Карьера
Евгения Евсеева

Apple сократила около 600 сотрудников после закрытия проекта беспилотного электромобиля Статьи редакции

Большинство работали над созданием электрокара, ещё 87 человек — над разработкой собственного экрана для Apple Watch.

  • Apple уволила 614 сотрудников в Калифорнии, пишет СNBC со ссылкой на документы компании, поданные в департамент развития занятости в штате.
  • Сотрудники, которых коснулось сокращение, работали на восьми предприятиях в Санта-Кларе. Об увольнениях им сообщили 28 марта 2024 года, решение вступит в силу с 27 мая. Над какими проектами они трудились — не указывается.
  • По данным San Francisco Chronicle, сократили менеджеров механических цехов, инженеров по оборудованию и инженеров по дизайну продуктов.
  • Как уточняет Bloomberg, как минимум 87 человек работали по адресу, где расположено «секретное» предприятие Apple по разработке собственного microLED-дисплея для «умных» часов Apple Watch — от этой инициативы компания отказалась в марте 2024-го из-за слишком высоких затрат и сложностей в производстве.
  • Остальные сотрудники работали над проектом беспилотного электромобиля, разработку которого компания свернула в феврале 2024-го.
  • Apple комментировать увольнения отказалась. Bloomberg отмечает, что масштабы сокращений могут быть больше: у компании было много инженеров обоих проектов и в других штатах.

#новости #apple

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19 комментариев
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 Слегка Придурковатый

А и правильно. Если по итогу так и не сделали эмэйзинг айКар- значит, хуи пинали всё это время. На мороз нахуй.

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Zloy Sniper

Эмэйзинг айКар сделать это не херню в комментах писать.

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Слегка Придурковатый

Но результат что у меня, что у более чем 600 сотрудников Эппл, один - ровно нихуя.

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Zloy Sniper

Не совсем. Их уволили и они не смогут и дальше пинать хуи (ваши слова) у эппл, а вы продолжите это делать на vc

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Слегка Придурковатый

Всё-таки приятно, когда даже сторонние люди признают, что я круче, чем более 600 сотрудников Эппл.

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Zloy Sniper

Это правда. А в правде сила. И против правды не попрешь. Эппл нервно курит. Вы уделали Кука.

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Кузя

они явно проиграли Придурковатому

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Кузя

У тебя результат получше)) Комменты на VC тоже результат, а у них результат никуа)

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Денис

Я только что надкусил яблоко 🍏

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Слегка Придурковатый

Спасибо, что проинформировал.

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Вадим Д.

Ох уж эти «секретные» предприятия Apple.
Bloomberg:

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Ale K

С вещами на выход

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Griby Lenina
600 сотрудников после закрытия проекта беспилотного электромобиля

Виртуальные водители? Но почему из Калифорнии, а не из Индии?

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Mr Black

Шляпа все это,мы не готовы еще к ИИ.

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holydel

ИИ ещё не готов к нам.

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Ирина Зосимова
Bloomberg отмечает, что масштабы сокращений могут быть больше: у компании было много инженеров обоих проектов и в других штатах.- Не сомневаюсь даже, сейчас вообще волна пошла сокращений у разных компаний
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Буквоед

Как лет двести назад началась, так и идёт эта волна.

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Виталий Подольский

Ну там хорошие "золотые парашюты" дают при увольнениях, не ищут причину как зажать деньги, в отличие от роскомпаний.

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Gorbun iz Notr Dama

В эпл увидели, как стремительно развивается электрический автопром в России, и поняли, что конкурировать с этим монстром им не под силу

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16 комментариев
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