Новым главой российского бизнеса может стать экс-глава Turkcell Каан Терзиоглу, говорит источник.
- В ближайшее время гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич может покинуть компанию, рассказали источники «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке и собеседник, близкий к акционерам компании.
- По словам одного из источников, компанию также может покинуть вице-президент по стратегии Александр Поповский. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в Veon (материнский холдинг оператора) не ответили на запрос издания.
- По данным газеты, должность гендиректора российского «Вымпелкома» может занять бывший глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу, который с 1 марта 2020 года займёт пост содиректора Veon. Он будет отвечать за бизнес холдинга в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Грузии.
- Источники «Ъ» связывают уход Лацанича с тем, что по различным причинам не состоялась «одна из ключевых сделок, важная для акционеров "Вымпелкома"». Василь Лацанич возглавляет «Вымпелком» с января 2018 года.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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