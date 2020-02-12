Автор удивился тестовым заданиям, запросам рекрутеров и сложностям при обсуждении денег — и получил как поддержку, так и непонимание в соцсетях.

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iOS-разработчик Антон Назаров в Twitter-треде рассказал о своём опыте общения с рекрутерами в России. Он затронул тему первоначального общения с агентствами, собеседований и переговоров о зарплате на сумму 250-300 тысяч рублей в месяц.

​Антон Назаров Twitter

Назаров не ставил задачу срочно найти работу: в первую очередь он хотел проверить себя и пообщаться с разными компаниями. Тред в Twitter он завёл для развлечения, но позже сделал из него несколько выводов.

Anton Nazarov @M0rtyMerr Весь декабрь и январь я активно участвовал в собесах на iOS разработчика, пообщался более чем с 25 русскими компаниями



Тред: лайк - субъективная сентенция, ретвит - кринжовая смешняфка Чтобы прочитать весь тред целиком, нажмите на этот твит

Сначала автор привёл несколько примеров из опыта общения с рекрутерами. Например, его удивили просьбы оценить умение работать с различными технологиями по списку, соврать на собеседовании об опыте работы и переписать резюме под нужный формат.

Anton Nazarov @M0rtyMerr

Интервьювер начинает звонок с "Привет, ты там работал?"

Представитель агентства пытается истеричными криками "ЩАЗ РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ ОТВЕЧАЙ НА ТЕХ ВОПРОСЫ" заглушить мой пересказ ситуации Собесился я в банк через агентство. За полчаса до собеса меня просят врать про свой опытИнтервьювер начинает звонок с "Привет, ты там работал?"Представитель агентства пытается истеричными криками "ЩАЗ РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ ОТВЕЧАЙ НА ТЕХ ВОПРОСЫ" заглушить мой пересказ ситуации https://t.co/GKXVep7SMr [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EQZuJcmWAAAU_Ob.jpg","width":2048,"height":1028}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EQZuJciWAAAu_Eo.jpg","width":2048,"height":617}}}]

Anton Nazarov @M0rtyMerr Я назначал звонок всем, кто мне писал. Агентствам, галерам, частникам, фильтр отсутствовал. Иногда я правда не выдерживал и дропал такие вот переписки, где просят по шкале от одного до десяти оценить умение писать вайпер модули https://t.co/8dyQFLsjM7 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EQZv-cHXsAEzGIa.jpg","width":1120,"height":642}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EQZv-caWkAAN3SN.jpg","width":1958,"height":434}}}]

Anton Nazarov @M0rtyMerr

Мое недоумение вызвано тем, что лист технологий, знание которых просят оценить:

1) составлен за пять минут из взаимоисключающих названий

2) даже при заполнении не даст сделать вывод о том, подхожу ли я на должность



https://twitter.com/vas3k/status/1226838370036391937?s=21 https://twitter.com/vas3k/status/1226838370036391937 Щас бы не знать, что такое макиато...Мое недоумение вызвано тем, что лист технологий, знание которых просят оценить:1) составлен за пять минут из взаимоисключающих названий2) даже при заполнении не даст сделать вывод о том, подхожу ли я на должность

Anton Nazarov @M0rtyMerr

Разговор на этом завершился, резюме мне так и не прислали «Ты не мог бы переписать своё резюме под нашего заказчика, чтобы мне дали денег за то, что я тебя нашла?»Разговор на этом завершился, резюме мне так и не прислали https://t.co/LJO9A5AVwK

Некоторые рекрутеры иронизировали над соискателем или исчезали из разговора.

Anton Nazarov @M0rtyMerr Рекрутеры немного отстали от жизни, явно чувствуют себя некомфортно к зуммерам iOSерам, запрашивающим 300к. Тест так и не пришел :( https://t.co/MxICEKCPLz

Anton Nazarov @M0rtyMerr Агентства обленились капитально, на попытки предотвратить попадание в спам положен большой и толстый. Там больше трёх экранов таких уникальных предложений https://t.co/0OiL8nxVyr

Также он раскритиковал видеособеседования и тестовые задания.

