Специалисты рассказали dev.by, почему решили спуститься на несколько ступеней вниз по карьерной лестнице и не пожалели об этом.

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Директор франчайзи 1С — программист: «Хотел жить без забот»

— Ушёл с должности директора франчайзи 1С в 1С-программисты. Жалею только о том, что не сделал этого раньше.

Я в разработке с 2002 года. В 2006-м пришёл в ту самую компанию: сначала программистом на полставки, а с 2008-го перешёл к ним на полный день — начальником отдела разработки. С февраля 2010-го я стал директором этой компании.

Ушёл я в декабре 2021 года в никуда, потому что устал, не имел желания больше руководить, хотел жить «без забот».

Работу искал как обычный соискатель — на LinkedIn и через rabota.by: опубликовал резюме и откликался на вакансии. Всё как обычно. Многие коллеги меня знают: или слышали обо мне, или читали мои книги, или сдавали мне экзамены на сертификациях.

Спустя две недели я устроился в одну компанию программистом. Предварительно прошёл собеседование с эйчаром и второе — с руководителем проекта и руководителем разработки. Они меня не знали. Обратили ли внимание, что кандидат — экс-директор, возможно, но прямо никто ничего не сказал. При трудоустройстве мы обсуждали только круг обязанностей и полномочий. А дальше требовалось лишь придерживаться договорённостей.

Что в нынешнем моём положении нравится мне больше всего — у меня нет забот. Я больше не думаю о работе в выходные, в отпуске, по утрам и вечерам. Мне нет дела до того, как компания-работодатель будет затыкать очередную дыру в персонале, как всё будет развиваться, как и где заработать денег.

У меня есть только моя работа и оговорённое рабочее время. При этом я зарабатываю больше и гораздо больше времени уделяю себе и семье.

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ИТ-директор — программист — тимлид: «Сейчас у меня 80% задач технических и только 20% — организационных»

После окончания вуза я семь лет работал инженером-программистом. На одной из работ начальник предложил перейти на позицию прожекта — я согласился. И пять лет был менеджером, а затем ещё пять лет проработал ИТ-директором.

После 40 лет у меня произошло переосмысление, что мне нравится и чем хочу дальше заниматься. И я ушёл — стал разработчиком, сеньором. А спустя полтора года уволился и перешёл в другую компанию на позицию тимлида, где и работаю уже четыре года.

Почему я так сделал: когда был менеджером, 80% моей работы составляли оргзадачи и только 20% — технические, а сейчас у меня 80% задач технических и только 20% — организационных.

В деньгах я не потерял. Но здесь следует объяснить вот что: менеджером я работал в Москве — и получал в российских рублях. В «жирные» времена моя зарплата доходила до $10 тысяч по курсу. А потом «долбанул» кризис — зарплата в переводе в валюту уже не была так хороша.

Я сам выгорел, почувствовал, что упёрся в потолок. Поэтому за полгода до окончания срока действия моего контракта сказал на работе, чтобы искали мне замену.

Ушёл я в никуда и два месяца отдыхал. Потом написал farewell message в LinkedIn, что уже не работаю в той компании — и это сообщение увидел один мой бывший коллега, связался со мной и позвал в продуктовый стартап с корнями из Швейцарии.

Я прошёл четыре интервью: одно с эйчаром, два — технических, и последнее — с CTO из США. Ребята были рады меня нанять, потому что у меня был широкий спектр технических знаний кроме программирования. Плюс в стартапе нет чёткой специализации — там все делают всё: есть задача, и если ты можешь что-то сделать, то берёшь и делаешь, и не только в области программирования.

Можно ли сказать, что я «ушёл на понижение» — по тайтлу да. Но на самом деле в продуктовом стартапе все были senior-инженеры, так что — всё норм.

Спустя полтора года я ушёл в другую компанию на позицию тимлида — мне сделали оффер, от которого я не смог отказаться: это было интересно и по задачам, и по деньгам. Что ещё это мне дало: наверное, у меня меньше седых волос и потерянных нервных клеток. А если серьёзно, то появилось больше времени на обучение чему-то новому и на хобби.

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