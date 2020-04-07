Работа для девушек без опыта

Полезная информация тех кого интересует высокооплачиваемая работа для девушек в легальной сфере услуг. Буквально вчера оказалась случайным свидетелем данной истории. Которая и побудила меня написать и поделится некоторыми советами полезными для молодых женщин в поиске заработать денег.

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Работа для девушек​, истории и советы

В нашем блоге отдельная категория о работе в которой перечислены все возможные профессии для молодых женщин к начиная от обычных, заканчивая не обычными.

По сколько, там пишут реальные девочки настоящие истории из собственного опыта, многие ценят сайт за достоверность контента. Тем более, что там указано наша группа в телеграмме «болталка для девочек», к нам обращаются постоянно самые разные девчонки. Вчера добавилась одна из таких и попросила о помощи.

Работа для девушек в Москве

Несмотря на экономическую обстановку в странах СНГ, русские и украинки хотят иметь стабильный источник дохода. После 2014 года найти вакансии девушке в России или Украине крайне не легко. Имеется ввиду с высокой зарплатой которая позволит обеспечить личные потребности на достойном уровне.

В наше время сложно трудоустроится даже опытным специалистам с высшим образованием и внушительным стажем. Не говоря уже о гламурных моделях 18-25 лет без опыта и определённой специальности. По этому, популярным решением для подобных соискательниц является работа за границей.

Перед представительницами прекрасной половины человечества которые решили заработать денег в других странах выбор вариантов не велик. Условно можно выделить два основных направления:

Работа в эскорте (проституция). Легальное трудоустройство.

Множество рискует выбрав первый пункт. Как правило, он подкупает потенциально высоким заработком. Но если кто-то считает что проституция это красивая богатая жизнь без проблем, это заблуждение. В качестве примера можно почитать реальные истории эскортниц в которых делятся негативным опытом в сфере досуга в разных городах и странах.

Работа для девушек @shpargalka_work



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Полагаю прочитав это, у многих пропадёт желание стать проституткой.

Какие профессии популярны среди девушек ищущих работу

В любом случае всегда присутствует категория которым интересны исключительно работа для девушек по контракту за рубежом. Прежде всего сделать выбор в пользу легального дохода заставляет опасение за свою безопасность. Как заключение контракта закрепив трудовые отношения на законном уровне, куда надёжней чем работа в сфере интим услуг.

Перед барышнями которые выбрали этот путь, выбирать кем работать особо не с чего. Так же стоит учитывать что у 80% из них знание английского языка на уровне ниже среднего. По этому агентства по трудоустройству за рубежом предлагают в основном следующие варианты:

Хостес.

Консумация.

Танцовщица (go-go или стриптизёрша).

Аниматор (актуально по сезону в Турции).

Прочая менее популярная работа в ночных клубах и других развлекательных заведениях. Из выше перечисленного больше всего пользуются спросом первые две позиции. Не стану углубляться в подробности и писать специфику всех профессий. Ибо это будет долго. Остановлюсь слегка на консумации так как конкретно этим поехала заниматься девочка которая мне написала.

Коротко что такое консумация

По сколько я не менеджер, а это не рекламная публикация, сформулирую коротко на понятном языке.

Консумация — это когда девочка составляет компанию мужчине в ночном клубе. Строго без интима.

В этом случае заработок зависит на прямую от количества заказанных клиентом напитков и прочих вкусняшек. Скажу честно, персонально не приходилось работать на консумации. Но было несколько подружек которые в своё время пробовали себя в данном образе.

Со слов девочек, у меня ассоциируется эта деятельность с отечественной услугой «собутыльник на час». Теоретически девочке можно обойтись без употребления спиртного. Но на практике именно алкоголь приносит больше всего заработок.

Во всяком случае так было у знакомых с которыми я общаюсь. Приходилось пить каждый вечер, периодически уходить в уборную... Таким образом обнуляя счёт и продолжать пить зарабатывая свой % от заказа.

Не всегда обычные вакансии для девушек приносят только доход

Несмотря на все недостатки консумации, многие останавливаются именно на ней. В надежде что им по умолчанию гарантирована безопасность и заработок без проблем, потому что трудоустраиваются по контракту. Но как показывает практика даже легальная работа для русских девочек за границей — не повод расслабляться. При этом наличие контракта далеко не гарантия, а порой совсем наоборот.

