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При ней в компании прошло несколько крупных протестов — в частности, из-за сексуальных домогательств.
В течение 2020 года директор отдела кадров Google Эйлин Нотон покинет свой пост. Об этом пишет Fortune со ссылкой на представителей ИТ-компании.
Нотон решила уйти с занимаемой должности, чтобы быть «ближе к семье», рассказали изданию в Google. Она перейдёт на другую позицию, но на какую именно и когда, в компании не уточнили. Глава холдинга Alphabet (в него входит Google) Сундар Пичаи и главный финансовый директор Рут Порат планируют искать замену Нотон как внутри Google, так и в других компаниях.
Нотон пришла в Google в 2006 году, а с 2016 года возглавляла отдел кадров компании, пишет CNBC со ссылкой на Сундара Пичаи. За время её работы на позиции главы отдела кадров Google увеличила штат вдвое — на 70 тысяч человек.
Решение об отставке принято на фоне конфликта между руководством компании и рядовыми сотрудниками, пишет Financial Times. В их числе протесты против работы с Пентагоном и обвинение компании в защите руководителей, уличённых в сексуальных домогательствах.
Нотон пыталась упростить процедуру приёма жалоб от сотрудников о нарушениях в компании, реагировала на критику о неравенстве между внештатными и штатными сотрудниками в США, уточняет Fortune. Она ввела новые стандарты, которые включали минимальную заработную плату в размере $15, здравоохранение и отпуск по уходу за ребёнком для тех, кто не был в штате.
Увольнение Нотон произошло на фоне кадровых перестановок в руководстве Google, отмечает CNBC. В декабре 2019 года из Google ушли основатели Ларри Пейдж и Сергей Брин. Генеральный директор компании Сундар Пичаи возглавил холдинг Alphabet. В конце января 2020 года уволился главный юрист Дэвид Драммонд, который проработал в компании почти 20 лет.
Здесь моя работа завершена, пойду портить следующий департамент?
По старинке она все далала. Функции HR, это же не только бумажки оформлять и тренинги устраивать. Это только в России девочки-практикантки в HR сидят. В современном мире у HR совершенно другие цели и задачи. Например, донесение миссии компании. Явно не дотагивала.
Так вся статья о том, что ее и уволили за то, что она этого не сделала
Я про донесение миссии компании тоже не нашёл в статье (сомневаюсь, что сотрудникам Google нужен подобный политпросвет). Сказано только, что при ней происходили протесты.
Ну так протексты то просходят потому что миссию до сотрудников не доносли. Значит она этого не делала.
"Ебем друг дружку, деньги в кружку". Типичная жизнь больших коллективов/корпораций как она есть. Где-то громче, где-то тише. Кто работал тот поймёт
Впечатление такое, что многие комментаторы считают, что Гугл госкорпорация, из которой топ-менеджмент уходит либо вперёд ногами, либо на отсидку🤦🏼♂️
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