Anton Nazarov @M0rtyMerr На рядовых собесах спрашивают одну и ту же десятку технических вопросов. После третьего раза они отлетают от зубов, не особо загружая мозг

Как-то раз после пары ответов мне сказали «ой, да че у тебя спрашивать» и мы ещё час тёрли про жизнь в США и стартапы

Anton Nazarov @M0rtyMerr Два раза я, дотерпев до конца технического собеса, расшаркивался, благодарил за общение и нетоксично уведомлял, что с такими коллегами я работать не буду в любом случае

Anton Nazarov @M0rtyMerr

Скинутые мной ссылки на доку и stackerflow лишь укрепили их в мнении, что я не шарю

Закончили доказательством того, что я неправильно понимаю принцип interface segregation и лучшая его иллюстрация это..VIPER Другие ребята начали с заявления о том, что struct лежат в кучеСкинутые мной ссылки на доку и stackerflow лишь укрепили их в мнении, что я не шарюЗакончили доказательством того, что я неправильно понимаю принцип interface segregation и лучшая его иллюстрация это..VIPER @igrekde

Отдельно он отметил, что немногие собеседники готовы были раскрывать вилку зарплат и удивлялись запросам соискателя.

Anton Nazarov @M0rtyMerr Меня очень позабавило междометие «ух» от рекрутеров. Слышал или читал раз пять. Звучит, естественно, после того, как ты выдал свои раздутые, ничем не подкреплённые зарплатные ожидания

Произносится таким сдавленным, слегка старческим тоном, типа когда увидел новые цены жкх

Anton Nazarov @M0rtyMerr

Суть в том, что нельзя говорить свои ожидания первым, иначе ты «проиграл»

В России это не очень работает работает. Попытки выяснить вилку обречены, рекрутеры в лучших традициях отвечают «а сколько надо?» Многие видели эту статью про зарплатные переговоры https://www.kalzumeus.com/2012/01/23/salary-negotiation/ Суть в том, что нельзя говорить свои ожидания первым, иначе ты «проиграл»В России это не очень работает работает. Попытки выяснить вилку обречены, рекрутеры в лучших традициях отвечают «а сколько надо?» https://t.co/yRycvYLuDz

Anton Nazarov @M0rtyMerr

Вот моя первая победа В какой-то момент меня эти увертки так достали, что я начал пытаться победить врага его же оружиемВот моя первая победа https://t.co/ePq7zl4YsS

Anton Nazarov @M0rtyMerr

«Отсутствуют задачи под такой уровень зарплаты» Это не очень смешно, но меня очень порадовала формулировка отказа«Отсутствуют задачи под такой уровень зарплаты» https://t.co/OKHWMU6ztb

Anton Nazarov @M0rtyMerr

(спасибо Момент согласования зарплаты самый стремный, потому что от русского hr-а можно ожидать всего. ИМХО, единственный допустимый ответ "Ок, обсужу", потом аппрув/отказ. Уж точно не нужно начинать учить разработчика, что он хочет неправильные деньги(спасибо @eigeorguy за скрин) https://t.co/J1s6xhfy48

Некоторые пользователи критиковали Назарова и сравнивали его историю с «бариста-тредом», где сотрудник кофейни критиковал гостей.

Вастрики @vas3k @M0rtyMerr У меня, конечно, тоже бомбит от хайринга в айти, но скриншоты пока выглядят как новый "бариста тред" :(

Вастрики @vas3k @M0rtyMerr Имеешь полное право. Я лишь как наблюдатель со стороны говорю, что некоторые вещи выглядят как "да кто я такой, что бы тебе, челядь, отмечать плюсиками технологии, с которыми работал". Возможно ты просто даешь мало контекста к ситуациям, потому так выглядит.

