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Лиана Липанова
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Леонид Савков возглавил новое направление «Яндекса» по стратегическим партнёрствам и развитию бизнеса Материал редакции

У «Яндекса» накопились контакты с партнёрами из разных областей — новое направление поможет систематизировать работу с ними, объяснили в компании.

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Леонид Савков назначен директором нового направления «Яндекса» по стратегическим партнёрствам и развитию бизнеса, сообщил vc.ru представитель компании. Он займётся работой с медиахолдингами, вендорами, операторами связи, банками, платёжными системами и другими партнёрами, рассказали в «Яндексе».

​Леонид Савков ​«Яндекс»

В «Яндексе» создание нового направления назвали «логичным решением»: у компании накопились контакты с партнёрами из разных областей, но работа с ними велась фрагментарно.

Систематизация сотрудничества может принести больше выгоды для компании, а также даст возможность развивать новые идеи и растить новые бизнесы.

В последнее время Савков всё чаще подключался к стратегически важным кросс-функциональным темам, с которыми продолжит работать на новой должности.

представитель «Яндекса»

До перехода на новую должность Савков был коммерческим директором интернет-компании. Он занял эту должность в июле 2017 года. С 2012 по 2016 год Савков был директором по потребительскому маркетингу в «Мегафоне». До этого работал в Campbell’s и Skylink.

Коммерческим директором станет Дмитрий Качмар, который работает в «Яндексе» с 2007 года. Качмар был исполнительным директором «Яндекс.Вертикалей» («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость»).

#новость #яндекс

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1 комментарий
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Роман Петерсон

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Яндекс умеет в партнёрство, он молодец, будь как Яндекс.

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