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Карьера
Андрей Фролов
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«Подход как к консультантам в магазине»: iOS-разработчик раскритиковал ИТ-рекрутинг в России на своём опыте Материал редакции

Автор удивился тестовым заданиям, запросам рекрутеров и сложностям при обсуждении денег — и получил как поддержку, так и непонимание в соцсетях.

3 комментария
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iOS-разработчик Антон Назаров в Twitter-треде рассказал о своём опыте общения с рекрутерами в России. Он затронул тему первоначального общения с агентствами, собеседований и переговоров о зарплате на сумму 250-300 тысяч рублей в месяц.

​Антон Назаров Twitter

Назаров не ставил задачу срочно найти работу: в первую очередь он хотел проверить себя и пообщаться с разными компаниями. Тред в Twitter он завёл для развлечения, но позже сделал из него несколько выводов.

Anton Nazarov @M0rtyMerr
Весь декабрь и январь я активно участвовал в собесах на iOS разработчика, пообщался более чем с 25 русскими компаниями

Тред: лайк - субъективная сентенция, ретвит - кринжовая смешняфка
Чтобы прочитать весь тред целиком, нажмите на этот твит

Сначала автор привёл несколько примеров из опыта общения с рекрутерами. Например, его удивили просьбы оценить умение работать с различными технологиями по списку, соврать на собеседовании об опыте работы и переписать резюме под нужный формат.

Anton Nazarov @M0rtyMerr
Собесился я в банк через агентство. За полчаса до собеса меня просят врать про свой опыт
Интервьювер начинает звонок с "Привет, ты там работал?"
Представитель агентства пытается истеричными криками "ЩАЗ РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ ОТВЕЧАЙ НА ТЕХ ВОПРОСЫ" заглушить мой пересказ ситуации https://t.co/GKXVep7SMr
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Я назначал звонок всем, кто мне писал. Агентствам, галерам, частникам, фильтр отсутствовал. Иногда я правда не выдерживал и дропал такие вот переписки, где просят по шкале от одного до десяти оценить умение писать вайпер модули https://t.co/8dyQFLsjM7
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Щас бы не знать, что такое макиато...
Мое недоумение вызвано тем, что лист технологий, знание которых просят оценить:
1) составлен за пять минут из взаимоисключающих названий
2) даже при заполнении не даст сделать вывод о том, подхожу ли я на должность

https://twitter.com/vas3k/status/1226838370036391937?s=21 https://twitter.com/vas3k/status/1226838370036391937
Anton Nazarov @M0rtyMerr
«Ты не мог бы переписать своё резюме под нашего заказчика, чтобы мне дали денег за то, что я тебя нашла?»
Разговор на этом завершился, резюме мне так и не прислали https://t.co/LJO9A5AVwK

Некоторые рекрутеры иронизировали над соискателем или исчезали из разговора.

Anton Nazarov @M0rtyMerr
Рекрутеры немного отстали от жизни, явно чувствуют себя некомфортно к зуммерам iOSерам, запрашивающим 300к. Тест так и не пришел :( https://t.co/MxICEKCPLz
Anton Nazarov @M0rtyMerr
СЛЫШЬ ТЫ ЧО Я СИНЬЁР https://t.co/EULRqPOJ8b
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Тут я так и не понял, на что он обиделся https://t.co/jhHVeOwie0
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Агентства обленились капитально, на попытки предотвратить попадание в спам положен большой и толстый. Там больше трёх экранов таких уникальных предложений https://t.co/0OiL8nxVyr

Также он раскритиковал видеособеседования и тестовые задания.

Anton Nazarov @M0rtyMerr
На рядовых собесах спрашивают одну и ту же десятку технических вопросов. После третьего раза они отлетают от зубов, не особо загружая мозг
Как-то раз после пары ответов мне сказали «ой, да че у тебя спрашивать» и мы ещё час тёрли про жизнь в США и стартапы
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Два раза я, дотерпев до конца технического собеса, расшаркивался, благодарил за общение и нетоксично уведомлял, что с такими коллегами я работать не буду в любом случае
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Другие ребята начали с заявления о том, что struct лежат в куче
Скинутые мной ссылки на доку и stackerflow лишь укрепили их в мнении, что я не шарю
Закончили доказательством того, что я неправильно понимаю принцип interface segregation и лучшая его иллюстрация это..VIPER @igrekde

Отдельно он отметил, что немногие собеседники готовы были раскрывать вилку зарплат и удивлялись запросам соискателя.

