Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Карьера
Лиана Липанова
1811

Экс-руководитель разработки поиска «Яндекса» Анатолий Орлов стал техническим директором AliExpress Russia Материал редакции

Он будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей.

9 комментариев
В закладки

Техническим директором AliExpress Russia (совместное предприятие Alibaba Group, «Мегафона», Mail.ru Group и РФПИ) стал Анатолий Орлов, сообщил vc.ru представитель компании.

​Анатолий Орлов AliExpress Russia

В новой должности Орлов будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей, рассказали в компании. «Этот проект включает множество различных этапов, о которых мы будем рассказывать постепенно», — уточнил представитель AliExpress Russia. Кроме того, в 2020 году Орлов планирует расширить департамент разработки до 200-300 сотрудников.

С 2005 по 2015 год Орлов работал в «Яндексе», где руководил разработкой «Яндекс.Маркета» и поисковика «Яндекса». Уход из компании он объяснил тем, что «засиделся» и «пора двигаться дальше». В «Яндексе» тогда заявили, что искать замену Орлову не планируют — «свои задачи он поставил и распределил», говорили в компании.

С 2015 по 2018 год Орлов возглавлял лабораторию больших данных ФРИИ, а с марта 2018 и до прихода в AliExpress Russia работал техническим директором в Ozon.

В Ozon место Орлова занял директор по разработке платформы онлайн-ритейлера Антон Степаненко, рассказали vc.ru в компании. Степаненко пришёл в Ozon летом 2018 года также из «Яндекс.Маркета».

#новость #aliexpressrussia

Карьера
Подписан
Отписаться
Хотите поменять профессию? Осторожно: не жгите мосты!
Поиск своего призвания в зрелом возрасте — популярная тема последних лет. По данным опроса hh.ru, 33% респондентов за последние 10 лет поменяли профессию и 51% хотели бы это сделать в будущем. Мы часто слышим и читаем вдохновляющие истории о тех, кто лет в 30–40 бросил, например, наскучившую бухгалтерию, стал дизайнером, фотографом, кем-то еще и…
6
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","aliexpressrussia"], "comments": 9, "likes": 0, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 106153, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 10 Feb 2020 12:30:02 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Финансы
Как найти инвестора для открытия бизнеса
Эта статья будет полезна тем, кто начинает свой путь в бизнесе и задается вопросом, где и как искать средства на…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106153, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106153\/get","add":"\/comments\/106153\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106153"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199121, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Валентин Колосов

1

Это тот дядя, который обещал сделать из Ozon офигеть какую современную компанию и нанять несколько этажей новых разрабов? Ну и как, результат есть?

Как ничего нормально не доставляли, так и не доставляют. 

Ответить

Anatoliy Orlov

Валентин
14

Да тот самый. Рост +100%, ontime в доставке при этом 95%, да в абсолютных числах лажаем конечно сильно больше.

Ответить

Валентин Колосов

Anatoliy
0

Тогда круто, хорошая работа! Удачи на новом месте :)

Ответить

Кокосовая Койра

3

Очень бы хотелось на Ali, заходя из того же браузера, с того же устройства, иметь необходимость авторизовываться не чаще раза в месяц, как на всех нормальных ресурсах, а не каждые 15 минут.

Ответить

Антон Гранд

1

Китай. Девочка. Мальчик. Палочка кусает тебя, а нога идёт плохо.

Ответить

Dmitry Ilyin

1

Можно ожидать исхода команды разрабов Ozon в AliExpressRussia?

Ответить

Кирилл Макеев

1

"мы тут в озоне всё сделаем на ГОУ и .нет коре.
Мы всех порвём"

Ответить

Роман Петерсон

0

Фи как пошло.

Ответить

911

0

еще непонятно почему цены на товары разные если зайти через браузер, потом через приложение
потом с компа

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
5 интервью о современном дизайне, искусстве, маркетинге и образовании
«Точка зрения» — медиа о дизайне и смежных с ним дисциплинах. В разделе «Беседы» соосновательница школы Bang Bang Educa…
0
Currency.com
Подписан
Отписаться
Критика: биткоин — лопнувший пузырь, на нём уже не заработать
Атакуем и заступаемся за криптовалюты.
8
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: баня под управлением «Алисы», «катапульта» для запуска ракет и заблокированный телевизор Samsung
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Paul An
за день
Все мы немного ритейлер Metro
«Ведомости»: ритейлер Metro начал поиск новых источников доходов в России
Артем Воронков
за неделю
Даже представляю пилотов Сбербанка
И смех и грех. Кажется, где-то это мы уже видели
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Василий Степанов

Билл Гейтс стал первым…

Анна Корж

Инвестиции в оцифровку САПР…

Олег

Samsung заблокировала мой…

Босс Босс

Samsung заблокировала мой…

Masha Chuichenko

S7 отменил рейс, отказал в…

Max Geoge

Как на самом деле выглядят…

Иван Дорошенко

Билл Гейтс стал первым…

Sergey Istok

Шаблоны таблиц для ведения…

Vlad Romanchenko

Билл Гейтс стал первым…

Олег

Билл Гейтс стал первым…

Андрей Агеев

Билл Гейтс стал первым…

Олег

Билл Гейтс стал первым…

Alexander Matveev

Билл Гейтс стал первым…

Игорь Алентьев

Сооснователь сервиса для…

Alexander Strelnikov

Пять понятных шагов, чтобы…

Диана Роднина

Победите прокрастинацию…

Олег

Билл Гейтс стал первым…

Alexander Matveev

Билл Гейтс стал первым…

Александр Антонов

S7 отменил рейс, отказал в…

Диана Роднина

Победите прокрастинацию…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }