Сэм Альтман вернётся в совет директоров OpenAI Статьи редакции
После завершения проверки его отстранения с поста гендиректора осенью 2023 года компания выразила «уверенность в нём».
- OpenAI объявила о трёх новых участниках совета директоров: это бывший гендиректор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллменн, бывший президент Sony Entertainment и Sony Corporation of America Николь Селигмен и гендиректор Instacard Фиджи Симо.
- Также компания вернула в совет своего сооснователя и гендиректора Сэма Альтмана. В OpenAI сообщили, что юрфирма WilmerHale завершила проверку: по её итогам совет выразил «полную уверенность» в Альтмане и сооснователе Греге Брокмане.
- WilmerHale с начала декабря 2023 года оценивала события, связанные с увольнением Альтмана с поста гендиректора и отстранением его и Брокмана из совета директоров в ноябре того же года. В качестве причины для увольнения Альтмана компания тогда называла его «недостаточную откровенность».
- В знак солидарности из OpenAI ушёл Брокман и некоторые старшие исследователи. Большинство сотрудников пригрозили перейти в Microsoft, если совет директоров не уйдёт в отставку, а инвесторы потребовали восстановить Альтмана на посту гендиректора. Спустя несколько дней OpenAI вернула его на должность, вернулся и Брокман, а совет директоров обновили.
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Ну слава богу
как же это неожиданно
В совете директоров только со второго раза доверяют.
Это какая уже серия или сезон уже новый?
по ходу это новая серия, почему нет вводных кадров краткого содержания предыдущих
Распоясались, а все потому, что демократия и капитализьм. В нормальном государстве Сэм Альтман работал бы в номерном почтовом ящике на оборону родины, получал бы талоны на повышенный паёк и раз в год поездка в Прибалтику в составе группы туристов. А не вот это вот вся порнография, которую они там устроили.
А какая разница где этот Альтман? Он же нифига не шарит в ИИ. Он же не второй Джобс. Джобс круто шарил в дизайне и подтянул Айва.
А в ОпенАЙ наш Суцкевер главный технарь. Вот его и надо переманивать обратно в Россию. И назначить ему зарплату миллион долларов. 💁♀️💵
вроде джобс шарил как своровать дизайн.
Да бро. Глуп ты. Непоправимо это конечно, но желаю просто это осознать и обречённо жить дальше )