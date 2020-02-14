Квартальная выручка компании показала падение третий квартал подряд.

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Холдинг Veon подтвердил отставку гендиректора дочерней компании «Билайн» Василя Лацанича. Лацанич покинет компанию в июне 2020 года, сообщил vc.ru представитель «Билайна».

Компания ищет нового кандидата на должность гендиректора, рассказал представитель оператора. Лацанич начал работать в Veon в июле 2017 года. В январе 2018 года он был назначен на пост гендиректора российского подразделения Veon — «Вымпелком» (бренд «Билайн») — с контрактом на три года.

Сейчас «Билайн» разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Правильно, чтобы этот процесс находился в ведении тех, кто в будущем будет отвечать за ее выполнение. Василь Лацанич гендиректор «Билайн»

Об уходе Лацанича из «Билайна» рассказали источники «Коммерсанта» 13 февраля 2020 года. Собеседники издания связывают его отставку с тем, что не состоялась «одна из ключевых сделок, важная для акционеров "Вымпелкома"». Источники «Ведомостей» утверждают, что увольнение Лацанича связано с тем, что оператор «провалился в рознице».

Выручка «Билайна» показала падение третий квартал подряд. В четвёртом квартале 2019 года выручка упала на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,895 млрд рублей до 73,4 млрд рублей. Общая выручка «Билайна» снизилась с 291,539 млрд рублей в 2018 году до 289,875 млрд рублей в 2019 году.

Преобладание безлимитных тарифов привело к снижению выручки от услуг мобильной связи на 5,9% в четвёртом квартале 2019 года до 55,3 млрд рублей.

Клиентская база компании за год сократилась на 1,1%. В 2019 году «Билайн» закрыл более 200 магазинов. «Также "Билайн" улучшил своё ценовое предложение на рынке и предложил сегментированную структуру тарифов с акцентом на семейные предложения», — говорится в отчёте компании.