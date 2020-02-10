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Он будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей.
Техническим директором AliExpress Russia (совместное предприятие Alibaba Group, «Мегафона», Mail.ru Group и РФПИ) стал Анатолий Орлов, сообщил vc.ru представитель компании.
В новой должности Орлов будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей, рассказали в компании. «Этот проект включает множество различных этапов, о которых мы будем рассказывать постепенно», — уточнил представитель AliExpress Russia. Кроме того, в 2020 году Орлов планирует расширить департамент разработки до 200-300 сотрудников.
С 2005 по 2015 год Орлов работал в «Яндексе», где руководил разработкой «Яндекс.Маркета» и поисковика «Яндекса». Уход из компании он объяснил тем, что «засиделся» и «пора двигаться дальше». В «Яндексе» тогда заявили, что искать замену Орлову не планируют — «свои задачи он поставил и распределил», говорили в компании.
С 2015 по 2018 год Орлов возглавлял лабораторию больших данных ФРИИ, а с марта 2018 и до прихода в AliExpress Russia работал техническим директором в Ozon.
В Ozon место Орлова занял директор по разработке платформы онлайн-ритейлера Антон Степаненко, рассказали vc.ru в компании. Степаненко пришёл в Ozon летом 2018 года также из «Яндекс.Маркета».
Это тот дядя, который обещал сделать из Ozon офигеть какую современную компанию и нанять несколько этажей новых разрабов? Ну и как, результат есть?
Как ничего нормально не доставляли, так и не доставляют.
Да тот самый. Рост +100%, ontime в доставке при этом 95%, да в абсолютных числах лажаем конечно сильно больше.
Очень бы хотелось на Ali, заходя из того же браузера, с того же устройства, иметь необходимость авторизовываться не чаще раза в месяц, как на всех нормальных ресурсах, а не каждые 15 минут.
еще непонятно почему цены на товары разные если зайти через браузер, потом через приложение
потом с компа
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