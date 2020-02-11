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Карьера
Галина Мубаракшина
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Директор отдела кадров Google Эйлин Нотон покинет пост на фоне конфликтов между менеджментом и рядовыми сотрудниками Материал редакции

При ней в компании прошло несколько крупных протестов — в частности, из-за сексуальных домогательств.

10 комментариев
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В течение 2020 года директор отдела кадров Google Эйлин Нотон покинет свой пост. Об этом пишет Fortune со ссылкой на представителей ИТ-компании.

Нотон решила уйти с занимаемой должности, чтобы быть «ближе к семье», рассказали изданию в Google. Она перейдёт на другую позицию, но на какую именно и когда, в компании не уточнили. Глава холдинга Alphabet (в него входит Google) Сундар Пичаи и главный финансовый директор Рут Порат планируют искать замену Нотон как внутри Google, так и в других компаниях.

Нотон пришла в Google в 2006 году, а с 2016 года возглавляла отдел кадров компании, пишет CNBC со ссылкой на Сундара Пичаи. За время её работы на позиции главы отдела кадров Google увеличила штат вдвое — на 70 тысяч человек.

Решение об отставке принято на фоне конфликта между руководством компании и рядовыми сотрудниками, пишет Financial Times. В их числе протесты против работы с Пентагоном и обвинение компании в защите руководителей, уличённых в сексуальных домогательствах.

Нотон пыталась упростить процедуру приёма жалоб от сотрудников о нарушениях в компании, реагировала на критику о неравенстве между внештатными и штатными сотрудниками в США, уточняет Fortune. Она ввела новые стандарты, которые включали минимальную заработную плату в размере $15, здравоохранение и отпуск по уходу за ребёнком для тех, кто не был в штате.

Увольнение Нотон произошло на фоне кадровых перестановок в руководстве Google, отмечает CNBC. В декабре 2019 года из Google ушли основатели Ларри Пейдж и Сергей Брин. Генеральный директор компании Сундар Пичаи возглавил холдинг Alphabet. В конце января 2020 года уволился главный юрист Дэвид Драммонд, который проработал в компании почти 20 лет.

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#новость #google

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10 комментариев
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Alexander Zhikh

2

Здесь моя работа завершена, пойду портить следующий департамент?

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Serj Koss

Alexander
3

Если почитать статью, а не только заголовок, тетка вроде бы вполне была на своем месте

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Ivano Digital

Serj
–2

По старинке она все далала. Функции HR, это же не только бумажки оформлять и тренинги устраивать. Это только в России девочки-практикантки в HR сидят. В современном мире у HR совершенно другие цели и задачи. Например, донесение миссии компании. Явно не дотагивала.

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Serj Koss

Ivano
0

Нигде в статье не сказано или не читается, что она этого не делала. Так что это лишь ваши личные домыслы. Тем более странно неприейкобылехвост-сравнение с хрюшами в РФ.

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Ivano Digital

Serj
0

Так вся статья о том, что ее и уволили за то, что она этого не сделала

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Виктор Бражников

Ivano
0

Я про донесение миссии компании тоже не нашёл в статье (сомневаюсь, что сотрудникам Google нужен подобный политпросвет). Сказано только, что при ней происходили протесты.

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Ivano Digital

Виктор
0

Ну так протексты то просходят потому что миссию до сотрудников не доносли. Значит она этого не делала.

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Ivano Digital

0

сама себя уволила?

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Артем Караваджио

0

"Ебем друг дружку, деньги в кружку". Типичная жизнь больших коллективов/корпораций как она есть. Где-то громче, где-то тише. Кто работал тот поймёт

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Anton Gololobov

0

Впечатление такое, что многие комментаторы считают, что Гугл госкорпорация, из которой топ-менеджмент уходит либо вперёд ногами, либо на отсидку🤦🏼‍♂️

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