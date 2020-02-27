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Карьера
Татьяна Боброва
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Вице-президент по технологиям в Microsoft Михаил Парахин будет руководить развитием поисковика Bing Материал редакции

Он уже возглавлял подразделение мультимедийных поисковых сервисов Bing — до прихода в «Яндекс».

  • Вице-президент по технологиям в Microsoft Михаил Парахин будет руководить развитием поисковика Bing внутри компании. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замгендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудков. «Заглянул в “Яндекс”, чтобы узнать, что Михаил Парахин вчера возглавил Bing в глобальном Microsoft», — написал он 14 февраля 2020 года.
  • Михаил Парахин уже возглавлял подразделение мультимедийных поисковых сервисов Bing до того, как перешёл на работу в «Яндекс». В августе 2019 года он оставил должность директора по технологиям в российской ИТ-компании и вернулся в Microsoft. Парахин входит в совет директоров «Яндекса».

#новость #microsoft #bing

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