Unilever сократит 7500 человек и выделит производство мороженого в отдельный бизнес Статьи редакции
Чтобы уменьшить затраты и «упорядочить» портфолио брендов.
- Unilever рассказала, что сокращения коснутся преимущественно офисных сотрудников. По данным The Guardian, в штате международной группы числится 128 тысяч человек. Из них 6000 — в Великобритании, где у Unilever штаб-квартира.
- До конца 2025 года компания также выделит подразделение по производству мороженого (бренды Ben & Jerry’s, Magnum, Carte d’Or, Cornetto, Wall’s и другие) в самостоятельный бизнес. Аналитики финансового конгломерата Barclays оценивают актив в €17 млрд.
- В 2023 году его общий оборот составил €7,9 млрд — это свыше 10% от оборота всей группы, отмечает NYT. Правление компании полагает, что само подразделение после раздела получит большую операционную и финансовую гибкость.
- Unilever, в свою очередь, станет «более целенаправленной», так как будет управлять четырьмя бизнес-группами — в сфере красоты, личной гигиены, бытовой химии и питания. Среди её брендов: Dove, Axe, Rexona, Domestos, Cif, Knorr, Hellmann's и другие.
- У этих направлений «взаимодополняющие» операционные модели, а вот у мороженого она «совсем другая», заключило правление. Речь о цепочках поставок, каналах сбыта и точках продаж. Выделяемый бизнес также зависит от сезонности и отличается большей капиталоёмкостью.
- Всё это часть плана по оптимизации бизнеса — чтобы «делать меньше, но лучше» и обеспечить устойчивый рост выручки. Компания рассчитывает, что благодаря этим и другим шагам сможет сэкономить €800 млн за три последующих года.
- В 2022 году Unilever повысила цены на свои продукты в среднем на 13,3% и столкнулась с падением продаж на 3,6% — в условиях инфляции люди предпочли её товарам более бюджетные варианты. В 2023-м рост цен составил 2,8%, а продажи поднялись на 1,8%.
- На фоне новостей акции Unilever выросли на 2-3% на NYSE и Лондонской фондовой бирже. На NYSE на момент публикации они торгуются по цене $49,92 за штуку.
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Где новость, что у "Вкусно и точка" прибыль выросла в 7 раз по сравнению с 2021 годом? Или это слишком позитивно?
7500 человек и это только одна компания! Мне очень страшно за будущее, не удивлюсь, если они вместо людей ИИ подключат!
Ой, а что случилось?