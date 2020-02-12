Автор удивился тестовым заданиям, запросам рекрутеров и сложностям при обсуждении денег — и получил как поддержку, так и непонимание в соцсетях.
iOS-разработчик
Антон Назаров в Twitter-треде рассказал о своём опыте общения с рекрутерами в России. Он затронул тему первоначального общения с агентствами, собеседований и переговоров о зарплате на сумму 250-300 тысяч рублей в месяц.
Назаров не ставил задачу срочно найти работу: в первую очередь он хотел проверить себя и пообщаться с разными компаниями. Тред в Twitter он завёл для развлечения, но позже сделал из него несколько выводов.
Весь декабрь и январь я активно участвовал в собесах на iOS разработчика, пообщался более чем с 25 русскими компаниями
Тред: лайк - субъективная сентенция, ретвит - кринжовая смешняфка
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Сначала автор привёл несколько примеров из опыта общения с рекрутерами. Например, его удивили просьбы оценить умение работать с различными технологиями по списку, соврать на собеседовании об опыте работы и переписать резюме под нужный формат.
Собесился я в банк через агентство. За полчаса до собеса меня просят врать про свой опыт
Интервьювер начинает звонок с "Привет, ты там работал?"
Представитель агентства пытается истеричными криками "ЩАЗ РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ ОТВЕЧАЙ НА ТЕХ ВОПРОСЫ" заглушить мой пересказ ситуации
https://t.co/GKXVep7SMr
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Я назначал звонок всем, кто мне писал. Агентствам, галерам, частникам, фильтр отсутствовал. Иногда я правда не выдерживал и дропал такие вот переписки, где просят по шкале от одного до десяти оценить умение писать вайпер модули
https://t.co/8dyQFLsjM7
45
«Ты не мог бы переписать своё резюме под нашего заказчика, чтобы мне дали денег за то, что я тебя нашла?»
Разговор на этом завершился, резюме мне так и не прислали
https://t.co/LJO9A5AVwK
48
Некоторые рекрутеры иронизировали над соискателем или исчезали из разговора.
Рекрутеры немного отстали от жизни, явно чувствуют себя некомфортно к зуммерам iOSерам, запрашивающим 300к. Тест так и не пришел :(
https://t.co/MxICEKCPLz
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Агентства обленились капитально, на попытки предотвратить попадание в спам положен большой и толстый. Там больше трёх экранов таких уникальных предложений
https://t.co/0OiL8nxVyr
36
Также он раскритиковал видеособеседования и тестовые задания.
На рядовых собесах спрашивают одну и ту же десятку технических вопросов. После третьего раза они отлетают от зубов, не особо загружая мозг
Как-то раз после пары ответов мне сказали «ой, да че у тебя спрашивать» и мы ещё час тёрли про жизнь в США и стартапы
25
Два раза я, дотерпев до конца технического собеса, расшаркивался, благодарил за общение и нетоксично уведомлял, что с такими коллегами я работать не буду в любом случае
16
Другие ребята начали с заявления о том, что struct лежат в куче
Скинутые мной ссылки на доку и stackerflow лишь укрепили их в мнении, что я не шарю
Закончили доказательством того, что я неправильно понимаю принцип interface segregation и лучшая его иллюстрация это..VIPER
@igrekde
17
Отдельно он отметил, что немногие собеседники готовы были раскрывать вилку зарплат и удивлялись запросам соискателя.
Меня очень позабавило междометие «ух» от рекрутеров. Слышал или читал раз пять. Звучит, естественно, после того, как ты выдал свои раздутые, ничем не подкреплённые зарплатные ожидания
Произносится таким сдавленным, слегка старческим тоном, типа когда увидел новые цены жкх
16
В какой-то момент меня эти увертки так достали, что я начал пытаться победить врага его же оружием
Вот моя первая победа
https://t.co/ePq7zl4YsS
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Это не очень смешно, но меня очень порадовала формулировка отказа
«Отсутствуют задачи под такой уровень зарплаты»
https://t.co/OKHWMU6ztb
44
Момент согласования зарплаты самый стремный, потому что от русского hr-а можно ожидать всего. ИМХО, единственный допустимый ответ "Ок, обсужу", потом аппрув/отказ. Уж точно не нужно начинать учить разработчика, что он хочет неправильные деньги
(спасибо
@eigeorguy
за скрин)
https://t.co/J1s6xhfy48
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@M0rtyMerr
А чо сколько щас платят в Питере айосам?