Ярким тому примером является ситуация произошедшая с девочкой которая вчера написала нам в чат. Чтобы не повторяться и не писать здесь, ниже добавила скриншоты нашей с ней личной переписки. Там полностью весь диалог от начала и до конца.

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Как видно из разговора, в её случае наличие рабочего контракта только усугубило положение. Кстати, прошу обратить внимание, что в данное место отправило не агентство по трудоустройству за границей. А подружка, привезла и оставила на произвол судьбы. Ко всему ещё и свой долг каким-то образом умудрилась на неё повесить и уехать. Если коротко, девочка переплатила на 800$ больше чем была должна. Ничего не заработав, ухала домой.

Для меня эта история ничего нового не открыла. Лишь в очередной раз я убедилась что когда девушка ищет работу в работу не в эскорте, без интима, у неё больше шансов попасть в неприятности чем когда она ищет работу проституткой.

Работа танцовщицей, за и против​

Работа танцовщицей может быть опасной

Я и девочки из болталки, регулярно становимся очевидцами подобных ситуаций. Когда поехала работать танцовщицей в ночном клубе, а попала по факту в бордель. Одна из таких ярких историй была осенью прошлого года. Добавилась новая участница и сообщила о том что может покинуть помещение клуба в Камбодже. По началу мы даже не поверили, думали шутит. Но потом она начала снимать на телефон видео и присылать. После этого, ей поверили что всё по-настоящему. К примеру, одно из них, на котором модели скандалят с китайцами которые их не выпускают.

Как работа для девушек в Камбодже, едва ли не оказалась рабством

Кроме этого, данная история была полна волнующих моментов и неожиданностей. Кому интересно, можно прочитать полную версию в блоге. К счастью, всё закончилось удачно, и девочки вернулись домой целые и невредимые. Должна отметить, как бы удивительно это не могло показаться, но в подобные ситуации чаще попадают девушки ищущие работу хостес, консумацию и тд... Чем те которые сразу устроится работать в эскорте. Для меня категорически не понятна логика тех кто обещает честное трудоустройство за границей русским и украинкам, а по факту они попадают в бордель. Я бы за такое расстреливала. Зачем так поступать? В том время когда без пробоем когда девушка ищет работу целенаправленно в сфере интима. И таких желающих хоть отбавляй.

Чтобы не наступить на грабли тщательно проверяйте вакансии

В завершении можно сделать вывод. Само по себе намерение легального трудоустройства ещё не гарантирует твою безопасность. Чтобы не оказаться жертвой не верь никому на слово, и проверяй каждое потенциально интересное тебе объявление. Как минимум необходимо необходимо узнать:

Убедится в легальности проверив документы. Желательно чтобы был реальный офис. Внимательно изучить контракт. Предварительно узнать местное законодательство страны.

В первом пункте подразумеваю не просто узнать имеется ли лицензия на трудоустройство за рубежом. Но и попросить показать непосредственно сам документ на котором отчётливо видно серийный номер и текст. После чего, обязательно проверить подлинность на любом официальном сайте имеющим отношению к министерству юстиций.

Удалённая работа для девушек в тренде

Этот пост начала писать в январе месяце. Когда ещё никто из нас не слышал слова коронавирус. По этому, для многих девушек ищущих работу стала актуальна удалённая работа. Для большинства очень пригодился обзор который за несколько недель до вируса написала одна из участниц нашей болталки. Это полезная статья про работу на вебке. Чтиво на самом деле информативное и важное для новичков. Главная особенность статьи в том что её писала не копирайтер понятия не имеющая что такое webcam бизнес, а реальная веб модель с опытом более 10 лет.

В статье она максимально объективно рассказала какие реальные плюсы и минусы имеет общение в онлайн чате. Так же, плюсы и минусы сотрудничества с вебкам студией. В поиске Google и Yandex полно публикаций по данной теме. Но все что я просмотрела были исключительно рекламного характера. Соответственно раскрывали только положительную сторону этой профессии. В отличие от всех них, девочка честно высветила и негативные моменты. По этому, если девушка ищет работу на дому в веб чате, настоятельно рекомендую прочитать этот отзыв.

Уверена что COVID19 не навсегда и желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и терпения. Помните, что он скоро закончится и у Всех всё снова будет хорошо. #работа #девушки_в_бизнесе #вакансии #вебкам #консумация #хостес #личный_опыт #отзывы