alibaba Careers
careers.alibaba.com
Ответить

Maxim Klyuchnikov

Maxim
0

Пишите мне @mklyuchnikov 😎

Ответить

Роман Петерсон

0

Фи как пошло.

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Valentin G

0

Эффективный.

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