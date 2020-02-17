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Лиана Липанова
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«Билайн» назначил Виктора Бирюкова исполняющим обязанности гендиректора после досрочного ухода Василя Лацанича Материал редакции

Бирюков будет совмещать эту должность с обязанностями исполнительного вице-президента по юридическим вопросам и корпоративным отношениям.

  • «Билайн» (входит в группу Veon) назначил вице-президента компании Виктора Бирюкова временно исполняющим обязанности гендиректора. Он сменит на этом посту Василя Лацанича, который покинет компанию в конце июня 2020 года до истечения контракта. «Билайн» ищет кандидата на должность гендиректора, уточняется в заявлении.
  • Бирюков будет совмещать пост гендиректора с должностью исполнительного вице-президента «Билайна» по юридическим вопросам и корпоративным отношениям.
  • Виктор Бирюков начал работать в «Билайне» в 2016 году в качестве директора по юридическим вопросам региона Евразия. Он управлял юридическими департаментами семи операционных компаний в Евразии. Вице-президентом Бирюков был назначен в феврале 2017 года.
  • «Билайн» объявил о досрочном уходе гендиректора Василя Лацанича 14 февраля 2020 года. Сам Лацанич объяснил свой уход желанием быть ближе к семье, а источники «Коммерсанта» и «Ведомостей» связывали его увольнение со срывом одной из ключевых для оператора сделок и с провалом в рознице.

#новость #билайн #вымпелком #veon

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