Anton Nazarov @M0rtyMerr
Меня очень позабавило междометие «ух» от рекрутеров. Слышал или читал раз пять. Звучит, естественно, после того, как ты выдал свои раздутые, ничем не подкреплённые зарплатные ожидания
Произносится таким сдавленным, слегка старческим тоном, типа когда увидел новые цены жкх
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Многие видели эту статью про зарплатные переговоры https://www.kalzumeus.com/2012/01/23/salary-negotiation/
Суть в том, что нельзя говорить свои ожидания первым, иначе ты «проиграл»
В России это не очень работает работает. Попытки выяснить вилку обречены, рекрутеры в лучших традициях отвечают «а сколько надо?» https://t.co/yRycvYLuDz
Anton Nazarov @M0rtyMerr
В какой-то момент меня эти увертки так достали, что я начал пытаться победить врага его же оружием
Вот моя первая победа https://t.co/ePq7zl4YsS
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Это не очень смешно, но меня очень порадовала формулировка отказа
«Отсутствуют задачи под такой уровень зарплаты» https://t.co/OKHWMU6ztb
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Момент согласования зарплаты самый стремный, потому что от русского hr-а можно ожидать всего. ИМХО, единственный допустимый ответ "Ок, обсужу", потом аппрув/отказ. Уж точно не нужно начинать учить разработчика, что он хочет неправильные деньги
(спасибо @eigeorguy за скрин) https://t.co/J1s6xhfy48
Jane is not my name @tetarakona
@M0rtyMerr А чо сколько щас платят в Питере айосам?
Anton Nazarov @M0rtyMerr
@tetarakona 250-300 по моим ощущениям. Заранее извиняюсь перед теми, кто зарабатывает 100 или 500

Некоторые пользователи критиковали Назарова и сравнивали его историю с «бариста-тредом», где сотрудник кофейни критиковал гостей.

Вастрики @vas3k
@M0rtyMerr У меня, конечно, тоже бомбит от хайринга в айти, но скриншоты пока выглядят как новый "бариста тред" :(
Anton Nazarov @M0rtyMerr
@vas3k Че по кайфу то и делаю
Вастрики @vas3k
@M0rtyMerr Имеешь полное право. Я лишь как наблюдатель со стороны говорю, что некоторые вещи выглядят как "да кто я такой, что бы тебе, челядь, отмечать плюсиками технологии, с которыми работал". Возможно ты просто даешь мало контекста к ситуациям, потому так выглядит.
Ив Гослинг @EtSamiy
@M0rtyMerr В итоге нашлась работа? Просто со стороны HR менеджеров кажется что вы мудак
Anton Nazarov @M0rtyMerr
@EtSamiy Ну обидно, когда нельзя просто срать кандидатам в личку, понимаю 😞
Скоро все позабудется, не грустите
не Бергман, но почти @almost_bergman
словила жуткий кринж с треда
"тестовые – фигня, на вопросы на собесах мне отвечать скучно, по телефону разговаривать не буду, камеру я вам не включу, просто дайте много денег, потому что У МЕНЯ ЛИЧНЫЙ БРЕНД" https://twitter.com/M0rtyMerr/status/1226787133605711872
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Уже клеймо спесивого мудака, требовательного баристы, а на работу больше не возьмут никогда
Но искренне надеюсь, что кто-нибудь прочитает про эти случаи, и его отпустил внутренний самозванец. И на душе полегчает, потому что нехорошее случается со всеми. Оно, буквально, за стеной

Другие, в том числе рекрутеры, поддерживали разработчика и рассказывали свои истории.

