Руководитель Bing и рекламного бизнеса Microsoft Михаил Парахин уйдёт с должностей в компании Статьи редакции
Его обязанности перейдут другому вице-президенту — Павану Давулури.
- Вице-президент Microsoft Михаил Парахин, который с 2020 года руководил развитием Bing и рекламного бизнеса компании, покинет обе должности. Об этом пишет The Verge со ссылкой на внутреннее письмо одного из топ-менеджеров Microsoft Раджеша Джа.
- Пока Парахин будет работать под руководством технического директора Кевина Скотта, но его будущее в Microsoft выглядит «неопределённым». Парахин работал, в том числе, над запуском Bing Chat.
- Обязанности Парахина передадут Павану Давулури. Он курировал разработку и выпуск релизов для Windows.
- Перестановки начались после прихода в Microsoft Мустафы Сулеймана. Он возглавил новое поздразделение Microsoft AI и в его подчинение входил Парахин, пишет Bloomberg.
- Сулейман — один из основателей стартапов DeepMind и Inflection AI. В марте 2024-го Microsoft объявила, что он станет одним из топ-менеджеров компании, а большинство из 70 сотрудников Inflection AI перейдут на работу в корпорацию. За это Microsoft согласилась заплатить $650 млн, выяснил Bloomberg.
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Кто-нибудь пользовался этим Бингом? Ну по своей воле?
Да, хороший браузер. А Bing Chat - бесплатный ChatGPT с GPT-4 под капотом
Ну потому и сняли
Я раньше пользовался. Иногда там можно было найти то, что гугл и яндекс на двадцатой + странице выдачи выдавали. Но потом видно пришли менеджеры оптиматизаторы, и бинг который и так полуживой был совсем не дно ушел.
И вновь уроженец Индии занимает топ менеджерский пост в глобальном АйТи.
Вы всех в блокнотик записываете?
А потому что в Узбекистане появился первый единорог, вот все и ломанулись навстречу мечте (-:
Стоит по умолчанию
У меня тоже. По утрам
Так в итоге причина ухода в чем заключается? Не может работать под руководством Кевина Скотта?
Индусское лобби своих продвигает, пон
Может просто умные парни? Такое бывает.
Ага, просто много умных индусов, даже евреи в сторонке курят
Даже больше скажу, индусы захватили много чего..
Microsoft, whad do you wanna do do?)
Думаю, в Я уже ждут возвращение Императора))
Бедные разрабы, Импи им в страшных снах снится до сих пор )
А что собственно в этой новости требует внимания?
В этой новости заслуживает внимание то, что других новостей интереснее нет)
«...его будущее в Microsoft выглядит «неопределённым».»
Миха, если читаешь, напиши чо куда собрался то.
Все легко объясняется, мне потребуется на это 30 секунд:
13 млрд лет назад когда только начала остывать материя (Кстати, тогда еще никакого Bing не было)...
видимо не оправдал ожидаемых результатов , поэтому так кардинально принято решение
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана
сейчас будут выпускать новость про каждого уходящего/уволенного сотрудника что ли ?
Это не тот Пашка..