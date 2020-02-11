При ней в компании прошло несколько крупных протестов — в частности, из-за сексуальных домогательств.

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В течение 2020 года директор отдела кадров Google Эйлин Нотон покинет свой пост. Об этом пишет Fortune со ссылкой на представителей ИТ-компании.

Нотон решила уйти с занимаемой должности, чтобы быть «ближе к семье», рассказали изданию в Google. Она перейдёт на другую позицию, но на какую именно и когда, в компании не уточнили. Глава холдинга Alphabet (в него входит Google) Сундар Пичаи и главный финансовый директор Рут Порат планируют искать замену Нотон как внутри Google, так и в других компаниях.

Нотон пришла в Google в 2006 году, а с 2016 года возглавляла отдел кадров компании, пишет CNBC со ссылкой на Сундара Пичаи. За время её работы на позиции главы отдела кадров Google увеличила штат вдвое — на 70 тысяч человек.

Решение об отставке принято на фоне конфликта между руководством компании и рядовыми сотрудниками, пишет Financial Times. В их числе протесты против работы с Пентагоном и обвинение компании в защите руководителей, уличённых в сексуальных домогательствах.

Нотон пыталась упростить процедуру приёма жалоб от сотрудников о нарушениях в компании, реагировала на критику о неравенстве между внештатными и штатными сотрудниками в США, уточняет Fortune. Она ввела новые стандарты, которые включали минимальную заработную плату в размере $15, здравоохранение и отпуск по уходу за ребёнком для тех, кто не был в штате.