@tetarakona
250-300 по моим ощущениям. Заранее извиняюсь перед теми, кто зарабатывает 100 или 500
Некоторые пользователи критиковали Назарова и сравнивали его историю с «
бариста-тредом», где сотрудник кофейни критиковал гостей.
@M0rtyMerr
У меня, конечно, тоже бомбит от хайринга в айти, но скриншоты пока выглядят как новый "бариста тред" :(
38
@M0rtyMerr
Имеешь полное право. Я лишь как наблюдатель со стороны говорю, что некоторые вещи выглядят как "да кто я такой, что бы тебе, челядь, отмечать плюсиками технологии, с которыми работал". Возможно ты просто даешь мало контекста к ситуациям, потому так выглядит.
55
@M0rtyMerr
В итоге нашлась работа? Просто со стороны HR менеджеров кажется что вы мудак
3
@EtSamiy
Ну обидно, когда нельзя просто срать кандидатам в личку, понимаю 😞
Скоро все позабудется, не грустите
6
Уже клеймо спесивого мудака, требовательного баристы, а на работу больше не возьмут никогда
Но искренне надеюсь, что кто-нибудь прочитает про эти случаи, и его отпустил внутренний самозванец. И на душе полегчает, потому что нехорошее случается со всеми. Оно, буквально, за стеной
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Другие, в том числе рекрутеры, поддерживали разработчика и рассказывали свои истории.
@M0rtyMerr
IT рекрутинг в России скорее мертв чем жив, потому что в рекрутмент уходят те, кто вчера подбирал линейных продавцов в 5ку. Письма в спам, деформация транслируемой информации между кандидатом и командой, пропажи и просьбы "хотя бы просто пообщаться".
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@M0rtyMerr
Я всегда во всех вакансиях и письмах указываю вилку. Очень грустно за коллег(
А вы круто отбили!))
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Обсуждение вышло за пределы треда: другие пользователи стали задаваться вопросом, нужно ли резюме в 2020 году.
@tedyfox
Для он он еще про слово резюме. Я считаю что это бессмысленная ерунда, и даже токсичная. Если где-то просят резюме, то туда идти на работу не надо.
1
@krlsrg
у разработчиков или вообще?
@tedyfox
Да вообще. Ненавижу эти пдфки с банальными словами про стрессоустойчивость. Вместо этого у нормального человека есть сайт с проектами и блогом.
5
@dashtetina @tedyfox @krlsrg
Это как раз отражает твоё мнение о себе, что типа ты ничё особенного не умеешь, на которое ты жаловалась в последние дни. Как только ты поймёшь, что ты всё умеешь, захочется рассказывать об этом не в пдф :-)
1
К концу треда Назаров рассказал, что его основная претензия к рекрутингу — это следование написанным заранее инструкциям, неудобное для всех участников процесса.
Самая большая ложь во время собеса «Я задам общие вопросы, правильного ответа на них нет»
Правильная область ответов есть всегда, даже на «чем занимаешься в свободное время?». И нужно ее угадывать, если хочется оффер Ведь «лежу на диване и сосу пиво» явно НЕ правильный
25
Все вопросы на cultural fit и «что ты будешь делать, если просрешь сроки» тоже имеют ожидаемую от кандидата линию поведения
Вопрос «какой твой самый большой провал» вообще спросили раз десять, так что придумай/вспомни историю покрасивее с поучительным концом и выводами
13
И вот это, имхо, ключевая проблема хайринга. Делается не как удобно/продуктивно для сторон, а как НАДО (кто-то придумал десять лет назад)
Отсюда десять отдельных звонков, на которых спрашивают одинаковые вопросы и СОСТАВЛЯЮТ МНЕНИЕ О КАНДИДАТЕ люди, которые просто напишут «да ок»
8
Я забыл обмолвиться, что тред, разумеется, без негатива. Компании могут нанимать людей как им заблагорассудится, а я волен с этого охеревать. Просто Саша Чёрный так давно рассказал, как комфортно для всех собесить. И до сих пор люди не вняли этим советам
https://m.youtube.com/watch?v=z1uTOrDqRfU
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