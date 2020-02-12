Систематизация сотрудничества может принести больше выгоды для компании, а также даст возможность развивать новые идеи и растить новые бизнесы.

В последнее время Савков всё чаще подключался к стратегически важным кросс-функциональным темам, с которыми продолжит работать на новой должности.