«Забот меньше, зарабатываю столько же»: топ-менеджеры о том, почему выбрали понижение в должности и стали разработчиками Статьи редакции
Специалисты рассказали dev.by, почему решили спуститься на несколько ступеней вниз по карьерной лестнице и не пожалели об этом.
Директор франчайзи 1С — программист: «Хотел жить без забот»
— Ушёл с должности директора франчайзи 1С в 1С-программисты. Жалею только о том, что не сделал этого раньше.
Я в разработке с 2002 года. В 2006-м пришёл в ту самую компанию: сначала программистом на полставки, а с 2008-го перешёл к ним на полный день — начальником отдела разработки. С февраля 2010-го я стал директором этой компании.
Ушёл я в декабре 2021 года в никуда, потому что устал, не имел желания больше руководить, хотел жить «без забот».
Работу искал как обычный соискатель — на LinkedIn и через rabota.by: опубликовал резюме и откликался на вакансии. Всё как обычно. Многие коллеги меня знают: или слышали обо мне, или читали мои книги, или сдавали мне экзамены на сертификациях.
Спустя две недели я устроился в одну компанию программистом. Предварительно прошёл собеседование с эйчаром и второе — с руководителем проекта и руководителем разработки. Они меня не знали. Обратили ли внимание, что кандидат — экс-директор, возможно, но прямо никто ничего не сказал. При трудоустройстве мы обсуждали только круг обязанностей и полномочий. А дальше требовалось лишь придерживаться договорённостей.
У меня есть только моя работа и оговорённое рабочее время. При этом я зарабатываю больше и гораздо больше времени уделяю себе и семье.
ИТ-директор — программист — тимлид: «Сейчас у меня 80% задач технических и только 20% — организационных»
После окончания вуза я семь лет работал инженером-программистом. На одной из работ начальник предложил перейти на позицию прожекта — я согласился. И пять лет был менеджером, а затем ещё пять лет проработал ИТ-директором.
После 40 лет у меня произошло переосмысление, что мне нравится и чем хочу дальше заниматься. И я ушёл — стал разработчиком, сеньором. А спустя полтора года уволился и перешёл в другую компанию на позицию тимлида, где и работаю уже четыре года.
Почему я так сделал: когда был менеджером, 80% моей работы составляли оргзадачи и только 20% — технические, а сейчас у меня 80% задач технических и только 20% — организационных.
В деньгах я не потерял. Но здесь следует объяснить вот что: менеджером я работал в Москве — и получал в российских рублях. В «жирные» времена моя зарплата доходила до $10 тысяч по курсу. А потом «долбанул» кризис — зарплата в переводе в валюту уже не была так хороша.
Я сам выгорел, почувствовал, что упёрся в потолок. Поэтому за полгода до окончания срока действия моего контракта сказал на работе, чтобы искали мне замену.
Ушёл я в никуда и два месяца отдыхал. Потом написал farewell message в LinkedIn, что уже не работаю в той компании — и это сообщение увидел один мой бывший коллега, связался со мной и позвал в продуктовый стартап с корнями из Швейцарии.
Я прошёл четыре интервью: одно с эйчаром, два — технических, и последнее — с CTO из США. Ребята были рады меня нанять, потому что у меня был широкий спектр технических знаний кроме программирования. Плюс в стартапе нет чёткой специализации — там все делают всё: есть задача, и если ты можешь что-то сделать, то берёшь и делаешь, и не только в области программирования.
Спустя полтора года я ушёл в другую компанию на позицию тимлида — мне сделали оффер, от которого я не смог отказаться: это было интересно и по задачам, и по деньгам. Что ещё это мне дало: наверное, у меня меньше седых волос и потерянных нервных клеток. А если серьёзно, то появилось больше времени на обучение чему-то новому и на хобби.
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ИЗ топ-менеджера да в разработчики... какой же все таки недальновидный выбор, хотя конечно всегда можно вернуться, однако и свято место пусто не бывает