Anton Nazarov @M0rtyMerr

Скоро все позабудется, не грустите @EtSamiy Ну обидно, когда нельзя просто срать кандидатам в личку, понимаю 😞Скоро все позабудется, не грустите

не Бергман, но почти @almost_bergman

"тестовые – фигня, на вопросы на собесах мне отвечать скучно, по телефону разговаривать не буду, камеру я вам не включу, просто дайте много денег, потому что У МЕНЯ ЛИЧНЫЙ БРЕНД" словила жуткий кринж с треда"тестовые – фигня, на вопросы на собесах мне отвечать скучно, по телефону разговаривать не буду, камеру я вам не включу, просто дайте много денег, потому что У МЕНЯ ЛИЧНЫЙ БРЕНД" https://twitter.com/M0rtyMerr/status/1226787133605711872

Anton Nazarov @M0rtyMerr Уже клеймо спесивого мудака, требовательного баристы, а на работу больше не возьмут никогда

Но искренне надеюсь, что кто-нибудь прочитает про эти случаи, и его отпустил внутренний самозванец. И на душе полегчает, потому что нехорошее случается со всеми. Оно, буквально, за стеной

Другие, в том числе рекрутеры, поддерживали разработчика и рассказывали свои истории.

A-QA-Man @CitizenOfEidos @M0rtyMerr IT рекрутинг в России скорее мертв чем жив, потому что в рекрутмент уходят те, кто вчера подбирал линейных продавцов в 5ку. Письма в спам, деформация транслируемой информации между кандидатом и командой, пропажи и просьбы "хотя бы просто пообщаться".

Anton Nazarov @M0rtyMerr

Ещё очень нравятся просьбы созвониться в век мессенджеров



https://twitter.com/citizenofeidos/status/1226825588767367169?s=21 https://twitter.com/citizenofeidos/status/1226825588767367169 Солидарен. Большинство искренне не понимает, с кем они общаются и какие вокруг крутятся деньги. Это ни в коем случае не элитаризм, просто подход исповедуется реально как к консультантам мвидеоЕщё очень нравятся просьбы созвониться в век мессенджеров

Царь-киса @AUVasilevskaia

А вы круто отбили!)) @M0rtyMerr Я всегда во всех вакансиях и письмах указываю вилку. Очень грустно за коллег(А вы круто отбили!))

Обсуждение вышло за пределы треда: другие пользователи стали задаваться вопросом, нужно ли резюме в 2020 году.

Sergey Korol @krlsrg @tedyfox Для он он еще про слово резюме. Я считаю что это бессмысленная ерунда, и даже токсичная. Если где-то просят резюме, то туда идти на работу не надо.

Sergey Korol @krlsrg @tedyfox Да вообще. Ненавижу эти пдфки с банальными словами про стрессоустойчивость. Вместо этого у нормального человека есть сайт с проектами и блогом.

Ilya Birman @ilyabirman @dashtetina @tedyfox @krlsrg Это как раз отражает твоё мнение о себе, что типа ты ничё особенного не умеешь, на которое ты жаловалась в последние дни. Как только ты поймёшь, что ты всё умеешь, захочется рассказывать об этом не в пдф :-)

К концу треда Назаров рассказал, что его основная претензия к рекрутингу — это следование написанным заранее инструкциям, неудобное для всех участников процесса.

Anton Nazarov @M0rtyMerr Самая большая ложь во время собеса «Я задам общие вопросы, правильного ответа на них нет»

Правильная область ответов есть всегда, даже на «чем занимаешься в свободное время?». И нужно ее угадывать, если хочется оффер

Ведь «лежу на диване и сосу пиво» явно НЕ правильный

Anton Nazarov @M0rtyMerr Все вопросы на cultural fit и «что ты будешь делать, если просрешь сроки» тоже имеют ожидаемую от кандидата линию поведения

Вопрос «какой твой самый большой провал» вообще спросили раз десять, так что придумай/вспомни историю покрасивее с поучительным концом и выводами

Anton Nazarov @M0rtyMerr И вот это, имхо, ключевая проблема хайринга. Делается не как удобно/продуктивно для сторон, а как НАДО (кто-то придумал десять лет назад)

Отсюда десять отдельных звонков, на которых спрашивают одинаковые вопросы и СОСТАВЛЯЮТ МНЕНИЕ О КАНДИДАТЕ люди, которые просто напишут «да ок»