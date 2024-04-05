Apple сократила около 600 сотрудников после закрытия проекта беспилотного электромобиля Статьи редакции
Большинство работали над созданием электрокара, ещё 87 человек — над разработкой собственного экрана для Apple Watch.
- Apple уволила 614 сотрудников в Калифорнии, пишет СNBC со ссылкой на документы компании, поданные в департамент развития занятости в штате.
- Сотрудники, которых коснулось сокращение, работали на восьми предприятиях в Санта-Кларе. Об увольнениях им сообщили 28 марта 2024 года, решение вступит в силу с 27 мая. Над какими проектами они трудились — не указывается.
- По данным San Francisco Chronicle, сократили менеджеров механических цехов, инженеров по оборудованию и инженеров по дизайну продуктов.
- Как уточняет Bloomberg, как минимум 87 человек работали по адресу, где расположено «секретное» предприятие Apple по разработке собственного microLED-дисплея для «умных» часов Apple Watch — от этой инициативы компания отказалась в марте 2024-го из-за слишком высоких затрат и сложностей в производстве.
- Остальные сотрудники работали над проектом беспилотного электромобиля, разработку которого компания свернула в феврале 2024-го.
- Apple комментировать увольнения отказалась. Bloomberg отмечает, что масштабы сокращений могут быть больше: у компании было много инженеров обоих проектов и в других штатах.
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А и правильно. Если по итогу так и не сделали эмэйзинг айКар- значит, хуи пинали всё это время. На мороз нахуй.
Эмэйзинг айКар сделать это не херню в комментах писать.
Но результат что у меня, что у более чем 600 сотрудников Эппл, один - ровно нихуя.
Не совсем. Их уволили и они не смогут и дальше пинать хуи (ваши слова) у эппл, а вы продолжите это делать на vc
Всё-таки приятно, когда даже сторонние люди признают, что я круче, чем более 600 сотрудников Эппл.
Это правда. А в правде сила. И против правды не попрешь. Эппл нервно курит. Вы уделали Кука.
они явно проиграли Придурковатому
У тебя результат получше)) Комменты на VC тоже результат, а у них результат никуа)
Я только что надкусил яблоко 🍏
Спасибо, что проинформировал.
Ох уж эти «секретные» предприятия Apple.
Bloomberg:
С вещами на выход
Виртуальные водители? Но почему из Калифорнии, а не из Индии?
Шляпа все это,мы не готовы еще к ИИ.
ИИ ещё не готов к нам.
Как лет двести назад началась, так и идёт эта волна.
Ну там хорошие "золотые парашюты" дают при увольнениях, не ищут причину как зажать деньги, в отличие от роскомпаний.
В эпл увидели, как стремительно развивается электрический автопром в России, и поняли, что конкурировать с этим монстром им не под силу