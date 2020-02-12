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У «Яндекса» накопились контакты с партнёрами из разных областей — новое направление поможет систематизировать работу с ними, объяснили в компании.
Леонид Савков назначен директором нового направления «Яндекса» по стратегическим партнёрствам и развитию бизнеса, сообщил vc.ru представитель компании. Он займётся работой с медиахолдингами, вендорами, операторами связи, банками, платёжными системами и другими партнёрами, рассказали в «Яндексе».
В «Яндексе» создание нового направления назвали «логичным решением»: у компании накопились контакты с партнёрами из разных областей, но работа с ними велась фрагментарно.
До перехода на новую должность Савков был коммерческим директором интернет-компании. Он занял эту должность в июле 2017 года. С 2012 по 2016 год Савков был директором по потребительскому маркетингу в «Мегафоне». До этого работал в Campbell’s и Skylink.
Коммерческим директором станет Дмитрий Качмар, который работает в «Яндексе» с 2007 года. Качмар был исполнительным директором «Яндекс.Вертикалей» («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость»).
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