анонимный иррационал @tedyfox
Эйчары хуже риелторов https://twitter.com/m0rtymerr/status/1226792707613511680
A-QA-Man @CitizenOfEidos
@M0rtyMerr IT рекрутинг в России скорее мертв чем жив, потому что в рекрутмент уходят те, кто вчера подбирал линейных продавцов в 5ку. Письма в спам, деформация транслируемой информации между кандидатом и командой, пропажи и просьбы "хотя бы просто пообщаться".
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Солидарен. Большинство искренне не понимает, с кем они общаются и какие вокруг крутятся деньги. Это ни в коем случае не элитаризм, просто подход исповедуется реально как к консультантам мвидео
Ещё очень нравятся просьбы созвониться в век мессенджеров

https://twitter.com/citizenofeidos/status/1226825588767367169?s=21 https://twitter.com/citizenofeidos/status/1226825588767367169
Царь-киса @AUVasilevskaia
@M0rtyMerr Я всегда во всех вакансиях и письмах указываю вилку. Очень грустно за коллег(
А вы круто отбили!))
Andrey Yastrebov @AndrewYastrebov
@M0rtyMerr Вот такое ещё бывает https://t.co/5OHF5AoT4r

Обсуждение вышло за пределы треда: другие пользователи стали задаваться вопросом, нужно ли резюме в 2020 году.

Sergey Korol @krlsrg
@tedyfox Для он он еще про слово резюме. Я считаю что это бессмысленная ерунда, и даже токсичная. Если где-то просят резюме, то туда идти на работу не надо.
анонимный иррационал @tedyfox
@krlsrg у разработчиков или вообще?
Sergey Korol @krlsrg
@tedyfox Да вообще. Ненавижу эти пдфки с банальными словами про стрессоустойчивость. Вместо этого у нормального человека есть сайт с проектами и блогом.
Dashtetina @dashtetina
@ilyabirman @tedyfox @krlsrg У меня резюме в пдф( Не понимаю почему это плохо
Ilya Birman @ilyabirman
@dashtetina @tedyfox @krlsrg Это как раз отражает твоё мнение о себе, что типа ты ничё особенного не умеешь, на которое ты жаловалась в последние дни. Как только ты поймёшь, что ты всё умеешь, захочется рассказывать об этом не в пдф :-)

К концу треда Назаров рассказал, что его основная претензия к рекрутингу — это следование написанным заранее инструкциям, неудобное для всех участников процесса.

Anton Nazarov @M0rtyMerr
Самая большая ложь во время собеса «Я задам общие вопросы, правильного ответа на них нет»
Правильная область ответов есть всегда, даже на «чем занимаешься в свободное время?». И нужно ее угадывать, если хочется оффер
Ведь «лежу на диване и сосу пиво» явно НЕ правильный
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Все вопросы на cultural fit и «что ты будешь делать, если просрешь сроки» тоже имеют ожидаемую от кандидата линию поведения
Вопрос «какой твой самый большой провал» вообще спросили раз десять, так что придумай/вспомни историю покрасивее с поучительным концом и выводами
Anton Nazarov @M0rtyMerr
И вот это, имхо, ключевая проблема хайринга. Делается не как удобно/продуктивно для сторон, а как НАДО (кто-то придумал десять лет назад)
Отсюда десять отдельных звонков, на которых спрашивают одинаковые вопросы и СОСТАВЛЯЮТ МНЕНИЕ О КАНДИДАТЕ люди, которые просто напишут «да ок»
Anton Nazarov @M0rtyMerr
Я забыл обмолвиться, что тред, разумеется, без негатива. Компании могут нанимать людей как им заблагорассудится, а я волен с этого охеревать. Просто Саша Чёрный так давно рассказал, как комфортно для всех собесить. И до сих пор люди не вняли этим советам

https://m.youtube.com/watch?v=z1uTOrDqRfU

#рекрутинг

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3 комментария
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Василий Наумкин

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Ни разу в жизни не собеседовался, и не устраивался на работу.
Сами везде зовут, и сами всё дают (почти (c))

Но тред смешной, интересно было почитать, как это бывает.

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Yaroslav Lyzlov

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Красава

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 таких, как ты мало  

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