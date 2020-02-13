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Татьяна Боброва
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«Коммерсантъ»: гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич покинет компанию до истечения контракта Материал редакции

Новым главой российского бизнеса может стать экс-глава Turkcell Каан Терзиоглу, говорит источник.

  • В ближайшее время гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич может покинуть компанию, рассказали источники «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке и собеседник, близкий к акционерам компании.
  • По словам одного из источников, компанию также может покинуть вице-президент по стратегии Александр Поповский. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в Veon (материнский холдинг оператора) не ответили на запрос издания.
  • По данным газеты, должность гендиректора российского «Вымпелкома» может занять бывший глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу, который с 1 марта 2020 года займёт пост содиректора Veon. Он будет отвечать за бизнес холдинга в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Грузии.
  • Источники «Ъ» связывают уход Лацанича с тем, что по различным причинам не состоялась «одна из ключевых сделок, важная для акционеров "Вымпелкома"». Василь Лацанич возглавляет «Вымпелком» с января 2018 года.

#новость #кадры #билайн

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История московского восьмиклассника, который пару раз попадал на главную Product Hunt c личными проектами, а еще пишет Slack-ботов, которые используют десятки команд разработки в Skyeng.
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