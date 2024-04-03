Карьера
Полина Лааксо

Amazon Web Services сократит «сотни» сотрудников, чтобы повысить эффективность бизнеса Статьи редакции

Мера коснётся отделов продаж, маркетинга и международных услуг, а также команды по разработке технологий для офлайн-магазинов.

  • Об этом сообщили Geekwire и Bloomberg со ссылкой на внутренние письма руководства. «Индустрия меняется со стремительной скоростью, и нам важно сохранять гибкость», — сказано в одном из сообщений. Решение соотносится со стратегией Amazon и её приоритетами — помимо прочего, с необходимостью повысить эффективность бизнеса.
  • Под сокращения попадут в частности те, кто занимается сертификацией и обучением. Последнее хотят перевести в онлайн и доработать по модели самообслуживания, передав управление курсами сторонним партнёрам. Ещё одна причина: пересечение обязанностей у сотрудников на разных позициях.
  • Увольнения в отделе, который разрабатывает технологии для физических магазинов, связывают в том числе с решением Amazon отказаться от Just Walk Out — сервиса, который позволял покупать товары в офлайне без касс и продавцов.
  • Amazon допустила возможность устроить сокращенных сотрудников в другие отделы. Наём она также не замораживает. Именно в Amazon Web Services, например, на начало апреля 2024 года открыто несколько тысяч вакансий, замечает Geekwire.
Источник фото: Amazon

#новости #amazon #увольнения

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3 комментария
Юрий Йоха
В 2023 году Amazon сократила 27 тысяч человек. Уже в 2024 году провела сокращения в Twitch и в медицинском подразделении.

Мда, сокращать они явно очень любят

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Sergei Timofeyev

Главное тут ROE

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Веселый стробоскоп

Раздувают штат, а потом сокращают, сокращают. Циклично

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