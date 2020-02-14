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Карьера
Лиана Липанова
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«Билайн» подтвердил досрочный уход гендиректора Василя Лацанича и отчитался о сокращении выручки на 3,3% за год Материал редакции

Квартальная выручка компании показала падение третий квартал подряд.

2 комментария
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Холдинг Veon подтвердил отставку гендиректора дочерней компании «Билайн» Василя Лацанича. Лацанич покинет компанию в июне 2020 года, сообщил vc.ru представитель «Билайна».

Компания ищет нового кандидата на должность гендиректора, рассказал представитель оператора. Лацанич начал работать в Veon в июле 2017 года. В январе 2018 года он был назначен на пост гендиректора российского подразделения Veon — «Вымпелком» (бренд «Билайн») — с контрактом на три года.

Сейчас «Билайн» разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Правильно, чтобы этот процесс находился в ведении тех, кто в будущем будет отвечать за ее выполнение.

Василь Лацанич
гендиректор «Билайн»

Об уходе Лацанича из «Билайна» рассказали источники «Коммерсанта» 13 февраля 2020 года. Собеседники издания связывают его отставку с тем, что не состоялась «одна из ключевых сделок, важная для акционеров "Вымпелкома"». Источники «Ведомостей» утверждают, что увольнение Лацанича связано с тем, что оператор «провалился в рознице».

Выручка «Билайна» показала падение третий квартал подряд. В четвёртом квартале 2019 года выручка упала на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,895 млрд рублей до 73,4 млрд рублей. Общая выручка «Билайна» снизилась с 291,539 млрд рублей в 2018 году до 289,875 млрд рублей в 2019 году.

Преобладание безлимитных тарифов привело к снижению выручки от услуг мобильной связи на 5,9% в четвёртом квартале 2019 года до 55,3 млрд рублей.

Клиентская база компании за год сократилась на 1,1%. В 2019 году «Билайн» закрыл более 200 магазинов. «Также "Билайн" улучшил своё ценовое предложение на рынке и предложил сегментированную структуру тарифов с акцентом на семейные предложения», — говорится в отчёте компании.

Компания планирует закрыть в общей сложности около 600 магазинов в 2019-2020 годах, чтобы выйти на рост выручки и повысить уровень удовлетворённости клиентов, заявили в Veon.

#новость #билайн #вымпелком #veon

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2 комментария
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Марик Квитко

1

Им не тарифы менять надо, а оборудование современное и в большем количестве ставить. Пробовали сейчас перейти на корпоративную связь к ним, дак было отвратительное качество и постоянно отваливалась связь, и это в центре достаточно крупного города. Ушли обратно к зелёному, хоть и дороже.

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Anton Elizarov

0

Ждём отчёты других операторов

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Юрий Белоножкин

0

А ещё им надо перестать нанимать бомжей для наклеивания своей неотдираемой рекламы в подъездах. Писал в ВК билайну - два года назад ещё приходили чистить подъезд, в этом году забили. Видимо, в компании дела совсем плохо, раз такими бомжатскими способами приходится рекламироваться

 @Билайн @Билайн #приемная #накипело #спамеры #отстой #клиентскийсервис

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