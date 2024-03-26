Карьера
Маша Цепелева

Руководитель Bing и рекламного бизнеса Microsoft Михаил Парахин уйдёт с должностей в компании Статьи редакции

Его обязанности перейдут другому вице-президенту — Павану Давулури.

Михаил Парахин
  • Вице-президент Microsoft Михаил Парахин, который с 2020 года руководил развитием Bing и рекламного бизнеса компании, покинет обе должности. Об этом пишет The Verge со ссылкой на внутреннее письмо одного из топ-менеджеров Microsoft Раджеша Джа.
  • Пока Парахин будет работать под руководством технического директора Кевина Скотта, но его будущее в Microsoft выглядит «неопределённым». Парахин работал, в том числе, над запуском Bing Chat.

Михаил Парахин решил освоить новые роли. Мы с Сатьей [Наделлой] благодарны Михаилу за вклад и хотим поблагодарить за всё, что он сделал, чтобы помочь Microsoft возглавить новую волну искусственного интеллекта.

Раджеш Джа
  • Обязанности Парахина передадут Павану Давулури. Он курировал разработку и выпуск релизов для Windows.
  • Перестановки начались после прихода в Microsoft Мустафы Сулеймана. Он возглавил новое поздразделение Microsoft AI и в его подчинение входил Парахин, пишет Bloomberg.
  • Сулейман — один из основателей стартапов DeepMind и Inflection AI. В марте 2024-го Microsoft объявила, что он станет одним из топ-менеджеров компании, а большинство из 70 сотрудников Inflection AI перейдут на работу в корпорацию. За это Microsoft согласилась заплатить $650 млн, выяснил Bloomberg.

#новости #microsoft

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 Вася Пражкин

Кто-нибудь пользовался этим Бингом? Ну по своей воле?

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Dmitrii Solovev

Да, хороший браузер. А Bing Chat - бесплатный ChatGPT с GPT-4 под капотом

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Yuriy Zapletnyuk

Ну потому и сняли

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Станислав

Я раньше пользовался. Иногда там можно было найти то, что гугл и яндекс на двадцатой + странице выдачи выдавали. Но потом видно пришли менеджеры оптиматизаторы, и бинг который и так полуживой был совсем не дно ушел.

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Мальдивский трудоголик

И вновь уроженец Индии занимает топ менеджерский пост в глобальном АйТи.

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Максим Исаев

Вы всех в блокнотик записываете?

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Вадим Д.

А потому что в Узбекистане появился первый единорог, вот все и ломанулись навстречу мечте (-:

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Helge

Стоит по умолчанию

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Фанат Полины Лааксо

У меня тоже. По утрам

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Дмитрий Затокин

Так в итоге причина ухода в чем заключается? Не может работать под руководством Кевина Скотта?

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Cringe Artist

Индусское лобби своих продвигает, пон

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Zloy Sniper

Может просто умные парни? Такое бывает.

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Cringe Artist

Ага, просто много умных индусов, даже евреи в сторонке курят

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S.Capusta

Даже больше скажу, индусы захватили много чего..

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Otabek Khamdamov

Microsoft, whad do you wanna do do?)

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Дарья Ронжина

Думаю, в Я уже ждут возвращение Императора))

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Monkey Do

Бедные разрабы, Импи им в страшных снах снится до сих пор )

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Айрат Галиуллин

А что собственно в этой новости требует внимания?

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Максим Исаев

В этой новости заслуживает внимание то, что других новостей интереснее нет)

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SAMURAY

«...его будущее в Microsoft выглядит «неопределённым».»

Миха, если читаешь, напиши чо куда собрался то.

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Альвар

Все легко объясняется, мне потребуется на это 30 секунд:
13 млрд лет назад когда только начала остывать материя (Кстати, тогда еще никакого Bing не было)...

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Дмитрий Ткачев

видимо не оправдал ожидаемых результатов , поэтому так кардинально принято решение

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Slava Itprofi

У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана

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Елена Новикова

сейчас будут выпускать новость про каждого уходящего/уволенного сотрудника что ли ?

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хастлер (ша)

Это не тот Пашка..

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22 комментария
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