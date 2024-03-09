Карьера
Таня Боброва

Сэм Альтман вернётся в совет директоров OpenAI Статьи редакции

После завершения проверки его отстранения с поста гендиректора осенью 2023 года компания выразила «уверенность в нём».

  • OpenAI объявила о трёх новых участниках совета директоров: это бывший гендиректор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллменн, бывший президент Sony Entertainment и Sony Corporation of America Николь Селигмен и гендиректор Instacard Фиджи Симо.
  • Также компания вернула в совет своего сооснователя и гендиректора Сэма Альтмана. В OpenAI сообщили, что юрфирма WilmerHale завершила проверку: по её итогам совет выразил «полную уверенность» в Альтмане и сооснователе Греге Брокмане.
  • WilmerHale с начала декабря 2023 года оценивала события, связанные с увольнением Альтмана с поста гендиректора и отстранением его и Брокмана из совета директоров в ноябре того же года. В качестве причины для увольнения Альтмана компания тогда называла его «недостаточную откровенность».
  • В знак солидарности из OpenAI ушёл Брокман и некоторые старшие исследователи. Большинство сотрудников пригрозили перейти в Microsoft, если совет директоров не уйдёт в отставку, а инвесторы потребовали восстановить Альтмана на посту гендиректора. Спустя несколько дней OpenAI вернула его на должность, вернулся и Брокман, а совет директоров обновили.

#новости #openai

1.7K показов
536 открытий
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Роман
Ответить
Развернуть ветку
Светлана Сорокина
Ответить
Развернуть ветку
Фанат Полины Лааксо

Ну слава богу

Ответить
Развернуть ветку
flash

как же это неожиданно

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

В совете директоров только со второго раза доверяют.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Кочергин

Это какая уже серия или сезон уже новый?

Ответить
Развернуть ветку
Виктория В.

по ходу это новая серия, почему нет вводных кадров краткого содержания предыдущих

Ответить
Развернуть ветку
Согласовано

Распоясались, а все потому, что демократия и капитализьм. В нормальном государстве Сэм Альтман работал бы в номерном почтовом ящике на оборону родины, получал бы талоны на повышенный паёк и раз в год поездка в Прибалтику в составе группы туристов. А не вот это вот вся порнография, которую они там устроили.

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

А какая разница где этот Альтман? Он же нифига не шарит в ИИ. Он же не второй Джобс. Джобс круто шарил в дизайне и подтянул Айва.

А в ОпенАЙ наш Суцкевер главный технарь. Вот его и надо переманивать обратно в Россию. И назначить ему зарплату миллион долларов. 💁‍♀️💵

Ответить
Развернуть ветку
Согласовано

вроде джобс шарил как своровать дизайн.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Да бро. Глуп ты. Непоправимо это конечно, но желаю просто это осознать и обречённо жить дальше )

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
8 комментариев
Раскрывать всегда